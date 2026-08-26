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Фрагменти от предполагаем дрон бяха открити на румънското Черноморие
  Тема: Украйна

Фрагменти от предполагаем дрон бяха открити на румънското Черноморие

26 Август, 2026 10:01 595 6

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Предметът е бил намерен между вълноломните блокове на място на крайбрежната алея

Фрагменти от предполагаем дрон бяха открити на румънското Черноморие - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Фрагмент, за който има подозрения, че може да е от дрон, е бил открит снощи в района на Казиното в Констанца на румънското Черноморие.

Предметът е бил намерен между вълноломните блокове на място на крайбрежната алея, където се събират много хора, съобщава в. „Адевърул“, предаде БТА.

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Около 22:00 ч. снощи е бил подаден сигнал за забелязан сред вълноломните блокове предмет с бял цвят и плоска форма. Вероятно е донесен от морето, посочва телевизия Антена 3 СиЕнЕн.

Полицаи и пожарникари отцепили мястото и започнали проверка, за да установят дали представлява опасност. След като било потвърдено, че предметът не съдържа взривен заряд, той е бил иззет от полицията.

Специалисти ще опитат да определят произхода му и дали има връзка с дроновете, които се откриват напоследък по румънското крайбрежие.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    А на Кабакум цял двуметров дрон.

    Коментиран от #3, #4, #6

    10:05 26.08.2026

  • 2 Доналд Дък, паток

    7 0 Отговор
    Марчето да го пише руси и да не си губим времето повече.

    10:07 26.08.2026

  • 3 Щото сме

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    В клуба на богатите.

    10:08 26.08.2026

  • 4 така е

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И на Царево още един. А фрагментите, които са намерили в Констанца, вероятно са от дронът, чието крило намериха вчера на Златните. У.крите обсипаха Черно море с морски мини и дронове, а ЕС им дава още милиарди за нови дронове, с които да взривяват рафинерии и танкове. В Италия обикновения дизел вече е 2.66 евро/л, а качественият 3.16 евро/л. Зимата се очертава гладна и студена.

    Коментиран от #5

    10:17 26.08.2026

  • 5 Боруна Лом

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "така е":

    РУСИЯ,,ТЪРПИ,, ОЩЕ САНКЦИИ! ЕСЕС МАЗОХИСТИ БАЦЕ!

    10:30 26.08.2026

  • 6 Ти пък

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Кво се хеалят, ние цял дрон изкарахме от море при Царево, тия - фрагменти..

    10:31 26.08.2026

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