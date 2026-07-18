Орбан: Произволът в Унгария започна

Политическото напрежение в Будапеща ескалира до краен предел. Бившият премиер Виктор Орбан обяви, че „произволното управление на новото унгарско правителство вече е в ход“.
Острият коментар на лидера на „Фидес“ дойде веднага след като стана ясно, че президентът Тамаш Шуйок е подписал спорната конституционна поправка, прекратяваща преждевременно неговия мандат. Според Орбан това действие е ясен знак за демонтиране на правовата държава от страна на новия министър-председател Петер Мадяр.
Конституционната криза се задълбочи, след като унгарският парламент, в който партията „Тиса“ на Мадяр притежава супермнозинство от две трети, гласува за принудителното освобождаване на държавния глава. Шуйок имаше петдневен срок да подпише измененията или да бъде изправен пред процедура по импийчмънт. Настоящият президент реши да подпише закона, но в официално изявление обвини правителството в нарушаване на конституционния ред и манипулиране на общественото мнение.
Освен отстраняването на Шуйок, новите реформи предвиждат радикално прочистване на съдебната власт, включително пенсиониране на конституционните съдии над 70-годишна възраст. Лидерът на опозицията и бивш премиер Виктор Орбан определи промените като „акт на тирания“ и предупреди, че репресиите, които днес са насочени срещу президента, утре могат да засегнат всеки унгарски гражданин.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
Коментиран от #11
21:02 18.07.2026
2 Овчар
21:03 18.07.2026
3 Ахааа
Коментиран от #6
21:04 18.07.2026
4 окрадоха народа си
Коментиран от #13
21:04 18.07.2026
5 Крадлю Крадев
21:06 18.07.2026
6 Може
До коментар #3 от "Ахааа":Но първо разкарайте Крадев.
21:07 18.07.2026
7 Без майтап
21:09 18.07.2026
8 Егеш Бегеш
21:15 18.07.2026
9 Орбан
21:18 18.07.2026
10 украинска майка
публично на площада Орбан за назидание на русофилите.
Коментиран от #16
21:19 18.07.2026
11 БЪЛГАРИН
До коментар #1 от "Варна 3":Орбан обесен като Айхман
21:23 18.07.2026
12 Даааа,
21:29 18.07.2026
13 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #4 от "окрадоха народа си":Не е вярно,той е и си остава истински държавник който в продължение на 16 години създаде една правова и социална държава.
Но за управниците от Брюксел стана неудобен,за това че се противопоставяше на тяхната гей либерална анархия.
И в крайна сметка му скроиха преврат на изборите...
21:30 18.07.2026
14 Унгарците
Ще си върнат закарпатието без война !!!
21:31 18.07.2026
15 Блаже
21:33 18.07.2026
16 Пенсионер ОСВ
До коментар #10 от "украинска майка":Маджарите си вкараха автогол и ще го разберат по трудният начин..
Моделът на управление на Орбан беше най социалният и справедлив за разлика от останалите държави в загниващият ЕС.
21:35 18.07.2026
17 стоян георгиев
21:42 18.07.2026
18 Кмета
21:49 18.07.2026
19 Бай Ставри от южното крило
21:55 18.07.2026
20 Летец Пешеходец
22:15 18.07.2026
21 Унгарският Боко
22:31 18.07.2026
22 Орбан Тъпана
За измяна към Родината.
По добре да бяга към Мускалието.
22:47 18.07.2026
23 Виткор Обран
23:03 18.07.2026