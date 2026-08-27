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Нидерландски град започва да глобява собственици за празни жилища

Нидерландски град започва да глобява собственици за празни жилища

27 Август, 2026 10:19, обновена 27 Август, 2026 10:19 1 196 58

  • нидерландия-
  • глоба-
  • глоби-
  • празни жилища

Алмере въвежда санкция от 2000 евро годишно за имоти, които остават необитаеми повече от година, на фона на жилищния недостиг

Нидерландски град започва да глобява собственици за празни жилища - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Алмере е сред първите общини в Нидерландия, които ще глобяват собственици, оставящи жилищата си необитаеми за продължителен период, съобщава телевизия RTL, предава БТА.

Новата мярка ще започне да се прилага от 1 януари 2027 г. и ще обхваща жилища, които към тази дата са били празни в продължение на поне една година. Глобата ще бъде 2000 евро годишно.

Преди да бъде наложена санкция, собствениците на жилища, за които има съмнения, че стоят празни дълго време, ще получават писмо и възможност да предприемат необходимите действия.

Според данни на Централното статистическо бюро в Нидерландия има близо 200 000 жилища, които официално се водят незаети. Около 64 000 от тях са празни повече от година. В Алмере общината оценява броя на подобните имоти на около 400.

Общинският съветник Пол Танг вече заяви, че глобата може да бъде увеличена до 16 000 евро през 2028 г. По думите му в условията на жилищен недостиг трябва да се използва пълноценно не само новопостроеният, но и съществуващият жилищен фонд.

Мярката обаче среща критики от представители на сектора на недвижимите имоти. Едуард Тау, директор на „Вастгуд Беланг“, която представлява интересите на инвеститорите в имоти, смята, че санкцията е излишна.

Според него няма логика инвеститорите умишлено да оставят жилищата празни, тъй като така губят приходи от наеми. Тау посочва и че официалната статистика може да надценява реалния брой необитаеми жилища.

Данните на Централното статистическо бюро показват, че от близо 200 000 жилища, които официално се водят празни, в около 175 000 все пак има потребление на енергия. Това означава, че част от тях вероятно се използват, например от трудови мигранти или хора, които не са регистрирали адреса си.

Професорът по градска икономика Ханс Костер от Свободния университет в Амстердам също поставя под въпрос ефекта от новата санкция. По думите му делът на незаетите жилища в Нидерландия е около 2,3% и е сред най-ниските в международен план.

Според Костер в повечето случаи зад незаетите жилища не стоят инвеститори, които умишлено чакат поскъпване на имотите.


Нидерландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 министерство на истината

    26 4 Отговор
    „Добре дошли в 2030 г. Не притежавам нищо, нямам лична неприкосновеност и животът никога не е бил по-хубав“

    10:29 27.08.2026

  • 2 Сила

    21 0 Отговор
    Поне 30 % от апартаментите в Центъра на София са необитаеми от години наред ....има празни апартаменти на пъпа на София , които пустеят от поне 20 , 30 години .....
    А продължава да се строи ....!!!?

    Коментиран от #6, #30

    10:31 27.08.2026

  • 3 Зевс

    28 0 Отговор
    Хохо, тъкмо влязохме в клуба на "богатите" и се оказа, че частната собственост не била толкова неприкосновена, или поне тази на гоите :)

    10:32 27.08.2026

  • 4 Стенли

    19 0 Отговор
    Ха ха в България е даже с още повече празни , а много има под наем без договор , през соца имаше ергенски данък , сега може да има данък празно жилище 😁

    Коментиран от #13

    10:33 27.08.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    9 3 Отговор
    И кво казвахте за правото на частна собственост?!

    Ще дойде ден, след не много време да започнете да мислите като ме, че пътя напред е анархия, а не тоталитарни правителства и централизирана власт!... ама ще е късно!

    и ПС анархията не е липса на ред - а липса на правителство!

    10:34 27.08.2026

  • 6 Защо

    2 11 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Завиждаш, не са твои?

    10:34 27.08.2026

  • 7 Баба Гошка

    17 0 Отговор
    Да пращат новите четтинести мерринносови европейци обратно по родните дърветта и няма да имат пеоблем с осигуряването на жилище. В никакъв случай да не ни ги пращат при нас. Не щем да сме майй муунарник

    10:35 27.08.2026

  • 8 Щом са глоби дайте ги на

    9 2 Отговор
    Внука на ДС Васил Терзиев и Премиера Радев, съвкупно всички глоби заминават за Германското НАТО в ЕС и шефа му.

    А за Българските Майки, глоби за Несанкционирани РД партита в Парковете на Столицата.
    Очакваме Внука на ДС да започне да глобява Туристи на Витоша за несанкционирани Партита със Столична Община?

    10:35 27.08.2026

  • 9 Забележка

    17 1 Отговор
    София : " През последните години между 20% и 30% от всички сделки с недвижими имоти в София се сключват с инвестиционна цел." Решението - удвояване на данъка , Не за второ , но за трето жилище , утрояване за четвърто и т.н. Има "едри инвеститори" с по десет апартамента и институционални със стотици !

    Коментиран от #18, #21

    10:35 27.08.2026

  • 10 Цвете

    14 7 Отговор
    И КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА, ЧЕ СОБСТВЕНИЦИТЕ ТРЯБВА ДА СИ ПРОДАДАТ ЖИЛИЩЕТО ЛИ ? ЧУДЯТ СЕ КАК ДА ПРИТИСКАТ ХОРАТА. ВСЕКИ САМ РЕШАВА СЪДБАТА НА ИМОТА СИ, НАЛИ?

    10:35 27.08.2026

  • 11 Е вем ти и демокрацията

    13 5 Отговор
    Е вем ти и частната собственост. Парите са си твои ама не съвсем. Това ли е либералната демокрация?

    Коментиран от #15

    10:37 27.08.2026

  • 12 А Ганьо

    14 1 Отговор
    строи , презасроява , унищожава планини , крайбрежия , като има пари купува имоти , държи ги в много случаи НАТО "капитал" и не му дреме !

    10:38 27.08.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    13 3 Отговор

    До коментар #4 от "Стенли":

    Охо... не само "може" - ЩЕ!

    А което е още по-хубаво, по европейските правила скоро всеки собственик ще бъде принуден да приведе жилището си според изискванията за енергийна ефективност. Ще се прилагат същите стандарти за ефективност като при ел. уредите А, B, C, D, F и т.н, като жилища със сертификат под над F (ПЪРВОНАЧАЛНО, после ще се слиза надолу до D) няма да имат право да будат нито продавани, нито отдавани под наем докато не получат съответния енергиен клас!

    Охооо стадото идея си няма какви още прекрасности му готви ЕССРа, по който така влюбено блее в момента!... но ще разбере!

    10:39 27.08.2026

  • 14 Георги

    15 2 Отговор
    а ще започнат ли да глобяват за пълни хладилници и къпане, при условие, че децата в африка гладуват и нямат достъп до чиста вода? Би било много егоистично и двулично, ако глобяват само за това, че си си купил жилище, а друг не може, като в същото време не глобяват, че ядеш и се къпеш, докато деца не могат.

    10:41 27.08.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    8 4 Отговор

    До коментар #11 от "Е вем ти и демокрацията":

    Каква либерална демокрация?
    Ти що вярваш на тая плява?! Европа, в най-добрия случай, е плутокрация!

    10:42 27.08.2026

  • 16 Засяга ли ги?

    8 3 Отговор
    В НИдърла/ендия от векове има много евреоси. Тях тази мярка засяга ли ги? Или са си диверсифицирали богатствата си другаде?

    10:43 27.08.2026

  • 17 нормално е

    3 5 Отговор
    Нормална реакция при положение, че над 500 000 млади семейства търсят и не могат да намерят своето първо жилище.

    Коментиран от #29, #34, #55

    10:44 27.08.2026

  • 18 Георги

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Забележка":

    значи ако ти завещаят апартамент трябва да го продадеш вместо да го запазиш?

    Коментиран от #22, #37

    10:44 27.08.2026

  • 19 истина ти казвам

    6 2 Отговор
    Тия ше додат по алчняци и кожодери от наште родни управници!😕

    10:45 27.08.2026

  • 20 Добра

    6 1 Отговор
    идея но собственици с по десетина апартамента ги дават под наем под масата и печелят с хиляди а данъци не плащат! В София е пълно с такива...

    Коментиран от #24

    10:45 27.08.2026

  • 21 Само питам

    7 3 Отговор

    До коментар #9 от "Забележка":

    Дали тогава тези "инвеститори" с 10 до 100 апартамента в София няма вече да се сетят , че не е трябвало да убиват бг стопанството с внос от Украйна , Турция и Полша , а промишлеността ни да разпродават без пари ?

    10:46 27.08.2026

  • 22 ми не

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "Георги":

    ще го пуснеш под наем, за да има къде да живеят другите. Освен това в ниската земя трудно се завещават имоти, защото схемата е друга.

    Коментиран от #25

    10:46 27.08.2026

  • 23 започват да глобява собственици за

    8 5 Отговор
    празни жилища. Това е първата стъпка. После ще стане като с белите петна при земеделските земи ако ме разбирате. Както впрочем от години е примерно в Марсилия. Създава се държавен или общински фонд за управление на празните имоти. Разбива се вратата. Слагат се нови ключалки и се дават на смехотворни символични наеми на нуждаещите се и желаещи. И се сещате сами колко бързо имотният балон ще се свие и нормализира до 150 евро кв.м ....хахахаха.... инвестиционни имоти ли ?..... А проверете как в цели квартали на Марсилия и не само там алчните собственици пиха една студена вода ...

    Коментиран от #27, #28, #32, #35, #38, #41, #52, #54

    10:47 27.08.2026

  • 24 Георги

    6 3 Отговор

    До коментар #20 от "Добра":

    когато държавата гледа само как да ти вземе е напълно нормално частника да гледа как да си избие разхода. Какво точно е направила общината/държавата, че да и плащам данък за риска, който поемам с отдаването под наем. Данък за това, че съм изкарал достатъчно, че да си купя апартамент вече съм платил. Данък сгради и смет - също. А сега да плащам и данък за това, че не си държа апартамента празен?

    10:49 27.08.2026

  • 25 Георги

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "ми не":

    зависи от състоянието на имота. Едно "пускане под наем" може да изисква сериозно вложения.

    Коментиран от #26

    10:49 27.08.2026

  • 26 така е

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "Георги":

    Изисква значително повече вложения отколкото можеш да си помислиш, но избора си остава за собственика.

    Коментиран от #31

    10:50 27.08.2026

  • 27 И във Франция

    9 1 Отговор

    До коментар #23 от "започват да глобява собственици за":

    е така от поне 7 години. Кога ли и нашите лумпени ще се сетят че това е начина за борба с олигархията. Ще ми има някой 150 апартамента и ще стоят празни на акт 15 представете си у Манастирски ливади

    Коментиран от #43

    10:51 27.08.2026

  • 28 Георги

    4 4 Отговор

    До коментар #23 от "започват да глобява собственици за":

    и следващата стъпка е да те изгонят от жилището в което живееш, защото можеш да си позволиш да плащаш наем, а в него да настанят хора без такива възможности?

    Коментиран от #33

    10:51 27.08.2026

  • 29 ти да видиш

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "нормално е":

    То жилища има,ама искат майка си и баща си! Между другото ,,не им знам законите,, ако имах празно жилище и искат да ме глобят,щех да го обявя за продажба и да сложа некаква безумно висока цена! Та никой да не иска да го купи,па ако се върже некой, супер! 🤑

    Коментиран от #50

    10:51 27.08.2026

  • 30 И какво от това

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Който иска да купи знае как. Пуска обява и вади парите в брой. Ако имате проблем пишете. Ще се разберем. Имам 2 за продаване. На супер ликация.

    10:51 27.08.2026

  • 31 Георги

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "така е":

    можеш да си сигурен, че знам какви вложения изисква пускането под наем на стари имоти в София и далеч не всеки може да си ги позволи.

    10:54 27.08.2026

  • 32 Щом може с

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "започват да глобява собственици за":

    "белите петна" при частните земеделските земи що да не може и със другият вид частна собственост. Естествено че може за 2 дена да се случи и ЩЕ се случи!

    10:54 27.08.2026

  • 33 Говорим

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Георги":

    За празните жилищни имоти колега ! Примерно в Бургас те са по официална статистика 53,6% към 1 април 2026 и продължава да се строи като за световно ...

    Коментиран от #36

    10:57 27.08.2026

  • 34 Бойко ве каза бе

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "нормално е":

    Ходете на село да копаете картофи. Ама не сакатае... Искате на Софето на пъпа. А и пари немате. Тръгнали с гол Гъсз таралежи да мачкат.
    "Дайте ми апартамент щото нямам с какво да си го купя" .

    Коментиран от #39

    11:00 27.08.2026

  • 35 Не ги светвай тея младите и красивите

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "започват да глобява собственици за":

    Нека си купуват още "инвестиционни имоти" те пръщят от мозък. Ама как ще изврещят по някое време...

    11:00 27.08.2026

  • 36 Георги

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "Говорим":

    така е и логиката е същата. Вземат ти собствеността и я дават на някой, който не може да си я позволи?! Работиш, плащаш си всички данъци, включително, че си събрал пари за имот и си го купил и накрая ти го вземат, защото някой друг не е работил достатъчно! За това и следваща логична стъпка е да те изгонят, защото работиш достатъчно, че да си позволиш наем, а твоето да го дадат на някой, който не може - крачката не е голяма!

    11:02 27.08.2026

  • 37 Ти се радвай

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Георги":

    Ти се радвай, че не им е минало през кухите лейки да премахнат завещанията и всичко да е в полза на държавата. Сега още опипват почвата. Ако мине - мине...

    11:03 27.08.2026

  • 38 Точно така

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "започват да глобява собственици за":

    Се печелят избиратели ! А не като ПП-ДБ с банички по площадите

    11:03 27.08.2026

  • 39 кво село кви картофи бе троле

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Бойко ве каза бе":

    Статията е за ниската земя. Там копа картофи само който има земя. Ама откъде да ги знаеш тези работи в Суми.

    Коментиран от #53

    11:04 27.08.2026

  • 40 ай ай ай

    0 0 Отговор
    И тука ни пропадна пропагандата. Ай ай ай. Ииииих!

    11:05 27.08.2026

  • 41 И в САЩ подобно нещо има

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "започват да глобява собственици за":

    Местните общности обаче са длъжни да подържат квартала

    11:05 27.08.2026

  • 42 Одобрявам

    1 2 Отговор
    Аман от алчни богаташи. Имат по 5 апартамента, докато повечето хора не могат да си позволят да си купят свой. Нека плащат за алчността. Бой по питката с черпака

    Коментиран от #44, #45

    11:06 27.08.2026

  • 43 Частната собственост

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "И във Франция":

    Частната собственост е неприкосновена!

    Това изчерпва въпроса.

    Коментиран от #46, #49, #56

    11:07 27.08.2026

  • 44 Ся да ти кажа

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Одобрявам":

    Бачкал съм яко, спестил съм парици и съм си купил 2 апартамента за под наем. Не съм крал, не съм мамил! Това ми е инвестиция за пенсионерските години. Плащам си данъците и всичко ми е 100 законно. Според вас трябва ли да бъда ощетен затова, че някои не може да си позволи апартамент а има нужда?

    Коментиран от #47

    11:13 27.08.2026

  • 45 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Одобрявам":

    викат му социализъм - вземаш от тея дето имат и могат и даваш на тея дето нямата и ги мързи, за да направиш всички равни, освен членовете на политбюро.

    11:13 27.08.2026

  • 46 Ти така си мислиш обаче

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Частната собственост":

    Кажи го на КС относно "белите петна" при земеделските частни земи и ще видиш какво ще ти отговорят. Неприкосновена ама држки

    Коментиран от #51

    11:14 27.08.2026

  • 47 какъв ти е проблема

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Ся да ти кажа":

    нали си ги дал под наем и не стоят празни?

    Коментиран от #57

    11:16 27.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 е колко да е неприкосновена

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Частната собственост":

    Частната собственост е доживотен НАЕМ на държавна земя. Ако беше неприкосновена, можеше на частната ти собственост да си направиш международно призната държава.

    11:18 27.08.2026

  • 50 Да обаче

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "ти да видиш":

    Да обаче пак ще е празно. Пак глоба.

    11:18 27.08.2026

  • 51 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Ти така си мислиш обаче":

    всяка една промяна изисква просто гласуване в парламента. Докато у нас се перат пари със строителство и ония , които ги пазят по 3-4 джипа са на власт, подобно гласуване няма как да мине. Модерната дума е лобизъм. При последния ипотечен кредит, шеф на банков клон ми го каза в прав текст.

    11:19 27.08.2026

  • 52 Трудно ще стане в България

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "започват да глобява собственици за":

    Щото мафията управлява и е в парламента. Иначе в Европа действително на там вървят нещата. И в Украйна на практика е така за така наречените "вътрешно разселяни". Настаняват се под наем определен от общината в празните апартаменти на избягалите в Европа и въобще на никой не му пука на кой бил апартамента . У нас е тема табу сакън да не сринем имотният балон, но това така или иначе ще се случи.

    11:24 27.08.2026

  • 53 Абе колега

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "кво село кви картофи бе троле":

    Кои ти говори за ниската земя? За Мамковината става въпрос тука. Какъв Бойко в ниската земя? Тука цървул до цървула сака да има апартамент до Докторската градинка и да му го подарят ако може щото няма кинти. Ей това е.
    Е да ама не. Тя и лисицата вървяла след коча 3 дена щото се клатели и чакала да паднат да ги хапне ама не се получило.

    11:26 27.08.2026

  • 54 Около пристанището

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "започват да глобява собственици за":

    на Марсилия и около стадиона поне 3 големи квартала са на този принцип. Верно е

    11:29 27.08.2026

  • 55 6135

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "нормално е":

    "Нормална реакция при положение, че над 500 000 млади семейства търсят и не могат да намерят своето първо жилище. "

    Пука им за младите семейства!

    Просто от празно жилище не може да се вземат толкова данъци и няма печалби от комунални услуги.
    Тази нова мярка е нов тип данък, който по някакъв начин "поправя" положението.

    11:29 27.08.2026

  • 56 Ъхъъъъ.....

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Частната собственост":

    Частната собственост е неприкосновена ама само за определен тесен кръг лица. За другите определено НЕ е

    11:32 27.08.2026

  • 57 Тука се споменава, че като имаш повечко

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "какъв ти е проблема":

    трябва да дадеш на ближния. С една дума сега глоба а после и конфискация щото имаш основно жилище. Та затуи. Сега щото е празно, после щото го имаш. Усещаш ли кондиката?

    11:33 27.08.2026

  • 58 Тук май няма християни а

    0 0 Отговор
    само лйоши атлантици. Кво стана там с :Ако имаш две ризи дай едната на ближния ? А? За кво са ви толкова ризи?

    11:36 27.08.2026

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