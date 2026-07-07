Гигантска оръжейна сделка: германски подводници за Канада

Става дума за оръжейна сделка за милиарди: Канада поръчва до дванайсет ултрамодерни подводници от германската корабостроителница TKMS. Премиерът Марк Карни потвърди информацията на канадския вестник „Глоуб енд Мейл“. Според нея TKMS е спечелила търга, изпреварвайки южнокорейската корабостроителница Hanwha Ocean. Двете компании се бореха месеци наред за поръчката.

Канада иска да купи подводници от тип 212CD, каквито базираната в Кил дъщерна компания на Thyssenkrupp, специализирана в отбраната, продава още на военноморските сили на Германия и Норвегия. Разходите се оценяват на над десет милиарда евро. Подводниците са предназначени за операции в Арктика и в рамките на НАТО, съобщава "Ди Велт".

„Това е голям стратегически проект. Ако се осъществи, това ще ни свърже с Канада за десетилетия напред“, заяви представител на правителството в Берлин и подчерта трансатлантическото измерение на оръжейната сделка. През последните седмици и месеци федералният канцлер Фридрих Мерц е „вложил много политически усилия“ за осъществяването ѝ, става ясно още от изявлението.

Писториус хвали ултрамодерните подводници

Ултрамодерните подводници от тип 212CD са изключително трудни за засичане и благодарение на съвременните литиево-йонни батерии могат да оперират автономно и напълно безшумно в продължение на седмици. Няма нищо подобно сред конвенционалните подводници, заяви германският министър на отбраната Борис Писториус по време на посещение в Канада, където рекламираше подводниците германско производство. „Заедно можем да построим най-големия и най-модерен флот от конвенционални подводници в света", увери той.

Според информации в медиите преговорите са надхвърлили въпросната сделка за подводниците: обсъдени са били също и възможни инвестиционни ангажименти в няколко области, сред които за редкоземните елементи, минното дело, изкуствения интелект и производството на батерии за автомобилния сектор.

Шефът на TKMS Оливер Буркхард заяви, че поръчката е „най-голямата поръчка за конвенционални подводници, възлагана някога на партньор от НАТО".

Трансатлантическо сътрудничество в отбраната – и без САЩ

От тлъстия договор ще спечели не само компанията производител – Германия също ще извлече огромни външнополитически ползи. Според правителството в Берлин по-тясното сътрудничество с Канада по стратегически въпроси е от полза и за Северноатлантическия съюз НАТО, който днес и утре в турската столица Анкара провежда годишната си среща на върха.

Отбранителният алианс преминава през процес на преориентация: САЩ намаляват военния си принос, докато Европа засилва усилията си и увеличава отбранителните си способности. Планираната сделка за подводници засилва сътрудничеството между Канада, Германия и Норвегия – третият партньор в тази област – както по отношение на отбранителната промишленост, така и на сигурността на северния фланг на НАТО.

Сред съюзниците от НАТО обявената цел е да се придобиват повече системи с еднаква конструкция, за да може да се осъществява по-тясно военно сътрудничество – например при бързия обмен на данни, при обучението на екипажите или при поддръжката.

Досега Германия и Норвегия са поръчали по шест подводници от този тип. С възлагането на поръчката на Канада производственият обем сега се удвоява. Акциите на TKMS отбелязаха ръст, който на моменти стигаше до единайсет процента.

Автор: Нина Веркхойзер