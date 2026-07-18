Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Корпусът на гвардейците удари бази на САЩ в Кувейт и Йордания, Ормуз е блокиран

Корпусът на гвардейците удари бази на САЩ в Кувейт и Йордания, Ормуз е блокиран

18 Юли, 2026 05:47, обновена 18 Юли, 2026 05:53 1 249 3

  • иран-
  • бази-
  • сащ-
  • удари-
  • йордания-
  • кувейт

УНИЦЕФ предупреди за катастрофален икономически шок: Над 23 милиона деца са застрашени от крайна бедност заради блокадата на протока.

Корпусът на гвардейците удари бази на САЩ в Кувейт и Йордания, Ормуз е блокиран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Малко след 5:00 часа сутринта българско време, военното крило на Техеран – Ислямската революционна гвардия – официално обяви, че е извършило масирани атаки с дронове и балистични ракети.

Ударите са поразили ключови американски военни съоръжения и логистични центрове на територията на Кувейт и Йордания.

Според официалното изявление на гвардейците, цитирано в международния новинарски обмен, мишени на атаката след 5:00 ч. са станали логистичният център на САЩ в Мина Абдула (Кувейт) и военновъздушната база „Ал-Азрак“ в Йордания, където са таргетирани системи за комуникация и резервоари с гориво. Военното командване в Техеран подчерта, че тези действия са директен отговор на продължаващите въздушни удари на САЩ срещу ирански позиции. Местни източници в Йордания потвърдиха за задействане на системите за противовъздушна отбрана.

Протокът Ормуз е затворен: Глобалната икономика под обсада

Паралелно с военните удари Техеран наложи пълна блокада на корабоплаването през стратегическия проток Ормуз, през който преминава близо една пета от световния енергиен трафик. Решението блокира преминаването на танкери с петрол и природен газ, което моментално предизвика сътресения на международните пазари и скок в цените на суровините.

УНИЦЕФ: 23 милиона деца са изправени пред хуманитарна катастрофа

Глобалните икономически последици от затварянето на протока Ормуз крият невиждан риск за най-уязвимите. В официално изявление, разпространено от Организацията на обединените нации, изпълнителният директор на УНИЦЕФ Катрин Ръсел алармира за тежък глобален шок.

Според новия доклад на фонда „Въздействието на войната в Близкия изток върху децата в бедни домакинства“, ескалацията и прекъсването на веригите за доставки застрашават да тласнат между 18 и 23.4 милиона допълнителни деца по света в крайна монетарна бедност до края на годината.

„Децата плащат цената за ескалиращия конфликт, включително тези, които живеят далеч извън пределите на региона. Бързо растящите разходи правят храната и образованието недостъпни за милиони семейства. Ако светът не реагира бързо, постигнатите с трудности нива на икономическо развитие ще бъдат напълно заличени“, предупреди Катрин Ръсел, изпълнителен директор на УНИЦЕФ.

Най-тежко се очаква да бъде засегнато населението в развиващите се региони на Азия и Африка, където бюджетите за здравеопазване и социална защита вече са подложени на исторически натиск.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отец Дионисий

    8 2 Отговор
    Аллах да ги благослови!Амин!

    05:59 18.07.2026

  • 2 Един

    9 0 Отговор
    Катрин Ръсел да го каже това на родата си от Израел. А не да ми рони крокодилски сълзи.

    06:24 18.07.2026

  • 3 аванТгард

    7 0 Отговор
    Разрастващ се конфликт било, а?
    Паднал от небето като сутрешен дъжд, колко анонимно...
    Има си ясен агресор, който се казва сащ.
    На тях следва уницеф да праща тревогата си за милионите деца.

    06:58 18.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания