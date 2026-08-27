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Десетки пожари продължават да горят в Сърбия въпреки валежите

Десетки пожари продължават да горят в Сърбия въпреки валежите

27 Август, 2026 10:58 603 6

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  • горски пожари-
  • валежи

Огънят край Делиблатските пясъци остава активен, в гасенето участват близо 200 пожарникари и спасители, както и екипи от Румъния, Германия и Унгария

Десетки пожари продължават да горят в Сърбия въпреки валежите - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Десетки пожари продължават да горят в Сърбия, въпреки валежите през последните дни, съобщават сръбските медии, предава БТА.

Активен остава пожарът в района на Делиблатските пясъци, на територията на община Ковин. Според местния щаб за извънредни ситуации обстановката там е спокойна и стабилна, но гасенето продължава с участието на значителни сили от страната и чужбина.

В операцията е включен специализираният самолет „Илюшин Ил-76ТД“ на руското Министерство на извънредните ситуации, който вчера е извършил един полет над огнището. В гасенето участват и хеликоптери, които се използват според ситуацията на терен.

На място са 196 пожарникари и спасители с 61 превозни средства и два ATV автомобила. В операцията участват още представители на горското стопанство „Войводинашуме“, „Сърбияводе“, сръбската армия, Сръбско-руския хуманитарен център, гражданската защита и доброволни пожарни дружества.

В гасенето са се включили и международни екипи - 69 пожарникари от Румъния, 56 от Германия и 12 от Унгария, заедно със специализирана техника.

Пожар остава активен и в района на пограничния град Враня, край село Луково. Огънят се разпространява на югоизток към Барелич, като е засегнат и районът на село Средни Дел, съобщава ТАНЮГ.

Към момента няма опасност за жилищни сгради. В гасенето участват екипи и техника на местното комунално предприятие „Комрад“, представители на градския щаб за извънредни ситуации и общинската полиция, както и служители на „Сърбияшуме“ - Горско стопанство Враня. Помагат и местни жители.

Пожарът край Луково е избухнал в неделя следобед. Причините за възникването на пожарите в района все още се изясняват.


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    2 1 Отговор
    Всички сърби в деветия кръг на Ада

    10:59 27.08.2026

  • 2 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    3 1 Отговор
    А КЪДЕ ГО РУСКИЯ САМОЛЕТ ДА ГАСИ. ДА НЕ БИ ДА МУ СМЕНЯТ ГУМИТЕ СЪС ЗИМНИ В ТОЗИ МОМЕНТ.

    Коментиран от #3

    11:15 27.08.2026

  • 3 Ха-ха-ха

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    Откъде знаеш дали е пратен да гаси?

    11:38 27.08.2026

  • 4 НЕ Е ТАКА

    1 0 Отговор
    Взаимна любов между народ и държава . Така става на всякъде . . .

    11:46 27.08.2026

  • 5 Анонимен

    3 1 Отговор
    Русия помага, ами България защо не се притече на помощ на съседите?

    А, вярно - тегли заеми от ЕС и ги дава за оръжия, за да загиват още украинци и руснаци на фронта.

    Грешна държавна политика.

    11:57 27.08.2026

  • 6 Да не дава господ

    2 0 Отговор
    Ще изгасне,няма друг начин.Ако може да помогнем,добре е.

    12:00 27.08.2026

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