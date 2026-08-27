Ратко Младич - Касапина от Сребреница, който 16 години се укриваше от международното правосъдие, почина в затвора в Хага

Осъденият на доживотен затвор бивш командир на босненските сърби генерал Ратко Младич, известен с прозвището Касапина от Сребреница, почина днес на 84-годишна възраст, само няколко часа след като председателят на Международния наказателен трибунал за бивша Югославия Грасиела Гати Сантана отхвърли поредното искане на защитата му за предсрочно освобождаване по хуманитарни причини, съобщиха местни и световни медии, цитирани от БТА.



На 18 август защитата на Младич поиска той да бъде освободен и прехвърлен в болница или заведение за палиативни грижи в Сърбия, като се мотивира с вероятността от непосредствена смърт и необходимостта той да прекарва повече време със семейството си.



В решението си съдията посочи, че хуманитарните съображения не оправдават изключителната мярка за предсрочно освобождаване. Тя отбелязва, че Младич получава необходимите медицински грижи и има възможности за контакт със семейството си.



Той беше осъден на доживотен затвор за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления по време на войната в Босна и Херцеговина от 1992 до 1995 г.



Ратко Младич се укриваше от международното правосъдие в продължение на 16 години до ареста му в Сърбия през май 2011 г., след което бе екстрадиран в Хага и изправен пред Международния трибунал.



Той бе признат за виновен по 10 от 11 обвинения за престъпления по време на кампанията на армията му през 1992 г., в която бошняци (босненски мюсюлмани) и босненски хървати бяха изгонени от домовете си или задържани в ужасяващи условия.



През 2021 г. Апелативният състав потвърди присъдата му, като той бе признат за виновен за геноцид над около 8000 босненци в Сребреница през юли 1995 г., терор над цивилното население по време на обсадата на Сараево и вземането на служители на ООН за заложници.



Безпощадният, синеок бивш комунистически офицер, превърнал се в националистически военен командир, беше една от най-скандалните фигури в конфликта, отнел живота на над 100 000 души и оставил повече от 1 милион без дом. Той заповядваше на войските си да „изпържат мозъците“ на босненските мюсюлмани и се хвалеше, че е „сръбски бог“, пише АП по повод кончината му.

Когато през 1992 г. избухва етническата война в Босна, Младич поема командването на войските на босненските сърби и установява контрол над обширни територии от страната с цел създаване на сръбска минидържава.

Силите под командването на Младич обсаждат столицата Сараево, както и други градове и села, създават концентрационни лагери за задържани цивилни граждани от несръбски произход и вражески войници, и системно избиват пленници, припомнят агенциите.

Преди повече от 30 години столицата на днешна Босна и Херцеговина Сараево става жертва на най-дългата обсада в по-новата история на Европа - четири години терор, глад, изтезания. Половин милион бомби и снаряди нанасят огромни поражения на града. Общо 11 541 души, сред които и 1601 деца, са убити, 50 000 души са ранени, според данни, цитирани от телевизия Ен1.

Сараево - обграден от всички страни с танкове, ракетни установки и снайперисти, е разположен в долина, така че убийците в планината са имали перфектна видимост към беззащитните жертви.

През 1995 г. войските на Младич избиват над 8000 мюсюлмански мъже и момчета в Сребреница – единственият случай на геноцид в Европа след Втората световна война, припомнят световните медии.

Самият Младич и неговите почитатели сред сърбите обаче никога не изразяват разкаяние за тези събития.

Мнозина го възприемаха като патриот, борещ се за създаването на единна общосръбска държава. Държейки се предизвикателно и агресивно по време на съдебния процес в трибунала в Хага, Младич крещеше на съдиите, когато бе осъден на доживотен затвор, припомня АП.

Сръбският официоз в. „Политика“ публикува днес некролог за Ратко Младич, в който той е представен като "национален герой, защитник на сръбския народ и вечен символ на Република Сръбска."

Първата, макар и неофициална информация за кончината му, бе съобщена от главния редактор на проправителствената телевизия "Информер".

По време на излежаването на присъдата си бившият генерал от югоармията претърпя няколко инсулта, след които състоянието му се влоши допълнително.

В един кратък епизод в края на юли синът на Ратко Младич разказа, че баща му се подобрява и дори е изиграл партия шах със свещеник, който го посетил зад решетките на затвора в Схевенинген.

На сайта на Международния трибунал в Хага днес не е упомената смъртта на Младич, но е отбелязана доживотната му присъда и че делото на бившия югогенерал, роден на 12 март 1942 г. в малкото планинско село Божановичи в Република Сръбска, е приключено.