Германия привика китайския посланик заради твърдения за обучение на руски войници

Германия проведе спешни разговори с китайския посланик след появилите се информации, че Китай е обучавал руски военнослужещи. Това съобщи говорител на Германското външно министерство, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

Дипломатическите консултации се състояха два дни след публикация на „Ройтерс“, според която през миналата година Китай тайно е организирал обучение на руски военни с личното одобрение на министъра на отбраната на страната и на руския президент Владимир Путин.

До момента китайското посолство не е коментирало случая. По-рано Пекин категорично отхвърли информацията, като я определи като неоснователна.

От Германското външно министерство подчертаха, че всяка форма на подкрепа, която позволява на Русия да продължи войната срещу Украйна, представлява пряка заплаха за европейската сигурност.

„Всичко, което позволява на Русия да продължи агресивната си война срещу Украйна, заплашва и нашата сигурност“, заяви източник от германското външно министерство.

По думите му нарастващата подкрепа на Китай за Русия буди сериозно безпокойство в Берлин, тъй като има пряко отражение върху сигурността на Германия и Европа.

Случаят допълнително изостря отношенията между Европейския съюз и Китай на фона на продължаващата война в Украйна. Западните държави нееднократно са обвинявали Пекин, че подпомага Москва чрез икономическо и технологично сътрудничество, въпреки че китайските власти твърдят, че запазват неутрална позиция и не предоставят военна помощ на Русия.