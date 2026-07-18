Корпусът на гвардейците удари бази на САЩ в Кувейт и Йордания, Ормуз е блокиран

Малко след 5:00 часа сутринта българско време, военното крило на Техеран – Ислямската революционна гвардия – официално обяви, че е извършило масирани атаки с дронове и балистични ракети.

Ударите са поразили ключови американски военни съоръжения и логистични центрове на територията на Кувейт и Йордания.

Според официалното изявление на гвардейците, цитирано в международния новинарски обмен, мишени на атаката след 5:00 ч. са станали логистичният център на САЩ в Мина Абдула (Кувейт) и военновъздушната база „Ал-Азрак“ в Йордания, където са таргетирани системи за комуникация и резервоари с гориво. Военното командване в Техеран подчерта, че тези действия са директен отговор на продължаващите въздушни удари на САЩ срещу ирански позиции. Местни източници в Йордания потвърдиха за задействане на системите за противовъздушна отбрана.

Протокът Ормуз е затворен: Глобалната икономика под обсада

Паралелно с военните удари Техеран наложи пълна блокада на корабоплаването през стратегическия проток Ормуз, през който преминава близо една пета от световния енергиен трафик. Решението блокира преминаването на танкери с петрол и природен газ, което моментално предизвика сътресения на международните пазари и скок в цените на суровините.

УНИЦЕФ: 23 милиона деца са изправени пред хуманитарна катастрофа

Глобалните икономически последици от затварянето на протока Ормуз крият невиждан риск за най-уязвимите. В официално изявление, разпространено от Организацията на обединените нации, изпълнителният директор на УНИЦЕФ Катрин Ръсел алармира за тежък глобален шок.

Според новия доклад на фонда „Въздействието на войната в Близкия изток върху децата в бедни домакинства“, ескалацията и прекъсването на веригите за доставки застрашават да тласнат между 18 и 23.4 милиона допълнителни деца по света в крайна монетарна бедност до края на годината.

„Децата плащат цената за ескалиращия конфликт, включително тези, които живеят далеч извън пределите на региона. Бързо растящите разходи правят храната и образованието недостъпни за милиони семейства. Ако светът не реагира бързо, постигнатите с трудности нива на икономическо развитие ще бъдат напълно заличени“, предупреди Катрин Ръсел, изпълнителен директор на УНИЦЕФ.

Най-тежко се очаква да бъде засегнато населението в развиващите се региони на Азия и Африка, където бюджетите за здравеопазване и социална защита вече са подложени на исторически натиск.