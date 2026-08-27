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232 са заразените със западнонилска треска в Гърция

232 са заразените със западнонилска треска в Гърция

27 Август, 2026 09:57, обновена 27 Август, 2026 09:56 842 5

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Само за седмица са регистрирани 75 нови случая, а броят на починалите вследствие на усложнения достигна 19

232 са заразените със западнонилска треска в Гърция - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ръст на случаите на западнонилска треска се отчита в Гърция, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ. По данни на Националната организация за обществено здраве (ЕОДИ) броят на заразените е достигнал 232, предава БТА.

Само седмица по-рано регистрираните случаи са били 157. В периода от 19 до 26 август са установени 75 нови заразени.

В болници се лекуват 73 пациенти, като 26 от тях са настанени в интензивни отделения. Броят на починалите вследствие на усложнения е нараснал до 19 души.

Здравните власти очакват броят на случаите да продължи да се увеличава през следващите две седмици. Според специалисти страната се намира в пика на епидемиологичната вълна, след като първият случай за годината беше регистриран през юни.

Спрямо миналата година заразените са близо три пъти повече. През 2025 г. в Гърция са регистрирани 96 случая, посочва в. „Катимерини“.

Най-тежката година за страната е 2018 г., когато са отчетени 317 случая, а 35 души са починали. Вирусът е регистриран за първи път в Гърция през 2008 г.

Случаи на западнонилска треска се съобщават все по-често и в други балкански държави. Първият случай за годината вече е регистриран и в България по данни на Националния център по заразни и паразитни болести за периода 17-23 август 2026 г.

Западнонилската треска е вирусно заболяване, което се предава основно чрез ухапване от заразени комари. Най-честите симптоми са температура, главоболие, мускулни болки и понякога обрив.

При повечето заразени заболяването протича леко или с умерени симптоми. В редки случаи обаче може да причини тежки неврологични усложнения, включително менингит и енцефалит, които могат да бъдат животозастрашаващи.


Гърция
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 редник

    0 4 Отговор
    Гърция - само за най-смелите, аз ще се въздържа...

    10:07 27.08.2026

  • 3 !!!!!

    5 1 Отговор
    Тва е същото като с белите акули в Гърция!
    Кой разбрал, разбрал!

    10:17 27.08.2026

  • 4 Алекс

    6 2 Отговор
    Лъжат ви, за да не ходите в Гърция, а в същото време българските хотели и ресторанти по Черноморието ни са празни и в предфалитно състояние.

    10:19 27.08.2026

  • 5 Янко

    0 0 Отговор
    А има ли български магистрати горди собственици на имоти заразени

    11:19 27.08.2026

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