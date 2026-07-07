Иран изпраща Али Хаменей с милионно шествие, Тръмп заплашва с „довършване на работата“ ОБЗОР

Иран изпрати своя дългогодишен върховен лидер аятолах Али Хаменей с мащабна траурна процесия в Техеран, събрала милиони иранци, след като погребението му бе отложено с повече от четири месеца поради последвалата война. Хаменей бе убит на 28 февруари 2026 г. при съвместен въздушен удар на САЩ и Израел. Церемонията се провежда на фона на крехко примирие и остър ултиматум от американския президент Доналд Тръмп, който обяви замразяване на мирните преговори до 9 юли. Той предупреди Иран, че САЩ или ще сключат окончателна сделка, или „ще довършат работата“ с военни средства.

Милионно шествие и призиви за отмъщение в Техеран

Траурните церемонии, които започнаха в събота и ще продължат до 9 юли, превърнаха улиците на иранската столица в море от черни дрехи и червени знамена, символизиращи кръвно отмъщение.

Мащаб на събитието: Властите и държавните медии оцениха присъствието в Техеран на между 12 и 20 милиона души, определяйки го като едно от най-големите държавни погребения в историята на страната.

Властите и държавните медии оцениха присъствието в Техеран на между 12 и 20 милиона души, определяйки го като едно от най-големите държавни погребения в историята на страната. Антиамерикански настроения: Ковчезите на Хаменей и четирима негови роднини бяха пренесени с камион по 10-километров маршрут. Множеството издигаше плакати с надписи „Убий Тръмп“, замеряше с камъни билбордове с лика на американския президент и скандираше традиционните лозунги „Смърт на Америка“ и „Смърт на Израел“.

Ковчезите на Хаменей и четирима негови роднини бяха пренесени с камион по 10-километров маршрут. Множеството издигаше плакати с надписи „Убий Тръмп“, замеряше с камъни билбордове с лика на американския президент и скандираше традиционните лозунги „Смърт на Америка“ и „Смърт на Израел“. Мистериозно отсъствие: На молитвите присъстваха трима от синовете на покойния лидер, но неговият наследник на поста Мойтаба Хаменей не се появи публично. Смята се, че той остава в укритие, след като бе сериозно ранен при същия удар през февруари.

Ултиматумът на Доналд Тръмп и съдбата на преговорите

Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че САЩ са дали на Иран „една седмица почивка“ заради погребението, но засили агресивната си риторика. Преговорите, водени с посредничеството на Катар и Пакистан в Доха, остават официално замразени до приключването на погребалния график на 9 юли. Тръмп отново подчерта, че целта на Вашингтон е пълно спиране на ядрената програма на Техеран и траен контрол над стратегическия Ормузки пролив. Израелският министър на отбраната Израел Кац подкрепи твърдата линия, заявявайки, че всеки бъдещ ирански лидер, който планира унищожението на Израел, ще сподели съдбата на Хаменей.