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Португалия поиска помощ от ЕС, Испания и Мароко заради опасността от мащабни горски пожари

Португалия поиска помощ от ЕС, Испания и Мароко заради опасността от мащабни горски пожари

3 Юли, 2026 22:46 532 4

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Лисабон приведе в действие европейския механизъм за гражданска защита, докато страната е изправена пред екстремни горещини и висок риск от пожари

Португалия поиска помощ от ЕС, Испания и Мароко заради опасността от мащабни горски пожари - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Португалия е поискала от Европейския съюз, Испания и Мароко да поддържат в готовност допълнителни самолети за борба с горските пожари, ако пожарната обстановка се влоши по време на настоящата гореща вълна. Това заяви португалският премиер Луиш Монтенегро, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

По думите му решението не е продиктувано от недостиг на национални ресурси, а от очакванията за изключително тежка обстановка през следващите дни.

„Предстои необичайна ситуация, при която цялата страна е изложена на много висок риск от горски пожари“, заяви Монтенегро.

Премиерът подчерта, че Лисабон е предпочел предварително да поиска подкрепа от своите европейски партньори и най-близки съседи, вместо при евентуално влошаване на ситуацията да пренасочва противопожарни ресурси от други райони на страната.

„Смятаме, че е по-добре да получим подкрепа от съюзниците ни от ЕС и от най-близките ни съседи, отколкото да отклоняваме ресурси от други части на страната, където те вече са разположени“, каза той по време на пресконференция, на която обясни причините за активирането на Механизма за гражданска защита на ЕС, както и на двустранните споразумения с Испания и Мароко.

Междувременно португалската национална метеорологична служба издаде предупреждения с червен код за части от страната, където температурите вече надхвърлят 40 градуса по Целзий.

В континенталната част на Португалия е обявено състояние на тревога до понеделник. Властите ограничиха достъпа до част от горските райони, забраниха използването на машини в горите и временно преустановиха контролираните палежи, извършвани от земеделските производители.

Към момента над 2800 пожарникари, подпомагани от 864 специализирани автомобила и 32 летателни апарата, се борят с шест активни горски пожара в различни части на страната. По данни на местните власти най-голямото огнище се намира в централната част на Португалия.


Португалия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Маг

    3 0 Отговор
    Казах, ще горите в невиждани досега мащаби, и помощ няма да има. А после ще дойде водата и другите аномалии. Заради алчността ви.

    22:49 03.07.2026

  • 2 Пич

    1 0 Отговор
    Е тоо.....кой на кого да помага, като бедствията от жегата са навсякъде?!

    22:50 03.07.2026

  • 3 А50

    1 0 Отговор
    В доброто старо време , преди урсолите, Испания имаше най-добрите въртолати за гасене на пожари- КА32. И отделно руснаците им пращаха самолети пожарни да помагат. И те като нас по евродирективи изхвърлиха добрите руски машини. А кажете тенкю на урсула

    23:07 03.07.2026

  • 4 прах

    1 0 Отговор
    от 2017 та година поне ,всяка година е така .
    Айде стига смут и напржение

    23:10 03.07.2026

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