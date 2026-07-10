Голям пожар край Солун наложи предупреждение към населението

Голям пожар избухна в откритата част на производствен цех в района на Калохори, западно от Солун, като впоследствие пламъците се разпространиха и във вътрешността на сградата. Това съобщава гръцкото издание „Катимерини“, предава БТА.

Пожарът е възникнал в зона, където са били складирани отпадъчни материали, суха растителност, дървени палети и пластмасови изделия, разположени извън предприятието. Заради леснозапалимите материали огънят бързо се е разраснал и е обхванал част от производствената база.

Масирана пожарогасителна операция

За овладяване на пожара са мобилизирани 23 пожарникари с девет противопожарни автомобила. В гасенето се е включил и хеликоптер, който е подпомагал действията от въздуха.

В операцията участват още техника на община „Делта“ и водоноски, предоставени от региона Централна Македония.

Предупреждение към жителите заради опасния дим

В 16:13 часа гръцките власти са активирали националната система за спешни известия „112“, чрез която са предупредили жителите на района да останат по домовете си.

На хората е препоръчано да затворят прозорците и вратите си и да предприемат необходимите предпазни мерки заради гъстия дим, отделян при пожара.

Дрон и специализиран екип разследват причините

По време на операцията пожарните служби са използвали дрон, оборудван с оптични и термовизионни камери, който е предоставял в реално време изображения към гръцкия център за координация при извънредни ситуации.

На мястото е изпратен и специализиран екип за разследване на умишлени палежи от Солун, който ще установява причините за възникването на пожара.