Германия привика китайския посланик заради твърдения за обучение на руски войници

Германия проведе спешни разговори с китайския посланик след появилите се информации, че Китай е обучавал руски военнослужещи. Това съобщи говорител на Германското външно министерство, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.
Дипломатическите консултации се състояха два дни след публикация на „Ройтерс“, според която през миналата година Китай тайно е организирал обучение на руски военни с личното одобрение на министъра на отбраната на страната и на руския президент Владимир Путин.
До момента китайското посолство не е коментирало случая. По-рано Пекин категорично отхвърли информацията, като я определи като неоснователна.
От Германското външно министерство подчертаха, че всяка форма на подкрепа, която позволява на Русия да продължи войната срещу Украйна, представлява пряка заплаха за европейската сигурност.
„Всичко, което позволява на Русия да продължи агресивната си война срещу Украйна, заплашва и нашата сигурност“, заяви източник от германското външно министерство.
По думите му нарастващата подкрепа на Китай за Русия буди сериозно безпокойство в Берлин, тъй като има пряко отражение върху сигурността на Германия и Европа.
Случаят допълнително изостря отношенията между Европейския съюз и Китай на фона на продължаващата война в Украйна. Западните държави нееднократно са обвинявали Пекин, че подпомага Москва чрез икономическо и технологично сътрудничество, въпреки че китайските власти твърдят, че запазват неутрална позиция и не предоставят военна помощ на Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Майстора
Коментиран от #18
18:02 03.07.2026
2 Виждащ
18:03 03.07.2026
3 Убаво
18:03 03.07.2026
4 Лопата Орешник
18:05 03.07.2026
5 Лопата Орешник
18:06 03.07.2026
6 хехе
18:06 03.07.2026
7 Ист
Коментиран от #16, #19
18:07 03.07.2026
8 ГДЕ
Коментиран от #13, #17
18:07 03.07.2026
9 Ми то.....
18:08 03.07.2026
10 Ехааааааа
18:11 03.07.2026
11 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Обаче, обучението на украински неонацисти, тяхното въоръжаване и поддържането на един бандеровски неонацистки режим в Киев, където властта е озурпирана от едно лице, който стои на власт с пресрочен мандат е изключително незаконно.
Друг въпрос може да се постави на германския посланик в България защо Германия решава и съкращава лековато 700 инженера в клона на фирмата Бош в София.
Коментиран от #14
18:11 03.07.2026
12 Бай-Си!
18:11 03.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Амчи съкращават,щото...
До коментар #11 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":...Германия изпадна в рецесия и няма пари за заплати...!
Така е с ,,Бош"...,така и и с ,,VW"...!
18:13 03.07.2026
15 Скоро ще се вее РУСКО ЗНАМЕ над райхстаг
18:13 03.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Зелена лист...
До коментар #8 от "ГДЕ":..на Фъшка::
Где бензин и бензиностанции в 404?😭
18:14 03.07.2026
18 ЦК на БКП
До коментар #1 от "Майстора":В това отношение комунягите сте непобедими !!!
18:15 03.07.2026
19 Точно така
До коментар #7 от "Ист":Те и на Радев му дадоха пари по ПВУ и той сега налага вето на европейските санкции срещу Русия. Сами са си виновни западните лидери.
18:15 03.07.2026
20 СЛАВА РУСИЯ !
СЛАВА !!!!!!! СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!!
ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!
18:15 03.07.2026
21 Бай той Толстой
18:16 03.07.2026
22 Арт оф уор
18:18 03.07.2026
23 руzко = боклук
18:18 03.07.2026
24 Питане
До коментар #16 от "Ти защо не отиваш да работиш във фабрика":Другарю, ти партийният секретар, или профпредседателя на някоя фабрика си ???
18:18 03.07.2026
25 Без име
18:19 03.07.2026
26 ТЕ , НА КИТАЙ -ХА,ХА ХА , ЩЕ ВИ ПОМЕТЕ!
ХИ,ХИ,ХИ,ХИ,. ДОЛНОПРОБМНИТЕ ФАШИЗЧАДИЯ , ХУ ХИ ХИ!
РУСИЯ И КИТАЙ ЩЕ ВИ ВИДЯТ СМЕТКАТА УРОДИ!
18:19 03.07.2026
27 Макарона съм и ще направя голям ПАРАД
18:20 03.07.2026
28 Ми то.....
18:22 03.07.2026
29 Гробар
18:24 03.07.2026
30 Kaлпазанин
18:24 03.07.2026
31 ?????
Тия кво им влиза в работата кви са отношенията между Китай и Русия.
По тази логика тва че немски оръжия убиват руснаци би било основание за удари по немски заводи.
18:26 03.07.2026
32 Си Дзин
Коментиран от #36
18:26 03.07.2026
33 оня с коня
18:30 03.07.2026
34 Атина Палада
18:41 03.07.2026
35 Разбира се, че трябва да изфабрикуват
А Китай не продава нищо по различно на Русия от това което продава на Европа. Русия си го плаща също както Европа, а на Зеленски всичко му се подарява.
18:44 03.07.2026
36 Урсула фон дер Лайен
До коментар #32 от "Си Дзин":Последният път когато се опитах да се правя на голямата работа в Китай, китайските политици ме отсвириха и след това ме изгониха от Китай като ми осигуриха връщането в никсобюджетната бизнес класа, а също ме накараха да стоя на дълга опашка за проверка на багажа.
18:45 03.07.2026
37 Да бе ,да ! 😜
18:50 03.07.2026