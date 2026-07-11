Полша и Франция обсъждат „ядрен чадър“ за Европа

Министерството на външните работи на Полша потвърди, че са започнали официални консултации с Франция по проекта за изграждане на нов европейски „ядрен чадър“.

Инициативата, предложена от френския президент Еманюел Макрон, цели да осигури стратегическа автономия и сигурност за държавите от Стария континент на фона на усложнените отношения в рамките на НАТО.

Полският премиер Доналд Туск подкрепи плановете за по-дълбока интеграция в отбраната.

Освен Полша, готовност за съфинансиране и участие във френската програма за ядрено възпиране вече изразиха Германия и Белгия.

Преговорите между Париж и Варшава включват провеждането на съвместни учения, споделяне на данни от военни сателити, разузнавателна информация и потенциално бъдещо разполагане на френски отбранителни компоненти на полска територия.