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Еманюел Макрон пристигна в Сирия

Еманюел Макрон пристигна в Сирия

6 Юли, 2026 20:22 549 5

  • сирия-
  • макрон-
  • посещение

Френският президент е първият лидер на голяма западна държава, посетил страната след смяната на властта през декември 2024 година.

Еманюел Макрон пристигна в Сирия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон пристигна на официално посещение в Сирия, предаде Франс прес. Визитата е определяна като историческа, тъй като е първата на лидер на голяма западна държава след свалянето на режима на Башар Асад през декември 2024 година, предава БТА.

Посещението на Макрон идва в период, в който Сирия се намира в преходен етап след промяната на властта. Визитата се разглежда като важен дипломатически сигнал за развитието на отношенията между западните държави и новото сирийско ръководство.

До момента не се съобщават подробности за програмата на посещението или за темите, които ще бъдат обсъдени по време на срещите на френския президент в Дамаск. Според Франс прес обаче самото посещение бележи нов етап в международните контакти със Сирия след политическите промени в страната.


Сирия
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