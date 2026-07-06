Еманюел Макрон пристигна в Сирия

Френският президент Еманюел Макрон пристигна на официално посещение в Сирия, предаде Франс прес. Визитата е определяна като историческа, тъй като е първата на лидер на голяма западна държава след свалянето на режима на Башар Асад през декември 2024 година, предава БТА.

Посещението на Макрон идва в период, в който Сирия се намира в преходен етап след промяната на властта. Визитата се разглежда като важен дипломатически сигнал за развитието на отношенията между западните държави и новото сирийско ръководство.

До момента не се съобщават подробности за програмата на посещението или за темите, които ще бъдат обсъдени по време на срещите на френския президент в Дамаск. Според Франс прес обаче самото посещение бележи нов етап в международните контакти със Сирия след политическите промени в страната.