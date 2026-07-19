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Атака с дронове в Запорожие: 2 загинали и 42 ранени
  Тема: Украйна

Атака с дронове в Запорожие: 2 загинали и 42 ранени

19 Юли, 2026 23:53, обновена 19 Юли, 2026 23:56 958 11

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  • загинали-
  • ранени

Тежък въздушен удар в Украйна отне животи и рани осем деца в жилищен квартал

Атака с дронове в Запорожие: 2 загинали и 42 ранени - 1
Снимка: ОВА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двама души загинаха, а 42-ма бяха ранени, сред които осем деца, след масирана атака с безпилотни апарати в Запорожие в неделя вечерта.

Официалните власти потвърдиха, че нападението е извършено в гъсто населен жилищен район, като е предизвикало мащабни разрушения и тежки пожари в цивилни обекти.

Според изявления на регионалната военна администрация, цитирани от pravda.com.ua, експлозиите са регистрирани в късните часове на 19 юли. Екипи на службата за извънредни ситуации веднага започнаха спасителни операции за изваждане на затрупани хора под отломките на разрушените сгради.

Основни последици от нападението:

  • Цивилни жертви: Спасителите извадиха телата на двама загинали, а десетки пострадали бяха хоспитализирани в критично състояние (unn.ua).
  • Пострадали деца: Общо осем непълнолетни лица са получили наранявания с различна степен на тежест (mezha.net).
  • Материални щети: Нанесени са сериозни поражения по многоетажни жилищни блокове, частни къщи и местната критична инфраструктура.

Въздушната тревога в района е останала в сила с часове, докато силите за противовъздушна отбрана на Украйна са правили опити да неутрализират вълните от атакуващи дронове. Местните болници работят под засилен режим, за да осигурят спешна медицинска помощ на всички ранени граждани.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дори да пиеш парцуца, Милене

    14 3 Отговор
    в 18:46ч. написа тази новина.

    00:08 20.07.2026

  • 2 Жураналист

    17 2 Отговор
    Гореща новина.
    Българи живеещи и работещи в Германия, илязоха на протест в Манхайм.
    По думите им,
    български гражданин, работещ като кондуктор на влак в Карлсруе, искал билет за проверка на пиян немски гражданин.
    Пияният отваря вратата и изхвърля българския гражданин (служебно лице-кондуктор) от влака който се е движел със 160 км/ч.
    Човекът е оцелял, но с тежки травми по главата и цялото тяло.
    Протестират защото немският гражданин е пуснат на свобода.

    Коментиран от #9

    00:08 20.07.2026

  • 3 Овчар

    15 3 Отговор
    Зеления парцал в болница за наркомани, анексиране на 4- те области от Русия , преговори за мир , МИР..! Друг начин няма , няма и да има.!

    Коментиран от #6

    00:10 20.07.2026

  • 4 Милене, Милене

    11 3 Отговор
    хич те няма. Смешен ставаш.

    00:12 20.07.2026

  • 5 Нямат край

    4 15 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    00:13 20.07.2026

  • 6 Дрейвин Пледжър

    17 2 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Вчера украинците удряха цивилни цели - днес получават всичко обратно... с лихвите

    00:16 20.07.2026

  • 7 Дупничанин

    10 3 Отговор
    Начи роботи срещу укри. Ми то ясно от чия страна са мъртвите.

    00:16 20.07.2026

  • 8 Робот

    10 2 Отговор
    Милен е пич , взима най високата заплата ,дори и Стефка Костадинова не може да я прескочи.!!

    00:17 20.07.2026

  • 9 Психиатър

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Жураналист":

    Виновен е българина ..Диагноза.! От пияния и лудия бяга..!!

    00:29 20.07.2026

  • 10 хахахахха

    6 2 Отговор
    миленчооо,спри се с тези пропаганди,ходи и ти като лука да лигавиш черни патки у маалата, повече ще изкараш

    00:30 20.07.2026

  • 11 Гладен Редактор

    1 0 Отговор
    МКЛЕНЕ, и за работа с ИИ се иска интелект! Така и не разбрах какво образование имаш ?

    01:40 20.07.2026

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