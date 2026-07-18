Пожар в Норвегия изпепели 100 къщи (ВИДЕО)

Над 400 души са евакуирани след пожар в град Драмен, според кмета на града Кьел Арне Хермансен. Пожарът е унищожил над 100 домове, а местните медии го наричат най-големия пожар от век насам.
„Над 400 души са се регистрирали в нашите евакуационни центрове“, каза Хермансен, цитиран от вестник VG. Жителите на засегнатия район са евакуирани в градските хотели. Някои временно са настанени при приятели и роднини, каза Хермансен.
Към 9:00 ч. местно време пожарът все още не е овладян, но разпространението му се е забавило, съобщи полицията. Огънят е локализиран предимно в горски пояси и в момента няма опасност той да се разпространи към нови сгради. Самолетите продължават да пускат вода върху засегнатите райони. В събота в региона се очакват обилни валежи, които местните власти се надяват да помогнат за овладяването на пожара.
Пожарът в Драмен, на 40 км от Осло, започна в петък, когато жилищна сграда се запали по неизвестни причини. Огънят скоро се разпространи към съседните сгради и до петък вечерта бяха унищожени над 100 жилищни постройки. Двама души бяха хоспитализирани, един пожарникар получи леки наранявания, а няколко полицаи бяха отровени от вдишване на дим по време на евакуацията. Според местните власти няма изчезнали в резултат на извънредната ситуация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мирчо Ивов
18:08 18.07.2026
2 иван костов
Нищо им няма на педофилите, те имат пари!😁
Коментиран от #8
18:09 18.07.2026
3 Владимир Путин, президент
Пожар в Wildberries изпепели 100-на ватенки 👆
Бaлcъм ги.
Коментиран от #6
18:12 18.07.2026
4 грУЙО
18:13 18.07.2026
5 Норвежка скумрия
Коментиран от #9
18:14 18.07.2026
6 Тролче
До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":Многоситъпо, ама много.
Коментиран от #7
18:16 18.07.2026
7 Руснак без крак...
До коментар #6 от "Тролче":Умен руснак нема !!!
Това е Аксиома 👆😆
18:18 18.07.2026
8 Хахахаха
До коментар #2 от "иван костов":Педофил ще викаш на баща си!
18:49 18.07.2026
9 Ъъъъ
До коментар #5 от "Норвежка скумрия":Не е като да са накачулени като ганьовците един връз друг!
18:50 18.07.2026