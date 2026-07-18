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Пожар в Норвегия изпепели 100 къщи (ВИДЕО)

Пожар в Норвегия изпепели 100 къщи (ВИДЕО)

18 Юли, 2026 18:05 695 9

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  • къщи-
  • евакуация

Евакуирани са над 400 души

Пожар в Норвегия изпепели 100 къщи (ВИДЕО) - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Над 400 души са евакуирани след пожар в град Драмен, според кмета на града Кьел Арне Хермансен. Пожарът е унищожил над 100 домове, а местните медии го наричат ​​най-големия пожар от век насам.

„Над 400 души са се регистрирали в нашите евакуационни центрове“, каза Хермансен, цитиран от вестник VG. Жителите на засегнатия район са евакуирани в градските хотели. Някои временно са настанени при приятели и роднини, каза Хермансен.

Към 9:00 ч. местно време пожарът все още не е овладян, но разпространението му се е забавило, съобщи полицията. Огънят е локализиран предимно в горски пояси и в момента няма опасност той да се разпространи към нови сгради. Самолетите продължават да пускат вода върху засегнатите райони. В събота в региона се очакват обилни валежи, които местните власти се надяват да помогнат за овладяването на пожара.

Пожарът в Драмен, на 40 км от Осло, започна в петък, когато жилищна сграда се запали по неизвестни причини. Огънят скоро се разпространи към съседните сгради и до петък вечерта бяха унищожени над 100 жилищни постройки. Двама души бяха хоспитализирани, един пожарникар получи леки наранявания, а няколко полицаи бяха отровени от вдишване на дим по време на евакуацията. Според местните власти няма изчезнали в резултат на извънредната ситуация.


Норвегия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мирчо Ивов

    4 3 Отговор
    Снощи ми се видя сянката на Путин да притичва през границата с факла в ръка, със сигурност може да го потвърди Наско Насов или Кънчо Раданев.

    18:08 18.07.2026

  • 2 иван костов

    2 4 Отговор
    Сутринта вече ги изпепели, тези други 100къщи ли са?☹️
    Нищо им няма на педофилите, те имат пари!😁

    Коментиран от #8

    18:09 18.07.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    4 2 Отговор
    Късметлии....
    Пожар в Wildberries изпепели 100-на ватенки 👆
    Бaлcъм ги.

    Коментиран от #6

    18:12 18.07.2026

  • 4 грУЙО

    1 2 Отговор
    Браво!

    18:13 18.07.2026

  • 5 Норвежка скумрия

    1 1 Отговор
    Те в Норвегия къщите са по една на сто километра, значи пожара е голям.

    Коментиран от #9

    18:14 18.07.2026

  • 6 Тролче

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    Многоситъпо, ама много.

    Коментиран от #7

    18:16 18.07.2026

  • 7 Руснак без крак...

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Тролче":

    Умен руснак нема !!!
    Това е Аксиома 👆😆

    18:18 18.07.2026

  • 8 Хахахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "иван костов":

    Педофил ще викаш на баща си!

    18:49 18.07.2026

  • 9 Ъъъъ

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Норвежка скумрия":

    Не е като да са накачулени като ганьовците един връз друг!

    18:50 18.07.2026

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