Зеленски отстрани Сирски, ген. Михайло Драпатий поема ВСУ

Президентът на Украйна Володимир Зеленски извърши най-мащабната рокада в командването на силите за отбрана от началото на войната.

Досегашният главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) ген. Олександър Сирски е освободен от поста си. Неговото място се заема от досегашния командир на Обединените сили генерал-майор Михайло Драпатий, предава украинската агенция RBC-Украйна.

Решението на държавния глава идва след пет дни на ескалиращо политическо напрежение и масови общонационални протести по улиците на Киев и други големи градове. Недоволството бе отприщено на 15 юли, когато реформаторът и експерт по дигитални технологии Михайло Федоров бе отстранен от позицията на министър на отбраната заради дълбок институционален конфликт със Сирски относно стратегията за модернизация, мобилизацията и приоритетното внедряване на бойни дронове на фронта.

В официалното си вечерно обръщение Володимир Зеленски потвърди, че Драпатий е новият главнокомандващ, като посочи, че сред основните приоритети на новото ръководство ще бъдат максималната защита на небето от руски удари, реформата на корпусната система и развитието на безпилотните технологии. По отношение на уволнения Федоров, президентът обяви, че му е предложил „достойна ръководна позиция“ в правителството, която да обедини и развие технологичния и иновативен потенциал на държавата, предава официалният портал на Президентството на Украйна.

Самият Михайло Федоров приветства назначението на 43-годишния генерал Драпатий в социалните мрежи, определяйки го като „глътка свеж въздух и източник на нова надежда за промяна, която вече не можеше да бъде пренебрегвана“. Според Ройтерс, политическата криза в Киев остава частично отворена, тъй като към момента Федоров все още не е потвърдил дали приема новото предложение на Зеленски, държейки на първоначалната си позиция, че желае да се завърне единствено на поста министър на отбраната, където миналата седмица бе назначен временният ръководител Евген Хмара.

Генерал-майор Михайло Драпатий (с позивна „Рубин“) е сочен за представител на новото поколение украински офицери. Той се ползва с изключително високо доверие сред редовите военнослужещи и гражданското общество благодари на успешната защита на Харков през 2024 г. и реформаторските си възгледи, допълва в свой анализ британското издание „Гардиън“. Официалното финализиране на всички решения по преструктурирането на Генералния щаб на ВСУ се очаква в рамките на днешния ден.