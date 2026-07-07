Германия отхвърли подновените критики на Тръмп за разходите за отбрана

Германският външен министър Йохан Вадефул защити разходите за отбрана на страната си в отговор на подновените критики на президента на САЩ Доналд Тръмп, докато лидерите на НАТО се подготвят да се съберат в Анкара за двудневната среща на върха на алианса днес, предаде ДПА, съобщи БТА.

„Разглеждаме цифрите и те показват възходяща тенденция“, заяви Вадефул пред германското радио „Дойчландфунк“.

След настояването на Тръмп, който неведнъж е критикувал неравномерното разпределение на финансовата тежест в рамките на алианса, страните от НАТО миналата година се договориха да увеличат основните си военни разходи от 2% на 3,5% от БВП до 2035 г.

Според Вадефул Германия е на път да достигне равнището от 3,5% още до края на десетилетието.

„Ние харчим повече от много от нашите партньори“, подчерта той и допълни: „Това, което прави Германия, се забелязва и във Вашингтон“.

Тръмп продължава да оказва натиск върху съюзниците, като само няколко дни преди срещата на върха определи разходите им за отбрана като „смешни“, давайки пример конкретно с Германия.