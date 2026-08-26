Фрагменти от предполагаем дрон бяха открити на румънското Черноморие

Фрагмент, за който има подозрения, че може да е от дрон, е бил открит снощи в района на Казиното в Констанца на румънското Черноморие.
Предметът е бил намерен между вълноломните блокове на място на крайбрежната алея, където се събират много хора, съобщава в. „Адевърул“, предаде БТА.
Около 22:00 ч. снощи е бил подаден сигнал за забелязан сред вълноломните блокове предмет с бял цвят и плоска форма. Вероятно е донесен от морето, посочва телевизия Антена 3 СиЕнЕн.
Полицаи и пожарникари отцепили мястото и започнали проверка, за да установят дали представлява опасност. След като било потвърдено, че предметът не съдържа взривен заряд, той е бил иззет от полицията.
Специалисти ще опитат да определят произхода му и дали има връзка с дроновете, които се откриват напоследък по румънското крайбрежие.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #4, #6
10:05 26.08.2026
2 Доналд Дък, паток
10:07 26.08.2026
3 Щото сме
До коментар #1 от "Последния Софиянец":В клуба на богатите.
10:08 26.08.2026
4 така е
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И на Царево още един. А фрагментите, които са намерили в Констанца, вероятно са от дронът, чието крило намериха вчера на Златните. У.крите обсипаха Черно море с морски мини и дронове, а ЕС им дава още милиарди за нови дронове, с които да взривяват рафинерии и танкове. В Италия обикновения дизел вече е 2.66 евро/л, а качественият 3.16 евро/л. Зимата се очертава гладна и студена.
Коментиран от #5
10:17 26.08.2026
5 Боруна Лом
До коментар #4 от "така е":РУСИЯ,,ТЪРПИ,, ОЩЕ САНКЦИИ! ЕСЕС МАЗОХИСТИ БАЦЕ!
10:30 26.08.2026
6 Ти пък
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Кво се хеалят, ние цял дрон изкарахме от море при Царево, тия - фрагменти..
10:31 26.08.2026