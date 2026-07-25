Хусите атакуваха с ракети саудитския град Джизан ВИДЕО

Йеменските хуси извършиха ракетна атака срещу стратегическия южен саудитски град Джизан.
Военното и медийно крило на шиитската групировка потвърди операцията чрез официално изявление в канала си в Telegram. Според първоначалните доклади от мястото на събитието, в промишлените зони на града са избухнали големи пожари в следствие на паднали отломки.
Властите в Рияд реагираха незабавно, като задействаха системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“. Спешни предупреждения за въздушна опасност бяха издадени към жителите на провинциите Джизан и Янбу. Местните сили за сигурност призоваха гражданите да останат в убежищата до пълното отминаване на заплахата.
Официални представители на хусите обявиха, че това нападение е директен отговор на вчерашните масирани удари на саудитската коалиция. Тогава бяха бомбардирани логистични обекти на бунтовниците в пристанището Ходейда и на близкия остров Камаран. Регионалният конфликт се разраства застрашително на фона на наложената от хусите морска блокада срещу търговски кораби и петролни танкери в Червено море и протока Баб ел-Мандеб, което застрашава глобалната икономика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Обpяaзaн и пaк cирeняcал
Коментиран от #5
09:37 25.07.2026
2 Смех!
09:40 25.07.2026
3 Ха Ха
09:40 25.07.2026
4 Адолф
09:54 25.07.2026
5 Ако го
До коментар #1 от "Обpяaзaн и пaк cирeняcал":Хапнах, ти ще го налапаш директно като дойде кризата на главата ти
10:03 25.07.2026
6 Иван
10:07 25.07.2026
7 🙈:)
10:08 25.07.2026
8 Бай той Толстой
10:10 25.07.2026
9 Чета
10:19 25.07.2026