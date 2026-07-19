Историческа среща във Вашингтон за мира в Ливан

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио се срещна във Вашингтон с президента на Ливан Жозеф Аун, предава AFP.
Това е първата визита на ливански държавен глава в американската столица от 2009 г. насам. Ключовите преговори се провеждат на фона на крехко примирие и усилия за сключване на трайно мирно споразумение между Ливан и Израел.
Разоръжаването на „Хизбула“ и суверенитетът на Бейрут
По време на разговорите в Държавния департамент двамата лидери обсъдиха детайли по изпълнението на тристранното рамково споразумение. Официалният говорител на Държавния департамент Томи Пигот потвърди, че Рубио е похвалил куража на ливанското правителство. Вашингтон подкрепя изцяло стремежа на Бейрут да възстанови пълния си суверенитет, да разоръжи групировката „Хизбула“ и да демонтира нейната терористична инфраструктура, съобщава The Jerusalem Pos].
Американският дипломат номер едно подчерта, че САЩ ще продължат да съдействат за икономическото възстановяване на Ливан. Сигурността в Близкия изток остава водещ приоритет за Белия дом.
Какво предвижда мирният план с Израел?
Преговорите между Ливан и Израел започнаха през април под егидата на САЩ. Основните акценти в мирния план включват:
- Пилотни зони: Израелските сили трябва да се изтеглят от Южен Ливан, отстъпвайки позициите на официалната ливанска армия;
- Военна координация: Създава се тристранна група за военна координация, улеснена от САЩ;
- Съпротива от „Хизбула“: Шиитското движение категорично отхвърля споразумението и организира протестни митинги в град Тир.
Предстояща среща с Доналд Тръмп
Дипломатическата мисия на ливанския президент в САЩ продължава с пълна сила. Във вторник Жозеф Аун ще бъде приет от американския президент Доналд Тръмп в Белия дом, предава БНР. Очаква се Аун да представи писмено предложение за справяне с арсенала на „Хизбула“ и да поиска по-силен натиск върху Израел за окончателно изтегляне на войските от ливанска територия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Владимир Путин, президент
С Владимир Путин се срещне, многоходовика на деревнята ру3ка !!!👈
Коментиран от #3
19:49 19.07.2026
2 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
19:50 19.07.2026
3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":А ,за вой,Тука ли си.Търси си нов лекар,хахах
Коментиран от #4
19:52 19.07.2026
4 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #3 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Макккя ти също търсеше лекар !!!
Га направих гафа 👈😁😁
19:54 19.07.2026