Атака с дронове в Запорожие: 2 загинали и 42 ранени

Двама души загинаха, а 42-ма бяха ранени, сред които осем деца, след масирана атака с безпилотни апарати в Запорожие в неделя вечерта.

Официалните власти потвърдиха, че нападението е извършено в гъсто населен жилищен район, като е предизвикало мащабни разрушения и тежки пожари в цивилни обекти.

Според изявления на регионалната военна администрация, цитирани от pravda.com.ua, експлозиите са регистрирани в късните часове на 19 юли. Екипи на службата за извънредни ситуации веднага започнаха спасителни операции за изваждане на затрупани хора под отломките на разрушените сгради.

Основни последици от нападението:

Цивилни жертви: Спасителите извадиха телата на двама загинали, а десетки пострадали бяха хоспитализирани в критично състояние (unn.ua).

Спасителите извадиха телата на двама загинали, а десетки пострадали бяха хоспитализирани в критично състояние (unn.ua). Пострадали деца: Общо осем непълнолетни лица са получили наранявания с различна степен на тежест (mezha.net).

Общо осем непълнолетни лица са получили наранявания с различна степен на тежест (mezha.net). Материални щети: Нанесени са сериозни поражения по многоетажни жилищни блокове, частни къщи и местната критична инфраструктура.

Въздушната тревога в района е останала в сила с часове, докато силите за противовъздушна отбрана на Украйна са правили опити да неутрализират вълните от атакуващи дронове. Местните болници работят под засилен режим, за да осигурят спешна медицинска помощ на всички ранени граждани.