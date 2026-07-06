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Рюте очаква ясен план за 5% от БВП за отбрана от всяка държава в НАТО

Рюте очаква ясен план за 5% от БВП за отбрана от всяка държава в НАТО

6 Юли, 2026 19:47 708 40

  • марк рюте-
  • нато-
  • бвп-
  • отбрана

Генералният секретар на Алианса заяви в Анкара, че увеличените военни разходи вече дават резултат, а сред основните теми на срещата на върха са Украйна, Русия и развитието на отбранителната индустрия

Рюте очаква ясен план за 5% от БВП за отбрана от всяка държава в НАТО - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви на пресконференция в Анкара, че очаква всички държави членки да представят конкретен и убедителен план за достигане на разходи за отбрана в размер на 5% от брутния вътрешен продукт (БВП). По думите му това е ангажимент, договорен на предишната среща на върха на Алианса в Хага, а изпълнението му вече започва да дава видими резултати, предава БТА.

Рюте посочи, че през 2025 г. европейските съюзници и Канада са увеличили разходите си за отбрана с близо 20% спрямо предходната година. По думите му само през 2025 и 2026 г. това означава допълнителни инвестиции в размер на 258 млрд. долара.

„Тук в Анкара очаквам от държавите да представят ясен, конкретен и будещ доверие план за постигането на целта от 5 процента“, заяви генералният секретар, като подчерта, че тези инвестиции стимулират и икономическото развитие.

Срещата на върха на НАТО се провежда на 7 и 8 юли в президентския комплекс „Бештепе“ в Анкара. В турската столица пристигат лидерите на 32 държави членки и над 100 министри. Сред участниците е и българският премиер Румен Радев, който по-рано през деня се срещна с турския президент Реджеп Тайип Ердоган.

Очаква се в Анкара да пристигне и американският президент Доналд Тръмп, придружаван от делегация от около 1400 души. Сред основните теми на форума са войната в Украйна, заплахата от Русия, развитието на отбранителната индустрия и приемането на стратегията „НАТО 3.0“, която предвижда разпределяне на различни задачи между съюзниците.

Рюте съобщи още, че по време на форума за отбранителна индустрия, който ще се проведе в рамките на срещата на върха, ще бъдат обявени нови договори на стойност десетки милиарди.

По думите му отбранителната индустрия на Турция привлича сериозен международен интерес, включително от САЩ и европейски държави.

„Отбранителната индустрия на Турция подпомага толкова много държави. Погледнете държавите наоколо – тук имаше много успешно посещение от Белгия, Полша, но също и САЩ. Те също имат много инвестиции в компании, базирани зад океана. Това е наистина важно – да работим заедно по линия на Алианса“, каза той.

Генералният секретар на НАТО потвърди, че утре ще се срещне в Анкара с украинския президент Володимир Зеленски. Той отново подчерта необходимостта Украйна да получи допълнителна подкрепа за защитата на въздушното си пространство и определи Русия като продължаваща заплаха.

„Това, което се случи снощи, беше хаотична атака срещу невинни цивилни граждани, инфраструктура и градове в Украйна. Хора загубиха живота си. Но Русия никога не може да спечели тази война по този начин“, заяви Рюте.

По време на пресконференцията той беше попитан и за състоянието на демокрацията в Турция.

„Демокрацията е много повече от избори. При демокрацията те са от голямо значение, но тя в същото време означава свобода на словото. Така както тук можете да зададете всичките си въпроси и да напишете това, което пожелаете, да направите разследвания. В същото време демокрацията е и в правото на хората да организират протести, ако искат“, коментира генералният секретар.

Изказването му идва ден след като турските власти задържаха близо 100 души от Турската комунистическа партия, протестирали срещу провеждането на срещата на върха, а демонстрациите, свързани със събитието, бяха забранени.

В заключение Рюте призова за единство в рамките на Алианса и заяви, че НАТО е по-устойчиво днес, отколкото преди пет години.

„В Алианс като НАТО винаги е имало политически дискусии и понякога несъгласие. Това е нормално за демократични съюзи. Ние имаме обща цел - да защитим нашите територии срещу Русия, тероризма и всички други заплахи, които са пред нас. Можем да спорим, няма проблем, но нека решим въпросите заедно“, заяви генералният секретар.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    40 2 Отговор
    Това е безобразно наливане на европейски пари в празната хазна на говедарите!!! А насреща - нищо !!! Смотани стари оръжейни системи, които не всичкото отгоре некадърниците от САЩ ще произвеждат 20 години, но искат парите сега!!!

    Коментиран от #30

    19:50 06.07.2026

  • 3 гАЙ Рюте

    40 1 Отговор

    До коментар #1 от "ЕЙ РЮТЕ":

    Генералният секретар на НАТО - най-мразеният холандец на Апенините
    Ако някой не знае, че генералният секретар на НАТО Марк Рюте е гАй и не иска да си признае половите пристрастия, може да го научи от петъчния брой на италианския всекидневник “Република”. Също така вестникът обяснява в просторен портрет на небезизвестния нидерландски политик, че той не само никога не се бил женил и не е имал деца, но дори никой не го бил виждал насаме с жена.
    А когато лондонският в. “Обзървър” му нарочил за любовници няколко красавци начело с холандското ВИП-денди Йорт Келдер, Рюте категорично отрекъл, въпреки че папараци го били щракнали гол на яхтата точно на този негов авер. Другият италиански “печатан гранд” в. “Ла Стампа” пък припомни, че в Хага и в Амстердам генсекът на НАТО бил наричан “Мистър Тефлон” - заради материала за покритие на тиганите, благодарение на който към тях нищо не залепва и при най-високи температури.

    19:51 06.07.2026

  • 4 3.14К

    35 1 Отговор
    Това недоразумение има ли деца и знае ли как се правят, а ни обяснява колко трябва да харчим за войни!

    19:52 06.07.2026

  • 5 ДИАЛЕКТИКА

    27 1 Отговор
    Русия продава енергоресурси и се въоръжава. Рюте може да продаде само задния двор и пак не стига за въоражаване.

    19:53 06.07.2026

  • 6 Пиночет

    2 33 Отговор
    Щом ще се набиват руските отрепки,даже и 5 % са малко!

    19:53 06.07.2026

  • 7 Бялджип

    40 2 Отговор
    Този хомосексуалист страда от тежка кретения.

    19:55 06.07.2026

  • 8 РЮТЕ НАХИЛЕН

    29 2 Отговор
    Все едно току що се прибира от ПРАЙДА в Истанбул.

    19:56 06.07.2026

  • 9 Гост

    25 1 Отговор
    И на фотосинтеза ли ще живеете?

    19:57 06.07.2026

  • 10 Пасивен Кремълски ботоксов педофил -скоп

    2 22 Отговор
    Аз оставам в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това пак ще ме болят задните части!

    Коментиран от #16

    19:59 06.07.2026

  • 11 не разбирам

    20 1 Отговор
    Така и продължавам да не разбирам - срещу кого ще се отбраняваме? С такива високи разходи ми се струва, че май ние НАТО ще нападаме Русия.

    Коментиран от #13

    20:01 06.07.2026

  • 12 Иван Грозни

    23 1 Отговор
    Хей, Р/П/уте, ти добре ли си.? Какви 5% бе нарк. ман?Само зо война мислите щото там е печалбата както мислеха мустачките на А.олф. Добре ви беше сгънал ама се отървайте благодарение на маршала /признатия за световен пълководец/ Жуков.

    Коментиран от #15

    20:02 06.07.2026

  • 13 Бай Ганьо

    2 22 Отговор

    До коментар #11 от "не разбирам":

    Време е НАТО да смачка всички палячовци

    20:03 06.07.2026

  • 14 Не се

    16 1 Отговор
    Наядоха лешоядите и хиените!

    20:07 06.07.2026

  • 15 Костадинов Костадинов

    2 22 Отговор

    До коментар #12 от "Иван Грозни":

    Жукофф- добре че бяха САЩ да спасят СССР...
    Защо Путин убива деца?

    20:08 06.07.2026

  • 16 Гост

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "Пасивен Кремълски ботоксов педофил -скоп":

    Сигурен съм,че моного му завиждаш и си представяш да си на негово място и да те болят задните части!

    Коментиран от #21

    20:08 06.07.2026

  • 17 Десятък

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "ЕЙ РЮТЕ":

    Абе, давай , направо 10% да няма обидени.. и който е победен да стяга децата за фронта..

    Коментиран от #19

    20:08 06.07.2026

  • 18 Иван Грозни

    5 1 Отговор
    Да кажа на бай ганя, че с голо ду.е нищо не може да се смачка.

    20:09 06.07.2026

  • 19 Костадинов Костадинов

    2 11 Отговор

    До коментар #17 от "Десятък":

    Защо Путин убива деца?

    20:09 06.07.2026

  • 20 ДрайвингПлежър

    13 2 Отговор
    5% за тенеке не е просто безумие а престъпление!
    Особено на фона на пропадналата икономика в целия "съюз"

    Коментиран от #26

    20:09 06.07.2026

  • 21 Дърт Кремълски ботоксов охлюв -скопен

    3 11 Отговор

    До коментар #16 от "Гост":

    Няма да мръдна от бункера

    20:10 06.07.2026

  • 22 Най…

    4 0 Отговор
    Радостното е генчето ще се изгуби .

    20:13 06.07.2026

  • 23 Рюте

    6 2 Отговор
    Очаква трима роми с големи паламарки да му изправят чакрите.

    20:16 06.07.2026

  • 24 Герги

    8 1 Отговор
    ОК достигаме 5 процента и ако в един момент,спи Клоуна накриво събужда се и вече е ядосан че не отделяме по 10 процента...КВО ПРАЙМ...

    20:22 06.07.2026

  • 25 Име

    3 1 Отговор
    Рютко пепердидко педерутко!

    20:27 06.07.2026

  • 26 Оди у Въш.кар.истан

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "ДрайвингПлежър":

    Там дават 38% за военни разходи.Дедовия ли ми крепиш още в ЕС?

    20:31 06.07.2026

  • 27 Ганчев

    1 3 Отговор
    Искаш ли мир готви се за война.Това е за отбелязване.

    20:36 06.07.2026

  • 28 Стана ли ви ясно вече?!

    5 1 Отговор
    Тозно затова Русия трябва винаги да е "враг" и ако не иска, трябва да бъде предизвикана! А народите плашени с Торбалан.
    Защото при нормални отношения с Русия и стабилен мир, сладкия бизнес с НАТО и процентите оттичат в канала.

    20:37 06.07.2026

  • 29 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Колко печатници има Ротшилд в Европа ,и колко ще се намаля населението на земята за да нахраним богатите ,които нямат наяждане

    20:47 06.07.2026

  • 30 Kaлпазанин

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Те не могат за тях да си насмогнат ,че какво остава за нас в Европа освен да умираме

    20:48 06.07.2026

  • 31 Алооо.. Росен ли е

    1 0 Отговор
    Не е Росен-Сух е...

    20:48 06.07.2026

  • 32 Голда

    2 0 Отговор
    Гобара рютиту

    20:49 06.07.2026

  • 33 То пари за ракия нема

    3 0 Отговор
    Тоз за обзавеждане иска... Аре сиеби м/ката

    20:50 06.07.2026

  • 34 Ачо

    0 2 Отговор
    Говори се че украинците имат по 10 дрона за главата на всеки руснак.

    20:52 06.07.2026

  • 35 ЕйПедал

    1 0 Отговор
    А ний ко ша ядем-уятили....

    Коментиран от #39

    20:52 06.07.2026

  • 36 Рю те

    2 0 Отговор
    П/да/л

    20:54 06.07.2026

  • 37 пешо

    1 0 Отговор
    рюте очаква един 25 сантов

    20:54 06.07.2026

  • 38 Ридакциата

    2 0 Отговор
    Травестити...

    20:55 06.07.2026

  • 39 пешо

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "ЕйПедал":

    той няма и уятил

    20:55 06.07.2026

  • 40 НА тоа

    1 0 Отговор
    Така или иначе Бай Дончо, ще го отмени, колкото и да си напъва cфинктеpa това xoмо Рюте!

    20:58 06.07.2026

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