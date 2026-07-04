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Руски дрон порази газодобивно съоръжение в украинската Полтавска област
  Тема: Украйна

Руски дрон порази газодобивно съоръжение в украинската Полтавска област

4 Юли, 2026 15:17 1 627 34

  • украйна-
  • полтавска област-
  • дронове-
  • русия-
  • война-
  • полтава

Вчера Русия атакува бензиностанция в Полтавска област, при което бяха ранени шестима души

Руски дрон порази газодобивно съоръжение в украинската Полтавска област - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руски дрон порази газодобивен обект в украинската Полтавска област, предизвиквайки пожар и временно прекъсване на работата на съоръжението, съобщи украинската държавна енергийна компания "Нафтогаз", цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

Според компанията нападението е част от системните руски удари срещу газодобивната инфраструктура на Украйна с цел да бъде ограничен вътрешният добив на природен газ и да се затрудни подготовката на страната за предстоящия отоплителен сезон.

Началникът на Полтавската областна военна администрация Виталий Дякивнич съобщи, цитиран от Укринформ, че атаката е била извършена с дрон срещу промишлен обект в Полтавски район.

Не се съобщава за пострадали.

Вчера Русия атакува бензиностанция в Лубенски район на Полтавска област, при което бяха ранени шестима души, припомня Укринформ.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    25 5 Отговор
    "МЕЧКА С МРАВКИ НЕ СЕ НАСИЩА" (българска народна мъдрост). Чакаме да видим какви големи мръвки ще докопа.

    Коментиран от #12, #30

    15:21 04.07.2026

  • 2 оня с коня

    33 6 Отговор
    досега пращахме по една заплата на зеления наркоман , сега ще пращаме и по една туба заедно с парите ха ха ха

    щото ще скочи и ще проси и ще опиши всичко тоя наркоман , няма да се трае

    пък ние нали сме съюзници и сме му длъжни

    е все пак сме дължи да изпращаме ха ха ха длъжни сме разбира се

    15:23 04.07.2026

  • 3 име

    33 5 Отговор
    На изток от река Днепър бандерите нямат никакви бензиностанции, а и жп хранспорта им е силно ограничен. Цивилните зареждат гориво от импровизирани камиончета с цистерни, които гледат да се движат постоянно, щото иначе руския дрон ще ги утилизира. Целта е конвоите да са еднопосочни, дори и да истигнат до фронта, да знаят, че трудно ще намерят гориво за обратно и вероятността хунтата да ги прати на фронта е голяма. В мочента руснаците утилизират бензиностанциите между Одеса и град Днепър.

    Коментиран от #7, #14

    15:24 04.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хм...

    31 5 Отговор
    Все повече руснаци питат защо изобщо има ток и вода в 4о4? Защо има работеща жп инфраструктура и подвижен състав? Защо разни мЪрсулки и рютета шетат из 4о4 като на разходка в парка? Защо логистичния възел в жешов не е пепелище? Защо продължават да влизат и излизат кораби в пристанището на Одеса?
    Възможно обяснение е, че руснаците яко са заклещили "обединените" в стойка Г и ги клатят мощно по всички направления. И по тая причина Путин протака максимално.
    Абе ще поживеем, ще видим...

    Коментиран от #6

    15:32 04.07.2026

  • 6 Госあ

    33 5 Отговор

    До коментар #5 от "Хм...":

    Питах ИИ по тези въпроси и той отговори, че Путин няма интерес да срине Украйна подобно на евреЙте Палестина. Защото не цели геноцид, а смяна на системата. Във връзка с твоя коментар, изглежда че има и силата да го направи. По лесно се прави геноцид подобно на англо-жидовския почин. По трудно е да пазиш цивилните.

    Коментиран от #9, #15

    15:36 04.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Аз съм българче

    30 6 Отговор
    Левски го предадохме,

    Ботев го убихме,

    Предадохме Априлското въстание,

    От 4 милионна население, само 7 500 се решиха да се бият за да я има България. Ако не беше Русия, щяхме да я караме на просия.

    Съюзихме се с Хитлер,

    Подарихме си тайния архив на Турция, като предадохме всички действащи агенти.

    Подарихме Южен поток и загубихме 3 милиарда и по 400 милиона годишно от такси и хиляди работни места.

    Подарихме си златото за милиарди на чужда държава. В България живеят 9 милиона милиардера, злато не ни трябва.

    Подарихме си земята, водата, електроенергията, летищата, заводите и парата, в замяна на отровна целувка в устата.

    15:38 04.07.2026

  • 9 Госあ

    33 5 Отговор

    До коментар #6 от "Госあ":

    Истинският проблем за Украйна ще бъде, ако руснаците обявят, че са преразгледали целите си. Досега, Кремъл продължава да се придържа към тях.

    15:39 04.07.2026

  • 10 Все още

    31 6 Отговор
    Не са ударени големите газохранилища в Украйна, но ако властимащите там и европейските им спонсори продължават с глупостите си и това ще стане. Местоположението им е известно и сигурно вече са в списъка на целите. Какво ще остане от Украйна след тази война е трудно да се каже. Време е войната да приключи и България може да изиграе ключова роля в този процес. Ако си изиграем правилно картите, ще останем в историята. Руснаците няма да преговарят нито с Кая, нито с Урсула, нито с Мерц, нито с Макрон, нито с Мелони, но с Радев може и да се съгласят. В Европа знаят това и блокирането на новите санкции от България вероятно е съгласувано вече като стъпка към възможния изход от ситуацията.

    Коментиран от #19, #27

    15:39 04.07.2026

  • 11 Чума

    18 13 Отговор
    Желая да обясня нещата на хората, но ИИ не позволява! Казах само, че фашизма е зло и ми затриха коментара! Ето, сега казвам, че фашизма е прелест, която ще унощожи Русия и коментара ми ще бъде непокътнат!

    Коментиран от #20

    15:43 04.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хм...

    23 8 Отговор

    До коментар #6 от "Госあ":

    Прав си, обаче има нюанси.
    Засега Путин удържа радикалните по отношение на 4о4 настроения в Русия. Проблема е, че му е все по трудно. И докато повечето руснаци имат у краинците за свои хора, макар и доста промити, то по отношение на же лаещите и особено Полша такива сантименти в руското общество няма.
    Това ме притеснява, понеже по стар български обичай ние пак сме откъм булката.

    15:48 04.07.2026

  • 16 Соломон

    9 27 Отговор

    До коментар #13 от "на крива джедърка като теб":

    Какво стана с чий е Крим и защо руснаците го напуснаха

    Коментиран от #23, #24

    15:49 04.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Соломон

    7 27 Отговор

    До коментар #10 от "Все още":

    А какво ще стане ако Украйна удари Ямалския кръст.Наясно ли си какво ще се случи с Русия

    15:51 04.07.2026

  • 20 Някой па се сетил за...

    9 7 Отговор

    До коментар #11 от "Чума":

    ...коментара ти...,че и да го чете...че и да го трие...?!
    Въобразяваш си!

    15:51 04.07.2026

  • 21 Европеец срещу пРосията

    7 22 Отговор
    Ще гърмят руските бензиностанции значи

    Коментиран от #25

    15:53 04.07.2026

  • 22 Арто

    4 8 Отговор
    Има ли пострадали деца?🤔🤔

    15:54 04.07.2026

  • 23 Кой го е напуснал бе скъсаняк,

    15 6 Отговор

    До коментар #16 от "Соломон":

    пожелателното ти мислене ни е огледало на реалността.

    Коментиран от #31

    15:55 04.07.2026

  • 24 т-п тpoл соpocоиден

    22 5 Отговор

    До коментар #16 от "Соломон":

    Ауу, руснаците напуснали Крим. Ами, качвай се на надуваемата НАТОвска лодка и почвайте да гребете към Крим, да правите десант и да издигнете знамената на 404, НАТЮ и ЕССР!

    15:57 04.07.2026

  • 25 име

    14 5 Отговор

    До коментар #21 от "Европеец срещу пРосията":

    Пета година слушаме евроатлантическо църкане ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ. Я ми припомни, кое от всички ЩЕта се случи досега.

    Коментиран от #34

    15:59 04.07.2026

  • 26 Чума

    9 5 Отговор
    Рестартирайте коментар под №7, Моля! Иначе дискусията безсмислено пропада!

    16:00 04.07.2026

  • 27 име

    20 6 Отговор

    До коментар #10 от "Все още":

    До като хунтата в Киев не бъде унищожена, няма смисъл от преговори.

    16:01 04.07.2026

  • 28 Зеленски мачка Хаяско

    8 14 Отговор
    Зеленски с нов тролинг: “Ако Константиновка сега е под контрола на Русия, тогава вероятно Путин няма да има проблем да се срещне с мен там и да сложи край на войната.”
    Между другото, преди месец предложих същото за Купянск. 😆

    16:04 04.07.2026

  • 29 Нямат край

    6 13 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    16:13 04.07.2026

  • 30 0001

    5 14 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    Трудна работа. Баба Меца не е във форма 😂

    Коментиран от #32

    16:15 04.07.2026

  • 31 Соломон

    6 13 Отговор

    До коментар #23 от "Кой го е напуснал бе скъсаняк,":

    Ами къде е щаба на черноморския флот бе смешноко.Къде са семействата им къде отиде местната руска администрация.Защо руснаците влезли в Крим след 2014г борят по 1000 рубли за литър бензин и чакат на опашка на Кримския мост

    16:19 04.07.2026

  • 32 Чума

    7 3 Отговор

    До коментар #30 от "0001":

    Защото Русия е могъща държава, предназначена за тежка атлетика, но е принудена да играе пинг - понг и се случва ето това - мечка с патерици! Да размаха голямото кросно, иначе и на проходилка трябва да се качва! Пинг понг е за джендарите! Това не е спорт за могучая Рус! Тежкоатлет се занимава с художественая гимнастика и всички му се присмиват! Съчетание с лента нада заменит с Болшая бухалка!

    16:31 04.07.2026

  • 33 Мишел

    3 4 Отговор
    Мобилизираните руснаци на фронта оцеляват между 10 дни и 20 дни- като в това време е включен и престоят им в учебен център, пише The New York Times. В края на 2025 г. руските власти обявиха набирането на повече от 420 000 мобилизирани руснаци. Много от тях преминават само няколко дни обучение, преди да бъдат изпратени в бойната зона. Една от основните причини за високите загуби в руската армия е масовото използване на дронове от украинската армия.

    16:45 04.07.2026

  • 34 хаха🤣

    2 3 Отговор

    До коментар #25 от "име":

    това е старо лафче за Русия: Ще, ще, ще......и накрая винаги всичко приключва трагично и с купони за хляб и бензин за руските крепостни 🤣и сега се случи същото🤣

    16:48 04.07.2026

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