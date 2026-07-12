Руската ПВО свали четири дрона в Севастопол

Четири украински безпилотни летателни апарата бяха унищожени над Севастопол по време на поредна нощна атака, насочена срещу Кримския полуостров, съобщи руското Министерство на отбраната.

Назначеният от Русия губернатор на града Михаил Развожаев информира чрез социалните мрежи, че отломки от свалените апарати са паднали извън жилищните райони, като няма данни за сериозни материални щети или пострадали хора.

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Атаката е част от продължаващата мащабна въздушна офанзива на украинските сили, които през последните дни засилиха ударите с дронове по руската логистика, петролни рафинерии и енергийна мрежа по Черноморието с цел да затруднят военните доставки.

Девет души получиха различни наранявания, след като украински боен дрон удари пътнически автобус в Донбас, съобщи назначеният от Москва регионален лидер Денис Пушилин, цитиран от агенция Интерфакс.

Инцидентът е станал на шосе в района на Старобешево в близост до Азовско море. Според официалните данни цивилното превозно средство е претърпяло тежки щети. При отделен удар с безпилотен апарат през същия ден в региона е загинал шофьор на товарен автомобил.

Руското Министерство на отбраната обяви, че през последното денонощие ПВО системите са прехванали стотици украински дронове по цялата линия на фронта в опит да ограничат подобни нападения.