Силен трус разтърси Зондския проток в Индонезия, няма опасност от цунами

Рано тази сутрин силно земетресение с магнитуд 5.5 по скалата на Рихтер е регистрирано в района на Зондския проток, Индонезия.

Трусът е станал в 06:01 часа местно време (съвпадащо с часовия пояс след 4:00 ч. българско време). Епицентърът е локализиран в близост до бреговете на гъсто населената провинция Бантен.

Националната агенция за метеорология, климатология и геофизика на Индонезия (BMKG) успокои обществеността, като обяви, че няма непосредствена опасност от образуване на вълни цунами. Според сеизмолозите, земетресението е резултат от субдукция – специфично подпъхване на тектоничните плочи в океанското дъно. Въпреки че няма данни за сериозни структурни повреди по инфраструктурата, местните власти предупредиха гражданите в близост до епицентъра да бъдат бдителни за възможни вторични трусове през деня.

Тайфунът „Бави“ е прераснал в чудовищен Супертайфун от 5-а категория в Тихия океан, съобщиха азиатските метеорологични служби (PAGASA) в извънреден сутрешен бюлетин.

Окото на бурята се засилва с бързи темпове, като постоянните ветрове вече достигат скорост от 150 км/ч, а отделни пулсации надхвърлят 185 км/ч.

Траекторията на „Бави“ показва, че той се движи устремено към Северен Лусон и територията на Филипините, заплашвайки Източна Азия с катастрофални последици. Правителствените агенции за управление на бедствия започнаха спешна координация за подготовка на крайбрежните общности, като се очаква в следващите часове да бъдат издадени заповеди за масова евакуация поради опасност от бурни вълни, наводнения и масивни кални свлачища.