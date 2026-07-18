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ЕС забавя съкращенията на въглеродни емисии за бизнеса

ЕС забавя съкращенията на въглеродни емисии за бизнеса

18 Юли, 2026 04:18, обновена 18 Юли, 2026 04:22 465 3

  • бизнес-
  • индустрия-
  • въглеродни емисии-
  • европейски съюз

Брюксел омекотява правилата на въглеродния пазар, за да намали финансовия натиск върху компаниите и да предотврати деиндустриализацията

ЕС забавя съкращенията на въглеродни емисии за бизнеса - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В безпрецедентен обрат на климатичната си политика, Европейската комисия представи мащабен пакет от промени в Системата за търговия с емисии (ETS) на ЕС.

Новият план цели да даде на тежката индустрия повече време и финансов ресурс за адаптация към зелената трансформация в условията на тежка глобална конкуренция.

Какво предвижда извънредното предложение на ЕС?

Основният стълб в реформата е промяната на т.нар. коефициент на линейно намаление (LRF), който определя темпото на свиване на общия обем разрешени емисии. Вместо сегашното темпо от 4,3% годишно, Брюксел предлага намалението да се забави до 3,7% на година за периода 2031–2035 г. и до 1,7% след 2036 г.. Това де факто отлага целта за постигане на нулеви промишлени емисии от 2039 г. за края на следващото десетилетие.

Ключовите облекчения за бизнеса включват:

  • Удължаване на безплатните квоти: Безплатните разрешителни за замърсяване в ключови сектори като стоманодобива и циментовата индустрия ще се запазят до 2038 г., вместо да бъдат премахнати през 2034 г..
  • Финансов стимул напред: Компаниите с готови планове за декарбонизация ще получават 80% от безплатните си квоти предварително. Останалите 20% ще се предоставят след реалното изпълнение на инвестициите.
  • Финансова инжекция от 100 млрд. евро: Създава се Банка за индустриална декарбонизация (IDB), захранвана от приходите от въглеродния пазар, която да подпомага прехода на компаниите.

Натиск от държавите членки и бизнес съюзите

Стъпката идва след организиран отпор от страна на коалиция от десет държави членки, сред които Полша, Италия и България. Те предупредиха Брюксел, че прекомерните екологични такси рискуват буквално да прогонят заводите извън пределите на Европа. Според изявление на Полското министерство на климата, цитирано в световните медии, за първи път се наблюдава реално омекотяване на позициите на ЕС в полза на индустриалната стабилност.

Едновременно с разхлабването на ограниченията за заводите, ЕК предлага разширяване на обхвата на ETS спрямо по-малките кораби, изгарянето на отпадъци и международните полети с дължина до 5000 км, което ще засегне дестинации в Близкия изток и Турция.

Източници: Reuters, Politico, TVP World


Белгия
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    2 1 Отговор
    Земя е с една обща атмосфера.Какъв е смисъла тази "Комисия" да тормози европейските икономики,а на други места в Света това да не е регулирано?!Правят се,че не знаят за многото гуми подпалени от протестиращи срещу договорката им с Меркосур например.От много акъл се противопоставяха на ядрената енергетика.А сега дават "заден" ход.

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  • 2 Борсата ICE ATLANTA US

    0 1 Отговор
    Продава и печели от емисии за що и кога ние ще имаме такава борса и евтини емисии и голяма печалба. Тук говорим за емисии от тецове газови централи.

    04:50 18.07.2026

  • 3 Сетила се Мара

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