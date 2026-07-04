,,Путин ПРАЗНУВА превземането на Константиновка в Донбас..."

Русия съобщи, че е превзела източноукраинския град Константиновка. „Константиновка е напълно превзета. Градът вече е изцяло под наш контрол“, заяви пред журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. От украинска страна засега няма коментар, пише германската обществена медия АРД.

Наскоро украинските военни признаха, че ситуацията във вече силно разрушения град е много трудна. Украинският генерален щаб в Киев съобщи в петък вечерта само за тежки сражения около Константиновка.

Защо е важен източноукраинският град

Константиновка е стратегически важен опорен пункт по пътя към последните по-големи градове в Донбас, които все още са под контрола на Киев. Градът, който преди войната имаше 78 000 жители, е обект на ожесточени сражения от края на 2025 г.

Съобщението, че е паднал, съвпадна с посещението на руския президент Владимир Путин в команден пункт, откъдето се ръководи операцията на руските войски в Украйна. Според говорителя на Кремъл Песков руските въоръжени сили контролират целия регион Луганск в източната част на Украйна – една от двете области, съставляващи Донбас.

Нови украински жертви при руски нападения

Междувременно, според данни на властите, в Украйна са загинали много хора при руски нападения. В Суми, в северната част на страната, при атака с планираща бомба са загинали четирима души, а други около 30 са били ранени.

Освен това, според данните, трима души са загинали в област Днепропетровск в югоизточната част на Украйна. В град Запорожие също има две жерртви на руските атаки, предаде още АРД.