Еманюел Макрон пристигна в Сирия

Френският президент Еманюел Макрон пристигна на официално посещение в Сирия, предаде Франс прес. Визитата е определяна като историческа, тъй като е първата на лидер на голяма западна държава след свалянето на режима на Башар Асад през декември 2024 година, предава БТА.
Посещението на Макрон идва в период, в който Сирия се намира в преходен етап след промяната на властта. Визитата се разглежда като важен дипломатически сигнал за развитието на отношенията между западните държави и новото сирийско ръководство.
До момента не се съобщават подробности за програмата на посещението или за темите, които ще бъдат обсъдени по време на срещите на френския президент в Дамаск. Според Франс прес обаче самото посещение бележи нов етап в международните контакти със Сирия след политическите промени в страната.
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1 хмммм
20:32 06.07.2026
2 Микрон
20:43 06.07.2026
3 дедо му
20:52 06.07.2026
4 Анонимен
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5 Тико
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