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Лидерите на НАТО се събират в Анкара при безпрецедентни мерки за сигурност и засилено напрежение

Лидерите на НАТО се събират в Анкара при безпрецедентни мерки за сигурност и засилено напрежение

7 Юли, 2026 02:57, обновена 7 Юли, 2026 03:01 529 0

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Тръмп подложи на остра критика европейските съюзници преди ключовите разговори за бъдещето на Алианса; Зеленски пристига с настояване за спешна противовъздушна отбрана след масираните руски удари

Лидерите на НАТО се събират в Анкара при безпрецедентни мерки за сигурност и засилено напрежение - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Столицата на Турция, Анкара, се превръща в център на глобалната дипломация, приемайки историческата 36-а среща на върха на НАТО. Двудневният форум (7–8 юли 2026 г.) събира лидерите на всички 32 държави членки, но дългоочакваното събитие започва на фона на сериозни стратегически разногласия, нови руски бомбардировки над Киев и открит натиск от страна на Вашингтон.

Тръмп към Европа: Разходите за отбрана са „смехотворни“

Американският президент Доналд Тръмп пристигна в Анкара, решен да наложи концепцията за „НАТО 3.0“ – трансформация от модел на зависимост към реално споделяне на тежестта. Още преди началото на срещата Тръмп разкритикува европейските съюзници, определяйки досегашните им финансови ангажименти като „смехотворни“ и „едностранни“. Белият дом и посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър потвърдиха, че Вашингтон настоява съюзниците незабавно да поемат по курс към изразходване на 5% от брутния си вътрешен продукт (БВП) за отбрана. Като допълнителен инструмент за натиск Пентагонът е започнал преглед на американското военно присъствие в Европа, което може да доведе до изтегляне на войски от страни като Германия, Италия и Испания.

Мисията на Зеленски и кризата с противовъздушната отбрана

Президентът на Украйна Володимир Зеленски участва във форума в критичен момент. Само часове преди срещата Русия нанесе масиран удар с ракети и дронове по Киев, отнел живота на десетки цивилни. Поради остър недостиг на противоракетни прехващачи, украинските сили не успяха да прихванат нито една от балистичните ракети.

В Анкара Зеленски ще проведе критична двустранна среща с Доналд Тръмп в сряда. Американският президент, който наскоро проведе разговори с Владимир Путин, обяви, че целта му е постигането на бързо мирно споразумение за прекратяване на войната, която вече е в петата си година. Украинската делегация обаче ще настоява за спешни и ускорени доставки на системи Patriot, като същевременно съюзниците остават разделени по въпроса за предоставяне на ясен план за членство на Украйна в Алианса, срещу което САЩ твърдо се противопоставят.

Домакинът Турция и Близкият изток

За първи път в историята на организацията Турция превръща своята столица в крепост на сигурността. Близо 60 000 служители на реда и над 600 експерти по киберсигурност са мобилизирани за събитието. Освен разговорите за Източния фланг, Черноморския регион и Украйна, в кулоарите на срещата Тръмп планира неочаквана среща и с новия сирийски президент Ахмед ал-Шараа. Дипломатическият ход цели оказване на натиск върху Дамаск за противодействие на шиитската групировка Хизбула в контекста на продължаващото регионално напрежение.

Българската делегация в Анкара се предводи от служебния премиер Румен Радев, който преди старта на лидерската среща проведе и личен разговор с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в президентския комплекс „Бештепе“.


Турция
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