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Зеленски отстрани Сирски, ген. Михайло Драпатий поема ВСУ
  Тема: Украйна

Зеленски отстрани Сирски, ген. Михайло Драпатий поема ВСУ

22 Юли, 2026 05:59, обновена 22 Юли, 2026 06:06 1 316 52

  • генерал михайло драпатий-
  • сирски-
  • зеленски-
  • всу

Зеленски е предложил „достойна ръководна позиция“ в правителството на уволнения военен министър Федоров

Зеленски отстрани Сирски, ген. Михайло Драпатий поема ВСУ - 1
Генерал Михайло Драпатий, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски извърши най-мащабната рокада в командването на силите за отбрана от началото на войната.

Досегашният главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) ген. Олександър Сирски е освободен от поста си. Неговото място се заема от досегашния командир на Обединените сили генерал-майор Михайло Драпатий, предава украинската агенция RBC-Украйна.

Решението на държавния глава идва след пет дни на ескалиращо политическо напрежение и масови общонационални протести по улиците на Киев и други големи градове. Недоволството бе отприщено на 15 юли, когато реформаторът и експерт по дигитални технологии Михайло Федоров бе отстранен от позицията на министър на отбраната заради дълбок институционален конфликт със Сирски относно стратегията за модернизация, мобилизацията и приоритетното внедряване на бойни дронове на фронта.

В официалното си вечерно обръщение Володимир Зеленски потвърди, че Драпатий е новият главнокомандващ, като посочи, че сред основните приоритети на новото ръководство ще бъдат максималната защита на небето от руски удари, реформата на корпусната система и развитието на безпилотните технологии. По отношение на уволнения Федоров, президентът обяви, че му е предложил „достойна ръководна позиция“ в правителството, която да обедини и развие технологичния и иновативен потенциал на държавата, предава официалният портал на Президентството на Украйна.

Самият Михайло Федоров приветства назначението на 43-годишния генерал Драпатий в социалните мрежи, определяйки го като „глътка свеж въздух и източник на нова надежда за промяна, която вече не можеше да бъде пренебрегвана“. Според Ройтерс, политическата криза в Киев остава частично отворена, тъй като към момента Федоров все още не е потвърдил дали приема новото предложение на Зеленски, държейки на първоначалната си позиция, че желае да се завърне единствено на поста министър на отбраната, където миналата седмица бе назначен временният ръководител Евген Хмара.

Генерал-майор Михайло Драпатий (с позивна „Рубин“) е сочен за представител на новото поколение украински офицери. Той се ползва с изключително високо доверие сред редовите военнослужещи и гражданското общество благодари на успешната защита на Харков през 2024 г. и реформаторските си възгледи, допълва в свой анализ британското издание „Гардиън“. Официалното финализиране на всички решения по преструктурирането на Генералния щаб на ВСУ се очаква в рамките на днешния ден.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 6 За един приятел питам

    11 1 Отговор
    ще има ли мобилиация?

    Коментиран от #48

    06:12 22.07.2026

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  • 12 Ахааа!

    20 2 Отговор
    Сега нещата ще потръгнат, на Коледа са в Новосибирск!😂😂😂😂😂
    Абе уж всичко им е тип-топ, защо са тези промени????🤨

    06:20 22.07.2026

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  • 22 Маршал Герасимов

    6 9 Отговор
    При нас няма смени.От Путин до мен.Всьо по плану за "превземането" на думи Константиновка ме направиха маршал ха ха.

    Коментиран от #47

    06:27 22.07.2026

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  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Зеленски съм

    9 1 Отговор

    До коментар #25 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Добре, ще те послушам и връщам току що махнатия ген. Сирски обратно, за да продължи победния ход на украинкката армия на запад.
    Само да получа разрешение от Тръмп, че той искаше да му върна редките метали преди края на мандата.

    Коментиран от #35

    06:33 22.07.2026

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  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Рада Дълбоката":

    Ти твоята си намери празна и куха

    06:35 22.07.2026

  • 35 Владимир Путин, президент

    2 11 Отговор

    До коментар #30 от "Зеленски съм":

    Абе не знам, гледам тоя Драпатий е истински главорез !!! Бая вата ще утече при Кобзон 👆

    06:36 22.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Защо

    6 0 Отговор
    ли Михаило се драпа ?

    06:39 22.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ох на батко розавия пингвин

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "МОТИКАТА":

    миличка за смяна на заден лагер си заедно другата мома бате коце ще ви оправя диференциалите

    06:41 22.07.2026

  • 40 хахаха

    6 0 Отговор
    Глаголът " драпать" означава " бягам презглава"...:)))))

    Коментиран от #51, #52

    06:42 22.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 ППтрохан

    10 1 Отговор

    До коментар #10 от "Историк":

    Казали са на Зеления да маха Сирски, че много бързо потрошаваше всяка седмица по 1 милиард евро без да може да задържи руснаците.

    Той затова махна и другия фигулант от шоуто си - Феодоров, койторму е ортак от младините. Просто пропиляха колосално количество пари, оръжие и хора. Ясно е, че за хората не им пука, во за това, че няма да си върнат парите - доста кофти го приемат. Украйна се превърна в една дупка в която потъва икономиката на страните от НАТО. Сящаш е нарочно.

    06:42 22.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Зеленски

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Маршал Герасимов":

    Слаба ракия си!
    Мен за едни селфита,пред изгубени селища,ме направиха чак...Президент!

    06:58 22.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Та викаш...!

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "Последния Софиянец":

    Драпатий ,има бая да...Драпа,докато победи Русия...?!

    06:59 22.07.2026

  • 50 гори само задният ти

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Последния Софиянец":

    вход но това се оправя ша та напълня с моят чеснов сос цялата имаш един плюс не може да заченеш

    07:00 22.07.2026

  • 51 Хи их хи

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "хахаха":

    Има клипове как новия "драпаше" през 2014г. от Мариупол качен на БМП!

    07:00 22.07.2026

  • 52 Бяга през глава

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "хахаха":

    Но напред ;)
    Ще разбереш скоро, като зацвилят рашаните на умряло

    07:04 22.07.2026

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