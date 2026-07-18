Новини
Свят »
Унгария »
Орбан: Произволът в Унгария започна

Орбан: Произволът в Унгария започна

18 Юли, 2026 20:56, обновена 18 Юли, 2026 21:00 2 023 23

  • унгария-
  • орбан-
  • управление-
  • мадяр-
  • произвол

Конституционните промени на Петер Мадяр доведоха до предсрочното отстраняване на президента Тамаш Суйок

Орбан: Произволът в Унгария започна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Политическото напрежение в Будапеща ескалира до краен предел. Бившият премиер Виктор Орбан обяви, че „произволното управление на новото унгарско правителство вече е в ход“.

Острият коментар на лидера на „Фидес“ дойде веднага след като стана ясно, че президентът Тамаш Шуйок е подписал спорната конституционна поправка, прекратяваща преждевременно неговия мандат. Според Орбан това действие е ясен знак за демонтиране на правовата държава от страна на новия министър-председател Петер Мадяр.

Конституционната криза се задълбочи, след като унгарският парламент, в който партията „Тиса“ на Мадяр притежава супермнозинство от две трети, гласува за принудителното освобождаване на държавния глава. Шуйок имаше петдневен срок да подпише измененията или да бъде изправен пред процедура по импийчмънт. Настоящият президент реши да подпише закона, но в официално изявление обвини правителството в нарушаване на конституционния ред и манипулиране на общественото мнение.

Освен отстраняването на Шуйок, новите реформи предвиждат радикално прочистване на съдебната власт, включително пенсиониране на конституционните съдии над 70-годишна възраст. Лидерът на опозицията и бивш премиер Виктор Орбан определи промените като „акт на тирания“ и предупреди, че репресиите, които днес са насочени срещу президента, утре могат да засегнат всеки унгарски гражданин.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    17 28 Отговор
    Орбан като се прибере в Унгария, ще бъде АРЕСТУВАН.

    Коментиран от #11

    21:02 18.07.2026

  • 2 Овчар

    6 10 Отговор
    Еее нека и там лумперите да почнат да карат самолети ..Няма проблем свършила е тя вече..!

    21:03 18.07.2026

  • 3 Ахааа

    31 9 Отговор
    Добре де и в България имахме един модел Пеевски- Борисов, пак за 15- 16 години! Чакаме и към тях строги мерки, правосъдие и възмездие!!!

    Коментиран от #6

    21:04 18.07.2026

  • 4 окрадоха народа си

    19 17 Отговор
    Орбан е милиардер като нашият бански иддиот и крадец !

    Коментиран от #13

    21:04 18.07.2026

  • 5 Крадлю Крадев

    14 11 Отговор
    Дръжте Крадлю!

    21:06 18.07.2026

  • 6 Може

    11 14 Отговор

    До коментар #3 от "Ахааа":

    Но първо разкарайте Крадев.

    21:07 18.07.2026

  • 7 Без майтап

    8 2 Отговор
    Парите даван криле.

    21:09 18.07.2026

  • 8 Егеш Бегеш

    8 16 Отговор
    Бегай у Москва!

    21:15 18.07.2026

  • 9 Орбан

    8 10 Отговор
    се предаде без бой, така направи и президента. После ще си харчат парите в чужбина, а излъганите може пак да вярват на голи думи само!

    21:18 18.07.2026

  • 10 украинска майка

    9 19 Отговор
    Тези унгарци на Мадяр са много големи демократи.Досега трябваше да са обесили
    публично на площада Орбан за назидание на русофилите.

    Коментиран от #16

    21:19 18.07.2026

  • 11 БЪЛГАРИН

    5 14 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Орбан обесен като Айхман

    21:23 18.07.2026

  • 12 Даааа,

    10 2 Отговор
    това е интересно!Конституционни съдии до 70 години?! Не е лошо да се поучим от опита на маджарите!

    21:29 18.07.2026

  • 13 Софийски селянин,Пенсионер

    20 4 Отговор

    До коментар #4 от "окрадоха народа си":

    Не е вярно,той е и си остава истински държавник който в продължение на 16 години създаде една правова и социална държава.
    Но за управниците от Брюксел стана неудобен,за това че се противопоставяше на тяхната гей либерална анархия.
    И в крайна сметка му скроиха преврат на изборите...

    21:30 18.07.2026

  • 14 Унгарците

    5 7 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    21:31 18.07.2026

  • 15 Блаже

    6 15 Отговор
    Ще му сцепят .адника на руския аген Орбан. Да гледаме и да се учим.Ще ни потрябва след време.

    21:33 18.07.2026

  • 16 Пенсионер ОСВ

    17 7 Отговор

    До коментар #10 от "украинска майка":

    Маджарите си вкараха автогол и ще го разберат по трудният начин..
    Моделът на управление на Орбан беше най социалният и справедлив за разлика от останалите държави в загниващият ЕС.

    21:35 18.07.2026

  • 17 стоян георгиев

    4 15 Отговор
    Орбан трябва да лежи в затвора за да знаят подобни включително и радев какво ги чака.

    21:42 18.07.2026

  • 18 Кмета

    5 7 Отговор
    Бягай при Путинката ,че шъ опърдиш масура!

    21:49 18.07.2026

  • 19 Бай Ставри от южното крило

    4 1 Отговор
    Първата година е трудно, после се свиква.

    21:55 18.07.2026

  • 20 Летец Пешеходец

    3 5 Отговор
    Мадяр е решил да прочисти държавата от тези ояли се путински слуги.

    22:15 18.07.2026

  • 21 Унгарският Боко

    2 5 Отговор
    Унгарският Боко да ходи да се застреля. Даже да взаме банкята с него като се гърмят. Нещастник.

    22:31 18.07.2026

  • 22 Орбан Тъпана

    1 2 Отговор
    Скоро ще бъде съден
    За измяна към Родината.

    По добре да бяга към Мускалието.

    22:47 18.07.2026

  • 23 Виткор Обран

    0 1 Отговор
    Казах ли ви, че съм най-убав? Те сега да видите.

    23:03 18.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания