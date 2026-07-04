Руски дрон порази газодобивно съоръжение в украинската Полтавска област

Руски дрон порази газодобивен обект в украинската Полтавска област, предизвиквайки пожар и временно прекъсване на работата на съоръжението, съобщи украинската държавна енергийна компания "Нафтогаз", цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

Според компанията нападението е част от системните руски удари срещу газодобивната инфраструктура на Украйна с цел да бъде ограничен вътрешният добив на природен газ и да се затрудни подготовката на страната за предстоящия отоплителен сезон.

Началникът на Полтавската областна военна администрация Виталий Дякивнич съобщи, цитиран от Укринформ, че атаката е била извършена с дрон срещу промишлен обект в Полтавски район.

Не се съобщава за пострадали.

Вчера Русия атакува бензиностанция в Лубенски район на Полтавска област, при което бяха ранени шестима души, припомня Укринформ.