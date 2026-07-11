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Полша и Франция обсъждат „ядрен чадър“ за Европа

Полша и Франция обсъждат „ядрен чадър“ за Европа

11 Юли, 2026 21:33, обновена 11 Юли, 2026 21:36 479 9

  • полша-
  • франция-
  • ядрен чадър-
  • европа

Варшава и Париж стартираха консултации за засилване на стратегическото възпиране

Полша и Франция обсъждат „ядрен чадър“ за Европа - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерството на външните работи на Полша потвърди, че са започнали официални консултации с Франция по проекта за изграждане на нов европейски „ядрен чадър“.

Инициативата, предложена от френския президент Еманюел Макрон, цели да осигури стратегическа автономия и сигурност за държавите от Стария континент на фона на усложнените отношения в рамките на НАТО.

Полският премиер Доналд Туск подкрепи плановете за по-дълбока интеграция в отбраната.

Освен Полша, готовност за съфинансиране и участие във френската програма за ядрено възпиране вече изразиха Германия и Белгия.

Преговорите между Париж и Варшава включват провеждането на съвместни учения, споделяне на данни от военни сателити, разузнавателна информация и потенциално бъдещо разполагане на френски отбранителни компоненти на полска територия.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    1 11 Отговор
    Именно да защитят Европа от Русия 🇷🇺🚾😱

    21:38 11.07.2026

  • 2 шопо

    9 0 Отговор
    руснак се не спира бе

    21:39 11.07.2026

  • 3 1111

    9 0 Отговор
    макрон франция не може да защити , а тръгнал европа да спасява. А бе макарончо, за 8 мин Орешник без атом ще превърне париж в развалини.

    21:43 11.07.2026

  • 4 име

    8 0 Отговор
    Годината е 1945, паляците и френските галфони си мислят, че ядрен чадър се прави с бомби, дето се фъргат от самолети и с допотопни ракети от Вернер фон Браун!

    21:46 11.07.2026

  • 5 Мхм

    6 0 Отговор
    Полша и Франция обсъждали „ядрен чадър“ за Европа? Май Германия ще ги атакува?

    21:46 11.07.2026

  • 6 Само да не е като...

    6 0 Отговор
    ...,,Железният купол" на Израел...!
    На практика се оказа...жив кухненски гевгир...😮‍💨!

    21:48 11.07.2026

  • 7 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Макон и Поляка искат да нападнат Германия и да разделят плячката.

    21:48 11.07.2026

  • 8 Ай ся...?!

    4 0 Отговор
    Пак ни хващат за канарчета,да ни доят, сега пък за...,,ядрен чадър" за Европа...🫢!

    21:49 11.07.2026

  • 9 ПО ТОЧНО

    3 0 Отговор
    ЗАЛУДО НАПЪНИ ,.....А МЕРСИ.....!

    21:56 11.07.2026

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