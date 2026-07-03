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Германия привика китайския посланик заради твърдения за обучение на руски войници

Германия привика китайския посланик заради твърдения за обучение на руски войници

3 Юли, 2026 17:59 757 37

  • германия-
  • посланик-
  • китай

Берлин изрази сериозна загриженост след информация, че Китай е обучавал руски военни, докато Пекин отхвърля обвиненията като неоснователни.

Германия привика китайския посланик заради твърдения за обучение на руски войници - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германия проведе спешни разговори с китайския посланик след появилите се информации, че Китай е обучавал руски военнослужещи. Това съобщи говорител на Германското външно министерство, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

Дипломатическите консултации се състояха два дни след публикация на „Ройтерс“, според която през миналата година Китай тайно е организирал обучение на руски военни с личното одобрение на министъра на отбраната на страната и на руския президент Владимир Путин.

До момента китайското посолство не е коментирало случая. По-рано Пекин категорично отхвърли информацията, като я определи като неоснователна.

От Германското външно министерство подчертаха, че всяка форма на подкрепа, която позволява на Русия да продължи войната срещу Украйна, представлява пряка заплаха за европейската сигурност.

„Всичко, което позволява на Русия да продължи агресивната си война срещу Украйна, заплашва и нашата сигурност“, заяви източник от германското външно министерство.

По думите му нарастващата подкрепа на Китай за Русия буди сериозно безпокойство в Берлин, тъй като има пряко отражение върху сигурността на Германия и Европа.

Случаят допълнително изостря отношенията между Европейския съюз и Китай на фона на продължаващата война в Украйна. Западните държави нееднократно са обвинявали Пекин, че подпомага Москва чрез икономическо и технологично сътрудничество, въпреки че китайските власти твърдят, че запазват неутрална позиция и не предоставят военна помощ на Русия.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майстора

    46 2 Отговор
    Много нагли са станали дойчовците.

    Коментиран от #18

    18:02 03.07.2026

  • 2 Виждащ

    45 3 Отговор
    Че то цяла Европа обучава бендерски фашисти и ги праща да горят хора и убиват деца.

    18:03 03.07.2026

  • 3 Убаво

    2 22 Отговор
    И те ще станат на тор.

    18:03 03.07.2026

  • 4 Лопата Орешник

    35 3 Отговор
    Тия , загубилите де що има война, къде са тръгнали да се месят във политиката на вековните империи? Представяте ли си с каква насмешка китаеца се е разходил да ги успокои? Хаха! Тръгнала бълхата да държи сметка на дракона защото си има отношение с Мечката! Лудост!

    18:05 03.07.2026

  • 5 Лопата Орешник

    22 2 Отговор
    Всъщност то е все едно Конго да поиска обяснение от Германия, защо иска обяснение от Китай за отношенията им с Русия? Пълен нон сенс!!

    18:06 03.07.2026

  • 6 хехе

    21 1 Отговор
    Ами нали вече руснаците нямат перални и са отишли да ги обучават монасите в Шао Лин

    18:06 03.07.2026

  • 7 Ист

    10 18 Отговор
    Спирайте вноса на китайски стоки и връщайте фабриките и производствата в Европа и САЩ! Видя се, че инвестициите в Китай водят до малко по-евтини стоки, но до глобална несигурност, породена от наглостта на китайската диктатура и китайския империализъм.

    Коментиран от #16, #19

    18:07 03.07.2026

  • 8 ГДЕ

    0 12 Отговор
    БЕНЗИН?

    Коментиран от #13, #17

    18:07 03.07.2026

  • 9 Ми то.....

    24 1 Отговор
    И китайците защо не привикат посланника на фашагите за участието им във войната на страната укро фашистите във самата покрайна ??????

    18:08 03.07.2026

  • 10 Ехааааааа

    15 1 Отговор
    То натюфците воюват на страната на умърлушените покраинци ......ама отричат това я да видим колко твари от тях загубиха живота си там , французи , англичани , германци , кравари........ ????????

    18:11 03.07.2026

  • 11 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    15 1 Отговор
    Обучението на руски военни в Китай не противоречи на никакви международни споразумения.
    Обаче, обучението на украински неонацисти, тяхното въоръжаване и поддържането на един бандеровски неонацистки режим в Киев, където властта е озурпирана от едно лице, който стои на власт с пресрочен мандат е изключително незаконно.
    Друг въпрос може да се постави на германския посланик в България защо Германия решава и съкращава лековато 700 инженера в клона на фирмата Бош в София.

    Коментиран от #14

    18:11 03.07.2026

  • 12 Бай-Си!

    8 0 Отговор
    Местя...!

    18:11 03.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Амчи съкращават,щото...

    13 0 Отговор

    До коментар #11 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    ...Германия изпадна в рецесия и няма пари за заплати...!
    Така е с ,,Бош"...,така и и с ,,VW"...!

    18:13 03.07.2026

  • 15 Скоро ще се вее РУСКО ЗНАМЕ над райхстаг

    18 0 Отговор
    Със тая политика която водят швабите .......все едно викат ела кумчо изяж ме !!!

    18:13 03.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Зелена лист...

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "ГДЕ":

    ..на Фъшка::
    Где бензин и бензиностанции в 404?😭

    18:14 03.07.2026

  • 18 ЦК на БКП

    1 10 Отговор

    До коментар #1 от "Майстора":

    В това отношение комунягите сте непобедими !!!

    18:15 03.07.2026

  • 19 Точно така

    2 9 Отговор

    До коментар #7 от "Ист":

    Те и на Радев му дадоха пари по ПВУ и той сега налага вето на европейските санкции срещу Русия. Сами са си виновни западните лидери.

    18:15 03.07.2026

  • 20 СЛАВА РУСИЯ !

    13 1 Отговор
    СЛАВА НА ПУТИН !!!!!!
    СЛАВА !!!!!!! СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!!
    ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!

    18:15 03.07.2026

  • 21 Бай той Толстой

    11 1 Отговор
    Това не е тяхна работа.ще стане обаче техен проблем!😁😁.Тия път изнасилените германки ще бъдат повече от 2 милиона.И арабите ще помагат!!!

    18:16 03.07.2026

  • 22 Арт оф уор

    7 0 Отговор
    За такова привикване не се дава обяснение а се сиктирдосва!

    18:18 03.07.2026

  • 23 руzко = боклук

    2 6 Отговор
    Как тему ще обучава спецнази? няма как

    18:18 03.07.2026

  • 24 Питане

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "Ти защо не отиваш да работиш във фабрика":

    Другарю, ти партийният секретар, или профпредседателя на някоя фабрика си ???

    18:18 03.07.2026

  • 25 Без име

    7 0 Отговор
    И да ги е обучавал, не е било на територията на Германия.

    18:19 03.07.2026

  • 26 ТЕ , НА КИТАЙ -ХА,ХА ХА , ЩЕ ВИ ПОМЕТЕ!

    9 0 Отговор
    всяка форма на подкрепа, която позволява на Русия да продължи войната срещу Украйна, представлява пряка заплаха за европейската сигурност.
    ХИ,ХИ,ХИ,ХИ,. ДОЛНОПРОБМНИТЕ ФАШИЗЧАДИЯ , ХУ ХИ ХИ!
    РУСИЯ И КИТАЙ ЩЕ ВИ ВИДЯТ СМЕТКАТА УРОДИ!

    18:19 03.07.2026

  • 27 Макарона съм и ще направя голям ПАРАД

    5 0 Отговор
    На победата над РУСИЯ със розови знаменца във париж ......всички дженд.......да присъстват и шперца също !!!!!

    18:20 03.07.2026

  • 28 Ми то.....

    8 0 Отговор
    Има няма петдесет - шейсет години и май трябва да се шамарят нацистите ....май не помнят миналото !!!!!

    18:22 03.07.2026

  • 29 Гробар

    8 0 Отговор
    Швабите са изтрещели. Очакват Императорът да им дава обяснения.

    18:24 03.07.2026

  • 30 Kaлпазанин

    6 0 Отговор
    Аз само да питам ,и какво ги интересува швабите кой какво и кого обучава след като са избрали да бъдат либерални джендъри ,до обед Мартин а следобед Мартина .и да нямате грешка китайците да не са обупаввли руски космонавти ?!??? И тези тъпотии отде ви извират във главите да го драскате

    18:24 03.07.2026

  • 31 ?????

    8 0 Отговор
    Уф.
    Тия кво им влиза в работата кви са отношенията между Китай и Русия.
    По тази логика тва че немски оръжия убиват руснаци би било основание за удари по немски заводи.

    18:26 03.07.2026

  • 32 Си Дзин

    0 6 Отговор
    Ако ще на калъп да ме фанат, отричам до последно!

    Коментиран от #36

    18:26 03.07.2026

  • 33 оня с коня

    6 0 Отговор
    Китайският посланник с небрежна усмивка им е показал къде го е охапал петеля 😂🍌😂 !

    18:30 03.07.2026

  • 34 Атина Палада

    0 0 Отговор
    Германия вече е гето ,ама видите ли привикала посланика на Китай:))) Германия къде се бута сред големите :)

    18:41 03.07.2026

  • 35 Разбира се, че трябва да изфабрикуват

    1 0 Отговор
    извинения за пред ограбените си данъколатци: "Аха да победим и разфасоваме Русия и Китай провали хубавата работа":) Жалки лузъри. И медиите им не могат да им помогнат дори.

    А Китай не продава нищо по различно на Русия от това което продава на Европа. Русия си го плаща също както Европа, а на Зеленски всичко му се подарява.

    18:44 03.07.2026

  • 36 Урсула фон дер Лайен

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Си Дзин":

    Последният път когато се опитах да се правя на голямата работа в Китай, китайските политици ме отсвириха и след това ме изгониха от Китай като ми осигуриха връщането в никсобюджетната бизнес класа, а също ме накараха да стоя на дълга опашка за проверка на багажа.

    18:45 03.07.2026

  • 37 Да бе ,да ! 😜

    0 0 Отговор
    Германските фрицове най-добре знаят , че братушките пердашат наред ! И няма нужда някой да ги учи .

    18:50 03.07.2026

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