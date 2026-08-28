Товарен кораб потъна в Черно море край Румъния

Товарен кораб се запали и потъна близо до бреговете на Румъния, предава Digi24. Плавателният съд е преминавал през изключителната икономическа зона на северната ни съседка, когато е "бил ударен“, по думите на президента на страната Никушор Дан.
Кораби на румънската брегова охрана са пристигнали бързо на мястото на инцидента и са спасили 12-те моряци на борда на плавателния съд "PROGRESS IV", плаващ под флага на Доминиканската република, посочи "Фокус". В спасителната акция е участвал и намиращ се наблизо друг търговски кораб.
"Тази вечер имахме събитие в румънски териториални води. Кораб беше ударен. За щастие, членовете на екипажа бяха спасени. Бреговата охрана се намеси бързо, никой не беше пострадал“, заяви Никушор Дан. "Корабът беше ударен и изглежда е потънал. За момента не знаем от кого е атакуван и с какво... Ще има разследване, ще се установи, но не е добре да се отдаваме на спекулации“, допълни румънският държавен глава.
Операцията по търсене и спасяване на екипажа се е провела при трудни условия, с вълни с височина приблизително 2,5 метра. Но благодарение на координацията на спасителните служби всички моряци са прибрани от морето живи, като един член на екипажа е с рана на ръката.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Край Румъния
06:58 28.08.2026
2 Путулер отонул
Коментиран от #3
07:00 28.08.2026
3 Путин многоходовия
До коментар #2 от "Путулер отонул":Важното е тръбата към запада да е окей за да имаме какво са ядем.
Коментиран от #5
07:01 28.08.2026
4 Иван
07:08 28.08.2026
5 Да знаеш
До коментар #3 от "Путин многоходовия":Важно е тръбата да ти е отз@д, за да си окей.
07:09 28.08.2026
6 Уффф
Коментиран от #8
07:14 28.08.2026
7 никушор вгъзан
07:16 28.08.2026
8 Уф беее
До коментар #6 от "Уффф":Може да е пренасял оръжие за Р.Ф.
07:20 28.08.2026