Полша и Франция обсъждат „ядрен чадър“ за Европа

Министерството на външните работи на Полша потвърди, че са започнали официални консултации с Франция по проекта за изграждане на нов европейски „ядрен чадър“.
Инициативата, предложена от френския президент Еманюел Макрон, цели да осигури стратегическа автономия и сигурност за държавите от Стария континент на фона на усложнените отношения в рамките на НАТО.
Полският премиер Доналд Туск подкрепи плановете за по-дълбока интеграция в отбраната.
Освен Полша, готовност за съфинансиране и участие във френската програма за ядрено възпиране вече изразиха Германия и Белгия.
Преговорите между Париж и Варшава включват провеждането на съвместни учения, споделяне на данни от военни сателити, разузнавателна информация и потенциално бъдещо разполагане на френски отбранителни компоненти на полска територия.
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1 Варна 3
21:38 11.07.2026
2 шопо
21:39 11.07.2026
3 1111
21:43 11.07.2026
4 име
21:46 11.07.2026
5 Мхм
21:46 11.07.2026
6 Само да не е като...
На практика се оказа...жив кухненски гевгир...😮💨!
21:48 11.07.2026
7 Сатана Z
21:48 11.07.2026
8 Ай ся...?!
21:49 11.07.2026
9 ПО ТОЧНО
21:56 11.07.2026