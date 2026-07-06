Рюте очаква ясен план за 5% от БВП за отбрана от всяка държава в НАТО

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви на пресконференция в Анкара, че очаква всички държави членки да представят конкретен и убедителен план за достигане на разходи за отбрана в размер на 5% от брутния вътрешен продукт (БВП). По думите му това е ангажимент, договорен на предишната среща на върха на Алианса в Хага, а изпълнението му вече започва да дава видими резултати, предава БТА.

Рюте посочи, че през 2025 г. европейските съюзници и Канада са увеличили разходите си за отбрана с близо 20% спрямо предходната година. По думите му само през 2025 и 2026 г. това означава допълнителни инвестиции в размер на 258 млрд. долара.

„Тук в Анкара очаквам от държавите да представят ясен, конкретен и будещ доверие план за постигането на целта от 5 процента“, заяви генералният секретар, като подчерта, че тези инвестиции стимулират и икономическото развитие.

Срещата на върха на НАТО се провежда на 7 и 8 юли в президентския комплекс „Бештепе“ в Анкара. В турската столица пристигат лидерите на 32 държави членки и над 100 министри. Сред участниците е и българският премиер Румен Радев, който по-рано през деня се срещна с турския президент Реджеп Тайип Ердоган.

Очаква се в Анкара да пристигне и американският президент Доналд Тръмп, придружаван от делегация от около 1400 души. Сред основните теми на форума са войната в Украйна, заплахата от Русия, развитието на отбранителната индустрия и приемането на стратегията „НАТО 3.0“, която предвижда разпределяне на различни задачи между съюзниците.

Рюте съобщи още, че по време на форума за отбранителна индустрия, който ще се проведе в рамките на срещата на върха, ще бъдат обявени нови договори на стойност десетки милиарди.

По думите му отбранителната индустрия на Турция привлича сериозен международен интерес, включително от САЩ и европейски държави.

„Отбранителната индустрия на Турция подпомага толкова много държави. Погледнете държавите наоколо – тук имаше много успешно посещение от Белгия, Полша, но също и САЩ. Те също имат много инвестиции в компании, базирани зад океана. Това е наистина важно – да работим заедно по линия на Алианса“, каза той.

Генералният секретар на НАТО потвърди, че утре ще се срещне в Анкара с украинския президент Володимир Зеленски. Той отново подчерта необходимостта Украйна да получи допълнителна подкрепа за защитата на въздушното си пространство и определи Русия като продължаваща заплаха.

„Това, което се случи снощи, беше хаотична атака срещу невинни цивилни граждани, инфраструктура и градове в Украйна. Хора загубиха живота си. Но Русия никога не може да спечели тази война по този начин“, заяви Рюте.

По време на пресконференцията той беше попитан и за състоянието на демокрацията в Турция.

„Демокрацията е много повече от избори. При демокрацията те са от голямо значение, но тя в същото време означава свобода на словото. Така както тук можете да зададете всичките си въпроси и да напишете това, което пожелаете, да направите разследвания. В същото време демокрацията е и в правото на хората да организират протести, ако искат“, коментира генералният секретар.

Изказването му идва ден след като турските власти задържаха близо 100 души от Турската комунистическа партия, протестирали срещу провеждането на срещата на върха, а демонстрациите, свързани със събитието, бяха забранени.

В заключение Рюте призова за единство в рамките на Алианса и заяви, че НАТО е по-устойчиво днес, отколкото преди пет години.

„В Алианс като НАТО винаги е имало политически дискусии и понякога несъгласие. Това е нормално за демократични съюзи. Ние имаме обща цел - да защитим нашите територии срещу Русия, тероризма и всички други заплахи, които са пред нас. Можем да спорим, няма проблем, но нека решим въпросите заедно“, заяви генералният секретар.