Историческа среща във Вашингтон за мира в Ливан

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио се срещна във Вашингтон с президента на Ливан Жозеф Аун, предава AFP.

Това е първата визита на ливански държавен глава в американската столица от 2009 г. насам. Ключовите преговори се провеждат на фона на крехко примирие и усилия за сключване на трайно мирно споразумение между Ливан и Израел.

Разоръжаването на „Хизбула“ и суверенитетът на Бейрут

По време на разговорите в Държавния департамент двамата лидери обсъдиха детайли по изпълнението на тристранното рамково споразумение. Официалният говорител на Държавния департамент Томи Пигот потвърди, че Рубио е похвалил куража на ливанското правителство. Вашингтон подкрепя изцяло стремежа на Бейрут да възстанови пълния си суверенитет, да разоръжи групировката „Хизбула“ и да демонтира нейната терористична инфраструктура, съобщава The Jerusalem Pos].

Американският дипломат номер едно подчерта, че САЩ ще продължат да съдействат за икономическото възстановяване на Ливан. Сигурността в Близкия изток остава водещ приоритет за Белия дом.

Какво предвижда мирният план с Израел?

Преговорите между Ливан и Израел започнаха през април под егидата на САЩ. Основните акценти в мирния план включват:

Пилотни зони: Израелските сили трябва да се изтеглят от Южен Ливан, отстъпвайки позициите на официалната ливанска армия;

Израелските сили трябва да се изтеглят от Южен Ливан, отстъпвайки позициите на официалната ливанска армия; Военна координация: Създава се тристранна група за военна координация, улеснена от САЩ;

Създава се тристранна група за военна координация, улеснена от САЩ; Съпротива от „Хизбула“: Шиитското движение категорично отхвърля споразумението и организира протестни митинги в град Тир.

Предстояща среща с Доналд Тръмп

Дипломатическата мисия на ливанския президент в САЩ продължава с пълна сила. Във вторник Жозеф Аун ще бъде приет от американския президент Доналд Тръмп в Белия дом, предава БНР. Очаква се Аун да представи писмено предложение за справяне с арсенала на „Хизбула“ и да поиска по-силен натиск върху Израел за окончателно изтегляне на войските от ливанска територия.