Украйна е поразила военни обекти край Санкт Петербург, заяви Зеленски

Украинските военни са поразили през нощта петролни съоръжения и военни обекти край руския град Санкт Петербург, заяви днес президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
„Украинските сили са поразили пристанищна петролна инфраструктура, която създава приходи за руската война, а също така удариха Кронщат, важна военна цел на повече от 850 км от държавните граници на Украйна“, заяви той в приложението „Телеграм“.
Губернаторите на Санкт Петербург и на Ленинградска област потвърдиха удари по местно пристанище и обекти от петролната инфраструктура през нощта.
Александър Беглов заяви, че Санкт Петербург е бил обект на мащабна атака с дронове, като е бил поразен нефтеният терминал на града. Той допълни, че няма жертви и че последиците от атаката са били отстранени.
Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко заяви, че дронове са ударили пристанището Висоцк, на около 170 км северозападно от Санкт Петербург, на Финския залив.
Украйна засили ударите по руската енергийна инфраструктура тази година, причинявайки недостиг на гориво в части от Русия.
Властите на разположената наблизо Псковска област заявиха, че над 30 дрона са били свалени през нощта. Съобщава се за незначителни щети и ранени, включително във фабрика в град Великие Луки.
Двама души пострадаха в резултат на ракетна атака тази нощ по Одеска област, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм, предаде БТА.
"Ранените мъже, на 29 и 41 години, са хоспитализирани. Лекарите оценяват състоянието на единия от тях като средно тежко, а на другия - като задоволително. И двамата получават необходима медицинска помощ", посочва в съобщението си областният управител.
"Врагът нанесе ракетен удар по гражданската инфраструктура на Одеска област. В резултат на атаката е избухнал пожар в сграда за съхранение на хранителни продукти. Съседните сгради със складове също са повредени. Огнеборците бързо са потушили пожарите", информира Кипер.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са третата по численост етническа общност според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 000-60 000 българи. Най-значителната група компактно българско население е съсредоточена в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тъй ли
Коментиран от #26
13:42 04.07.2026
2 Пич
Коментиран от #36
13:43 04.07.2026
3 Оги
13:43 04.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Питам
Коментиран от #7
13:47 04.07.2026
7 стоян георгиев
До коментар #6 от "Питам":Не минава.
13:47 04.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #37
13:49 04.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 хаха
Пушеците са видни дрОгарЕ балкано-ориенталски шимпанзета.
13:52 04.07.2026
12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Южна Осетия 2008-67 загинали
Втора чеченска - 6 000
Първа чеченска - 55 00.
Афганска война 15 000
Съветско - японската война 1945г- 12 000
Великая отечественна война- 26 млн загинали,военни + цивилни избити от нацистите по градове и села и в концентрационни лагери на смърта.
Съветско - финландска война( Зимната война30.11.1939-12 март 1940) 1939-1940- 72 ,000 .
Халхин - Гол (боевете с японците на территорията на днешна Монголия11май1939-16 септември1939) - 9700 Загинали.
Съветско - полската война 1919-1921г-100 000.
Гражданската война1918-1921 - общи загуби,- 10,5 млн человека.
Первата световна война -3,2 млн человека.
Руско - японска война1905г. 47000 загинали.
Руско - турецка война 1877г - 15 000 убити, 80 000 умрели от болести.
Кримска война1856 -57- 143 000 загинали, 89000 ,починали от болести.
Руско турецката война 1826 г - загинали - 10 000,починали от болести 110 000.
Отечественная война 1812г - 210 000 загинали
Руско - шведска война 1808г - 6000 загинали.
Руско - турецка - 1806г - загинали 24 000, умрели от болезней 72 000
Наполеоновските войни на третата коалиция - 25 000
Руско -шведската война 1788г - 6 000 ..
Руско турецка 1787г - 55 000 загинали.
Седемгодишната война - 138 000.
Руско - шведска 1741г - 10500 убити.
Северната война - 75 000 .
Руско - шведската 1656г - 14 000 загинали.
Коментиран от #39
13:52 04.07.2026
13 БАНко
13:54 04.07.2026
14 стоян георгиев
До коментар #10 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":За шест години в русия не могат да боядисат кремъл.кви двигатели кви пет лева? Един телефон и една кола ги правят от двадесет и все неуспешно.
Коментиран от #17, #24
13:54 04.07.2026
15 Дядя почина миналата година
До коментар #4 от "хахаха":Русия с контра на ступа я утрепахте и превзехте Москва. Ще правите прием с маса с голяма бяла прахообразна купа. И розовата мъгла ще завладее мозъка на всички брюкселски чиновници.
13:55 04.07.2026
16 Само така
13:55 04.07.2026
17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #14 от "стоян георгиев":Това че Ти не знаеш какво става в Русия ,не значи че не е станало,наивник.
Аз обаче знам ,че за 35 г в България не е построен един завод!!!
Коментиран от #20, #31
13:56 04.07.2026
18 Лъжлив петдро Санчес
13:57 04.07.2026
19 дали
13:59 04.07.2026
20 стоян георгиев
До коментар #17 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":В бг вече вземаме двойно от вас в русия и имаме по висок бвп на глава от населението.имаме и бензин колкото искаш.за това 50000 руснака избягаха у нас и купуват автомобили за украинската армия.
Коментиран от #34
14:00 04.07.2026
21 Отреазвяващ
14:04 04.07.2026
22 Иван 1
14:04 04.07.2026
23 Z-блогър
Генералният щаб съобщи, че Константиновка остава под контрола на украинските отбранителни сили. Украинските части продължават да държат позициите си както в града, така и в покрайнините му.
14:06 04.07.2026
24 Отреазвяващ
До коментар #14 от "стоян георгиев":Когато съм носил руски електронен,ръчен часовник,ти не си имал на представа.Брше по-голям,но го имаха.Пък ти и тогава и сега си слушал ,,бангаранга".
Коментиран от #29, #38, #40
14:08 04.07.2026
25 име
14:09 04.07.2026
26 АУУУУУ
До коментар #1 от "Тъй ли":⛽️🇷🇺🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🤣🤣
14:10 04.07.2026
27 Факти
14:13 04.07.2026
28 Камазите
14:14 04.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 поразили ууукрите
14:19 04.07.2026
31 какъв
До коментар #17 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":завод бе, построеното преди разрушиха, ограбиха къде-кой свариха и сме с половин живо население отпреди 35г !
Тия от запад дето ни пробутаха либерал-"демокрацията" гузно хранят и поддържат да не изчезнем съвсем, щото опитаха и по- на изток същото, но ги хванаха в крачка и лошо им се пише.
Не, че преди се живееше като в приказките, но имаше минимума от някакъв морал и закон срещу бандитизма......
Коментиран от #43
14:25 04.07.2026
32 Ненормалния наркоман зелен да разкаже
14:26 04.07.2026
33 Да, да
14:29 04.07.2026
34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #20 от "стоян георгиев":А какво произвеждате,че имате БВП?
Освен гастарбайтери?
14:36 04.07.2026
35 Само предлагам
Коментиран от #46
14:37 04.07.2026
36 Антирашист 1049
До коментар #2 от "Пич":Зеленски е герой, ЗАЩИТАВА РОДИНАТА СИ !
14:38 04.07.2026
37 Антирашист 1049
До коментар #9 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Нямат тежест тези които лъжат още с неима си !
14:40 04.07.2026
38 Само да попитам
До коментар #24 от "Отреазвяващ":А руска електронна каска носил ли си Купи си сега
14:41 04.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Антирашист 1051
До коментар #24 от "Отреазвяващ":Подкрепям, руските часовници са най бързи на света !
14:49 04.07.2026
41 Тъкмо бях забравил!
14:51 04.07.2026
42 УЛУС МУХША/ московия/
У йло пен ДЕЛОТ... уйде
АааааааХахахаха
14:52 04.07.2026
43 Антирашист 1052
До коментар #31 от "какъв":Гробокопачите на капитализъма да си мълчат !
14:53 04.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Ха така,Марче!
15:06 04.07.2026
46 Разбирам те!
До коментар #35 от "Само предлагам":Ама само с ,,подкрепа" от дивана-не става...!
Дручко си е да рипнеш от дивана и на фронта,с Тагарев,да докажете вашата лоялност...!
Коментиран от #47
15:09 04.07.2026
47 Господинът е искал да отиде на
До коментар #46 от "Разбирам те!":фронта но са му казали, че с диван трудно ще се крие от руските дронове и се е отказал.
15:17 04.07.2026