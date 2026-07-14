Конституционна криза в Унгария: Парламентът гласува отстраняването на президента Тамаш Шуйок ОБЗОР

Унгарският парламент прие извънредна конституционна поправка, с която прекратява предсрочно мандата на президента Тамаш Шуйок.

Историческото гласуване се проведе с категорично мнозинство от 139 гласа „за“ срещу едва 6 „против“, след като опозиционната партия „Фидес“ на бившия премиер Виктор Орбан бойкотира заседанието. Решението, предаващо се като водеща новина от авторитетното европейско издание Politico, белязва безпрецедентен сблъсък по върховете на властта в Будапеща и е част от мащабната кампания „Операция Пречистващ огън“ за отстраняване на кадрите на стария режим.

Политическо земетресение в Будапеща

Според информацията на Politico и водещи световни медии, гласуваната 17-а поправка на конституцията слага край на управлението на Шуйок малко повече от две години след неговото назначаване. Той бе издигнат от Виктор Орбан през 2024 г. след корупционни скандали в предходната администрация, но след катастрофалната загуба на „Фидес“ на парламентарните избори през април тази година, новата власт в лицето на премиера Петер Мадяр го обяви за „марионетка на стария режим“, блокираща демократичните реформи.

Конституционните промени дават на Шуйок срок от 5 дни, за да подпише поправката, с която сам прекратява правомощията си. Премиерът Петер Мадяр вече категорично обяви, че ако държавният глава откаже да парафира документа, парламентът незабавно ще стартира процедура по официален импийчмънт. Настоящият президент първоначално потърси закрила от Конституционния съд, но институцията отхвърли неговата молба, оставяйки го без полезен ход.

Пълна чистка на институциите

Освен отстраняването на държавния глава, приетият законодателен пакет на партия „Тиса“ предвижда драстични реформи, целящи да разчистят лоялните на Орбан фигури:

Пенсиониране в Конституционния съд: Въвежда се пределна възраст от 70 години за конституционните съдии. Това автоматично отстранява четирима от действащите магистрати, включително председателя на съда Петер Полт – ключов съюзник на досегашния режим.

Въвежда се пределна възраст от 70 години за конституционните съдии. Това автоматично отстранява четирима от действащите магистрати, включително председателя на съда Петер Полт – ключов съюзник на досегашния режим. Лимит на депутатските мандати: Ограничава се правото за заемане на депутатски пост до максимум 12 години (три мандата). Това решение предизвика трусове в самата партия „Фидес“ и доведе до незабавната оставка на нейния парламентарен лидер Гергей Гуяш.

Ограничава се правото за заемане на депутатски пост до максимум 12 години (три мандата). Това решение предизвика трусове в самата партия „Фидес“ и доведе до незабавната оставка на нейния парламентарен лидер Гергей Гуяш. Борба с корупцията: Създава се изцяло нова Национална служба за възстановяване и защита на държавни активи с извънредни разследващи правомощия, която да провери съмнителните финансови потоци от последните 16 години.

Реакцията на Орбан и международният отзвук

Бившият премиер Виктор Орбан, чиято партия управляваше страната в продължение на почти две десетилетия, разкритикува остро вота в социалните мрежи, определяйки го като „разчистване на сметки с президентската институция“ и заплаха за законността. Самият Орбан напусна страната часове преди гласуването, заминавайки за САЩ. Неговите поддръжници организираха протести пред президентския дворец „Шандор“, наричайки действията на новото мнозинство „конституционен преврат“.

От своя страна, правителството на Петер Мадяр настоява, че тези радикални ходове са единственият начин за възстановяване на правовата държава и изпълнение на ангажиментите към Брюксел за отблокиране на милиарди евро от европейските фондове. Анализатори от Politico подчертават, че Унгария се превръща в първата държава в Европейския съюз, която прави опит за пълно и принудително демонтиране на вече изградена нелиберална държавна система чрез лостовете на парламентарно супермнозинство.

Ако промените влязат в сила по план, унгарският парламент ще разполага с 30 дни, за да избере временен служебен президент. Крайната цел на реформаторите е разработването на изцяло нова конституция през есента, която да въведе пряк избор на държавен глава от гражданите.