Президентът на Унгария подписа края на мандата си

Унгарският президент Тамаш Шуйок подписа конституционната поправка, която официално прекратява неговия собствен мандат като държавен глава. Новината бе съобщена в официално изявление в събота, броени часове преди изтичането на крайния срок, наложен от новото правителство в страната.

Историческото решение идва след мащабен натиск от страна на новия министър-председател Петер Мадяр и неговата управляваща партия „Тиса“. Те спечелиха съкрушителна победа на изборите през април тази година, слагайки край на 16-годишното управление на Виктор Орбан. Поправката, определяна от опозицията като „политическа чистка“, а от управляващите като „възстановяване на правовата държава“, бе приета от парламента в понеделник (14 юли) с огромно мнозинство от 139 гласа „за“ срещу едва 6 „против“.

Според приетите текстове, мандатът на Шуйок се прекратява на следващия ден след влизането на закона в сила. Държавният глава имаше строг 5-дневен срок да подпише документа или да го прати в Конституционния съд. Премиерът Мадяр изрично предупреди, че при отказ ще бъде задействана незабавна процедура по импийчмънт, за която управляващите имат необходимото две трети мнозинство. За да предотврати последваща институционална криза, Шуйок избра да подпише поправката.

Радикални реформи и премахване на наследството на Орбан

Параграфите от 17-ата поправка на Основния закон не засягат единствено президента, когото премиерът неколкократно нарече „марионетка на предишния режим“. Реформата включва още няколко ключови промени:

Съдебна власт: Прекратява се мандатът на председателя на Конституционния съд Петер Полт, като се въвежда задължителна възраст за пенсиониране на съдиите от 70 години.

Прекратява се мандатът на председателя на Конституционния съд Петер Полт, като се въвежда задължителна възраст за пенсиониране на съдиите от 70 години. Парламентарни мандати: Въвежда се ограничение за народните представители – максимум три мандата (12 години) в законодателния орган. Това засяга повече от половината сегашни депутати от партия „Фидес“.

Въвежда се ограничение за народните представители – максимум три мандата (12 години) в законодателния орган. Това засяга повече от половината сегашни депутати от партия „Фидес“. Борба с корупцията: Създава се нова Национална служба за възстановяване и защита на активите с цел разследване на злоупотреби с публични средства.

Докато депутатите от досегашната управляваща партия „Фидес“ бойкотираха вота и обявиха действията на Мадяр за „край на унгарската демокрация“, новото правителство настоява, че изпълнява волята на избирателите за демонтиране на автократичната система. Очаква се в близките дни парламентът да обяви процедура за избор на нов, преходен държавен глава на Унгария.

Източници: Reuters, Euronews, Associated Press, Insight Hungary