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Отбранителната индустрия излиза на преден план на авиосалона във Фарнбъро, Великобритания

Отбранителната индустрия излиза на преден план на авиосалона във Фарнбъро, Великобритания

17 Юли, 2026 11:34 452 6

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  • авиосалона

Войната в Украйна, която навлиза в петата си година, както и възобновените бойни действия в района на Персийския залив променят фокуса на изложението.

Отбранителната индустрия излиза на преден план на авиосалона във Фарнбъро, Великобритания - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Нарастващите рискове за глобалната сигурност поставят отбранителната индустрия в центъра на тазгодишното международно авиационно изложение във Фарнбъро, Великобритания, което ще се проведе от 20 до 24 юли. Според анализатори производителите на оръжия и военна техника са изправени пред безпрецедентно търсене, докато гражданската авиация продължава да се възстановява от проблемите във веригите за доставки, предаде Ройтерс, цитирана от News.bg.

Войната в Украйна, която навлиза в петата си година, както и възобновените бойни действия в района на Персийския залив променят фокуса на изложението. Традиционното съперничество между американския „Боинг“ и европейския „Еърбъс“ за нови поръчки на пътнически самолети се очаква този път да остане на заден план.

„Глобалната среда за сигурност днес е по-сложна и по-нестабилна, отколкото сме виждали от десетилетия. Заплахите се развиват с изключително бързи темпове“, заяви началникът на щаба на Кралските военновъздушни сили на Великобритания маршал Харв Смит преди откриването на изложението.

Организаторите съобщиха, че отбранителният сектор ще представлява около половината от рекордните 1600 изложители тази година, спрямо около 40% при предишни издания. Значително се увеличава и участието на компании, разработващи технологии в областта на изкуствения интелект, автономните системи и високотехнологичните военни решения.

Според представители на индустрията конфликтите в Украйна и Близкия изток показват, че бъдещите войни ще изискват по-бързо разработване и масово производство на оръжейни системи. Все по-голямо внимание получават безпилотните летателни апарати, автономните бойни системи, изкуственият интелект и софтуерът за управление на оръжия.

Бившият главен изпълнителен директор на „Еърбъс“ Том Ендерс предупреди, че новите технологични компании могат да променят отбранителната индустрия по начина, по който „СпейсЕкс“ промени космическия сектор. По думите му по-малките фирми са склонни да поемат повече рискове, инвестират собствени средства и разработват технологии значително по-бързо от традиционните производители.

Въпреки това анализаторите очакват през следващите години основната част от военните разходи да остане насочена към традиционни бойни самолети като американския F-35 и европейския Eurofighter. Те също ще бъдат представени с демонстрационни полети във Фарнбъро. Постепенно обаче тези системи ще бъдат допълвани от автономни безпилотни апарати, които ще работят съвместно с пилотирани самолети.

В гражданската авиация вниманието отново ще бъде насочено към „Еърбъс“ и „Боинг“, които се очаква да обявят нови сделки. Анализаторите обаче прогнозират по-ограничен брой поръчки, тъй като производствените мощности на двата гиганта вече са почти напълно ангажирани за години напред.

Основното предизвикателство пред авиационната индустрия остава възстановяването на веригите за доставки след пандемията от COVID-19. Недостигът на ключови метални компоненти и забавените доставки на авиационни двигатели продължават да ограничават производството както на самолети, така и на двигатели. От GE Aerospace посочват, че ситуацията се подобрява, но доставните вериги все още не са се върнали към нормалните си нива.

Авиосалонът във Фарнбъро ще покаже и посоката, в която се движи бъдещето на военната авиация. Очакванията са следващото поколение бойни системи да съчетава пилотирани изтребители с автономни безпилотни платформи, управлявани с помощта на изкуствен интелект.

Тази промяна постепенно променя модела, при който десетилетия наред развитието на военната авиация беше доминирано почти изцяло от големите традиционни отбранителни концерни. Новият подход поставя акцент върху по-бързото разработване, по-ниските разходи и възможността за масово производство на системи за съвременните конфликти.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Еми то това

    3 0 Отговор
    Беше и целта. Военната индустрия да ограби народите с трилиони долари. За тая цел трябва "заплаха " и "враг"! Е, сега вече успяха да се възползват и изнудват народите си да им дават трилиони за безполезни железа. Но и за смъртта на много невинни хора по света.

    Коментиран от #6

    11:47 17.07.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    2 0 Отговор
    В Русия имаме най-якото ПВО, но нет бензина !!!
    Нещо не ми се връзва таваришчи 👆

    11:51 17.07.2026

  • 4 Хи хи хи

    2 0 Отговор
    А нападателната индустрия
    на кой план излиза ???!

    11:51 17.07.2026

  • 5 Реалист

    0 0 Отговор
    Туй новите не са за нас, ний купихме на далавера самолети на малко километри карани от пенсионери:)

    12:02 17.07.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Еми то това":

    Нека не бъркаме Причина и Следствие !!!
    Аз съм Причината, превъоръжаването е Следствието. Последствието разпада на РФ 👈

    12:12 17.07.2026

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