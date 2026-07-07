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Германия отхвърли подновените критики на Тръмп за разходите за отбрана

Германия отхвърли подновените критики на Тръмп за разходите за отбрана

7 Юли, 2026 12:52 754 5

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  • доналд тръмп-
  • йохан вадефул

След настояването на Тръмп страните от НАТО се договориха да увеличат основните си военни разходи от 2% на 3,5% от БВП

Германия отхвърли подновените критики на Тръмп за разходите за отбрана - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германският външен министър Йохан Вадефул защити разходите за отбрана на страната си в отговор на подновените критики на президента на САЩ Доналд Тръмп, докато лидерите на НАТО се подготвят да се съберат в Анкара за двудневната среща на върха на алианса днес, предаде ДПА, съобщи БТА.

„Разглеждаме цифрите и те показват възходяща тенденция“, заяви Вадефул пред германското радио „Дойчландфунк“.

След настояването на Тръмп, който неведнъж е критикувал неравномерното разпределение на финансовата тежест в рамките на алианса, страните от НАТО миналата година се договориха да увеличат основните си военни разходи от 2% на 3,5% от БВП до 2035 г.

Според Вадефул Германия е на път да достигне равнището от 3,5% още до края на десетилетието.

„Ние харчим повече от много от нашите партньори“, подчерта той и допълни: „Това, което прави Германия, се забелязва и във Вашингтон“.

Тръмп продължава да оказва натиск върху съюзниците, като само няколко дни преди срещата на върха определи разходите им за отбрана като „смешни“, давайки пример конкретно с Германия.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    1 4 Отговор
    НАТО ще установи производство на американски оръжия в Европа, включително танкове „Ейбрамс“, ракети с голям обсег ATACMS и преносими зенитно-ракетни комплекси STINGER. Това обяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте на форума за отбранителна промишленост в Анкара

    Коментиран от #3

    13:09 07.07.2026

  • 2 Луд умора

    3 1 Отговор
    няма.

    13:11 07.07.2026

  • 3 И кой

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Ще плаща за тези оръжия???! От къде пари?

    13:12 07.07.2026

  • 4 Историк

    1 1 Отговор
    Нали агент Краснов е питал Путин преди срещата на НАТО какво да прави а е получил инструкции да внася смут и разцепление и вечно да иска пари. Това оранжево недоразумение досега само напада страните в НАТО и ги обявява за врагове, за радост на Путин и единственото му искане е да увеличават разходите за отбрана, за да купуват американско оръжие, от което освен фирмите от военно-промишления комплекс и клана тръмп трупат огромни печалби. Световният миротворец изобщо не му пука за загубените човешки животи и тежките загуби за държавите, той иска сделки. Затова войната на Русия срещу Украйна няма да бъде спряна, а той ще се хвали за войната срещу Иран, която предизвика световна енергийна,финансова и политическа криза. Докато на двамата злодеи Путин и Тръмп се позволява да определят световния ред, така ще е. Всички чакат двамата луди какво ще решат, а те могат само да подлудяват всички.

    13:22 07.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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