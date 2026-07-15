Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Ескалация в Близкия изток: КСИР обяви безсрочни удари срещу американски бази „до окончателна победа“

Ескалация в Близкия изток: КСИР обяви безсрочни удари срещу американски бази „до окончателна победа“

15 Юли, 2026 04:43, обновена 15 Юли, 2026 04:46 938 9

  • ксир-
  • иран-
  • американски бази-
  • удари с дронове-
  • близкия изток-
  • irna-
  • ал-азрак йордания-
  • прекратяване на огъня

Иранските гвардейци съобщиха за шест нови атаки с дронове след нарушеното прекратяване на огъня, като по-рано бе поразена и база в Йордания

Ескалация в Близкия изток: КСИР обяви безсрочни удари срещу американски бази „до окончателна победа“ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КСИР) обяви официално, че ще продължи да нанася систематични военни удари по американски бази в Близкия изток „до окончателна победа“. Официалното изявление на елитното подразделение на иранските въоръжени сили бе разпространено от държавната информационна агенция IRNA, позовавайки се директно на пресслужбата на военната структура.

Военното командване на Техеран аргументира новата вълна от атаки с действията на Вашингтон. Според официалната позиция на КСИР, откакто Съединените щати са нарушили действащото прекратяване на огъня, иранските сили вече са извършили шест последователни удара с дронове по стратегически американски бази в региона.

Хронология на атаките и ударът в Йордания

Напрежението в региона достигна критични нива през последните часове. Преди последното изявление на гвардейците, иранските въоръжени сили предприеха масирана атака, насочена срещу военновъздушната база „Ал-Азрак“ в Йордания, която се използва активно от американските военни контингенти в Близкия изток.

Основни акценти от изявлението на Иран:

  • Пълна мобилизация: Атаките с безпилотни летателни апарати и ракети няма да спрат до пълното изтегляне или капитулация на американските сили.
  • Провал на примирието: Техеран прехвърля цялата отговорност за ескалацията върху САЩ заради предполагаеми нарушения на оръжейното ембарго и споразуменията за спиране на огъня.
  • Разширяване на обхвата: Използването на бойни дронове камикадзе се превръща в основно оръжие за изтощаване на противовъздушната отбрана на обектите на САЩ.

Международни реакции и последици за сигурността

Регионалните наблюдатели предупреждават, че директният сблъсък между КСИР и въоръжените сили на САЩ поставя под сериозна заплаха сигурността на корабоплаването и стабилността в Персийския залив. Към 04:30 ч. днес от Пентагона все още няма официален коментар относно точния брой на щетите или евентуални жертви при последните шест нападения с дронове.

Конфликтът продължава да се развива динамично, като силите на Централното командване на САЩ (CENTCOM) в региона са поставени в състояние на най-висока бойна готовност.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дано имат хубави летяши подаръци

    6 4 Отговор
    от Китай и Русия

    04:49 15.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Смешници

    2 11 Отговор
    изстрелват някакви тенекии и сами не си вярват че ще стигнат до целта. В същото време цялата им икономика става на сол. Ама са фанатици и не пускат Ормуз, настояват да бъдат занулени. Еми така да бъде :)

    Коментиран от #5

    05:05 15.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Иван

    4 0 Отговор
    Така е най-добре. Какво ще си играят на примирия с хазарските психопати.

    05:50 15.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания