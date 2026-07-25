Хусите атакуваха с ракети саудитския град Джизан ВИДЕО

Йеменските хуси извършиха ракетна атака срещу стратегическия южен саудитски град Джизан.

Военното и медийно крило на шиитската групировка потвърди операцията чрез официално изявление в канала си в Telegram. Според първоначалните доклади от мястото на събитието, в промишлените зони на града са избухнали големи пожари в следствие на паднали отломки.

Властите в Рияд реагираха незабавно, като задействаха системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“. Спешни предупреждения за въздушна опасност бяха издадени към жителите на провинциите Джизан и Янбу. Местните сили за сигурност призоваха гражданите да останат в убежищата до пълното отминаване на заплахата.

Официални представители на хусите обявиха, че това нападение е директен отговор на вчерашните масирани удари на саудитската коалиция. Тогава бяха бомбардирани логистични обекти на бунтовниците в пристанището Ходейда и на близкия остров Камаран. Регионалният конфликт се разраства застрашително на фона на наложената от хусите морска блокада срещу търговски кораби и петролни танкери в Червено море и протока Баб ел-Мандеб, което застрашава глобалната икономика.