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Хусите атакуваха с ракети саудитския град Джизан ВИДЕО

Хусите атакуваха с ракети саудитския град Джизан ВИДЕО

25 Юли, 2026 09:31, обновена 25 Юли, 2026 09:36 1 040 9

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  • саудитска арабия

Йеменските бунтовници изстреляха балистични ракети срещу Саудитска Арабия в отговор на тежките въздушни удари в Ходейда

Хусите атакуваха с ракети саудитския град Джизан ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Йеменските хуси извършиха ракетна атака срещу стратегическия южен саудитски град Джизан.

Военното и медийно крило на шиитската групировка потвърди операцията чрез официално изявление в канала си в Telegram. Според първоначалните доклади от мястото на събитието, в промишлените зони на града са избухнали големи пожари в следствие на паднали отломки.

Властите в Рияд реагираха незабавно, като задействаха системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“. Спешни предупреждения за въздушна опасност бяха издадени към жителите на провинциите Джизан и Янбу. Местните сили за сигурност призоваха гражданите да останат в убежищата до пълното отминаване на заплахата.

Официални представители на хусите обявиха, че това нападение е директен отговор на вчерашните масирани удари на саудитската коалиция. Тогава бяха бомбардирани логистични обекти на бунтовниците в пристанището Ходейда и на близкия остров Камаран. Регионалният конфликт се разраства застрашително на фона на наложената от хусите морска блокада срещу търговски кораби и петролни танкери в Червено море и протока Баб ел-Мандеб, което застрашава глобалната икономика.


Йемен
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Обpяaзaн и пaк cирeняcал

    14 10 Отговор
    Сaудитите ще го xапнат нeмит!

    Коментиран от #5

    09:37 25.07.2026

  • 2 Смех!

    15 2 Отговор
    Ама на гол камиларски зъз! Ква стана тя - камиларите сами се изтребват?!

    09:40 25.07.2026

  • 3 Ха Ха

    21 3 Отговор
    Излиза, че военната техника е напреднала дотам, че вече няма недосегаеми. А може би това е за добро

    09:40 25.07.2026

  • 4 Адолф

    7 12 Отговор
    Тия с джапанките приключиха. Тоя път и Иран няма да може да ги спаси.

    09:54 25.07.2026

  • 5 Ако го

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Обpяaзaн и пaк cирeняcал":

    Хапнах, ти ще го налапаш директно като дойде кризата на главата ти

    10:03 25.07.2026

  • 6 Иван

    9 1 Отговор
    Явно хусите са много по напред технологично от краварите

    10:07 25.07.2026

  • 7 🙈:)

    1 2 Отговор
    Маймуните се удрят помежду си!

    10:08 25.07.2026

  • 8 Бай той Толстой

    4 0 Отговор
    в промишлените зони на града са избухнали големи пожари в следствие на паднали отломки😁😁

    10:10 25.07.2026

  • 9 Чета

    0 0 Отговор
    Само глупости в коментарите.Наясно ли сте,какво означава регионална война,блокада на червено море и Ормузкия проток?Срив на икономики,липса на гориво,а Вие ми говорите,че се избивали един друг.Като започнеш да даваш по 4-5 евро за литър гориво,друго ще говорите.

    10:19 25.07.2026