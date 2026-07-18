Пожар в Норвегия изпепели 100 къщи (ВИДЕО)

Над 400 души са евакуирани след пожар в град Драмен, според кмета на града Кьел Арне Хермансен. Пожарът е унищожил над 100 домове, а местните медии го наричат ​​най-големия пожар от век насам.

„Над 400 души са се регистрирали в нашите евакуационни центрове“, каза Хермансен, цитиран от вестник VG. Жителите на засегнатия район са евакуирани в градските хотели. Някои временно са настанени при приятели и роднини, каза Хермансен.

Към 9:00 ч. местно време пожарът все още не е овладян, но разпространението му се е забавило, съобщи полицията. Огънят е локализиран предимно в горски пояси и в момента няма опасност той да се разпространи към нови сгради. Самолетите продължават да пускат вода върху засегнатите райони. В събота в региона се очакват обилни валежи, които местните власти се надяват да помогнат за овладяването на пожара.

Пожарът в Драмен, на 40 км от Осло, започна в петък, когато жилищна сграда се запали по неизвестни причини. Огънят скоро се разпространи към съседните сгради и до петък вечерта бяха унищожени над 100 жилищни постройки. Двама души бяха хоспитализирани, един пожарникар получи леки наранявания, а няколко полицаи бяха отровени от вдишване на дим по време на евакуацията. Според местните власти няма изчезнали в резултат на извънредната ситуация.