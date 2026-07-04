Руски дрон порази газодобивно съоръжение в украинската Полтавска област

Руски дрон порази газодобивен обект в украинската Полтавска област, предизвиквайки пожар и временно прекъсване на работата на съоръжението, съобщи украинската държавна енергийна компания "Нафтогаз", цитирана от Ройтерс, предаде БТА.
Според компанията нападението е част от системните руски удари срещу газодобивната инфраструктура на Украйна с цел да бъде ограничен вътрешният добив на природен газ и да се затрудни подготовката на страната за предстоящия отоплителен сезон.
Началникът на Полтавската областна военна администрация Виталий Дякивнич съобщи, цитиран от Укринформ, че атаката е била извършена с дрон срещу промишлен обект в Полтавски район.
Не се съобщава за пострадали.
Вчера Русия атакува бензиностанция в Лубенски район на Полтавска област, при което бяха ранени шестима души, припомня Укринформ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
Коментиран от #12, #30
15:21 04.07.2026
2 оня с коня
щото ще скочи и ще проси и ще опиши всичко тоя наркоман , няма да се трае
пък ние нали сме съюзници и сме му длъжни
е все пак сме дължи да изпращаме ха ха ха длъжни сме разбира се
15:23 04.07.2026
3 име
Коментиран от #7, #14
15:24 04.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Хм...
Възможно обяснение е, че руснаците яко са заклещили "обединените" в стойка Г и ги клатят мощно по всички направления. И по тая причина Путин протака максимално.
Абе ще поживеем, ще видим...
Коментиран от #6
15:32 04.07.2026
6 Госあ
До коментар #5 от "Хм...":Питах ИИ по тези въпроси и той отговори, че Путин няма интерес да срине Украйна подобно на евреЙте Палестина. Защото не цели геноцид, а смяна на системата. Във връзка с твоя коментар, изглежда че има и силата да го направи. По лесно се прави геноцид подобно на англо-жидовския почин. По трудно е да пазиш цивилните.
Коментиран от #9, #15
15:36 04.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Аз съм българче
Ботев го убихме,
Предадохме Априлското въстание,
От 4 милионна население, само 7 500 се решиха да се бият за да я има България. Ако не беше Русия, щяхме да я караме на просия.
Съюзихме се с Хитлер,
Подарихме си тайния архив на Турция, като предадохме всички действащи агенти.
Подарихме Южен поток и загубихме 3 милиарда и по 400 милиона годишно от такси и хиляди работни места.
Подарихме си златото за милиарди на чужда държава. В България живеят 9 милиона милиардера, злато не ни трябва.
Подарихме си земята, водата, електроенергията, летищата, заводите и парата, в замяна на отровна целувка в устата.
15:38 04.07.2026
9 Госあ
До коментар #6 от "Госあ":Истинският проблем за Украйна ще бъде, ако руснаците обявят, че са преразгледали целите си. Досега, Кремъл продължава да се придържа към тях.
15:39 04.07.2026
10 Все още
Коментиран от #19, #27
15:39 04.07.2026
11 Чума
Коментиран от #20
15:43 04.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хм...
До коментар #6 от "Госあ":Прав си, обаче има нюанси.
Засега Путин удържа радикалните по отношение на 4о4 настроения в Русия. Проблема е, че му е все по трудно. И докато повечето руснаци имат у краинците за свои хора, макар и доста промити, то по отношение на же лаещите и особено Полша такива сантименти в руското общество няма.
Това ме притеснява, понеже по стар български обичай ние пак сме откъм булката.
15:48 04.07.2026
16 Соломон
До коментар #13 от "на крива джедърка като теб":Какво стана с чий е Крим и защо руснаците го напуснаха
Коментиран от #23, #24
15:49 04.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Соломон
До коментар #10 от "Все още":А какво ще стане ако Украйна удари Ямалския кръст.Наясно ли си какво ще се случи с Русия
15:51 04.07.2026
20 Някой па се сетил за...
До коментар #11 от "Чума":...коментара ти...,че и да го чете...че и да го трие...?!
Въобразяваш си!
15:51 04.07.2026
21 Европеец срещу пРосията
Коментиран от #25
15:53 04.07.2026
22 Арто
15:54 04.07.2026
23 Кой го е напуснал бе скъсаняк,
До коментар #16 от "Соломон":пожелателното ти мислене ни е огледало на реалността.
Коментиран от #31
15:55 04.07.2026
24 т-п тpoл соpocоиден
До коментар #16 от "Соломон":Ауу, руснаците напуснали Крим. Ами, качвай се на надуваемата НАТОвска лодка и почвайте да гребете към Крим, да правите десант и да издигнете знамената на 404, НАТЮ и ЕССР!
15:57 04.07.2026
25 име
До коментар #21 от "Европеец срещу пРосията":Пета година слушаме евроатлантическо църкане ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ. Я ми припомни, кое от всички ЩЕта се случи досега.
Коментиран от #34
15:59 04.07.2026
26 Чума
16:00 04.07.2026
27 име
До коментар #10 от "Все още":До като хунтата в Киев не бъде унищожена, няма смисъл от преговори.
16:01 04.07.2026
28 Зеленски мачка Хаяско
Между другото, преди месец предложих същото за Купянск. 😆
16:04 04.07.2026
29 Нямат край
16:13 04.07.2026
30 0001
До коментар #1 от "Без име":Трудна работа. Баба Меца не е във форма 😂
Коментиран от #32
16:15 04.07.2026
31 Соломон
До коментар #23 от "Кой го е напуснал бе скъсаняк,":Ами къде е щаба на черноморския флот бе смешноко.Къде са семействата им къде отиде местната руска администрация.Защо руснаците влезли в Крим след 2014г борят по 1000 рубли за литър бензин и чакат на опашка на Кримския мост
16:19 04.07.2026
32 Чума
До коментар #30 от "0001":Защото Русия е могъща държава, предназначена за тежка атлетика, но е принудена да играе пинг - понг и се случва ето това - мечка с патерици! Да размаха голямото кросно, иначе и на проходилка трябва да се качва! Пинг понг е за джендарите! Това не е спорт за могучая Рус! Тежкоатлет се занимава с художественая гимнастика и всички му се присмиват! Съчетание с лента нада заменит с Болшая бухалка!
16:31 04.07.2026
33 Мишел
16:45 04.07.2026
34 хаха🤣
До коментар #25 от "име":това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб и бензин за руските крепостни 🤣и сега се случи същото🤣
16:48 04.07.2026