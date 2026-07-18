Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Индия »
Индийски активист влезе в болница след 20 дни гладна стачка

Индийски активист влезе в болница след 20 дни гладна стачка

18 Юли, 2026 14:05 563 2

  • индия-
  • активист-
  • гладна стачка-
  • болница-
  • сонам уангчук

Сонам Уангчук е откаран насила в медицинско заведение

Индийски активист влезе в болница след 20 дни гладна стачка - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Индийският активист Сонам Уангчук беше откаран насила в болница след 20 дни гладна стачка в знак на протест срещу индийската изпитна система, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

59-годишният Уангчук гладува от 28 юни, настоявайки за оставката на министъра на образованието Дхармeндра Прадхан, обвиняван в измама, довела през май до анулирането на изпит, положен от два милиона кандидат-студенти по медицина.

Според местни медии анулирането е довело до самоубийството на няколко кандидати.

През последните седмици стотици студенти се присъединиха към Уангчук около сцената му, разположена при обсерваторията Джандар Мантар в столицата Ню Делхи.

"В съответствие с разпорежданията на Висшия съд и по медицинска препоръка, поради влошаването на здравословното състояние на Сонам Уангчук, той беше преместен в болница, за да получи необходимите медицински грижи", заяви заместник-началникът на полицията в Делхи.

Видео, заснето на Джандар Мантар, показва объркването наняколко негови поддръжници, докато полицаи, държащи бели чаршафи, го евакуират бързо от сцената.

"Докато изпълняваха съдебните разпореждания, протестиращите се опитаха да попречат, което доведе до лека суматоха", според комюникето. Полицията призова демонстрантите да напуснат мястото "мирно и възможно най-скоро".

Други демонстрации бяха организирани от сатиричното онлайн движение "Народна партия на хлебарките", появило се наскоро в социалните мрежи. Партията е създадена от индийски студент, наскоро завършил Бостънския университет — Абхиджит Дипке — в отговор на изказване на председателя на Върховния съд, който нарече младите критици на правителството "хлебарки" и "паразити".

Еколог и общественик с голяма популярност, Сонам Уангчук е най-известният участник в гладната стачка. Освободен през март след шестмесечен арест заради протест в подкрепа на автономията на хималайския регион Ладак, той се присъедини към движението на "хлебарките".

Няколко членове на опозиционни партии изразиха подкрепа за Уангчук и студентските активисти.

Здравословното му състояние обаче се е влошило през последните дни. В четвъртък съд в Делхи разпореди лекарите да следят ежедневно състоянието му.


Индия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    6 0 Отговор
    Това няма да изплаши никой ама хич...! Един снайперист обаче може да ги накара да чуят .!

    14:08 18.07.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    1 0 Отговор
    Късметлия, истински късметлия....
    За разлика от Навални 👈😄

    14:36 18.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания