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Руската ПВО свали четири дрона в Севастопол
  Тема: Украйна

Руската ПВО свали четири дрона в Севастопол

12 Юли, 2026 03:02, обновена 12 Юли, 2026 04:57 740 4

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  • атака

Девет ранени при атака срещу автобус в ДНР

Руската ПВО свали четири дрона в Севастопол - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Четири украински безпилотни летателни апарата бяха унищожени над Севастопол по време на поредна нощна атака, насочена срещу Кримския полуостров, съобщи руското Министерство на отбраната.

Назначеният от Русия губернатор на града Михаил Развожаев информира чрез социалните мрежи, че отломки от свалените апарати са паднали извън жилищните райони, като няма данни за сериозни материални щети или пострадали хора.

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Атаката е част от продължаващата мащабна въздушна офанзива на украинските сили, които през последните дни засилиха ударите с дронове по руската логистика, петролни рафинерии и енергийна мрежа по Черноморието с цел да затруднят военните доставки.

Девет души получиха различни наранявания, след като украински боен дрон удари пътнически автобус в Донбас, съобщи назначеният от Москва регионален лидер Денис Пушилин, цитиран от агенция Интерфакс.

Инцидентът е станал на шосе в района на Старобешево в близост до Азовско море. Според официалните данни цивилното превозно средство е претърпяло тежки щети. При отделен удар с безпилотен апарат през същия ден в региона е загинал шофьор на товарен автомобил.

Руското Министерство на отбраната обяви, че през последното денонощие ПВО системите са прехванали стотици украински дронове по цялата линия на фронта в опит да ограничат подобни нападения.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    3 10 Отговор
    Да изгниете на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    Коментиран от #4

    03:31 12.07.2026

  • 2 само питам

    1 10 Отговор
    абе някой знае ли какви са тия съюзници на осрайна?
    Той военен съюз ли предвожда срещу Русия ? Кой е тоз западен военен съюз който воюва срещу Русия ?
    Време е да се знае кой западен съюз води война с Русия и защо ?

    03:48 12.07.2026

  • 3 Мащабна украинска офанзива

    1 10 Отговор
    с четири дрона. Дали тези четири броя ще стигнат за да спечелят войната

    04:03 12.07.2026

  • 4 ТихоРуско💩

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Никой не те пита.

    04:26 12.07.2026

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