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Путин празнува превземането на Константиновка в Донбас
  Тема: Украйна

Путин празнува превземането на Константиновка в Донбас

4 Юли, 2026 12:05 2 146 174

  • украйна-
  • константиновка-
  • русия-
  • донбас-
  • владимир путин

Русия съобщи, че е превзела окончателно стратегически важния опорен пункт Константиновка в Донбас. Киев не е потвърдил информацията.

Путин празнува превземането на Константиновка в Донбас - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Русия съобщи, че е превзела източноукраинския град Константиновка. „Константиновка е напълно превзета. Градът вече е изцяло под наш контрол“, заяви пред журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. От украинска страна засега няма коментар, пише германската обществена медия АРД.

Наскоро украинските военни признаха, че ситуацията във вече силно разрушения град е много трудна. Украинският генерален щаб в Киев съобщи в петък вечерта само за тежки сражения около Константиновка.

Защо е важен източноукраинският град

Константиновка е стратегически важен опорен пункт по пътя към последните по-големи градове в Донбас, които все още са под контрола на Киев. Градът, който преди войната имаше 78 000 жители, е обект на ожесточени сражения от края на 2025 г.

Съобщението, че е паднал, съвпадна с посещението на руския президент Владимир Путин в команден пункт, откъдето се ръководи операцията на руските войски в Украйна. Според говорителя на Кремъл Песков руските въоръжени сили контролират целия регион Луганск в източната част на Украйна – една от двете области, съставляващи Донбас.

Нови украински жертви при руски нападения

Междувременно, според данни на властите, в Украйна са загинали много хора при руски нападения. В Суми, в северната част на страната, при атака с планираща бомба са загинали четирима души, а други около 30 са били ранени.

Освен това, според данните, трима души са загинали в област Днепропетровск в югоизточната част на Украйна. В град Запорожие също има две жерртви на руските атаки, предаде още АРД.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отец Дионисий

    43 31 Отговор
    Господ да го благослови!Амин!

    Коментиран от #13, #23

    12:05 04.07.2026

  • 2 Делю Хайдутин

    49 22 Отговор
    Дядо Иван е на Дунава.Месете погачите!

    Коментиран от #91

    12:06 04.07.2026

  • 3 Лорда

    46 21 Отговор
    Честито! На хаирлия да е!

    12:06 04.07.2026

  • 4 хи хи

    30 22 Отговор
    вижте Путин как изглежда 😅😅😅

    Коментиран от #57

    12:08 04.07.2026

  • 5 А50

    56 29 Отговор
    Мисля вече всички усещат, че процеса е необратим. Киевската хунта е в края си

    Коментиран от #50

    12:08 04.07.2026

  • 6 хаха

    28 48 Отговор
    "Русия съобщи, че е превзела източноукраинския град Константиновка. „Константиновка е напълно превзета."

    Тези сме ги чували и преди. Блятенките са доказани лъжци. Долнопробни при това.

    Коментиран от #58

    12:08 04.07.2026

  • 7 Слава на Русия наша Освободителка!

    40 20 Отговор
    Руската армия едновременно щурмува четири града и е навлезла в още два – Доброполие и Николаевка. Равносметката за последния месец е десет населени места и над 128 квадратни километра територия, преминали под руски контрол на Донецкия фронт. Полковникът от Специалните сили на ВСУ Владимир Антонюк признава в изказвания за медиите, че през изминалия летен месец руската армия е постигнала по-голям напредък в централните участъци, отколкото за цялата изминала година, което се дължи на драстичното отслабване на украинските ресурси.

    Коментиран от #22

    12:08 04.07.2026

  • 8 стоян георгиев

    27 52 Отговор
    Сайта отново стана глашатай на руски лъжи.константиновка не е превзета и скоро няма да бъде.путин обяви победата там за вътрешна употреба.липсата на бензин и украинския терор над руската инфраструктура изискват бърз руски успех и за това ги говори тия глупости въпроса е защо го публикувате и то многократно като истина?

    Коментиран от #25, #45, #53, #56, #96

    12:08 04.07.2026

  • 9 Путин празнува

    34 18 Отговор
    а вкисналото зеле не разбира ....Как така след като Украйна настъпва Константиновка била станала руска

    Коментиран от #99

    12:09 04.07.2026

  • 10 ПУТИН е шефа

    34 17 Отговор
    Свиквайте

    Коментиран от #12, #38, #49, #69

    12:10 04.07.2026

  • 11 А кво стана

    11 10 Отговор
    С Константинова в Донбас? Що не сте писали още?

    Коментиран от #28

    12:10 04.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 някой

    18 25 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    хич не е за благославяне отче. тази мумия е причината за 2 милиона руски граждани (войници и цивилни)

    12:12 04.07.2026

  • 14 Ще победим

    22 31 Отговор
    Ей,такива новини чакаме,другари!
    Без бензин и хляб можем ,но без разрушения ,мизерия и водка не можем.
    Ура другари!

    12:12 04.07.2026

  • 15 Психодесен

    17 9 Отговор
    Дойче веле 🚾

    12:12 04.07.2026

  • 16 Жужето

    19 21 Отговор
    Съвсем е заприличал на моннголскко пляшило.

    Коментиран от #19, #52

    12:12 04.07.2026

  • 17 Ъъъъ

    11 16 Отговор
    А Константинова ще я превземат ли вече?

    12:13 04.07.2026

  • 18 Няма край путинското унижение

    16 23 Отговор
    Няма.

    12:13 04.07.2026

  • 19 Мухахаха

    7 12 Отговор

    До коментар #16 от "Жужето":

    Като тебе

    12:13 04.07.2026

  • 20 Фори

    11 13 Отговор
    Празниват превземането на Костадиновка Копейкина!

    12:13 04.07.2026

  • 21 Многоходовото

    15 20 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    12:14 04.07.2026

  • 22 Град Козлодуй

    16 28 Отговор

    До коментар #7 от "Слава на Русия наша Освободителка!":

    Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала и вражеска държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    Коментиран от #27

    12:14 04.07.2026

  • 23 Хахахаха

    19 17 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    Това, да убиват християни в Украйна и да пишете, господ да ги благослови е голям грях!

    12:15 04.07.2026

  • 24 Мухахаха

    9 8 Отговор
    Голем педрухански рефффф

    12:15 04.07.2026

  • 25 Механик

    20 11 Отговор

    До коментар #8 от "стоян георгиев":

    Ти искаш да кажеш, че буквално преписвайки дойчевеле, сайта е станал руска пропаганда?
    Олее, положението ти от тия женски хормони дето се тъпчеш с тях е по лошо от колкото предполагах. Взимай мерки, пич, че смяната на пола и избелването на "кафявата точка" няма да ти помогнат скоро.

    12:15 04.07.2026

  • 26 А ЗЕЛЬО СЛЕД ЕДНА

    19 10 Отговор
    БЕЛА ГОЛЯМАААА ЛИНИЯ СЕ ДУЕ. УДАРИХМЕ ПЕТЕРБУРГ СЕВАСТОПОЛ И МОСКВА.., И КАКВО ОТ ТОВА!??)@@$$. ПАК ОТ ТЕРИТОРИЯТА ТИ СЕ ГУБЯТ 1/4 ПЛОЩ. И РЕДКИ СКЪПИ ПРИРОДНИ РЕСУРСИ. ПРОСИИИ КРАДИ ОТ НАШИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ПАРИ.

    Коментиран от #79

    12:16 04.07.2026

  • 27 Чезни ее

    12 8 Отговор

    До коментар #22 от "Град Козлодуй":

    Пръдльо

    12:16 04.07.2026

  • 28 Хахахаха

    15 18 Отговор

    До коментар #11 от "А кво стана":

    Незнам за Константиновка, ама рашите се избиха по руските бензиностанции по опашките.

    12:16 04.07.2026

  • 29 хаха 🤣

    7 8 Отговор
    снимката кърти, топ е 🤣 браво факти 🤣

    Коментиран от #104

    12:16 04.07.2026

  • 30 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    15 5 Отговор
    Какви са тия пpocташки заглавия?
    Къде точно в статията има факти за "празнуване" и "партита" на Путин?
    Егати пpимитивния сайт сте!

    Коментиран от #34

    12:17 04.07.2026

  • 31 Исторически парк

    24 8 Отговор
    Нали украйна печелела войната и Русия спряла да настъпва 😆😅🤣😂😂

    Коментиран от #48

    12:18 04.07.2026

  • 32 Механик

    25 9 Отговор
    Обърнете внимание какво казва не друг с Дойчевеле:
    "Защо е важен източноукраинският град
    Константиновка е стратегически важен опорен пункт по пътя към последните по-големи градове в..."
    Наблягам на източника, защото след малко Стоян Георгиев ще ни обясни, че това е едно малко селце без стратегичско значение.

    12:21 04.07.2026

  • 33 Мишел

    10 21 Отговор
    Мобилизираните руснаци на фронта оцеляват между 10 дни и 20 дни- като в това време е включен и престоят им в учебен център, пише The New York Times. В края на 2025 г. руските власти обявиха набирането на повече от 420 000 мобилизирани руснаци. Много от тях преминават само няколко дни обучение, преди да бъдат изпратени в бойната зона. Една от основните причини за високите загуби в руската армия е масовото използване на дронове от украинската армия.

    Коментиран от #44, #146

    12:21 04.07.2026

  • 34 Потвърдено

    10 9 Отговор

    До коментар #30 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    Да другагю,вярно е .!
    Видяли са Путин пиян и дрогиран.
    Празнувал!

    12:21 04.07.2026

  • 35 Курти

    11 15 Отговор
    Тия пак са пуснали Мосфилм в действие,а Бащицата е като мумия.Лош двойник в действие хахахаха

    Коментиран от #36

    12:22 04.07.2026

  • 36 мушмул

    13 4 Отговор

    До коментар #35 от "Курти":

    ВВС го казаха! Кой те кара да гледаш Мосфилм!

    12:23 04.07.2026

  • 37 Кривоверен алкаш

    13 13 Отговор
    Подписахме документ за присъединяване без да го владееш физически.Това може да се роди само в една спаружена руска глава...в никоя друга...Пирова победа.....,да си видят ранените и убитите но.....както сме казвали,руснака не е човек, а слама за огън...доказано във времето.

    12:23 04.07.2026

  • 38 хаха🤣

    11 16 Отговор

    До коментар #10 от "ПУТИН е шефа":

    дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и сега започва криза, глад и купонна система по севернокорейския модел 🤣

    12:24 04.07.2026

  • 39 ОТЛИЧНИК

    12 9 Отговор
    ....А Зеленски...сан петербург ...

    12:24 04.07.2026

  • 40 Русия

    15 15 Отговор
    Прочетох коментарите във форума и разбрах до каква степен българите са измет. Такива хора наистина заслужават само да бъдат вечни турски роби и гей-подлоги на турски мъже.

    12:25 04.07.2026

  • 41 ПРОЩАЙ уКРАЙна!

    16 7 Отговор
    ПРОЩАЙ уКРАЙна, ОЧЕНЬ БОЛЬШОООЙ К У Рск ва$ ОЖИДАЕТ!
    ПРОЩАЙ $АТАнато И €$! ПРОЩАЙТЕ €вро-дж€н д€ ра$ты!
    г€й-парад ОТМ€НЯ€Т$Я!:))
    хазаров В ПЛЕН НЕ БРАТЬ!
    ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!

    12:25 04.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ами

    20 9 Отговор
    Западните медии продължават да пропускат факта,
    че съгласно международното право по-вече от
    четери години бившият източноукраинския град
    Константиновка е в състава на Руската Федерация.

    Коментиран от #85

    12:25 04.07.2026

  • 44 Герги

    5 12 Отговор

    До коментар #33 от "Мишел":

    Браво Мишел, слагам плюс,недей да плюеш само украинците изглежда договора ти за руска пропаганда е с по високи цифри от украинският.

    12:26 04.07.2026

  • 45 ПРОЩАЙ уКРАЙна!

    14 8 Отговор

    До коментар #8 от "стоян георгиев":

    $тоян€, ДА т€ € . € КОЙ т€ ХВАНЕ!
    КАК $ТАНА ТАКА ,Ч€ В$ИЧКИ дж€н д€ ра$ ти $ТАНАХА РУ $О ФО БИ(€вроатлантици) И ЗАОБИЧАХА уКРАЙна ПОВЕЧЕ ОТ БЪЛГАРИЯ?!?!?!?
    ИМА НЯКАКЪВ ГОООЛЯМ К€ЛИПИР В ТАЗИ РАБОТА?!?!?

    ПРОЩАЙ уКРАЙна, П . Т К А ви М . Й Н А!
    ZA ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ!:))

    12:27 04.07.2026

  • 46 Щерев

    12 7 Отговор
    пътят към Льов е отворен

    12:27 04.07.2026

  • 47 Питащ

    12 13 Отговор
    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и фалира за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #106

    12:28 04.07.2026

  • 48 Карай бе

    8 12 Отговор

    До коментар #31 от "Исторически парк":

    Нали умряха 1,4 милиона ватенки.

    Коментиран от #75

    12:28 04.07.2026

  • 49 Хм Хм

    8 12 Отговор

    До коментар #10 от "ПУТИН е шефа":

    На какво е шефа? На дома на засегнатите от алкохолизъм, на хората в неравностойно положение или може би на отбора на загубеняците в Азия? Луда работа. Хората се опитват да работят, да създават блага, да ги търгуват. Нашият иска да треби хора.

    12:28 04.07.2026

  • 50 да питам

    8 12 Отговор

    До коментар #5 от "А50":

    А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?

    12:29 04.07.2026

  • 51 нннн

    8 7 Отговор
    Наскоро телевизорът каза, че Украйна в превзела
    400 кв км, а Русия само 30. Зеленски, пък, отрича за Константиновка. Вярвам на телевизора и на Зеленски.

    12:30 04.07.2026

  • 52 да питам

    9 9 Отговор

    До коментар #16 от "Жужето":

    верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?

    12:30 04.07.2026

  • 53 Смешник

    6 8 Отговор

    До коментар #8 от "стоян георгиев":

    Защото е истина за разлика от статиите на дойче зеле

    12:31 04.07.2026

  • 54 Ко речи...,Ко...?!

    14 7 Отговор
    ,,Константиновка е стратегически важен опорен пункт..."
    А нас ни казаха,че Константиновка е ...,,изгубила стратегическото си значение"...?!?!

    12:31 04.07.2026

  • 55 Кочо

    14 7 Отговор
    Щом! САЩ! С една гола декларация са придобили независимост, защо Донбас да не може да се откъсне от фашистко робство!? Докато Путин не потопи Острова, ще му се подиграват по форомите! Какво ще остане от един остров с подмити от океанските течения брегове, аго го посети Сатана!? Ще останат малки отломки, които течението ще отнесе към Малвинските острови!

    12:32 04.07.2026

  • 56 Ма наф

    9 7 Отговор

    До коментар #8 от "стоян георгиев":

    Стояне..... кой те фане, бе Стоенке.
    Ама бягай малко по-бързичко де, така не е интересно.

    12:33 04.07.2026

  • 57 Ами ДА...!

    11 9 Отговор

    До коментар #4 от "хи хи":

    Пропагандата умишлено слага такива снимки на Путин,а на Зеленски...- все едни свежарски-от гимназиалните му години...,или от годините му,като начинаещ Клоун в цирка...!

    Коментиран от #59

    12:33 04.07.2026

  • 58 Смешник

    14 7 Отговор

    До коментар #6 от "хаха":

    Абе какви лъжци са Къде са сега Красноармейск Бахмут Соледар и др В спомените на Зеления пор Тъй ще като слушаш и се доверяваш на фашистката пропаганда на Дойче зеле и нашите медии

    12:36 04.07.2026

  • 59 Смешник

    12 9 Отговор

    До коментар #57 от "Ами ДА...!":

    Зеленски вече е заминал Предчувства съдбата си И дрогата не помага

    Коментиран от #63

    12:38 04.07.2026

  • 60 Егатий...

    14 6 Отговор
    ...и тенденциозното заглавие...:
    ,,Путин ПРАЗНУВА превземането на Константиновка в Донбас..."
    Еми празнувайте и вие,че Константиновка е...изгубила стратегическото си значение...!
    Кой ви пречи...?!
    🤣🤣🤣🤣

    12:38 04.07.2026

  • 61 Евроатлантик

    19 12 Отговор
    Освен поразения терминал в Санкт Петербург ☝️ за денонощието на агресора са неутрализирали 1190 окупатори . Техническите загуби включват 1 унищожен танк и 6 бойни бронирани машини, придружени от загубата на 100 артилерийски системи и 1 реактивна система за залпов огън. Украинските сили са неутрализирали общо 1768 безпилотни летателни апарата от оперативно-тактическо ниво и са прихванали 1 крилата ракета. В графата за унищожена руска техника влизат още 6 системи за противовъздушна отбрана, 407 автомобила и цистерни, както и 5 единици специална техника

    Коментиран от #78

    12:39 04.07.2026

  • 62 Оги

    9 7 Отговор
    Може да отиде там на бял кон. По друг начин няма да стане. Няма бензин. Русия е вече в средновековието.

    12:44 04.07.2026

  • 63 хаха🤣

    10 8 Отговор

    До коментар #59 от "Смешник":

    остави Зеленски, ами наркоманите Маша и Медведа сменили доставчика и от новата партида съвсем им се изпържили мозъците🤣

    12:44 04.07.2026

  • 64 А ЗЕЛЕНСКИ

    6 7 Отговор
    Какво празнува.

    12:45 04.07.2026

  • 65 Яков

    7 4 Отговор
    Да се готвят, Харков, Херсон и Одеса!

    12:46 04.07.2026

  • 66 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    9 5 Отговор
    Е тотален крах.

    12:47 04.07.2026

  • 67 Моряка

    3 5 Отговор
    Ами кога ще празнуваме Харков,Николаев Одеса,Киив?

    Коментиран от #73

    12:47 04.07.2026

  • 68 az СВО Победа 81

    11 11 Отговор
    Накратко:

    1. ВСУ загубиха над 13 000 войници, 14 танка и до 200 оръдия в битката за Константиновка.

    2. ВСУ са използвали 45 батальона с общо 15 500 войници, за да удържат града. Те са разчитали на 150-километрова мрежа от укрепления.

    3.Градът е обкръжен по фланговете и поставен под огневи контрол от руснаците. Киев забрани на силите си там да се изтегля. В резултат руснаците пробиха отбраната и унищожиха по-голямата част от гарнизона на ВСУ в града. В момента в града се провежда операция по прочистване, а останалите живи украински войници се крият по мазетата.

    4.Киев отказва да признае загубата на Константиновка, твърдейки, че украинските сили "продължават" съпротивата, познато, а?

    5. Градът беше освободен за около три месеца и половина, а уж руснаците губеха войната, а???
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #76

    12:47 04.07.2026

  • 69 ...

    7 6 Отговор

    До коментар #10 от "ПУТИН е шефа":

    Путин не е шеф, а агент на МИ6 или ЦРУ /или поне действа като такъв/. Свърши перфектно работата по фалирането и унищожаването на Русия.

    12:47 04.07.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Кочо

    7 7 Отговор
    Стига с тези пропагандни сводки на парче! Направо обявете, че нощес са унощожени Военно Космическите Сили на Путин и да настъпва просперитет! От 2014 г. ми натяквате, че Русия фалира до края на годината! По скоро ще фалирате вие с този дефицит! Не можете да направите нищо на Русия, дори тя да спре да се защитава! Пази я Господ! Иначе отдавна да се е разпаднала, благодарение на вашите желания да я няма?

    12:49 04.07.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 СКОРО СКОРО

    8 8 Отговор

    До коментар #67 от "Моряка":

    Вижда се, че нацистите от азоф бързо бягат.

    12:49 04.07.2026

  • 74 az СВО Победа 81

    8 9 Отговор
    Сега идва редът за освобождението на Лиман и на Купенск!

    12:50 04.07.2026

  • 75 Исторически парк

    2 8 Отговор

    До коментар #48 от "Карай бе":

    И още толко укри

    12:50 04.07.2026

  • 76 Вселенски

    14 7 Отговор

    До коментар #68 от "az СВО Победа 81":

    Руските окупационни сили са понесли 39 290 жертви само през юни(над 1200 за изминалото денонощие) -най-високият месечен брой от март 2025 г Неуспешната им тактика за изпращане на пехота в атаки самостоятелно или по двойки (инфилтрация) означава, че ранените войници рутинно биват изоставяни на бойното поле, за да умрат.

    12:50 04.07.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 И КАТО СЕ СЪБУДИШ

    2 16 Отговор

    До коментар #61 от "Евроатлантик":

    Разбираш че си се изпуснал в леглото. Смешник.

    12:51 04.07.2026

  • 79 Това е загуба за Русия

    17 7 Отговор

    До коментар #26 от "А ЗЕЛЬО СЛЕД ЕДНА":

    Територията няма никакво значение. Никоя държава не воюва за територии, а за влияние. Трябва да си доста глупав за да воюваш за територии, като може да поставиш марионетна власт и да овладееш държавата, без нито една жертва и без нито един цент загуба. За съжаление на русофилите, Русия не само че загуби тази война и то с огромни и тежки последствия за нея, но изгуби и малкото влияние, което имаше преди войната.

    Коментиран от #94, #95

    12:52 04.07.2026

  • 80 Реалността

    1 0 Отговор
    Брутално изтребление на окупатори .

    12:52 04.07.2026

  • 81 Чума

    3 12 Отговор
    Благодарим ти, Господи! Днес Константиновка, завтра Константинопол! Слава обеденителя християнский мир! Вечна, непомрачаема слава! Всеки, който не посещава гей паради изпитва такива светли чувства!

    Коментиран от #130

    12:52 04.07.2026

  • 82 Смях в залата

    11 3 Отговор
    "Руският Starlink" претърпя фиаско още при старта. Мащабната кампания на Русия за пускане на местен конкурент на сателитната мрежа Starlink на SpaceX се сблъска с незабавни оперативни и военни неуспехи. Първоначалното разгръщане на руската система „Рассвет“ претърпя отказ на оборудването. Провалът беше пълен, след новината, че въоръжените сили на Украйна са нанесли и удар срещу центъра за космически комуникации в района на Москва.

    😆

    Коментиран от #138

    12:52 04.07.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Иван

    0 7 Отговор
    Израел и Нафтали Бенет не са потвърдили информацията.

    12:53 04.07.2026

  • 85 Руснаков

    10 2 Отговор

    До коментар #43 от "Ами":

    Бъркаш....кое международно право...Кремълското ли...коя цивилизована държава е признала анексията на Крим и Донбас и херсон И запорожие,само хора болни в главите...Все още не е късно,не поддържай и рекламирай престъпният Кремълски режим...всяка страна трябва сама да определя бъдещето си.

    Коментиран от #88, #93, #116

    12:54 04.07.2026

  • 86 ХУБАНА НОВИНА

    4 9 Отговор
    Честито на всички бандери нацисти.

    12:55 04.07.2026

  • 87 ВИЖДА СЕ

    2 9 Отговор
    Бандерите от форума колкото повече ги лупаш, толкова повече се газират. Споко бре, ще хванете запек.

    12:57 04.07.2026

  • 88 Кочо

    3 11 Отговор

    До коментар #85 от "Руснаков":

    Какво международно право, бре! Това е Русия! Тия джендърски терминологии предявявай към САЩ и Израел! Те са ги изобретили! Няма право! Това е Русия! След като не я обичате, ще бъдете заставени да я уважавате!

    Коментиран от #98

    12:57 04.07.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 ЗЕЛЕНСКИ В КОМА

    8 8 Отговор
    Като разбрал за Константиновка така се предозирал, че едвам го спасили.

    Коментиран от #127

    12:59 04.07.2026

  • 91 Герги

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Делю Хайдутин":

    Дельо,ти наколенки купи ли си и къси шорти да ти е по удобно...

    12:59 04.07.2026

  • 92 дядо дръмпир-да ви мръдне по чешки

    6 3 Отговор
    Не е Зеленски: този украинец, в момента разбива режима на Путин – а Кремъл е в безизходица.Години след като руските войски нахлуха на украинска територия, войната отдавна се е променила. Извън фронтовете, дронове и крилати ракети също ще доминират на бойното поле през 2026 г. И един човек вероятно ще бъде особено трън в очите на руския президент Владимир Путин. Робърт Бровди, който се счита за архитект на стратегията на Украйна за дронове.Безпилотният въздушен флот оказва все по-голям натиск върху Кремъл. Унищожава нефтени рафинерии, летища, инфраструктура. Без Бровди това вероятно нямаше да е възможно в тази форма. В родината си той вече се е превърнал в ослепителна фигура – с влияние.Това е Робърт Бровди
    Роден на 9 август 1975 г.
    Основава отряда "Маджарски птици"
    Командир на USF ("Безпилотни системи" – на немски: сили на безпилотни системи)
    Преди военната си служба беше голям предприемач

    Коментиран от #102

    12:59 04.07.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 СЪЧИНЕНИЯ ПО ОРУЕЛ

    7 5 Отговор

    До коментар #79 от "Това е загуба за Русия":

    Победата е загуба, а войната е мир. Така ли бе мушмул фашизиран.

    13:00 04.07.2026

  • 95 Защо не кажеш това на Биби Нетаняху

    4 5 Отговор

    До коментар #79 от "Това е загуба за Русия":

    и Израел?
    Изключително пpимитивни и пpocташки разсъждения.

    Коментиран от #119

    13:02 04.07.2026

  • 96 Моряка

    5 5 Отговор

    До коментар #8 от "стоян георгиев":

    Не зам за какво спорите,след като Стоянчо е описал точно военно политическата обстановка..Това тактика,операции ,стратегия,хибридни войни,политика,момчето е специалист по всичко.Имаше даже един филм за Стянчо- с Апостол Карамитев в главната роля.Преди 60 години.

    Коментиран от #115, #134

    13:02 04.07.2026

  • 97 Ристе кьоравото

    6 2 Отговор
    Хехехехехехе
    То пиздоглазия .. празнуваше и Купянск, Малая Токмачка, Часов Яр, Покровск с после...фъфлеше отчаяно..нас Обманули и Надули
    Хехехехехехе
    Тва са ТРИДНЕВНИ ПЕН дел мурафети за... БЕЗ- бензиновите монголья!

    13:03 04.07.2026

  • 98 Руснаков

    5 3 Отговор

    До коментар #88 от "Кочо":

    Спокойно...релаксирай ,пусни си песента на Богдана Карадочева и Стефан Димитров...НИЕ СМЕ БЕЗНАДЕЖДЕН СЛУЧАЙ....в случая за теб.....

    Коментиран от #112

    13:03 04.07.2026

  • 99 Така е

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "Путин празнува":

    Путин празнува ,а Зеленски осигури зарята над Петербург

    13:03 04.07.2026

  • 100 Механик

    5 1 Отговор
    Удри копейката с манивелата!!!

    13:04 04.07.2026

  • 101 НА ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕНИ ЩЕ ПРИПОМНЯ

    3 6 Отговор
    Американския генерал Дъглас Макартър казва "Във войната няма заместител на победата". Добре е да го запомните.

    13:04 04.07.2026

  • 102 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    4 6 Отговор

    До коментар #92 от "дядо дръмпир-да ви мръдне по чешки":

    Цитат: " Унищожава нефтени рафинерии, летища, инфраструктура."
    -- -- --
    От коя болнице те пуснаха?
    Кое руско летище и каква инфраструктура е разрушена? Кога успя да се натарялнкаш?

    Коментиран от #110, #111

    13:05 04.07.2026

  • 103 az СВО Победа 81

    7 7 Отговор
    Хубаво е да се знае:

    1. Руснаците освободиха Константиновка за около три месеца и половина.

    2. 4-та бригада, освободила Константиновка прераства в дивизия, не е ясно още дали ще запази номера си или ще й дадат друго наименование.

    3. В четвърта бригада служат бойци доброволци ветерани от началото на боевете в Донбас, започнали след преврата в Киев през 2014г. Ветерани от "Вагнер", от "Ахмат", станалите вече легенда ветерани опълченци от знаменития батальон "Призрак", създаден още през 2014/2015г.

    4. Бързината с която руснаците освободиха Константиновка говори за липсата на жива сила, за умора и за деморализация във ВСУ.

    5. Чакаме добрите новини и за Лиман, и за Купенск.

    Коментиран от #114

    13:06 04.07.2026

  • 104 На На На 🤣

    3 5 Отговор

    До коментар #29 от "хаха 🤣":

    Отговор
    Центовете българските балкански в този сайт не къртят, направо се О си ра
    Т, Т топ са 🤣 няма такива дебили ..а,
    май май има укро хохляите им азовско десни сектировски братя.
    Независимо от това Брависимо факти 🤣.
    На На На 🤣

    13:07 04.07.2026

  • 105 Дааа...

    7 2 Отговор
    Докато монгольята у кремля " празнуват" отчаяно..поредното.. многократно превземане на града,..бензина стигна до..13 $ ( 1000 руб ) у московия ама го.. НЕМА!
    А Крим окончателно приключи

    13:08 04.07.2026

  • 106 Отговор

    4 3 Отговор

    До коментар #47 от "Питащ":

    Умряха за Бог да прости и Путин да е велик диктатор

    13:08 04.07.2026

  • 107 НЯКОЯ УМНА БАНДЕРА

    4 6 Отговор
    Дали разбира какво следва след Константиновка. Много бой ви чака.

    13:09 04.07.2026

  • 108 КАТО ГО ГЛЕДАМЕ

    7 4 Отговор
    НА СНИМКАТА ПУТИН

    МНОГО ПРАЗНУВА .

    СЛЕД 2 МЕСЕЦА ПАК ЩЕ

    ПРАЗНУВА

    ПОДОБНО НА КУПЯНСК.

    ХАХА хахахахаха хахахахаха

    13:09 04.07.2026

  • 109 Браво!!

    6 5 Отговор
    Само такива хубави новини да се чуват! Краят на фашистка окраина и фашисткия ес е неизбежен!

    13:10 04.07.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 дядо дръмпир

    5 2 Отговор

    До коментар #102 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    гов....р мога да обиждам по -добре от теб!гледай да не те видя като ...манатарка ,мешелче!като не ти изнася истината не чети бе,просиянско ла...но!първо виж имат ли логистика,просиянците ,а после говори за паабеду!

    Коментиран от #117, #160

    13:12 04.07.2026

  • 112 Алексбг

    3 4 Отговор

    До коментар #98 от "Руснаков":

    Дългият ,пусни си меден кавал свири на поляна и едновременно надуй бузи и. засвири и ти .

    Коментиран от #141

    13:13 04.07.2026

  • 113 УДРИ С ЛОПАТАТА

    4 5 Отговор
    По главите бандерски фашистики.

    13:13 04.07.2026

  • 114 Надъхваш ли се, Мани кюр)))))

    7 3 Отговор

    До коментар #103 от "az СВО Победа 81":

    Ееееедехееее
    КРИМ... уйде! У йло пен ДЕЛА... ТОЖЕ!
    Питере, московия, Туапсе, Перм, Орск, и целия монголски ХАГАНАТ.. думка и гори!
    Я дай инфо за Парада на ТРИДНЕВНИЯ педофил, рамАзан Тик Тока и Башо бегачката у... КИЕВ!
    Ееееедехееее

    Коментиран от #120

    13:14 04.07.2026

  • 115 стоян георгиев

    5 6 Отговор

    До коментар #96 от "Моряка":

    Моряк не знам за апостол карамитев ама константиновка не е превзета от руската армия и въпреки че путин го обяви никой в русия не празнува.напротив народа е отчаян заради украинската доминация в небето.

    Коментиран от #126, #137, #163

    13:14 04.07.2026

  • 116 Ами

    2 6 Отговор

    До коментар #85 от "Руснаков":

    Дали някой е съгласен или не с някакво решение си е негово мнение.
    Международното право е категорично -
    "Всеки народ има правото на своето самоопределение."
    Дори съдъд в Хага отхвърли исканията на окраина за Азовско море и Крим, като
    по този начин дефакто призна тези територии за част от Руската Федерация.

    Коментиран от #145

    13:14 04.07.2026

  • 117 Мишел

    3 5 Отговор

    До коментар #111 от "дядо дръмпир":

    Бай Димитре ,не се коси ,само един юмрук те дели от вечноста ,нито манатарки ,нито мачетета ще те спасят .

    13:15 04.07.2026

  • 118 ПУТИН

    4 2 Отговор
    Облече КАМУФЛАЖКАТА
    И всичко ИЗПОПАДАХА
    От СМЯХ.

    МАСОВКАТА За пореден ПЪТ

    се Превърна в ТОТАЛЕН ЦИРК.

    13:16 04.07.2026

  • 119 Браво и на теб и на

    0 3 Отговор

    До коментар #95 от "Защо не кажеш това на Биби Нетаняху":

    94 коментар. ВЯРНО ЯСНО И ТОЧНО У ДЕСЕТКАТА. АЗ ПИША ПО ОБШИРНО И СИ МИСЛЯ ДАНО ДА РАЗБЕРАТ БЕЛИТЕ ЛИНИИ НО НЕ БИ.. ВИНАГИ СИ ДЪРЖАТ НА ПРОСТОТО НЕАДЕКВАТНО МНЕНИЕ. ТЕРИТОРИЯТА Е ВАЖНА. Я НЕКОЙ ДА ТИ ВЗЕМЕ ОТ МЯСТОТО ПРЕД КЪЩАТА И ПОСЛЕ ПОСТРОЙ ПО ХУБАВА ОТ ТВОЯТА КЪЩА 🏡 ЩО ЩЕ ПИШЕШ ГОВОРИШ ТОГАВА

    13:16 04.07.2026

  • 120 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    3 3 Отговор

    До коментар #114 от "Надъхваш ли се, Мани кюр)))))":

    Лап Пай У Йоттт бре горноджумайски хъесосс ,кво ми пелтечиш пак мррршооо !

    13:17 04.07.2026

  • 121 Ристе кьоравото

    6 0 Отговор
    Кат глеам.."щастливия" фейс на монголья от снимката,.. Пиздоглазото или Фулира в моменто.. ДЕРМО чемоданчика Ил е фулирал крачолете
    Хихихихихи

    Коментиран от #124

    13:18 04.07.2026

  • 122 оня с коня

    2 5 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    13:18 04.07.2026

  • 123 1000 РУБЛИ

    7 1 Отговор
    За ЛИТЪР БЕНЗИН А95

    КАК ВИ ЗВУЧИ ?

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА



    САМО ЧОВЕК

    КОЙТО ВМЕСТО МОЗЪК

    ИМА БОТОКС

    МОЖЕ ДА СЪЗДАДЕ ТАКАВА ДВИЖУХА .

    Коментиран от #132

    13:18 04.07.2026

  • 124 Санде Глухия

    1 4 Отговор

    До коментар #121 от "Ристе кьоравото":

    Лично на теб Славков ,моа ти сее .рра директно в усс.ТаТа ☝️

    Коментиран от #139

    13:19 04.07.2026

  • 125 Присмехулник

    4 3 Отговор
    Не разбрах как е празнувал.

    Коментиран от #142

    13:20 04.07.2026

  • 126 абе льольо

    1 3 Отговор

    До коментар #115 от "стоян георгиев":

    Отразено е в западните медии! Ти какво си редиш е от значетие на личния ти лекар и психолог!

    13:20 04.07.2026

  • 127 хаха🤣

    3 0 Отговор

    До коментар #90 от "ЗЕЛЕНСКИ В КОМА":

    виж дядо Вовчик по-горе с униформата 👆не се знае кома ли е, но е сериозно 🤣🤣🤣

    Коментиран от #154

    13:21 04.07.2026

  • 128 az СВО Победа 81

    1 5 Отговор
    Сега разбрахте ли, защо западната пропаганда толкова усърдно лъжеше през последния месец?

    Рисуваше ни картинка на украинска "победа" и руска "загуба" във войната....

    Целта беше да се опита да прикрие катастрофата на ВСУ на бойната линия....

    Изведнъж обаче се оказа, че реалността не е тази, която западната пропаганда ни рисуваше.

    Оттук нататък ще ни разказват за "продължаващите героични боеве" на ВСУ в Константиновка. Това обаче ни е познаго до втръсване. Западът прилага този пропаганден трик още от освобождението на Мариупол. Никой няма да им се връже...
    Трябва да сменят репертоара!

    Предстоят още "изненади", за онези, които сляпо вярват на западната пропаганда - Лиман, Купенск, Болшой Бурлук, Дружковка, Славянск, Краматорск, Орехов ...

    13:21 04.07.2026

  • 129 Коко

    4 1 Отговор
    А щурмът над санкт петербурк празнува ли????

    13:21 04.07.2026

  • 130 НАФИРКАН ПАЦАН

    3 0 Отговор

    До коментар #81 от "Чума":

    ТАКА Е

    ТРЪГНАХМЕ КЪМ БЕРЛИН

    НО КРАЙ МАЛА ТОКМАЧКА

    НИ СВЪРШИ БЕНЗИНЪТ.

    13:21 04.07.2026

  • 131 Коце Блицкрига

    3 0 Отговор
    И днес ше има вкиснал борш от Пияната ,другари а утре...ше го превземаме .. Отново.
    Защото сме .. могучая
    👍😄

    13:22 04.07.2026

  • 132 Хи хи

    1 3 Отговор

    До коментар #123 от "1000 РУБЛИ":

    Ша плащаш и 2000 като дойде Путин тука. Така каза маленкий зеля ! Ти изкОпа ли си бункерчето вече ??

    13:22 04.07.2026

  • 133 Вечерта

    1 4 Отговор
    На масираната атака на Киев , руснаците са изпитали най- новата си ракета S8000 Бандерол всички ракети са попаднали в целите си и нито една не е била прихваната ,

    13:22 04.07.2026

  • 134 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #96 от "Моряка":

    гемиджията .колко да повтарям че не си ми нито на състоянието .нито на образованието .а нито на 4и киите ...хахах .

    13:23 04.07.2026

  • 135 Механик

    1 2 Отговор
    Уудрий якоо козяка с фаража !

    13:24 04.07.2026

  • 136 Иван

    3 0 Отговор
    Путин пак е сънувал розови сънища )

    13:24 04.07.2026

  • 137 Моряка

    2 2 Отговор

    До коментар #115 от "стоян георгиев":

    Разбирам Стоянчо. Путин съм го отписал.Чакам да го сменят с някой Сталин,та руснацити най после да си върнат територията Украйна.Обещанието да те водя на биричка в Одеса нещо се забавя по вина на Путин.Но времето е наше

    Коментиран от #152, #159

    13:25 04.07.2026

  • 138 Ами

    0 2 Отговор

    До коментар #82 от "Смях в залата":

    Гледам преди малко спътниците си обикалят.
    Мога да пратя лик към сайта да ги видиш в реално време.
    Като знам как се презапасяват определени технологии, предполагам че
    руснаците имат поне още пет места от които да си командват спътниците.
    На теб може и да ти е смешно, но на мен ми е още по-смешно че има такива като теб :)

    Коментиран от #143, #153

    13:26 04.07.2026

  • 139 Муш муш

    3 0 Отговор

    До коментар #124 от "Санде Глухия":

    Щеш ли а ми се ус ереш на КУ.. ра, убавец?.
    Хихихихихи

    Коментиран от #144

    13:26 04.07.2026

  • 140 дядо дръмпир - да ви мръдне по чешки

    1 1 Отговор
    Ся последно кога да очакваме Перемогата и Контранаступа или пак да устискам до третия Димитровден ?

    13:27 04.07.2026

  • 141 Руснаков

    1 0 Отговор

    До коментар #112 от "Алексбг":

    Когато двама си мерят...краставиците, недей да се месиш с тази обрасла хралупа...недей..

    Коментиран от #147

    13:28 04.07.2026

  • 142 Очото

    2 0 Отговор

    До коментар #125 от "Присмехулник":

    Виж фот ката
    👍😄👍

    13:28 04.07.2026

  • 143 Ол1гофрен,

    0 0 Отговор

    До коментар #138 от "Ами":

    По рождение или после стана ол1гофрен?

    Коментиран от #167

    13:29 04.07.2026

  • 144 Оня с парчето

    1 1 Отговор

    До коментар #139 от "Муш муш":

    Кат тиго намаам якоо в г3аа щии хвръкнат фаровете като на мазда мх 5

    13:29 04.07.2026

  • 145 Руснаков

    2 0 Отговор

    До коментар #116 от "Ами":

    ТРОЛейбус...дай инфо....

    Коментиран от #150

    13:30 04.07.2026

  • 146 Това

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Мишел":

    го повтаряш от една седмица, затова ще ти помогна да го освежиш малко. В книгата си "Хората не се раждат войници" Константин Симонов посочва, че при отбраната на Сталинград на войниците се падало средно по ден да са живи, а на младшите офицери- до 4 дни. Но геройските защитници не само удържаха града на Волга, но плениха милионната армия на Паулус, от там тръгна и най-мощабната настъпателна операция на Червената армия и НЕЙНИТЕ ВОЙНИЦИ В КРАЯ НА КРАИЩАТА ПОБЕДИХА. Още по-кратък е бил живота на съветските войници, които всяка вечер са били изпращани да бранят "пътя на живота към Ленинград" през замръзналото Ладожко езеро. Не е редно да се лигавим със саможертвата на бойците за каузата на своето Отечеството.

    Коментиран от #161

    13:31 04.07.2026

  • 147 Алексбг

    1 1 Отговор

    До коментар #141 от "Руснаков":

    Нали беше виден кавалджия от Делиормана ,ся па и краставици взе да продаваш ?Сутрин рано обираш ли ги ?

    Коментиран от #158

    13:31 04.07.2026

  • 148 стоян георгиев

    3 1 Отговор
    Руснаци, живеещи в България, събраха средства и купиха 17 високопроходими автомобила, които предават днес на площад "Александър Невски на воюващите в Украйна срещу Русия, съобщи Булфото. Даже и руснаците у нас са срещу бг троловете.

    Коментиран от #151

    13:31 04.07.2026

  • 149 Прям

    2 1 Отговор
    Докато Европейските мижитурк.и не се усетят че са управлявани от Американците, промяна няма да има. Украйна ще яде калая от Руснаците а Европейците ще продължават да се ежат като петли, докато не им отрежат главите.

    13:32 04.07.2026

  • 150 Кривоверен алкаш

    0 2 Отговор

    До коментар #145 от "Руснаков":

    Много си настоятелен бре дърт педикюр ☝️!

    Коментиран от #156, #164

    13:33 04.07.2026

  • 151 Ветеран от протеста

    0 0 Отговор

    До коментар #148 от "стоян георгиев":

    А ти СиСи какво лично даде в случая ?

    13:34 04.07.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Тихо πръдляkk!

    0 0 Отговор

    До коментар #138 от "Ами":

    Не си компетентен в областа на спътниците.

    13:35 04.07.2026

  • 154 Не е Ко ма

    1 0 Отговор

    До коментар #127 от "хаха🤣":

    Баш тогава...Изпуска ге вреко
    Хахахаха

    13:35 04.07.2026

  • 155 БАНДЕРИТЕ У ФАКТИ СА ИЗПЛИСКАЛИ ЛЕГЕНА

    2 1 Отговор
    Представям си какво ще е, когато руската армия освободи Одеса.

    13:36 04.07.2026

  • 156 Пелтеков

    1 2 Отговор

    До коментар #150 от "Кривоверен алкаш":

    ...лапай шнорхела и си затвори ченето гадно.

    Коментиран от #165

    13:36 04.07.2026

  • 157 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    2 1 Отговор
    Е тотален крах.

    13:36 04.07.2026

  • 158 Руснаков

    1 1 Отговор

    До коментар #147 от "Алексбг":

    да,,, събирам ги с твоите ръце ударени от Паркинсон...

    13:37 04.07.2026

  • 159 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #137 от "Моряка":

    Ще го сменят с кадиров.нали такива ти харесват?втория човек по военни възможности в русия след путин е кадиров.русия благодарение и на теб и на подобни на теб ще се разпадне.

    13:37 04.07.2026

  • 160 Руснаков

    0 3 Отговор

    До коментар #111 от "дядо дръмпир":

    Дядка ,само един тупаник и си напълнил догоре потурите с ...айнаа .

    Коментиран от #168

    13:37 04.07.2026

  • 161 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 2 Отговор

    До коментар #146 от "Това":

    Жълтопаветните бордюри не знаят до е чест,достоинство,независимост

    13:38 04.07.2026

  • 162 Механик

    0 1 Отговор
    Удри копейката с манивелата!Докато се из прави.

    13:38 04.07.2026

  • 163 И с какво

    1 0 Отговор

    До коментар #115 от "стоян георгиев":

    точно доминира Украйна в небето? С 16 дрона към Москва ли? А защо като толкова доминира в небето Украйна защо не спря руските ракети и дронове връз Киев и другите големи градове в четвъртък вечер?

    Коментиран от #171

    13:39 04.07.2026

  • 164 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #150 от "Кривоверен алкаш":

    Чети бе пор миризлив...Статут на водите: Трибуналът постанови, че към момента на започване на делото (2016 г.) Азовско море и Керченският проток са били вътрешни води както за Украйна, така и за Русия. Съдът отхвърли твърденията на Русия, че същите представляват „исторически залив

    Коментиран от #170

    13:39 04.07.2026

  • 165 Кривоверен алкаш

    0 1 Отговор

    До коментар #156 от "Пелтеков":

    Не върви на дрттт пергич в преклона възраст да ползва такива изрази като тийнейджър !

    Коментиран от #172

    13:39 04.07.2026

  • 166 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор
    То и Купянск бяха превзели

    13:39 04.07.2026

  • 167 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #143 от "Ол1гофрен,":

    Като малък бях като теб, но след това поумнях.
    Едва ли е някакво израстване на съзнанието.
    Предполагам че е от промените в климата :)

    13:40 04.07.2026

  • 168 Руснаков

    1 1 Отговор

    До коментар #160 от "Руснаков":

    дядка е баща ти,оня който навремето е трябвало да го избърше в пердето...просто защото си една голяма грешка.

    Коментиран от #174

    13:41 04.07.2026

  • 169 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор
    Южна Осетия 2008-67 загинали
    Втора чеченска - 6 000
    Първа чеченска - 55 00.
    Афганска война 15 000
    Съветско - японската война 1945г- 12 000
    Великая отечественна война- 26 млн загинали,военни + цивилни избити от нацистите по градове и села и в концентрационни лагери на смърта.
    Съветско - финландска война( Зимната война30.11.1939-12 март 1940) 1939-1940- 72 ,000 .
    Халхин - Гол (боевете с японците на территорията на днешна Монголия11май1939-16 септември1939) - 9700 Загинали.
    Съветско - полската война 1919-1921г-100 000.
    Гражданската война1918-1921 - общи загуби,- 10,5 млн человека.
    Первата световна война -3,2 млн человека.
    Руско - японска война1905г. 47000 загинали.
    Руско - турецка война 1877г - 15 000 убити, 80 000 умрели от болести.
    Кримска война1856 -57- 143 000 загинали, 89000 ,починали от болести.
    Руско турецката война 1826 г - загинали - 10 000,починали от болести 110 000.
    Отечественная война 1812г - 210 000 загинали
    Руско - шведска война 1808г - 6000 загинали.
    Руско - турецка - 1806г - загинали 24 000, умрели от болезней 72 000
    Наполеоновските войни на третата коалиция - 25 000
    Руско -шведската война 1788г - 6 000 ..
    Руско турецка 1787г - 55 000 загинали.
    Седемгодишната война - 138 000.
    Руско - шведска 1741г - 10500 убити.
    Северната война - 75 000 .
    Руско - шведската 1656г - 14 000 загинали.

    Коментиран от #173

    13:41 04.07.2026

  • 170 Кривоверен алкаш

    0 1 Отговор

    До коментар #164 от "гост":

    Пука ми на дебелия г333 за некви си води ,да ти мина ана.но на гости ?

    13:42 04.07.2026

  • 171 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #163 от "И с какво":

    С тотален контрол над небето на крим и западна русия.украинските дронове около 400 дневно удрят където искат на руска територия.няма точка и място сигурно за русия и тенденцията става все по категорична в тази посока!

    13:42 04.07.2026

  • 172 Пелтеков

    1 0 Отговор

    До коментар #165 от "Кривоверен алкаш":

    Не се напъвай, ще дадеш на късо...

    13:43 04.07.2026

  • 173 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #169 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Това са загубите на Русия за последните 500 г

    13:43 04.07.2026

  • 174 Руснаков

    0 0 Отговор

    До коментар #168 от "Руснаков":

    Не ми се прави на младеж бе пенсионер ,скоро и с бастун ще ходиш ☝️!

    13:43 04.07.2026

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