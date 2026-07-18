Израелските сили убиха седем души при атака срещу траурно шествие в бежанския лагер Нусейрат

Най-малко седем души бяха убити, а повече от 20 бяха ранени след израелски въздушен удар с дрон, насочен срещу траурно шествие в бежанския лагер „Нусейрат“ в централната част на Ивицата Газа. Нападението е извършено в района на пазара „Ал-Балата“ непосредствено пред джамията „Ахмад Ясин“. Свидетели съобщават, че събралото се множество е изчаквало началото на погребението на палестинец, загинал при друга израелска атака по-рано същия ден.

Според официално изявление на болницата „Ал-Ауда“ в Нусейрат, където са приети жертвите, атаката е довела до незабавната смърт на седем цивилни, а броят на тежко ранените възлиза на 22-ма души. Палестинската информационна агенция Anadolu Agency и независими медийни източници разпространиха кадри от мястото на инцидента, показващи тела на загинали по улиците и масова паника сред цивилното население.

Палестинското движение „Хамас“ категорично осъди нападението, определяйки го като „жестоко клане“ срещу опечалени граждани. В официална позиция групировката призова международната общност и ООН да предприемат незабавни действия за спиране на израелските атаки в анклава.

Реакцията на Израел и ескалацията на конфликта

Армията на Израел (IDF) потвърди за извършения удар в централната част на Газа. В свое изявление израелските военни обявиха, че мишена на операцията е била „терористична клетка“ на групировката Палестински ислямски джихад. От щаба на отбраната допълниха, че са запознати с твърденията за пострадали цивилни лица и инцидентът се разследва.

Атаката се случва на фона на изключително крехкото прекратяване на огъня, договорено през октомври миналата година с посредничеството на САЩ. Въпреки номиналното примирие, напрежението и ежедневните удари продължават. По данни на Министерството на здравеопазването в Газа, цитирани от световните агенции, от влизането в сила на споразумението за примирие до момента са убити над 1120 палестинци, предимно цивилни граждани.

Изследователската група ACLED, която следи политическото насилие по света, наскоро отчете рязък скок на израелските въздушни удари в анклава, като само за предходния месец юни са регистрирани над 40 нападения — най-високият месечен брой от началото на примирието. Общият брой на загиналите палестинци от избухването на войната през октомври 2023 г. вече надхвърля 73 000 души.