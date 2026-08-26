Фрагменти от предполагаем дрон бяха открити на румънското Черноморие

Фрагмент, за който има подозрения, че може да е от дрон, е бил открит снощи в района на Казиното в Констанца на румънското Черноморие.

Предметът е бил намерен между вълноломните блокове на място на крайбрежната алея, където се събират много хора, съобщава в. „Адевърул“, предаде БТА.

Още новини от Украйна

Около 22:00 ч. снощи е бил подаден сигнал за забелязан сред вълноломните блокове предмет с бял цвят и плоска форма. Вероятно е донесен от морето, посочва телевизия Антена 3 СиЕнЕн.

Полицаи и пожарникари отцепили мястото и започнали проверка, за да установят дали представлява опасност. След като било потвърдено, че предметът не съдържа взривен заряд, той е бил иззет от полицията.

Специалисти ще опитат да определят произхода му и дали има връзка с дроновете, които се откриват напоследък по румънското крайбрежие.