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Фрагмент от дрон беше намерен между шезлонгите на плаж в Румъния
  Тема: Украйна

Фрагмент от дрон беше намерен между шезлонгите на плаж в Румъния

26 Август, 2026 12:00 613 8

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  • констанца

За шести пореден ден останки от дронове държат под тревога населението и властите в Румъния

Фрагмент от дрон беше намерен между шезлонгите на плаж в Румъния - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Фрагмент от дрон бе взривен днес на плажа на румънския черноморски курорт Олимп, съобщи телевизия Диджи 24, която излъчи и момента на взривяването, предаде БТА.

По-рано днес "Обсерватор нюз" - новинарският канал на телевизия Антена 1, съобщи за намерен фрагмент от дрон с взривен заряд на плажа на курорта Олимп, на около 38 км южно от пристанищния град Констанца. Фрагментът бе открит между шезлонгите на плажа, като сигнал за находката бе подаден от няколко души. Достъпът на туристи до зоната бе забранен.

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Телевизия Диджи 24 съобщи, че на същия плаж е намерена още една част от дрон, но тя не съдържа взривно вещество. Фрагментът с взривен заряд бе детониран в дупка на плажа, изкопана за целта, съобщава телевизията, която включи на живо свой кореспондент от мястото.

Властите не са съобщили информация за произхода на дрона. Плажът в Олимп продължава да бъде затворен за туристи, съобщава Диджи 24.

Снощи останки от предполагаем дрон бяха намерени на вълнолома на крайбрежната алея в Констанца, в близост до емблематичното Казино на черноморския град.

За шести пореден ден останки от дронове държат под тревога населението и властите в Румъния, отбелязва Антена 1. През последните дни румънските власти неколкократно изпращаха изтребители и хеликоптери, за да следят атаки с дронове край границата с Украйна.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 албибегов

    6 2 Отговор
    румянещи велком!

    12:02 26.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    9 2 Отговор
    На нашите плажове има цели дронове.

    Коментиран от #3

    12:09 26.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Днес да не е

    6 1 Отговор
    Международния ден на дрона?

    12:17 26.08.2026

  • 5 АМА СИ ТРАЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "и в задния":

    ХУБАВО МУ Е И ГО ПАЗИ В ТАЙНА

    12:18 26.08.2026

  • 6 немам думи

    3 1 Отговор
    Фрагмент от дрон ?!?

    12:36 26.08.2026

  • 7 Тагарев

    4 1 Отговор
    си го е забравил.

    12:42 26.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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