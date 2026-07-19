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Историческа среща във Вашингтон за мира в Ливан

Историческа среща във Вашингтон за мира в Ливан

19 Юли, 2026 19:38, обновена 19 Юли, 2026 19:44 588 4

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Ливанският президент Жозеф Аун разговаря с Марко Рубио за разоръжаването на „Хизбула“ и изтеглянето на Израел

Историческа среща във Вашингтон за мира в Ливан - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио се срещна във Вашингтон с президента на Ливан Жозеф Аун, предава AFP.

Това е първата визита на ливански държавен глава в американската столица от 2009 г. насам. Ключовите преговори се провеждат на фона на крехко примирие и усилия за сключване на трайно мирно споразумение между Ливан и Израел.

Разоръжаването на „Хизбула“ и суверенитетът на Бейрут

По време на разговорите в Държавния департамент двамата лидери обсъдиха детайли по изпълнението на тристранното рамково споразумение. Официалният говорител на Държавния департамент Томи Пигот потвърди, че Рубио е похвалил куража на ливанското правителство. Вашингтон подкрепя изцяло стремежа на Бейрут да възстанови пълния си суверенитет, да разоръжи групировката „Хизбула“ и да демонтира нейната терористична инфраструктура, съобщава The Jerusalem Pos].

Американският дипломат номер едно подчерта, че САЩ ще продължат да съдействат за икономическото възстановяване на Ливан. Сигурността в Близкия изток остава водещ приоритет за Белия дом.

Какво предвижда мирният план с Израел?

Преговорите между Ливан и Израел започнаха през април под егидата на САЩ. Основните акценти в мирния план включват:

  • Пилотни зони: Израелските сили трябва да се изтеглят от Южен Ливан, отстъпвайки позициите на официалната ливанска армия;
  • Военна координация: Създава се тристранна група за военна координация, улеснена от САЩ;
  • Съпротива от „Хизбула“: Шиитското движение категорично отхвърля споразумението и организира протестни митинги в град Тир.

Предстояща среща с Доналд Тръмп

Дипломатическата мисия на ливанския президент в САЩ продължава с пълна сила. Във вторник Жозеф Аун ще бъде приет от американския президент Доналд Тръмп в Белия дом, предава БНР. Очаква се Аун да представи писмено предложение за справяне с арсенала на „Хизбула“ и да поиска по-силен натиск върху Израел за окончателно изтегляне на войските от ливанска територия.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    1 0 Отговор
    А не бе....
    С Владимир Путин се срещне, многоходовика на деревнята ру3ка !!!👈

    Коментиран от #3

    19:49 19.07.2026

  • 2 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор
    Хахаахах,Меморандума от Исламабад и той Беше исторически,хахаах

    19:50 19.07.2026

  • 3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    А ,за вой,Тука ли си.Търси си нов лекар,хахах

    Коментиран от #4

    19:52 19.07.2026

  • 4 Майор Деянов, на всеки километър

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Макккя ти също търсеше лекар !!!
    Га направих гафа 👈😁😁

    19:54 19.07.2026