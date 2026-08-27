Десетки пожари продължават да горят в Сърбия, въпреки валежите през последните дни, съобщават сръбските медии, предава БТА.

Активен остава пожарът в района на Делиблатските пясъци, на територията на община Ковин. Според местния щаб за извънредни ситуации обстановката там е спокойна и стабилна, но гасенето продължава с участието на значителни сили от страната и чужбина.

В операцията е включен специализираният самолет „Илюшин Ил-76ТД“ на руското Министерство на извънредните ситуации, който вчера е извършил един полет над огнището. В гасенето участват и хеликоптери, които се използват според ситуацията на терен.

На място са 196 пожарникари и спасители с 61 превозни средства и два ATV автомобила. В операцията участват още представители на горското стопанство „Войводинашуме“, „Сърбияводе“, сръбската армия, Сръбско-руския хуманитарен център, гражданската защита и доброволни пожарни дружества.

В гасенето са се включили и международни екипи - 69 пожарникари от Румъния, 56 от Германия и 12 от Унгария, заедно със специализирана техника.

Пожар остава активен и в района на пограничния град Враня, край село Луково. Огънят се разпространява на югоизток към Барелич, като е засегнат и районът на село Средни Дел, съобщава ТАНЮГ.

Към момента няма опасност за жилищни сгради. В гасенето участват екипи и техника на местното комунално предприятие „Комрад“, представители на градския щаб за извънредни ситуации и общинската полиция, както и служители на „Сърбияшуме“ - Горско стопанство Враня. Помагат и местни жители.

Пожарът край Луково е избухнал в неделя следобед. Причините за възникването на пожарите в района все още се изясняват.