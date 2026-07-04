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Украйна е поразила военни обекти край Санкт Петербург, заяви Зеленски
  Тема: Украйна

Украйна е поразила военни обекти край Санкт Петербург, заяви Зеленски

4 Юли, 2026 13:40 1 287 47

  • украйна-
  • русия-
  • санкт петербург-
  • володимир зеленски

Украинските сили са поразили пристанищна петролна инфраструктура, която създава приходи за руската война, посочи Киев

Украйна е поразила военни обекти край Санкт Петербург, заяви Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинските военни са поразили през нощта петролни съоръжения и военни обекти край руския град Санкт Петербург, заяви днес президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

„Украинските сили са поразили пристанищна петролна инфраструктура, която създава приходи за руската война, а също така удариха Кронщат, важна военна цел на повече от 850 км от държавните граници на Украйна“, заяви той в приложението „Телеграм“.

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Губернаторите на Санкт Петербург и на Ленинградска област потвърдиха удари по местно пристанище и обекти от петролната инфраструктура през нощта.

Александър Беглов заяви, че Санкт Петербург е бил обект на мащабна атака с дронове, като е бил поразен нефтеният терминал на града. Той допълни, че няма жертви и че последиците от атаката са били отстранени.

Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко заяви, че дронове са ударили пристанището Висоцк, на около 170 км северозападно от Санкт Петербург, на Финския залив.

Украйна засили ударите по руската енергийна инфраструктура тази година, причинявайки недостиг на гориво в части от Русия.

Властите на разположената наблизо Псковска област заявиха, че над 30 дрона са били свалени през нощта. Съобщава се за незначителни щети и ранени, включително във фабрика в град Великие Луки.

Двама души пострадаха в резултат на ракетна атака тази нощ по Одеска област, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм, предаде БТА.

"Ранените мъже, на 29 и 41 години, са хоспитализирани. Лекарите оценяват състоянието на единия от тях като средно тежко, а на другия - като задоволително. И двамата получават необходима медицинска помощ", посочва в съобщението си областният управител.

"Врагът нанесе ракетен удар по гражданската инфраструктура на Одеска област. В резултат на атаката е избухнал пожар в сграда за съхранение на хранителни продукти. Съседните сгради със складове също са повредени. Огнеборците бързо са потушили пожарите", информира Кипер.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са третата по численост етническа общност според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 000-60 000 българи. Най-значителната група компактно българско население е съсредоточена в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тъй ли

    27 13 Отговор
    И двата парапета на кея са ударени. Какъв успех само!

    Коментиран от #26

    13:42 04.07.2026

  • 2 Пич

    30 10 Отговор
    Това дребното зелено Гу мно, толкова бой изяде, че вече въобще от нищо не вдява!!!

    Коментиран от #36

    13:43 04.07.2026

  • 3 Оги

    21 6 Отговор
    Българите от 5 години са 150 хиляди и не са мръднали! Яко!

    13:43 04.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Питам

    30 8 Отговор
    Дали маршрута на ракетите изстреляни от Украйна към Петербург не минава през териториите на Полша, ПРИБАЛТИЙСКИТЕ ПУДЕЛИ И ФИНЛАНДИЯ ИЛИ ДИРЕКТНО СЕ ИЗСТРЕЛВАТ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ СТРАНИ?

    Коментиран от #7

    13:47 04.07.2026

  • 7 стоян георгиев

    6 16 Отговор

    До коментар #6 от "Питам":

    Не минава.

    13:47 04.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    21 8 Отговор
    А Русия порази Константиновка.До край.Напълно.Хахахах

    Коментиран от #37

    13:49 04.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 хаха

    7 16 Отговор
    Ориенталските Блятенки как пригласят на путлер само. ХАХАХА!

    Пушеците са видни дрОгарЕ балкано-ориенталски шимпанзета.

    13:52 04.07.2026

  • 12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 15 Отговор
    Това са общите загуби на Русия за последните 400 г.
    Южна Осетия 2008-67 загинали
    Втора чеченска - 6 000
    Първа чеченска - 55 00.
    Афганска война 15 000
    Съветско - японската война 1945г- 12 000
    Великая отечественна война- 26 млн загинали,военни + цивилни избити от нацистите по градове и села и в концентрационни лагери на смърта.
    Съветско - финландска война( Зимната война30.11.1939-12 март 1940) 1939-1940- 72 ,000 .
    Халхин - Гол (боевете с японците на территорията на днешна Монголия11май1939-16 септември1939) - 9700 Загинали.
    Съветско - полската война 1919-1921г-100 000.
    Гражданската война1918-1921 - общи загуби,- 10,5 млн человека.
    Первата световна война -3,2 млн человека.
    Руско - японска война1905г. 47000 загинали.
    Руско - турецка война 1877г - 15 000 убити, 80 000 умрели от болести.
    Кримска война1856 -57- 143 000 загинали, 89000 ,починали от болести.
    Руско турецката война 1826 г - загинали - 10 000,починали от болести 110 000.
    Отечественная война 1812г - 210 000 загинали
    Руско - шведска война 1808г - 6000 загинали.
    Руско - турецка - 1806г - загинали 24 000, умрели от болезней 72 000
    Наполеоновските войни на третата коалиция - 25 000
    Руско -шведската война 1788г - 6 000 ..
    Руско турецка 1787г - 55 000 загинали.
    Седемгодишната война - 138 000.
    Руско - шведска 1741г - 10500 убити.
    Северната война - 75 000 .
    Руско - шведската 1656г - 14 000 загинали.

    Коментиран от #39

    13:52 04.07.2026

  • 13 БАНко

    22 5 Отговор
    НАТООВЦЕ , ПОРАЗЕНИТЕ , ПО ТОЧНО УНИЩОЖЕНИ , ЦЕЛИ В ГРАД ,, КИИИВ " САМО ЗА ЕДНА НОЩ СА 131 - ПИТАЙТЕ ВЧЕРАШНИЯ ГОСТЕНИН НА БЪЛГАРСКИТЕ НАТООООООВЦИ КЛИЧКОТО !!!

    13:54 04.07.2026

  • 14 стоян георгиев

    8 21 Отговор

    До коментар #10 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    За шест години в русия не могат да боядисат кремъл.кви двигатели кви пет лева? Един телефон и една кола ги правят от двадесет и все неуспешно.

    Коментиран от #17, #24

    13:54 04.07.2026

  • 15 Дядя почина миналата година

    13 6 Отговор

    До коментар #4 от "хахаха":

    Русия с контра на ступа я утрепахте и превзехте Москва. Ще правите прием с маса с голяма бяла прахообразна купа. И розовата мъгла ще завладее мозъка на всички брюкселски чиновници.

    13:55 04.07.2026

  • 16 Само така

    6 19 Отговор
    Браво и поздравления, русия е жалка и трябва да иска мир.

    13:55 04.07.2026

  • 17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    22 8 Отговор

    До коментар #14 от "стоян георгиев":

    Това че Ти не знаеш какво става в Русия ,не значи че не е станало,наивник.
    Аз обаче знам ,че за 35 г в България не е построен един завод!!!

    Коментиран от #20, #31

    13:56 04.07.2026

  • 18 Лъжлив петдро Санчес

    18 4 Отговор
    Тоя наркоман- убиец се мъчи на замаже провала в Константинова.

    13:57 04.07.2026

  • 19 дали

    16 4 Отговор
    Трябва да отчита успехи, за да измоли още някои милиард :) Лошото е, че милиардите и в Европа свършват :)

    13:59 04.07.2026

  • 20 стоян георгиев

    7 19 Отговор

    До коментар #17 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    В бг вече вземаме двойно от вас в русия и имаме по висок бвп на глава от населението.имаме и бензин колкото искаш.за това 50000 руснака избягаха у нас и купуват автомобили за украинската армия.

    Коментиран от #34

    14:00 04.07.2026

  • 21 Отреазвяващ

    10 3 Отговор
    С кое очи ги видя?През повечето време ги няма в Украйна.

    14:04 04.07.2026

  • 22 Иван 1

    13 5 Отговор
    На Киев му разказаха играта а той ми говори за Питер.

    14:04 04.07.2026

  • 23 Z-блогър

    4 16 Отговор
    ВСУ опровергаха фейковите съобщения на руските власти за превземане на Константиновка.
    Генералният щаб съобщи, че Константиновка остава под контрола на украинските отбранителни сили. Украинските части продължават да държат позициите си както в града, така и в покрайнините му.

    14:06 04.07.2026

  • 24 Отреазвяващ

    14 4 Отговор

    До коментар #14 от "стоян георгиев":

    Когато съм носил руски електронен,ръчен часовник,ти не си имал на представа.Брше по-голям,но го имаха.Пък ти и тогава и сега си слушал ,,бангаранга".

    Коментиран от #29, #38, #40

    14:08 04.07.2026

  • 25 име

    11 5 Отговор
    398 дрона са свалили руснаците, на бандерите атаката е неуспешна.

    14:09 04.07.2026

  • 26 АУУУУУ

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "Тъй ли":

    ⛽️🇷🇺🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🤣🤣

    14:10 04.07.2026

  • 27 Факти

    12 3 Отговор
    КиIв е заприличал на Газа , смъркача не си е върнал нито един метър територия и отбандерите са останали двайсетина млн от шейсет преди войната ….

    14:13 04.07.2026

  • 28 Камазите

    8 3 Отговор
    Вече са в Константиновка , 1100 тела трябва да натоварят , пак ще има да връщат руснаците .

    14:14 04.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 поразили ууукрите

    6 2 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    14:19 04.07.2026

  • 31 какъв

    7 3 Отговор

    До коментар #17 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    завод бе, построеното преди разрушиха, ограбиха къде-кой свариха и сме с половин живо население отпреди 35г !
    Тия от запад дето ни пробутаха либерал-"демокрацията" гузно хранят и поддържат да не изчезнем съвсем, щото опитаха и по- на изток същото, но ги хванаха в крачка и лошо им се пише.

    Не, че преди се живееше като в приказките, но имаше минимума от някакъв морал и закон срещу бандитизма......

    Коментиран от #43

    14:25 04.07.2026

  • 32 Ненормалния наркоман зелен да разкаже

    5 2 Отговор
    За укрия и нещата от фронта! Тази нощ ще е доста светло над укрия

    14:26 04.07.2026

  • 33 Да, да

    3 1 Отговор
    Абсолютно вярно! Санкт Петербург след кратка обсада ще падне. Няма как!

    14:29 04.07.2026

  • 34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "стоян георгиев":

    А какво произвеждате,че имате БВП?
    Освен гастарбайтери?

    14:36 04.07.2026

  • 35 Само предлагам

    2 1 Отговор
    Отдавна трябваше да бъде смачкан агресора Какво чака Европа да превземат Украйна и да нападнат Полша и балтийските републики Тогава ще е късно Сега трябва як бой по рашистите

    Коментиран от #46

    14:37 04.07.2026

  • 36 Антирашист 1049

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Зеленски е герой, ЗАЩИТАВА РОДИНАТА СИ !

    14:38 04.07.2026

  • 37 Антирашист 1049

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Нямат тежест тези които лъжат още с неима си !

    14:40 04.07.2026

  • 38 Само да попитам

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Отреазвяващ":

    А руска електронна каска носил ли си Купи си сега

    14:41 04.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Антирашист 1051

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Отреазвяващ":

    Подкрепям, руските часовници са най бързи на света !

    14:49 04.07.2026

  • 41 Тъкмо бях забравил!

    1 0 Отговор
    Колко са българите в Одеска област...😝👍!

    14:51 04.07.2026

  • 42 УЛУС МУХША/ московия/

    2 0 Отговор
    Питере, Туапсе, Перм, Орск, Ингушетия, Севастопол, Белгородска Република,..целата монгольяк ислямска П ЕДЕРАЦИЯ... думка и гори!
    У йло пен ДЕЛОТ... уйде
    АааааааХахахаха

    14:52 04.07.2026

  • 43 Антирашист 1052

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "какъв":

    Гробокопачите на капитализъма да си мълчат !

    14:53 04.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ха така,Марче!

    1 0 Отговор
    Претопляш сутришната статия и добавяш за пълнеж,колко са българите в Одеса и ето ти...-,,нова-новеничка статия"...😂😄🤣👍!

    15:06 04.07.2026

  • 46 Разбирам те!

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Само предлагам":

    Ама само с ,,подкрепа" от дивана-не става...!
    Дручко си е да рипнеш от дивана и на фронта,с Тагарев,да докажете вашата лоялност...!

    Коментиран от #47

    15:09 04.07.2026

  • 47 Господинът е искал да отиде на

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Разбирам те!":

    фронта но са му казали, че с диван трудно ще се крие от руските дронове и се е отказал.

    15:17 04.07.2026

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