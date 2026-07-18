Върховният съд на Бразилия наложи 30-дневна забрана за външни посетители на Жаир Болсонаро

Върховния федерален съд (STF) на Бразилия издаде официална забрана, с която спира правото на посещения на бившия президент Жаир Болсонаро за период от 30 дни.

Новата съдебна мярка драстично ограничава личните контакти на десния лидер. Тя е наложена заради установен „очевиден девиация на целта“ и опит за заобикаляне на наложените му съдебни ограничения, съобщава Reuters.

Решението на съда идва в отговор на сериозен инцидент от изминалата седмица. Синът на бившия държавен глава – сенаторът Флавио Болсонаро, публикува в социалните мрежи видеоклип, в който чете ръкописна „Карта до бразилците“, написана от неговия баща. В писмото Жаир Болсонаро открито призовава за политическа подкрепа към кандидатурата на сина си за предстоящите президентски избори през октомври 2026 г. Според магистратите това представлява пряко нарушение на забраната към Болсонаро да ползва социални мрежи или да прави политически изявления чрез трети лица. Поради тази причина Главната прокуратура на Бразилия (PGR) (poder360.com.br) подкрепи затягането на мерките с цел предотвратяване на нерегламентирана предизборна интерференция.

Според съдебната разпоредба, издадена в петък вечерта, Болсонаро няма право да приема никакви външни посетители с политическо-изборна цел до приключването на вота. Изключение от правилото се прави единствено за:

Медицински лица – лични лекари и физиотерапевти, следящи здравословното му състояние.

– лични лекари и физиотерапевти, следящи здравословното му състояние. Правни защитници – неговите адвокати, ангажирани по текущите наказателни дела.

– неговите адвокати, ангажирани по текущите наказателни дела. Членове на семейството – съпругата му Мишел, неговата дъщеря и доведена дъщеря, които съжителстват с него в дома му.

Върховният съд уточни, че Болсонаро вече изтърпява присъда от над 27 години затвор за опит за държавен преврат след изборите през 2022 г., но му е предоставен хуманитарен домашен арест по здравословни причини. Съдия Мораеш категорично отхвърли твърденията на защитата, че политикът е оставен в пълна изолация. Според официалния съдебен отчет, цитиран от бразилското издание Folha de S.Paulo, от края на март 2026 г. до момента Болсонаро е приел общо 185 посещения. Магистратът предупреди, че всяко следващо неизпълнение на рестрикциите ще доведе до незабавно преразглеждане на хуманитарния режим и връщането на експрезидента в затвор от затворен тип.