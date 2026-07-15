Ескалация в Близкия изток: КСИР обяви безсрочни удари срещу американски бази „до окончателна победа“

Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КСИР) обяви официално, че ще продължи да нанася систематични военни удари по американски бази в Близкия изток „до окончателна победа“. Официалното изявление на елитното подразделение на иранските въоръжени сили бе разпространено от държавната информационна агенция IRNA, позовавайки се директно на пресслужбата на военната структура.

Военното командване на Техеран аргументира новата вълна от атаки с действията на Вашингтон. Според официалната позиция на КСИР, откакто Съединените щати са нарушили действащото прекратяване на огъня, иранските сили вече са извършили шест последователни удара с дронове по стратегически американски бази в региона.

Хронология на атаките и ударът в Йордания

Напрежението в региона достигна критични нива през последните часове. Преди последното изявление на гвардейците, иранските въоръжени сили предприеха масирана атака, насочена срещу военновъздушната база „Ал-Азрак“ в Йордания, която се използва активно от американските военни контингенти в Близкия изток.

Основни акценти от изявлението на Иран:

Пълна мобилизация: Атаките с безпилотни летателни апарати и ракети няма да спрат до пълното изтегляне или капитулация на американските сили.

Атаките с безпилотни летателни апарати и ракети няма да спрат до пълното изтегляне или капитулация на американските сили. Провал на примирието: Техеран прехвърля цялата отговорност за ескалацията върху САЩ заради предполагаеми нарушения на оръжейното ембарго и споразуменията за спиране на огъня.

Техеран прехвърля цялата отговорност за ескалацията върху САЩ заради предполагаеми нарушения на оръжейното ембарго и споразуменията за спиране на огъня. Разширяване на обхвата: Използването на бойни дронове камикадзе се превръща в основно оръжие за изтощаване на противовъздушната отбрана на обектите на САЩ.

Международни реакции и последици за сигурността

Регионалните наблюдатели предупреждават, че директният сблъсък между КСИР и въоръжените сили на САЩ поставя под сериозна заплаха сигурността на корабоплаването и стабилността в Персийския залив. Към 04:30 ч. днес от Пентагона все още няма официален коментар относно точния брой на щетите или евентуални жертви при последните шест нападения с дронове.

Конфликтът продължава да се развива динамично, като силите на Централното командване на САЩ (CENTCOM) в региона са поставени в състояние на най-висока бойна готовност.