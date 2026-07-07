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Европейският парламент одобри нови правила за правата на пътниците при полети

Европейският парламент одобри нови правила за правата на пътниците при полети

7 Юли, 2026 14:58 1 030 4

  • европейски парламент-
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  • пътници-
  • самолети-
  • пътуване

Предвижда се авиокомпаниите да могат да намалят обезщетението с 50% при най-дългите полети

Европейският парламент одобри нови правила за правата на пътниците при полети - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският парламент одобри промени в правилата за правата на пътниците във въздушния транспорт. Те бяха приети с 646 гласа „за“, 12 „против“ и трима „въздържал се“, съобщиха от институцията, предава News.bg.

Новите правила целят да ускорят и опростят процедурите за изплащане на обезщетения при закъснели или отменени полети, както и да осигурят по-добра защита на пътниците при отказан достъп на борда и други проблеми при пътуване със самолет.

Евродепутатите запазиха правото на пътниците да получат възстановяване на разходите или алтернативен маршрут при отменен полет. Остава в сила и правото на обезщетение при закъснение над три часа или при анулиране на полет по-малко от 14 дни преди заминаването.

Размерът на обезщетенията не се променя и остава обвързан с разстоянието на полета:

  • 250 евро за полети до 1500 км;

  • 400 евро за полети в рамките на ЕС над 1500 км и за други полети между 1500 и 3500 км;

  • 600 евро за всички останали полети на по-големи разстояния.

Предвижда се авиокомпаниите да могат да намалят обезщетението с 50% при най-дългите полети, ако предложат алтернативен маршрут и закъснението при пристигането не надвишава четири часа. Превозвачите няма да дължат обезщетение, когато закъснението или отмяната са причинени от извънредни обстоятелства извън техния контрол.

Промените предвиждат и по-бързо възстановяване на разходите. Пътниците, избрали възстановяване вместо пренасочване, ще получават средствата си автоматично. При възникнал проблем авиокомпаниите ще трябва в срок до четири дни да предоставят ясни инструкции за подаване на искане за обезщетение.

Пътниците ще разполагат с девет месеца, за да подадат искане за обезщетение, а авиокомпаниите ще имат 30 дни, за да го изплатят или да обосноват отказ с извънредни обстоятелства, като едновременно с това информират клиента за възможностите за подаване на жалба.

Сред новите права е и възможността пътниците да използват обратния полет по двупосочен билет, дори ако не са се възползвали от първия полет, без да заплащат допълнителна такса.

Регламентът гарантира и правото на безплатен превоз на една лична вещ – например малка чанта или раница. Освен това авиокомпаниите няма да могат да начисляват такси за коригиране на правописни грешки в имената на пътниците или за отпечатване на бордна карта, ако регистрацията вече е извършена.

Допълнителна защита се предвижда и за пътниците с увреждания и намалена подвижност. Те ще имат право на обезщетение, пренасочване и съдействие от авиокомпанията, ако изпуснат полета си поради това, че летищният оператор не ги е придвижил навреме до изхода за качване.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Луд

    4 3 Отговор
    Летателния транспорт е бизнес на частни компании и тези брюкселски зелки само им се пречат и правят всичко от тъпо по тъпо само и само да се вдигнат цените и от там данъци ,акцизи ,такси ,разрешителни и още куп тъпотии.

    15:07 07.07.2026

  • 2 Руснак без крак...

    4 5 Отговор
    Правилото е едно - без руснаци на борда !!!
    Си стоят в губернята ☝️

    15:14 07.07.2026

  • 3 И Киев е Руски

    1 2 Отговор
    От дрогирани без семенни и без полови дегенерати толкова

    15:55 07.07.2026

  • 4 404

    1 2 Отговор
    Публичният дом в Брюксел пише история

    15:58 07.07.2026