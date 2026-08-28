Броят на загиналите при наводненията в Непал и Китай се увеличи до 392 души

Най-малко 392 души са загинали при катастрофалните наводнения в планинския граничен район между Непал и Китай, от които 359 са само в Непал и трима в Китай.

Това съобщиха властите на фона на увеличаващия се брой жертви, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Повече от 1300 души са все още в неизвестност, докато спасителните екипи евакуират оцелелите от зоната на бедствието.

Много от телата, открити в Непал, са отнесени на километри надолу по течението към индийската граница, като в някои случаи спасителите са открили само части от телата, заяви говорител на полицията.

Много райони остават труднодостъпни, като хиляди служители на спешните служби търсят оцелели при сложни условия. Непалската армия заяви, че е евакуирала стотици хора по въздух.

Премиерът Балендра Шах заяви във “Фейсбук”, че над 13 000 военни и полицейски служители са мобилизирани за спасителните операции. Според него 573 души са били спасени през изминалото денонощие с 69 спасителни полета.

Непалският съвет по туризъм съобщи, че 31 изчезнали чуждестранни граждани са били спасени. Други 667 пътници от Непал и чужбина остават в неизвестност, съобщи туристическата агенция.

Според китайските държавни медии, над 550 души са в неизвестност от китайска страна на границата, включително около 260 чужденци.