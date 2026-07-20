Тръмп поиска Карни да овладее горските пожари в Канада

В динамичен дипломатически и медиен маратон, президентът на САЩ Доналд Тръмп постави на преден план въпросите за икономическия натиск, изборната сигурност и глобалния спорт, предават водещи световни медии тази сутрин към 4:45 часа българско време.

Твърд тон към Отава заради горските пожари

Американският лидер отправи сериозно предупреждение към канадския премиер Марк Карни заради мащабните горски пожари в Канада, чийто дим задушава редица американски градове и влошава качеството на въздуха. Тръмп обвини канадското правителство в лошо управление на горите и заплаши да добави разходите по справянето със замърсяването директно към митата, които Канада плаща в момента. Очаква се двамата лидери да проведат спешен телефонен разговор, информира BBC News.

Готовност за преговори с Китай за изборите

На политическия фронт Доналд Тръмп демонстрира неочаквана гъвкавост, като обяви готовност да обсъди темата за чуждестранната намеса в изборите директно с Пекин. Въпреки че по-рано президентът обвини Китай в мащабна компрометираща кампания, свързана с вота през 2020 г., той изрази намерение да проведе разговори по казуса по време на планираното държавно посещение на китайския лидер Си Дзинпин в САЩ през септември. Китайското външно министерство категорично отхвърли обвиненията, определяйки ги като „чиста измислица“, предава агенция Reuters.

Спокойствие след финала на Световното първенство

Тръмп демонстрира пълно хладнокръвие и добро настроение след финала на Световното първенство по футбол на „МетЛайф Стейдиъм“, където Испания победи Аржентина с 1:0 след продължения. Американският президент, който пристигна на стадиона с хеликоптер и изгледа мача в компанията на шефа на ФИФА Джани Инфантино, лично връчи световната купа на испанците. Източници от мястото на събитието, цитирани от The Washington Post, потвърждават, че Тръмп не изглежда разочарован от поражението на Лионел Меси и Аржентина, а е останал доволен от бляскавия завършек на мондиала на американска земя.