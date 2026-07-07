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Гигантска оръжейна сделка: германски подводници за Канада

Гигантска оръжейна сделка: германски подводници за Канада

7 Юли, 2026 13:50 1 179 5

  • нато-
  • подводници-
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  • отбрана-
  • борис писториус

Канада иска да купи до дванайсет подводници от германската компания TKMS. Това е най-голямата поръчка за въоръжение в историята на страната.

Гигантска оръжейна сделка: германски подводници за Канада - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Става дума за оръжейна сделка за милиарди: Канада поръчва до дванайсет ултрамодерни подводници от германската корабостроителница TKMS. Премиерът Марк Карни потвърди информацията на канадския вестник „Глоуб енд Мейл“. Според нея TKMS е спечелила търга, изпреварвайки южнокорейската корабостроителница Hanwha Ocean. Двете компании се бореха месеци наред за поръчката.

Канада иска да купи подводници от тип 212CD, каквито базираната в Кил дъщерна компания на Thyssenkrupp, специализирана в отбраната, продава още на военноморските сили на Германия и Норвегия. Разходите се оценяват на над десет милиарда евро. Подводниците са предназначени за операции в Арктика и в рамките на НАТО, съобщава "Ди Велт".

„Това е голям стратегически проект. Ако се осъществи, това ще ни свърже с Канада за десетилетия напред“, заяви представител на правителството в Берлин и подчерта трансатлантическото измерение на оръжейната сделка. През последните седмици и месеци федералният канцлер Фридрих Мерц е „вложил много политически усилия“ за осъществяването ѝ, става ясно още от изявлението.

Писториус хвали ултрамодерните подводници

Ултрамодерните подводници от тип 212CD са изключително трудни за засичане и благодарение на съвременните литиево-йонни батерии могат да оперират автономно и напълно безшумно в продължение на седмици. Няма нищо подобно сред конвенционалните подводници, заяви германският министър на отбраната Борис Писториус по време на посещение в Канада, където рекламираше подводниците германско производство. „Заедно можем да построим най-големия и най-модерен флот от конвенционални подводници в света", увери той.

Според информации в медиите преговорите са надхвърлили въпросната сделка за подводниците: обсъдени са били също и възможни инвестиционни ангажименти в няколко области, сред които за редкоземните елементи, минното дело, изкуствения интелект и производството на батерии за автомобилния сектор.

Шефът на TKMS Оливер Буркхард заяви, че поръчката е „най-голямата поръчка за конвенционални подводници, възлагана някога на партньор от НАТО".

Трансатлантическо сътрудничество в отбраната – и без САЩ

От тлъстия договор ще спечели не само компанията производител – Германия също ще извлече огромни външнополитически ползи. Според правителството в Берлин по-тясното сътрудничество с Канада по стратегически въпроси е от полза и за Северноатлантическия съюз НАТО, който днес и утре в турската столица Анкара провежда годишната си среща на върха.

Отбранителният алианс преминава през процес на преориентация: САЩ намаляват военния си принос, докато Европа засилва усилията си и увеличава отбранителните си способности. Планираната сделка за подводници засилва сътрудничеството между Канада, Германия и Норвегия – третият партньор в тази област – както по отношение на отбранителната промишленост, така и на сигурността на северния фланг на НАТО.

Сред съюзниците от НАТО обявената цел е да се придобиват повече системи с еднаква конструкция, за да може да се осъществява по-тясно военно сътрудничество – например при бързия обмен на данни, при обучението на екипажите или при поддръжката.

Досега Германия и Норвегия са поръчали по шест подводници от този тип. С възлагането на поръчката на Канада производственият обем сега се удвоява. Акциите на TKMS отбелязаха ръст, който на моменти стигаше до единайсет процента.

Автор: Нина Веркхойзер


Германия
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  • 1 ЕвроАтлантик

    8 8 Отговор
    копейките газ пикат, германия май няма да фалира ..............

    14:34 07.07.2026

  • 2 Сатана Z

    6 5 Отговор
    Германски подводници е класически оксиморон

    14:39 07.07.2026

  • 3 Една изключително

    6 0 Отговор
    мащабна сделка ! Това са 62 милиарда евро !

    14:40 07.07.2026

  • 4 Троян

    2 2 Отговор
    Адмирал Дьониц се върти във гроба като вентилатор.

    14:41 07.07.2026

  • 5 Хохо Бохо

    3 2 Отговор
    Краваря не харесва това. То и австраийците бяха тръгнали кякви кораби от франсетата да купуват ама май от краваря купиха накрая

    14:41 07.07.2026

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