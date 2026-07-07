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Ирански сили обстрелваха търговски кораби в Ормузкия проток

Ирански сили обстрелваха търговски кораби в Ормузкия проток

7 Юли, 2026 05:33, обновена 7 Юли, 2026 05:36 579 2

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Служители на САЩ и Обединеното кралство съобщават за ракетни атаки срещу танкери; действията на Корпуса на стражите на ислямската революция застрашават мирните преговори в Близкия изток

Ирански сили обстрелваха търговски кораби в Ормузкия проток - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Силите на Иранския корпус на стражите на ислямската революция (IRGC) изстреляха ракети срещу два търговски кораба, преминаващи през стратегическия Ормузки проток, съобщи The Wall Street Journal (WSJ).

Нападенията се случват в изключително деликатен момент – броени дни след погребението на бившия върховен лидер Аятолах Али Хаменей и по време на временно 60-дневно споразумение за прекратяване на огъня между САЩ и Иран. Инцидентите предизвикаха сериозно безпокойство на международните пазари, тъй като трафикът през ключовия воден път тепърва започваше да се възстановява.

Детайли около нападенията и засегнатите съдове

Според данни от американската администрация и записи от корабни радиостанции, придобити от медиите, иранските сили са изпратили предупреждения през уикенда, че техните „ракети и дронове са в готовност за изстрелване“. Малко след това са нанесени удари:

  • Танкерът „Al Rekayyat“: Един от атакуваните съдове е мащабен танкер за втечнен природен газ (LNG), собственост на катарската държавна компания Nakilat. Корабът е бил поразен от ракета в лявата си страна, точно в горната част на машинното отделение, което е предизвикало пожар и силно задимяване. Екипажът е успял да се евакуира на десния борд и няма съобщени жертви.
  • Инцидентът край Оман: Британската служба за морска търговия UKMTO потвърди за отделен удар с „неизвестен снаряд“ срещу танкер на около 8 морски мили източно от Лимах, Оман. Нападението също е предизвикало пожар на борда, но за момента няма данни за екологични щети или ранени моряци.

Заплаха за дипломатическия процес

Новата ескалация идва непосредствено след провеждането на индиректни мирни преговори в Пакистан и Женева, целящи намирането на трайно политическо решение на конфликта. Президентът на САЩ Доналд Тръмп реагира остро на събитията, като поднови предупрежденията си към Техеран, заявявайки, че Вашингтон или ще постигне финална сделка с Иран, или ще „довърши работата“ чрез военни средства.

Иранските държавни медии, позовавайки се на военни източници, твърдят, че атакуваните кораби са нарушили наложените от Техеран одобрени маршрути за преминаване през протока и са се движили под защитата на Военноморските сили на САЩ. Според анализатори, атаката ясно показва, че радикалното крило в лицето на IRGC запазва огромно влияние върху решенията на страната, независимо от текущите дипломатически усилия на умерените политици в Иран.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гаранция във Франция!

    1 1 Отговор
    Може и да провокация! Има спящи клетки на евреите във Ирак Иран Йордания ..ще обстрелват корабите да набедят Иран! Никой не иска Иран да контролира протока!

    05:51 07.07.2026

  • 2 авантгард

    0 0 Отговор
    След като беше брутално нападнат от сащ и израел, Иран винаги е изразявал позицията, че ще контролира преминаването през протока.
    Никога не е било договаряно да не го прави.
    И ще го прави с основание, защото чрез таксите ще компенсира разрушенията за десетки милиарди, които сащ и израел му причиниха в противоречие на всякакво международно право.
    Ето толкова е просто.

    06:10 07.07.2026

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