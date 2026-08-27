Нидерландски град започва да глобява собственици за празни жилища

Алмере е сред първите общини в Нидерландия, които ще глобяват собственици, оставящи жилищата си необитаеми за продължителен период, съобщава телевизия RTL, предава БТА.
Новата мярка ще започне да се прилага от 1 януари 2027 г. и ще обхваща жилища, които към тази дата са били празни в продължение на поне една година. Глобата ще бъде 2000 евро годишно.
Преди да бъде наложена санкция, собствениците на жилища, за които има съмнения, че стоят празни дълго време, ще получават писмо и възможност да предприемат необходимите действия.
Според данни на Централното статистическо бюро в Нидерландия има близо 200 000 жилища, които официално се водят незаети. Около 64 000 от тях са празни повече от година. В Алмере общината оценява броя на подобните имоти на около 400.
Общинският съветник Пол Танг вече заяви, че глобата може да бъде увеличена до 16 000 евро през 2028 г. По думите му в условията на жилищен недостиг трябва да се използва пълноценно не само новопостроеният, но и съществуващият жилищен фонд.
Мярката обаче среща критики от представители на сектора на недвижимите имоти. Едуард Тау, директор на „Вастгуд Беланг“, която представлява интересите на инвеститорите в имоти, смята, че санкцията е излишна.
Според него няма логика инвеститорите умишлено да оставят жилищата празни, тъй като така губят приходи от наеми. Тау посочва и че официалната статистика може да надценява реалния брой необитаеми жилища.
Данните на Централното статистическо бюро показват, че от близо 200 000 жилища, които официално се водят празни, в около 175 000 все пак има потребление на енергия. Това означава, че част от тях вероятно се използват, например от трудови мигранти или хора, които не са регистрирали адреса си.
Професорът по градска икономика Ханс Костер от Свободния университет в Амстердам също поставя под въпрос ефекта от новата санкция. По думите му делът на незаетите жилища в Нидерландия е около 2,3% и е сред най-ниските в международен план.
Според Костер в повечето случаи зад незаетите жилища не стоят инвеститори, които умишлено чакат поскъпване на имотите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 министерство на истината
10:29 27.08.2026
2 Сила
А продължава да се строи ....!!!?
Коментиран от #6, #30
10:31 27.08.2026
3 Зевс
10:32 27.08.2026
4 Стенли
Коментиран от #13
10:33 27.08.2026
5 ДрайвингПлежър
Ще дойде ден, след не много време да започнете да мислите като ме, че пътя напред е анархия, а не тоталитарни правителства и централизирана власт!... ама ще е късно!
и ПС анархията не е липса на ред - а липса на правителство!
10:34 27.08.2026
6 Защо
До коментар #2 от "Сила":Завиждаш, не са твои?
10:34 27.08.2026
7 Баба Гошка
10:35 27.08.2026
8 Щом са глоби дайте ги на
А за Българските Майки, глоби за Несанкционирани РД партита в Парковете на Столицата.
Очакваме Внука на ДС да започне да глобява Туристи на Витоша за несанкционирани Партита със Столична Община?
10:35 27.08.2026
9 Забележка
Коментиран от #18, #21
10:35 27.08.2026
10 Цвете
10:35 27.08.2026
11 Е вем ти и демокрацията
Коментиран от #15
10:37 27.08.2026
12 А Ганьо
10:38 27.08.2026
13 ДрайвингПлежър
До коментар #4 от "Стенли":Охо... не само "може" - ЩЕ!
А което е още по-хубаво, по европейските правила скоро всеки собственик ще бъде принуден да приведе жилището си според изискванията за енергийна ефективност. Ще се прилагат същите стандарти за ефективност като при ел. уредите А, B, C, D, F и т.н, като жилища със сертификат под над F (ПЪРВОНАЧАЛНО, после ще се слиза надолу до D) няма да имат право да будат нито продавани, нито отдавани под наем докато не получат съответния енергиен клас!
Охооо стадото идея си няма какви още прекрасности му готви ЕССРа, по който така влюбено блее в момента!... но ще разбере!
10:39 27.08.2026
14 Георги
10:41 27.08.2026
15 ДрайвингПлежър
До коментар #11 от "Е вем ти и демокрацията":Каква либерална демокрация?
Ти що вярваш на тая плява?! Европа, в най-добрия случай, е плутокрация!
10:42 27.08.2026
16 Засяга ли ги?
10:43 27.08.2026
17 нормално е
Коментиран от #29, #34, #55
10:44 27.08.2026
18 Георги
До коментар #9 от "Забележка":значи ако ти завещаят апартамент трябва да го продадеш вместо да го запазиш?
Коментиран от #22, #37
10:44 27.08.2026
19 истина ти казвам
10:45 27.08.2026
20 Добра
Коментиран от #24
10:45 27.08.2026
21 Само питам
До коментар #9 от "Забележка":Дали тогава тези "инвеститори" с 10 до 100 апартамента в София няма вече да се сетят , че не е трябвало да убиват бг стопанството с внос от Украйна , Турция и Полша , а промишлеността ни да разпродават без пари ?
10:46 27.08.2026
22 ми не
До коментар #18 от "Георги":ще го пуснеш под наем, за да има къде да живеят другите. Освен това в ниската земя трудно се завещават имоти, защото схемата е друга.
Коментиран от #25
10:46 27.08.2026
23 започват да глобява собственици за
Коментиран от #27, #28, #32, #35, #38, #41, #52, #54
10:47 27.08.2026
24 Георги
До коментар #20 от "Добра":когато държавата гледа само как да ти вземе е напълно нормално частника да гледа как да си избие разхода. Какво точно е направила общината/държавата, че да и плащам данък за риска, който поемам с отдаването под наем. Данък за това, че съм изкарал достатъчно, че да си купя апартамент вече съм платил. Данък сгради и смет - също. А сега да плащам и данък за това, че не си държа апартамента празен?
10:49 27.08.2026
25 Георги
До коментар #22 от "ми не":зависи от състоянието на имота. Едно "пускане под наем" може да изисква сериозно вложения.
Коментиран от #26
10:49 27.08.2026
26 така е
До коментар #25 от "Георги":Изисква значително повече вложения отколкото можеш да си помислиш, но избора си остава за собственика.
Коментиран от #31
10:50 27.08.2026
27 И във Франция
До коментар #23 от "започват да глобява собственици за":е така от поне 7 години. Кога ли и нашите лумпени ще се сетят че това е начина за борба с олигархията. Ще ми има някой 150 апартамента и ще стоят празни на акт 15 представете си у Манастирски ливади
Коментиран от #43
10:51 27.08.2026
28 Георги
До коментар #23 от "започват да глобява собственици за":и следващата стъпка е да те изгонят от жилището в което живееш, защото можеш да си позволиш да плащаш наем, а в него да настанят хора без такива възможности?
Коментиран от #33
10:51 27.08.2026
29 ти да видиш
До коментар #17 от "нормално е":То жилища има,ама искат майка си и баща си! Между другото ,,не им знам законите,, ако имах празно жилище и искат да ме глобят,щех да го обявя за продажба и да сложа некаква безумно висока цена! Та никой да не иска да го купи,па ако се върже некой, супер! 🤑
Коментиран от #50
10:51 27.08.2026
30 И какво от това
До коментар #2 от "Сила":Който иска да купи знае как. Пуска обява и вади парите в брой. Ако имате проблем пишете. Ще се разберем. Имам 2 за продаване. На супер ликация.
10:51 27.08.2026
31 Георги
До коментар #26 от "така е":можеш да си сигурен, че знам какви вложения изисква пускането под наем на стари имоти в София и далеч не всеки може да си ги позволи.
10:54 27.08.2026
32 Щом може с
До коментар #23 от "започват да глобява собственици за":"белите петна" при частните земеделските земи що да не може и със другият вид частна собственост. Естествено че може за 2 дена да се случи и ЩЕ се случи!
10:54 27.08.2026
33 Говорим
До коментар #28 от "Георги":За празните жилищни имоти колега ! Примерно в Бургас те са по официална статистика 53,6% към 1 април 2026 и продължава да се строи като за световно ...
Коментиран от #36
10:57 27.08.2026
34 Бойко ве каза бе
До коментар #17 от "нормално е":Ходете на село да копаете картофи. Ама не сакатае... Искате на Софето на пъпа. А и пари немате. Тръгнали с гол Гъсз таралежи да мачкат.
"Дайте ми апартамент щото нямам с какво да си го купя" .
Коментиран от #39
11:00 27.08.2026
35 Не ги светвай тея младите и красивите
До коментар #23 от "започват да глобява собственици за":Нека си купуват още "инвестиционни имоти" те пръщят от мозък. Ама как ще изврещят по някое време...
11:00 27.08.2026
36 Георги
До коментар #33 от "Говорим":така е и логиката е същата. Вземат ти собствеността и я дават на някой, който не може да си я позволи?! Работиш, плащаш си всички данъци, включително, че си събрал пари за имот и си го купил и накрая ти го вземат, защото някой друг не е работил достатъчно! За това и следваща логична стъпка е да те изгонят, защото работиш достатъчно, че да си позволиш наем, а твоето да го дадат на някой, който не може - крачката не е голяма!
11:02 27.08.2026
37 Ти се радвай
До коментар #18 от "Георги":Ти се радвай, че не им е минало през кухите лейки да премахнат завещанията и всичко да е в полза на държавата. Сега още опипват почвата. Ако мине - мине...
11:03 27.08.2026
38 Точно така
До коментар #23 от "започват да глобява собственици за":Се печелят избиратели ! А не като ПП-ДБ с банички по площадите
11:03 27.08.2026
39 кво село кви картофи бе троле
До коментар #34 от "Бойко ве каза бе":Статията е за ниската земя. Там копа картофи само който има земя. Ама откъде да ги знаеш тези работи в Суми.
Коментиран от #53
11:04 27.08.2026
40 ай ай ай
11:05 27.08.2026
41 И в САЩ подобно нещо има
До коментар #23 от "започват да глобява собственици за":Местните общности обаче са длъжни да подържат квартала
11:05 27.08.2026
42 Одобрявам
Коментиран от #44, #45
11:06 27.08.2026
43 Частната собственост
До коментар #27 от "И във Франция":Частната собственост е неприкосновена!
Това изчерпва въпроса.
Коментиран от #46, #49, #56
11:07 27.08.2026
44 Ся да ти кажа
До коментар #42 от "Одобрявам":Бачкал съм яко, спестил съм парици и съм си купил 2 апартамента за под наем. Не съм крал, не съм мамил! Това ми е инвестиция за пенсионерските години. Плащам си данъците и всичко ми е 100 законно. Според вас трябва ли да бъда ощетен затова, че някои не може да си позволи апартамент а има нужда?
Коментиран от #47
11:13 27.08.2026
45 Георги
До коментар #42 от "Одобрявам":викат му социализъм - вземаш от тея дето имат и могат и даваш на тея дето нямата и ги мързи, за да направиш всички равни, освен членовете на политбюро.
11:13 27.08.2026
46 Ти така си мислиш обаче
До коментар #43 от "Частната собственост":Кажи го на КС относно "белите петна" при земеделските частни земи и ще видиш какво ще ти отговорят. Неприкосновена ама држки
Коментиран от #51
11:14 27.08.2026
47 какъв ти е проблема
До коментар #44 от "Ся да ти кажа":нали си ги дал под наем и не стоят празни?
Коментиран от #57
11:16 27.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 е колко да е неприкосновена
До коментар #43 от "Частната собственост":Частната собственост е доживотен НАЕМ на държавна земя. Ако беше неприкосновена, можеше на частната ти собственост да си направиш международно призната държава.
11:18 27.08.2026
50 Да обаче
До коментар #29 от "ти да видиш":Да обаче пак ще е празно. Пак глоба.
11:18 27.08.2026
51 Георги
До коментар #46 от "Ти така си мислиш обаче":всяка една промяна изисква просто гласуване в парламента. Докато у нас се перат пари със строителство и ония , които ги пазят по 3-4 джипа са на власт, подобно гласуване няма как да мине. Модерната дума е лобизъм. При последния ипотечен кредит, шеф на банков клон ми го каза в прав текст.
11:19 27.08.2026
52 Трудно ще стане в България
До коментар #23 от "започват да глобява собственици за":Щото мафията управлява и е в парламента. Иначе в Европа действително на там вървят нещата. И в Украйна на практика е така за така наречените "вътрешно разселяни". Настаняват се под наем определен от общината в празните апартаменти на избягалите в Европа и въобще на никой не му пука на кой бил апартамента . У нас е тема табу сакън да не сринем имотният балон, но това така или иначе ще се случи.
11:24 27.08.2026
53 Абе колега
До коментар #39 от "кво село кви картофи бе троле":Кои ти говори за ниската земя? За Мамковината става въпрос тука. Какъв Бойко в ниската земя? Тука цървул до цървула сака да има апартамент до Докторската градинка и да му го подарят ако може щото няма кинти. Ей това е.
Е да ама не. Тя и лисицата вървяла след коча 3 дена щото се клатели и чакала да паднат да ги хапне ама не се получило.
11:26 27.08.2026
54 Около пристанището
До коментар #23 от "започват да глобява собственици за":на Марсилия и около стадиона поне 3 големи квартала са на този принцип. Верно е
11:29 27.08.2026
55 6135
До коментар #17 от "нормално е":"Нормална реакция при положение, че над 500 000 млади семейства търсят и не могат да намерят своето първо жилище. "
Пука им за младите семейства!
Просто от празно жилище не може да се вземат толкова данъци и няма печалби от комунални услуги.
Тази нова мярка е нов тип данък, който по някакъв начин "поправя" положението.
11:29 27.08.2026
56 Ъхъъъъ.....
До коментар #43 от "Частната собственост":Частната собственост е неприкосновена ама само за определен тесен кръг лица. За другите определено НЕ е
11:32 27.08.2026
57 Тука се споменава, че като имаш повечко
До коментар #47 от "какъв ти е проблема":трябва да дадеш на ближния. С една дума сега глоба а после и конфискация щото имаш основно жилище. Та затуи. Сега щото е празно, после щото го имаш. Усещаш ли кондиката?
11:33 27.08.2026
58 Тук май няма християни а
11:36 27.08.2026