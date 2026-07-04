Украйна е поразила военни обекти край Санкт Петербург, заяви Зеленски

Украинските военни са поразили през нощта петролни съоръжения и военни обекти край руския град Санкт Петербург, заяви днес президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

„Украинските сили са поразили пристанищна петролна инфраструктура, която създава приходи за руската война, а също така удариха Кронщат, важна военна цел на повече от 850 км от държавните граници на Украйна“, заяви той в приложението „Телеграм“.

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Губернаторите на Санкт Петербург и на Ленинградска област потвърдиха удари по местно пристанище и обекти от петролната инфраструктура през нощта.

Александър Беглов заяви, че Санкт Петербург е бил обект на мащабна атака с дронове, като е бил поразен нефтеният терминал на града. Той допълни, че няма жертви и че последиците от атаката са били отстранени.

Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко заяви, че дронове са ударили пристанището Висоцк, на около 170 км северозападно от Санкт Петербург, на Финския залив.

Украйна засили ударите по руската енергийна инфраструктура тази година, причинявайки недостиг на гориво в части от Русия.

Властите на разположената наблизо Псковска област заявиха, че над 30 дрона са били свалени през нощта. Съобщава се за незначителни щети и ранени, включително във фабрика в град Великие Луки.

Двама души пострадаха в резултат на ракетна атака тази нощ по Одеска област, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм, предаде БТА.

"Ранените мъже, на 29 и 41 години, са хоспитализирани. Лекарите оценяват състоянието на единия от тях като средно тежко, а на другия - като задоволително. И двамата получават необходима медицинска помощ", посочва в съобщението си областният управител.

"Врагът нанесе ракетен удар по гражданската инфраструктура на Одеска област. В резултат на атаката е избухнал пожар в сграда за съхранение на хранителни продукти. Съседните сгради със складове също са повредени. Огнеборците бързо са потушили пожарите", информира Кипер.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са третата по численост етническа общност според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 000-60 000 българи. Най-значителната група компактно българско население е съсредоточена в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.