Орбан: Произволът в Унгария започна

Политическото напрежение в Будапеща ескалира до краен предел. Бившият премиер Виктор Орбан обяви, че „произволното управление на новото унгарско правителство вече е в ход“.

Острият коментар на лидера на „Фидес“ дойде веднага след като стана ясно, че президентът Тамаш Шуйок е подписал спорната конституционна поправка, прекратяваща преждевременно неговия мандат. Според Орбан това действие е ясен знак за демонтиране на правовата държава от страна на новия министър-председател Петер Мадяр.

Конституционната криза се задълбочи, след като унгарският парламент, в който партията „Тиса“ на Мадяр притежава супермнозинство от две трети, гласува за принудителното освобождаване на държавния глава. Шуйок имаше петдневен срок да подпише измененията или да бъде изправен пред процедура по импийчмънт. Настоящият президент реши да подпише закона, но в официално изявление обвини правителството в нарушаване на конституционния ред и манипулиране на общественото мнение.

Освен отстраняването на Шуйок, новите реформи предвиждат радикално прочистване на съдебната власт, включително пенсиониране на конституционните съдии над 70-годишна възраст. Лидерът на опозицията и бивш премиер Виктор Орбан определи промените като „акт на тирания“ и предупреди, че репресиите, които днес са насочени срещу президента, утре могат да засегнат всеки унгарски гражданин.