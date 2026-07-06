Рюте очаква ясен план за 5% от БВП за отбрана от всяка държава в НАТО

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви на пресконференция в Анкара, че очаква всички държави членки да представят конкретен и убедителен план за достигане на разходи за отбрана в размер на 5% от брутния вътрешен продукт (БВП). По думите му това е ангажимент, договорен на предишната среща на върха на Алианса в Хага, а изпълнението му вече започва да дава видими резултати, предава БТА.
Рюте посочи, че през 2025 г. европейските съюзници и Канада са увеличили разходите си за отбрана с близо 20% спрямо предходната година. По думите му само през 2025 и 2026 г. това означава допълнителни инвестиции в размер на 258 млрд. долара.
„Тук в Анкара очаквам от държавите да представят ясен, конкретен и будещ доверие план за постигането на целта от 5 процента“, заяви генералният секретар, като подчерта, че тези инвестиции стимулират и икономическото развитие.
Срещата на върха на НАТО се провежда на 7 и 8 юли в президентския комплекс „Бештепе“ в Анкара. В турската столица пристигат лидерите на 32 държави членки и над 100 министри. Сред участниците е и българският премиер Румен Радев, който по-рано през деня се срещна с турския президент Реджеп Тайип Ердоган.
Очаква се в Анкара да пристигне и американският президент Доналд Тръмп, придружаван от делегация от около 1400 души. Сред основните теми на форума са войната в Украйна, заплахата от Русия, развитието на отбранителната индустрия и приемането на стратегията „НАТО 3.0“, която предвижда разпределяне на различни задачи между съюзниците.
Рюте съобщи още, че по време на форума за отбранителна индустрия, който ще се проведе в рамките на срещата на върха, ще бъдат обявени нови договори на стойност десетки милиарди.
По думите му отбранителната индустрия на Турция привлича сериозен международен интерес, включително от САЩ и европейски държави.
„Отбранителната индустрия на Турция подпомага толкова много държави. Погледнете държавите наоколо – тук имаше много успешно посещение от Белгия, Полша, но също и САЩ. Те също имат много инвестиции в компании, базирани зад океана. Това е наистина важно – да работим заедно по линия на Алианса“, каза той.
Генералният секретар на НАТО потвърди, че утре ще се срещне в Анкара с украинския президент Володимир Зеленски. Той отново подчерта необходимостта Украйна да получи допълнителна подкрепа за защитата на въздушното си пространство и определи Русия като продължаваща заплаха.
„Това, което се случи снощи, беше хаотична атака срещу невинни цивилни граждани, инфраструктура и градове в Украйна. Хора загубиха живота си. Но Русия никога не може да спечели тази война по този начин“, заяви Рюте.
По време на пресконференцията той беше попитан и за състоянието на демокрацията в Турция.
„Демокрацията е много повече от избори. При демокрацията те са от голямо значение, но тя в същото време означава свобода на словото. Така както тук можете да зададете всичките си въпроси и да напишете това, което пожелаете, да направите разследвания. В същото време демокрацията е и в правото на хората да организират протести, ако искат“, коментира генералният секретар.
Изказването му идва ден след като турските власти задържаха близо 100 души от Турската комунистическа партия, протестирали срещу провеждането на срещата на върха, а демонстрациите, свързани със събитието, бяха забранени.
В заключение Рюте призова за единство в рамките на Алианса и заяви, че НАТО е по-устойчиво днес, отколкото преди пет години.
„В Алианс като НАТО винаги е имало политически дискусии и понякога несъгласие. Това е нормално за демократични съюзи. Ние имаме обща цел - да защитим нашите територии срещу Русия, тероризма и всички други заплахи, които са пред нас. Можем да спорим, няма проблем, но нека решим въпросите заедно“, заяви генералният секретар.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пич
Коментиран от #30
19:50 06.07.2026
3 гАЙ Рюте
До коментар #1 от "ЕЙ РЮТЕ":Генералният секретар на НАТО - най-мразеният холандец на Апенините
Ако някой не знае, че генералният секретар на НАТО Марк Рюте е гАй и не иска да си признае половите пристрастия, може да го научи от петъчния брой на италианския всекидневник “Република”. Също така вестникът обяснява в просторен портрет на небезизвестния нидерландски политик, че той не само никога не се бил женил и не е имал деца, но дори никой не го бил виждал насаме с жена.
А когато лондонският в. “Обзървър” му нарочил за любовници няколко красавци начело с холандското ВИП-денди Йорт Келдер, Рюте категорично отрекъл, въпреки че папараци го били щракнали гол на яхтата точно на този негов авер. Другият италиански “печатан гранд” в. “Ла Стампа” пък припомни, че в Хага и в Амстердам генсекът на НАТО бил наричан “Мистър Тефлон” - заради материала за покритие на тиганите, благодарение на който към тях нищо не залепва и при най-високи температури.
19:51 06.07.2026
4 3.14К
19:52 06.07.2026
5 ДИАЛЕКТИКА
19:53 06.07.2026
6 Пиночет
19:53 06.07.2026
7 Бялджип
19:55 06.07.2026
8 РЮТЕ НАХИЛЕН
19:56 06.07.2026
9 Гост
19:57 06.07.2026
10 Пасивен Кремълски ботоксов педофил -скоп
Коментиран от #16
19:59 06.07.2026
11 не разбирам
Коментиран от #13
20:01 06.07.2026
12 Иван Грозни
Коментиран от #15
20:02 06.07.2026
13 Бай Ганьо
До коментар #11 от "не разбирам":Време е НАТО да смачка всички палячовци
20:03 06.07.2026
14 Не се
20:07 06.07.2026
15 Костадинов Костадинов
До коментар #12 от "Иван Грозни":Жукофф- добре че бяха САЩ да спасят СССР...
Защо Путин убива деца?
20:08 06.07.2026
16 Гост
До коментар #10 от "Пасивен Кремълски ботоксов педофил -скоп":Сигурен съм,че моного му завиждаш и си представяш да си на негово място и да те болят задните части!
Коментиран от #21
20:08 06.07.2026
17 Десятък
До коментар #1 от "ЕЙ РЮТЕ":Абе, давай , направо 10% да няма обидени.. и който е победен да стяга децата за фронта..
Коментиран от #19
20:08 06.07.2026
18 Иван Грозни
20:09 06.07.2026
19 Костадинов Костадинов
До коментар #17 от "Десятък":Защо Путин убива деца?
20:09 06.07.2026
20 ДрайвингПлежър
Особено на фона на пропадналата икономика в целия "съюз"
Коментиран от #26
20:09 06.07.2026
21 Дърт Кремълски ботоксов охлюв -скопен
До коментар #16 от "Гост":Няма да мръдна от бункера
20:10 06.07.2026
22 Най…
20:13 06.07.2026
23 Рюте
20:16 06.07.2026
24 Герги
20:22 06.07.2026
25 Име
20:27 06.07.2026
26 Оди у Въш.кар.истан
До коментар #20 от "ДрайвингПлежър":Там дават 38% за военни разходи.Дедовия ли ми крепиш още в ЕС?
20:31 06.07.2026
27 Ганчев
20:36 06.07.2026
28 Стана ли ви ясно вече?!
Защото при нормални отношения с Русия и стабилен мир, сладкия бизнес с НАТО и процентите оттичат в канала.
20:37 06.07.2026
29 Kaлпазанин
20:47 06.07.2026
30 Kaлпазанин
До коментар #2 от "Пич":Те не могат за тях да си насмогнат ,че какво остава за нас в Европа освен да умираме
20:48 06.07.2026
31 Алооо.. Росен ли е
20:48 06.07.2026
32 Голда
20:49 06.07.2026
33 То пари за ракия нема
20:50 06.07.2026
34 Ачо
20:52 06.07.2026
35 ЕйПедал
Коментиран от #39
20:52 06.07.2026
36 Рю те
20:54 06.07.2026
37 пешо
20:54 06.07.2026
38 Ридакциата
20:55 06.07.2026
39 пешо
До коментар #35 от "ЕйПедал":той няма и уятил
20:55 06.07.2026
40 НА тоа
20:58 06.07.2026