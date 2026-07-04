,,Путин ПРАЗНУВА превземането на Константиновка в Донбас..."

Русия съобщи, че е превзела източноукраинския град Константиновка. „Константиновка е напълно превзета. Градът вече е изцяло под наш контрол“, заяви пред журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. От украинска страна засега няма коментар, пише германската обществена медия АРД.
Наскоро украинските военни признаха, че ситуацията във вече силно разрушения град е много трудна. Украинският генерален щаб в Киев съобщи в петък вечерта само за тежки сражения около Константиновка.
Защо е важен източноукраинският град
Константиновка е стратегически важен опорен пункт по пътя към последните по-големи градове в Донбас, които все още са под контрола на Киев. Градът, който преди войната имаше 78 000 жители, е обект на ожесточени сражения от края на 2025 г.
Съобщението, че е паднал, съвпадна с посещението на руския президент Владимир Путин в команден пункт, откъдето се ръководи операцията на руските войски в Украйна. Според говорителя на Кремъл Песков руските въоръжени сили контролират целия регион Луганск в източната част на Украйна – една от двете области, съставляващи Донбас.
Нови украински жертви при руски нападения
Междувременно, според данни на властите, в Украйна са загинали много хора при руски нападения. В Суми, в северната част на страната, при атака с планираща бомба са загинали четирима души, а други около 30 са били ранени.
Освен това, според данните, трима души са загинали в област Днепропетровск в югоизточната част на Украйна. В град Запорожие също има две жерртви на руските атаки, предаде още АРД.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Отец Дионисий
Коментиран от #13, #23
12:05 04.07.2026
2 Делю Хайдутин
Коментиран от #91
12:06 04.07.2026
3 Лорда
12:06 04.07.2026
4 хи хи
Коментиран от #57
12:08 04.07.2026
5 А50
Коментиран от #50
12:08 04.07.2026
6 хаха
Тези сме ги чували и преди. Блятенките са доказани лъжци. Долнопробни при това.
Коментиран от #58
12:08 04.07.2026
7 Слава на Русия наша Освободителка!
Коментиран от #22
12:08 04.07.2026
8 стоян георгиев
Коментиран от #25, #45, #53, #56, #96
12:08 04.07.2026
9 Путин празнува
Коментиран от #99
12:09 04.07.2026
10 ПУТИН е шефа
Коментиран от #12, #38, #49, #69
12:10 04.07.2026
11 А кво стана
Коментиран от #28
12:10 04.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 някой
До коментар #1 от "Отец Дионисий":хич не е за благославяне отче. тази мумия е причината за 2 милиона руски граждани (войници и цивилни)
12:12 04.07.2026
14 Ще победим
Без бензин и хляб можем ,но без разрушения ,мизерия и водка не можем.
Ура другари!
12:12 04.07.2026
15 Психодесен
12:12 04.07.2026
16 Жужето
Коментиран от #19, #52
12:12 04.07.2026
17 Ъъъъ
12:13 04.07.2026
18 Няма край путинското унижение
12:13 04.07.2026
19 Мухахаха
До коментар #16 от "Жужето":Като тебе
12:13 04.07.2026
20 Фори
12:13 04.07.2026
21 Многоходовото
12:14 04.07.2026
22 Град Козлодуй
До коментар #7 от "Слава на Русия наша Освободителка!":Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала и вражеска държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
Коментиран от #27
12:14 04.07.2026
23 Хахахаха
До коментар #1 от "Отец Дионисий":Това, да убиват християни в Украйна и да пишете, господ да ги благослови е голям грях!
12:15 04.07.2026
24 Мухахаха
12:15 04.07.2026
25 Механик
До коментар #8 от "стоян георгиев":Ти искаш да кажеш, че буквално преписвайки дойчевеле, сайта е станал руска пропаганда?
Олее, положението ти от тия женски хормони дето се тъпчеш с тях е по лошо от колкото предполагах. Взимай мерки, пич, че смяната на пола и избелването на "кафявата точка" няма да ти помогнат скоро.
12:15 04.07.2026
26 А ЗЕЛЬО СЛЕД ЕДНА
Коментиран от #79
12:16 04.07.2026
27 Чезни ее
До коментар #22 от "Град Козлодуй":Пръдльо
12:16 04.07.2026
28 Хахахаха
До коментар #11 от "А кво стана":Незнам за Константиновка, ама рашите се избиха по руските бензиностанции по опашките.
12:16 04.07.2026
29 хаха 🤣
Коментиран от #104
12:16 04.07.2026
30 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Къде точно в статията има факти за "празнуване" и "партита" на Путин?
Егати пpимитивния сайт сте!
Коментиран от #34
12:17 04.07.2026
31 Исторически парк
Коментиран от #48
12:18 04.07.2026
32 Механик
"Защо е важен източноукраинският град
Константиновка е стратегически важен опорен пункт по пътя към последните по-големи градове в..."
Наблягам на източника, защото след малко Стоян Георгиев ще ни обясни, че това е едно малко селце без стратегичско значение.
12:21 04.07.2026
33 Мишел
Коментиран от #44, #146
12:21 04.07.2026
34 Потвърдено
До коментар #30 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":Да другагю,вярно е .!
Видяли са Путин пиян и дрогиран.
Празнувал!
12:21 04.07.2026
35 Курти
Коментиран от #36
12:22 04.07.2026
36 мушмул
До коментар #35 от "Курти":ВВС го казаха! Кой те кара да гледаш Мосфилм!
12:23 04.07.2026
37 Кривоверен алкаш
12:23 04.07.2026
38 хаха🤣
До коментар #10 от "ПУТИН е шефа":дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и сега започва криза, глад и купонна система по севернокорейския модел 🤣
12:24 04.07.2026
39 ОТЛИЧНИК
12:24 04.07.2026
40 Русия
12:25 04.07.2026
41 ПРОЩАЙ уКРАЙна!
ПРОЩАЙ $АТАнато И €$! ПРОЩАЙТЕ €вро-дж€н д€ ра$ты!
г€й-парад ОТМ€НЯ€Т$Я!:))
хазаров В ПЛЕН НЕ БРАТЬ!
ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!
12:25 04.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Ами
че съгласно международното право по-вече от
четери години бившият източноукраинския град
Константиновка е в състава на Руската Федерация.
Коментиран от #85
12:25 04.07.2026
44 Герги
До коментар #33 от "Мишел":Браво Мишел, слагам плюс,недей да плюеш само украинците изглежда договора ти за руска пропаганда е с по високи цифри от украинският.
12:26 04.07.2026
45 ПРОЩАЙ уКРАЙна!
До коментар #8 от "стоян георгиев":$тоян€, ДА т€ € . € КОЙ т€ ХВАНЕ!
КАК $ТАНА ТАКА ,Ч€ В$ИЧКИ дж€н д€ ра$ ти $ТАНАХА РУ $О ФО БИ(€вроатлантици) И ЗАОБИЧАХА уКРАЙна ПОВЕЧЕ ОТ БЪЛГАРИЯ?!?!?!?
ИМА НЯКАКЪВ ГОООЛЯМ К€ЛИПИР В ТАЗИ РАБОТА?!?!?
ПРОЩАЙ уКРАЙна, П . Т К А ви М . Й Н А!
ZA ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ!:))
12:27 04.07.2026
46 Щерев
12:27 04.07.2026
47 Питащ
Коментиран от #106
12:28 04.07.2026
48 Карай бе
До коментар #31 от "Исторически парк":Нали умряха 1,4 милиона ватенки.
Коментиран от #75
12:28 04.07.2026
49 Хм Хм
До коментар #10 от "ПУТИН е шефа":На какво е шефа? На дома на засегнатите от алкохолизъм, на хората в неравностойно положение или може би на отбора на загубеняците в Азия? Луда работа. Хората се опитват да работят, да създават блага, да ги търгуват. Нашият иска да треби хора.
12:28 04.07.2026
50 да питам
До коментар #5 от "А50":А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?
12:29 04.07.2026
51 нннн
400 кв км, а Русия само 30. Зеленски, пък, отрича за Константиновка. Вярвам на телевизора и на Зеленски.
12:30 04.07.2026
52 да питам
До коментар #16 от "Жужето":верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?
12:30 04.07.2026
53 Смешник
До коментар #8 от "стоян георгиев":Защото е истина за разлика от статиите на дойче зеле
12:31 04.07.2026
54 Ко речи...,Ко...?!
А нас ни казаха,че Константиновка е ...,,изгубила стратегическото си значение"...?!?!
12:31 04.07.2026
55 Кочо
12:32 04.07.2026
56 Ма наф
До коментар #8 от "стоян георгиев":Стояне..... кой те фане, бе Стоенке.
Ама бягай малко по-бързичко де, така не е интересно.
12:33 04.07.2026
57 Ами ДА...!
До коментар #4 от "хи хи":Пропагандата умишлено слага такива снимки на Путин,а на Зеленски...- все едни свежарски-от гимназиалните му години...,или от годините му,като начинаещ Клоун в цирка...!
Коментиран от #59
12:33 04.07.2026
58 Смешник
До коментар #6 от "хаха":Абе какви лъжци са Къде са сега Красноармейск Бахмут Соледар и др В спомените на Зеления пор Тъй ще като слушаш и се доверяваш на фашистката пропаганда на Дойче зеле и нашите медии
12:36 04.07.2026
59 Смешник
До коментар #57 от "Ами ДА...!":Зеленски вече е заминал Предчувства съдбата си И дрогата не помага
Коментиран от #63
12:38 04.07.2026
60 Егатий...
,,Путин ПРАЗНУВА превземането на Константиновка в Донбас..."
Еми празнувайте и вие,че Константиновка е...изгубила стратегическото си значение...!
Кой ви пречи...?!
🤣🤣🤣🤣
12:38 04.07.2026
61 Евроатлантик
Коментиран от #78
12:39 04.07.2026
62 Оги
12:44 04.07.2026
63 хаха🤣
До коментар #59 от "Смешник":остави Зеленски, ами наркоманите Маша и Медведа сменили доставчика и от новата партида съвсем им се изпържили мозъците🤣
12:44 04.07.2026
64 А ЗЕЛЕНСКИ
12:45 04.07.2026
65 Яков
12:46 04.07.2026
66 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
12:47 04.07.2026
67 Моряка
Коментиран от #73
12:47 04.07.2026
68 az СВО Победа 81
1. ВСУ загубиха над 13 000 войници, 14 танка и до 200 оръдия в битката за Константиновка.
2. ВСУ са използвали 45 батальона с общо 15 500 войници, за да удържат града. Те са разчитали на 150-километрова мрежа от укрепления.
3.Градът е обкръжен по фланговете и поставен под огневи контрол от руснаците. Киев забрани на силите си там да се изтегля. В резултат руснаците пробиха отбраната и унищожиха по-голямата част от гарнизона на ВСУ в града. В момента в града се провежда операция по прочистване, а останалите живи украински войници се крият по мазетата.
4.Киев отказва да признае загубата на Константиновка, твърдейки, че украинските сили "продължават" съпротивата, познато, а?
5. Градът беше освободен за около три месеца и половина, а уж руснаците губеха войната, а???
🤣🤣🤣
Коментиран от #76
12:47 04.07.2026
69 ...
До коментар #10 от "ПУТИН е шефа":Путин не е шеф, а агент на МИ6 или ЦРУ /или поне действа като такъв/. Свърши перфектно работата по фалирането и унищожаването на Русия.
12:47 04.07.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Кочо
12:49 04.07.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 СКОРО СКОРО
До коментар #67 от "Моряка":Вижда се, че нацистите от азоф бързо бягат.
12:49 04.07.2026
74 az СВО Победа 81
12:50 04.07.2026
75 Исторически парк
До коментар #48 от "Карай бе":И още толко укри
12:50 04.07.2026
76 Вселенски
До коментар #68 от "az СВО Победа 81":Руските окупационни сили са понесли 39 290 жертви само през юни(над 1200 за изминалото денонощие) -най-високият месечен брой от март 2025 г Неуспешната им тактика за изпращане на пехота в атаки самостоятелно или по двойки (инфилтрация) означава, че ранените войници рутинно биват изоставяни на бойното поле, за да умрат.
12:50 04.07.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 И КАТО СЕ СЪБУДИШ
До коментар #61 от "Евроатлантик":Разбираш че си се изпуснал в леглото. Смешник.
12:51 04.07.2026
79 Това е загуба за Русия
До коментар #26 от "А ЗЕЛЬО СЛЕД ЕДНА":Територията няма никакво значение. Никоя държава не воюва за територии, а за влияние. Трябва да си доста глупав за да воюваш за територии, като може да поставиш марионетна власт и да овладееш държавата, без нито една жертва и без нито един цент загуба. За съжаление на русофилите, Русия не само че загуби тази война и то с огромни и тежки последствия за нея, но изгуби и малкото влияние, което имаше преди войната.
Коментиран от #94, #95
12:52 04.07.2026
80 Реалността
12:52 04.07.2026
81 Чума
Коментиран от #130
12:52 04.07.2026
82 Смях в залата
😆
Коментиран от #138
12:52 04.07.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Иван
12:53 04.07.2026
85 Руснаков
До коментар #43 от "Ами":Бъркаш....кое международно право...Кремълското ли...коя цивилизована държава е признала анексията на Крим и Донбас и херсон И запорожие,само хора болни в главите...Все още не е късно,не поддържай и рекламирай престъпният Кремълски режим...всяка страна трябва сама да определя бъдещето си.
Коментиран от #88, #93, #116
12:54 04.07.2026
86 ХУБАНА НОВИНА
12:55 04.07.2026
87 ВИЖДА СЕ
12:57 04.07.2026
88 Кочо
До коментар #85 от "Руснаков":Какво международно право, бре! Това е Русия! Тия джендърски терминологии предявявай към САЩ и Израел! Те са ги изобретили! Няма право! Това е Русия! След като не я обичате, ще бъдете заставени да я уважавате!
Коментиран от #98
12:57 04.07.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 ЗЕЛЕНСКИ В КОМА
Коментиран от #127
12:59 04.07.2026
91 Герги
До коментар #2 от "Делю Хайдутин":Дельо,ти наколенки купи ли си и къси шорти да ти е по удобно...
12:59 04.07.2026
92 дядо дръмпир-да ви мръдне по чешки
Роден на 9 август 1975 г.
Основава отряда "Маджарски птици"
Командир на USF ("Безпилотни системи" – на немски: сили на безпилотни системи)
Преди военната си служба беше голям предприемач
Коментиран от #102
12:59 04.07.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 СЪЧИНЕНИЯ ПО ОРУЕЛ
До коментар #79 от "Това е загуба за Русия":Победата е загуба, а войната е мир. Така ли бе мушмул фашизиран.
13:00 04.07.2026
95 Защо не кажеш това на Биби Нетаняху
До коментар #79 от "Това е загуба за Русия":и Израел?
Изключително пpимитивни и пpocташки разсъждения.
Коментиран от #119
13:02 04.07.2026
96 Моряка
До коментар #8 от "стоян георгиев":Не зам за какво спорите,след като Стоянчо е описал точно военно политическата обстановка..Това тактика,операции ,стратегия,хибридни войни,политика,момчето е специалист по всичко.Имаше даже един филм за Стянчо- с Апостол Карамитев в главната роля.Преди 60 години.
Коментиран от #115, #134
13:02 04.07.2026
97 Ристе кьоравото
То пиздоглазия .. празнуваше и Купянск, Малая Токмачка, Часов Яр, Покровск с после...фъфлеше отчаяно..нас Обманули и Надули
Хехехехехехе
Тва са ТРИДНЕВНИ ПЕН дел мурафети за... БЕЗ- бензиновите монголья!
13:03 04.07.2026
98 Руснаков
До коментар #88 от "Кочо":Спокойно...релаксирай ,пусни си песента на Богдана Карадочева и Стефан Димитров...НИЕ СМЕ БЕЗНАДЕЖДЕН СЛУЧАЙ....в случая за теб.....
Коментиран от #112
13:03 04.07.2026
99 Така е
До коментар #9 от "Путин празнува":Путин празнува ,а Зеленски осигури зарята над Петербург
13:03 04.07.2026
100 Механик
13:04 04.07.2026
101 НА ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕНИ ЩЕ ПРИПОМНЯ
13:04 04.07.2026
102 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
До коментар #92 от "дядо дръмпир-да ви мръдне по чешки":Цитат: " Унищожава нефтени рафинерии, летища, инфраструктура."
-- -- --
От коя болнице те пуснаха?
Кое руско летище и каква инфраструктура е разрушена? Кога успя да се натарялнкаш?
Коментиран от #110, #111
13:05 04.07.2026
103 az СВО Победа 81
1. Руснаците освободиха Константиновка за около три месеца и половина.
2. 4-та бригада, освободила Константиновка прераства в дивизия, не е ясно още дали ще запази номера си или ще й дадат друго наименование.
3. В четвърта бригада служат бойци доброволци ветерани от началото на боевете в Донбас, започнали след преврата в Киев през 2014г. Ветерани от "Вагнер", от "Ахмат", станалите вече легенда ветерани опълченци от знаменития батальон "Призрак", създаден още през 2014/2015г.
4. Бързината с която руснаците освободиха Константиновка говори за липсата на жива сила, за умора и за деморализация във ВСУ.
5. Чакаме добрите новини и за Лиман, и за Купенск.
Коментиран от #114
13:06 04.07.2026
104 На На На 🤣
До коментар #29 от "хаха 🤣":Отговор
Центовете българските балкански в този сайт не къртят, направо се О си ра
Т, Т топ са 🤣 няма такива дебили ..а,
май май има укро хохляите им азовско десни сектировски братя.
Независимо от това Брависимо факти 🤣.
На На На 🤣
13:07 04.07.2026
105 Дааа...
А Крим окончателно приключи
13:08 04.07.2026
106 Отговор
До коментар #47 от "Питащ":Умряха за Бог да прости и Путин да е велик диктатор
13:08 04.07.2026
107 НЯКОЯ УМНА БАНДЕРА
13:09 04.07.2026
108 КАТО ГО ГЛЕДАМЕ
МНОГО ПРАЗНУВА .
СЛЕД 2 МЕСЕЦА ПАК ЩЕ
ПРАЗНУВА
ПОДОБНО НА КУПЯНСК.
ХАХА хахахахаха хахахахаха
13:09 04.07.2026
109 Браво!!
13:10 04.07.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 дядо дръмпир
До коментар #102 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":гов....р мога да обиждам по -добре от теб!гледай да не те видя като ...манатарка ,мешелче!като не ти изнася истината не чети бе,просиянско ла...но!първо виж имат ли логистика,просиянците ,а после говори за паабеду!
Коментиран от #117, #160
13:12 04.07.2026
112 Алексбг
До коментар #98 от "Руснаков":Дългият ,пусни си меден кавал свири на поляна и едновременно надуй бузи и. засвири и ти .
Коментиран от #141
13:13 04.07.2026
113 УДРИ С ЛОПАТАТА
13:13 04.07.2026
114 Надъхваш ли се, Мани кюр)))))
До коментар #103 от "az СВО Победа 81":Ееееедехееее
КРИМ... уйде! У йло пен ДЕЛА... ТОЖЕ!
Питере, московия, Туапсе, Перм, Орск, и целия монголски ХАГАНАТ.. думка и гори!
Я дай инфо за Парада на ТРИДНЕВНИЯ педофил, рамАзан Тик Тока и Башо бегачката у... КИЕВ!
Ееееедехееее
Коментиран от #120
13:14 04.07.2026
115 стоян георгиев
До коментар #96 от "Моряка":Моряк не знам за апостол карамитев ама константиновка не е превзета от руската армия и въпреки че путин го обяви никой в русия не празнува.напротив народа е отчаян заради украинската доминация в небето.
Коментиран от #126, #137, #163
13:14 04.07.2026
116 Ами
До коментар #85 от "Руснаков":Дали някой е съгласен или не с някакво решение си е негово мнение.
Международното право е категорично -
"Всеки народ има правото на своето самоопределение."
Дори съдъд в Хага отхвърли исканията на окраина за Азовско море и Крим, като
по този начин дефакто призна тези територии за част от Руската Федерация.
Коментиран от #145
13:14 04.07.2026
117 Мишел
До коментар #111 от "дядо дръмпир":Бай Димитре ,не се коси ,само един юмрук те дели от вечноста ,нито манатарки ,нито мачетета ще те спасят .
13:15 04.07.2026
118 ПУТИН
И всичко ИЗПОПАДАХА
От СМЯХ.
МАСОВКАТА За пореден ПЪТ
се Превърна в ТОТАЛЕН ЦИРК.
13:16 04.07.2026
119 Браво и на теб и на
До коментар #95 от "Защо не кажеш това на Биби Нетаняху":94 коментар. ВЯРНО ЯСНО И ТОЧНО У ДЕСЕТКАТА. АЗ ПИША ПО ОБШИРНО И СИ МИСЛЯ ДАНО ДА РАЗБЕРАТ БЕЛИТЕ ЛИНИИ НО НЕ БИ.. ВИНАГИ СИ ДЪРЖАТ НА ПРОСТОТО НЕАДЕКВАТНО МНЕНИЕ. ТЕРИТОРИЯТА Е ВАЖНА. Я НЕКОЙ ДА ТИ ВЗЕМЕ ОТ МЯСТОТО ПРЕД КЪЩАТА И ПОСЛЕ ПОСТРОЙ ПО ХУБАВА ОТ ТВОЯТА КЪЩА 🏡 ЩО ЩЕ ПИШЕШ ГОВОРИШ ТОГАВА
13:16 04.07.2026
120 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #114 от "Надъхваш ли се, Мани кюр)))))":Лап Пай У Йоттт бре горноджумайски хъесосс ,кво ми пелтечиш пак мррршооо !
13:17 04.07.2026
121 Ристе кьоравото
Хихихихихи
Коментиран от #124
13:18 04.07.2026
122 оня с коня
13:18 04.07.2026
123 1000 РУБЛИ
КАК ВИ ЗВУЧИ ?
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
САМО ЧОВЕК
КОЙТО ВМЕСТО МОЗЪК
ИМА БОТОКС
МОЖЕ ДА СЪЗДАДЕ ТАКАВА ДВИЖУХА .
Коментиран от #132
13:18 04.07.2026
124 Санде Глухия
До коментар #121 от "Ристе кьоравото":Лично на теб Славков ,моа ти сее .рра директно в усс.ТаТа ☝️
Коментиран от #139
13:19 04.07.2026
125 Присмехулник
Коментиран от #142
13:20 04.07.2026
126 абе льольо
До коментар #115 от "стоян георгиев":Отразено е в западните медии! Ти какво си редиш е от значетие на личния ти лекар и психолог!
13:20 04.07.2026
127 хаха🤣
До коментар #90 от "ЗЕЛЕНСКИ В КОМА":виж дядо Вовчик по-горе с униформата 👆не се знае кома ли е, но е сериозно 🤣🤣🤣
Коментиран от #154
13:21 04.07.2026
128 az СВО Победа 81
Рисуваше ни картинка на украинска "победа" и руска "загуба" във войната....
Целта беше да се опита да прикрие катастрофата на ВСУ на бойната линия....
Изведнъж обаче се оказа, че реалността не е тази, която западната пропаганда ни рисуваше.
Оттук нататък ще ни разказват за "продължаващите героични боеве" на ВСУ в Константиновка. Това обаче ни е познаго до втръсване. Западът прилага този пропаганден трик още от освобождението на Мариупол. Никой няма да им се връже...
Трябва да сменят репертоара!
Предстоят още "изненади", за онези, които сляпо вярват на западната пропаганда - Лиман, Купенск, Болшой Бурлук, Дружковка, Славянск, Краматорск, Орехов ...
13:21 04.07.2026
129 Коко
13:21 04.07.2026
130 НАФИРКАН ПАЦАН
До коментар #81 от "Чума":ТАКА Е
ТРЪГНАХМЕ КЪМ БЕРЛИН
НО КРАЙ МАЛА ТОКМАЧКА
НИ СВЪРШИ БЕНЗИНЪТ.
13:21 04.07.2026
131 Коце Блицкрига
Защото сме .. могучая
👍😄
13:22 04.07.2026
132 Хи хи
До коментар #123 от "1000 РУБЛИ":Ша плащаш и 2000 като дойде Путин тука. Така каза маленкий зеля ! Ти изкОпа ли си бункерчето вече ??
13:22 04.07.2026
133 Вечерта
13:22 04.07.2026
134 стоян георгиев
До коментар #96 от "Моряка":гемиджията .колко да повтарям че не си ми нито на състоянието .нито на образованието .а нито на 4и киите ...хахах .
13:23 04.07.2026
135 Механик
13:24 04.07.2026
136 Иван
13:24 04.07.2026
137 Моряка
До коментар #115 от "стоян георгиев":Разбирам Стоянчо. Путин съм го отписал.Чакам да го сменят с някой Сталин,та руснацити най после да си върнат територията Украйна.Обещанието да те водя на биричка в Одеса нещо се забавя по вина на Путин.Но времето е наше
Коментиран от #152, #159
13:25 04.07.2026
138 Ами
До коментар #82 от "Смях в залата":Гледам преди малко спътниците си обикалят.
Мога да пратя лик към сайта да ги видиш в реално време.
Като знам как се презапасяват определени технологии, предполагам че
руснаците имат поне още пет места от които да си командват спътниците.
На теб може и да ти е смешно, но на мен ми е още по-смешно че има такива като теб :)
Коментиран от #143, #153
13:26 04.07.2026
139 Муш муш
До коментар #124 от "Санде Глухия":Щеш ли а ми се ус ереш на КУ.. ра, убавец?.
Хихихихихи
Коментиран от #144
13:26 04.07.2026
140 дядо дръмпир - да ви мръдне по чешки
13:27 04.07.2026
141 Руснаков
До коментар #112 от "Алексбг":Когато двама си мерят...краставиците, недей да се месиш с тази обрасла хралупа...недей..
Коментиран от #147
13:28 04.07.2026
142 Очото
До коментар #125 от "Присмехулник":Виж фот ката
👍😄👍
13:28 04.07.2026
143 Ол1гофрен,
До коментар #138 от "Ами":По рождение или после стана ол1гофрен?
Коментиран от #167
13:29 04.07.2026
144 Оня с парчето
До коментар #139 от "Муш муш":Кат тиго намаам якоо в г3аа щии хвръкнат фаровете като на мазда мх 5
13:29 04.07.2026
145 Руснаков
До коментар #116 от "Ами":ТРОЛейбус...дай инфо....
Коментиран от #150
13:30 04.07.2026
146 Това
До коментар #33 от "Мишел":го повтаряш от една седмица, затова ще ти помогна да го освежиш малко. В книгата си "Хората не се раждат войници" Константин Симонов посочва, че при отбраната на Сталинград на войниците се падало средно по ден да са живи, а на младшите офицери- до 4 дни. Но геройските защитници не само удържаха града на Волга, но плениха милионната армия на Паулус, от там тръгна и най-мощабната настъпателна операция на Червената армия и НЕЙНИТЕ ВОЙНИЦИ В КРАЯ НА КРАИЩАТА ПОБЕДИХА. Още по-кратък е бил живота на съветските войници, които всяка вечер са били изпращани да бранят "пътя на живота към Ленинград" през замръзналото Ладожко езеро. Не е редно да се лигавим със саможертвата на бойците за каузата на своето Отечеството.
Коментиран от #161
13:31 04.07.2026
147 Алексбг
До коментар #141 от "Руснаков":Нали беше виден кавалджия от Делиормана ,ся па и краставици взе да продаваш ?Сутрин рано обираш ли ги ?
Коментиран от #158
13:31 04.07.2026
148 стоян георгиев
Коментиран от #151
13:31 04.07.2026
149 Прям
13:32 04.07.2026
150 Кривоверен алкаш
До коментар #145 от "Руснаков":Много си настоятелен бре дърт педикюр ☝️!
Коментиран от #156, #164
13:33 04.07.2026
151 Ветеран от протеста
До коментар #148 от "стоян георгиев":А ти СиСи какво лично даде в случая ?
13:34 04.07.2026
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 Тихо πръдляkk!
До коментар #138 от "Ами":Не си компетентен в областа на спътниците.
13:35 04.07.2026
154 Не е Ко ма
До коментар #127 от "хаха🤣":Баш тогава...Изпуска ге вреко
Хахахаха
13:35 04.07.2026
155 БАНДЕРИТЕ У ФАКТИ СА ИЗПЛИСКАЛИ ЛЕГЕНА
13:36 04.07.2026
156 Пелтеков
До коментар #150 от "Кривоверен алкаш":...лапай шнорхела и си затвори ченето гадно.
Коментиран от #165
13:36 04.07.2026
157 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
13:36 04.07.2026
158 Руснаков
До коментар #147 от "Алексбг":да,,, събирам ги с твоите ръце ударени от Паркинсон...
13:37 04.07.2026
159 стоян георгиев
До коментар #137 от "Моряка":Ще го сменят с кадиров.нали такива ти харесват?втория човек по военни възможности в русия след путин е кадиров.русия благодарение и на теб и на подобни на теб ще се разпадне.
13:37 04.07.2026
160 Руснаков
До коментар #111 от "дядо дръмпир":Дядка ,само един тупаник и си напълнил догоре потурите с ...айнаа .
Коментиран от #168
13:37 04.07.2026
161 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #146 от "Това":Жълтопаветните бордюри не знаят до е чест,достоинство,независимост
13:38 04.07.2026
162 Механик
13:38 04.07.2026
163 И с какво
До коментар #115 от "стоян георгиев":точно доминира Украйна в небето? С 16 дрона към Москва ли? А защо като толкова доминира в небето Украйна защо не спря руските ракети и дронове връз Киев и другите големи градове в четвъртък вечер?
Коментиран от #171
13:39 04.07.2026
164 гост
До коментар #150 от "Кривоверен алкаш":Чети бе пор миризлив...Статут на водите: Трибуналът постанови, че към момента на започване на делото (2016 г.) Азовско море и Керченският проток са били вътрешни води както за Украйна, така и за Русия. Съдът отхвърли твърденията на Русия, че същите представляват „исторически залив
Коментиран от #170
13:39 04.07.2026
165 Кривоверен алкаш
До коментар #156 от "Пелтеков":Не върви на дрттт пергич в преклона възраст да ползва такива изрази като тийнейджър !
Коментиран от #172
13:39 04.07.2026
166 ГОЛЕМ СМЕХ
13:39 04.07.2026
167 Ами
До коментар #143 от "Ол1гофрен,":Като малък бях като теб, но след това поумнях.
Едва ли е някакво израстване на съзнанието.
Предполагам че е от промените в климата :)
13:40 04.07.2026
168 Руснаков
До коментар #160 от "Руснаков":дядка е баща ти,оня който навремето е трябвало да го избърше в пердето...просто защото си една голяма грешка.
Коментиран от #174
13:41 04.07.2026
169 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Втора чеченска - 6 000
Първа чеченска - 55 00.
Афганска война 15 000
Съветско - японската война 1945г- 12 000
Великая отечественна война- 26 млн загинали,военни + цивилни избити от нацистите по градове и села и в концентрационни лагери на смърта.
Съветско - финландска война( Зимната война30.11.1939-12 март 1940) 1939-1940- 72 ,000 .
Халхин - Гол (боевете с японците на территорията на днешна Монголия11май1939-16 септември1939) - 9700 Загинали.
Съветско - полската война 1919-1921г-100 000.
Гражданската война1918-1921 - общи загуби,- 10,5 млн человека.
Первата световна война -3,2 млн человека.
Руско - японска война1905г. 47000 загинали.
Руско - турецка война 1877г - 15 000 убити, 80 000 умрели от болести.
Кримска война1856 -57- 143 000 загинали, 89000 ,починали от болести.
Руско турецката война 1826 г - загинали - 10 000,починали от болести 110 000.
Отечественная война 1812г - 210 000 загинали
Руско - шведска война 1808г - 6000 загинали.
Руско - турецка - 1806г - загинали 24 000, умрели от болезней 72 000
Наполеоновските войни на третата коалиция - 25 000
Руско -шведската война 1788г - 6 000 ..
Руско турецка 1787г - 55 000 загинали.
Седемгодишната война - 138 000.
Руско - шведска 1741г - 10500 убити.
Северната война - 75 000 .
Руско - шведската 1656г - 14 000 загинали.
Коментиран от #173
13:41 04.07.2026
170 Кривоверен алкаш
До коментар #164 от "гост":Пука ми на дебелия г333 за некви си води ,да ти мина ана.но на гости ?
13:42 04.07.2026
171 стоян георгиев
До коментар #163 от "И с какво":С тотален контрол над небето на крим и западна русия.украинските дронове около 400 дневно удрят където искат на руска територия.няма точка и място сигурно за русия и тенденцията става все по категорична в тази посока!
13:42 04.07.2026
172 Пелтеков
До коментар #165 от "Кривоверен алкаш":Не се напъвай, ще дадеш на късо...
13:43 04.07.2026
173 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #169 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Това са загубите на Русия за последните 500 г
13:43 04.07.2026
174 Руснаков
До коментар #168 от "Руснаков":Не ми се прави на младеж бе пенсионер ,скоро и с бастун ще ходиш ☝️!
13:43 04.07.2026