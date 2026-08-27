Нидерландски град започва да глобява собственици за празни жилища

Алмере е сред първите общини в Нидерландия, които ще глобяват собственици, оставящи жилищата си необитаеми за продължителен период, съобщава телевизия RTL, предава БТА.

Новата мярка ще започне да се прилага от 1 януари 2027 г. и ще обхваща жилища, които към тази дата са били празни в продължение на поне една година. Глобата ще бъде 2000 евро годишно.

Преди да бъде наложена санкция, собствениците на жилища, за които има съмнения, че стоят празни дълго време, ще получават писмо и възможност да предприемат необходимите действия.

Според данни на Централното статистическо бюро в Нидерландия има близо 200 000 жилища, които официално се водят незаети. Около 64 000 от тях са празни повече от година. В Алмере общината оценява броя на подобните имоти на около 400.

Общинският съветник Пол Танг вече заяви, че глобата може да бъде увеличена до 16 000 евро през 2028 г. По думите му в условията на жилищен недостиг трябва да се използва пълноценно не само новопостроеният, но и съществуващият жилищен фонд.

Мярката обаче среща критики от представители на сектора на недвижимите имоти. Едуард Тау, директор на „Вастгуд Беланг“, която представлява интересите на инвеститорите в имоти, смята, че санкцията е излишна.

Според него няма логика инвеститорите умишлено да оставят жилищата празни, тъй като така губят приходи от наеми. Тау посочва и че официалната статистика може да надценява реалния брой необитаеми жилища.

Данните на Централното статистическо бюро показват, че от близо 200 000 жилища, които официално се водят празни, в около 175 000 все пак има потребление на енергия. Това означава, че част от тях вероятно се използват, например от трудови мигранти или хора, които не са регистрирали адреса си.

Професорът по градска икономика Ханс Костер от Свободния университет в Амстердам също поставя под въпрос ефекта от новата санкция. По думите му делът на незаетите жилища в Нидерландия е около 2,3% и е сред най-ниските в международен план.

Според Костер в повечето случаи зад незаетите жилища не стоят инвеститори, които умишлено чакат поскъпване на имотите.