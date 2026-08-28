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Товарен кораб потъна в Черно море край Румъния

Товарен кораб потъна в Черно море край Румъния

28 Август, 2026 06:56 891 8

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  • дрон-
  • потъна-
  • румъния-
  • черно море

Инцидентът е бил предизвикан от дрон

Товарен кораб потъна в Черно море край Румъния - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Товарен кораб се запали и потъна близо до бреговете на Румъния, предава Digi24. Плавателният съд е преминавал през изключителната икономическа зона на северната ни съседка, когато е "бил ударен“, по думите на президента на страната Никушор Дан.

Кораби на румънската брегова охрана са пристигнали бързо на мястото на инцидента и са спасили 12-те моряци на борда на плавателния съд "PROGRESS IV", плаващ под флага на Доминиканската република, посочи "Фокус". В спасителната акция е участвал и намиращ се наблизо друг търговски кораб.

"Тази вечер имахме събитие в румънски териториални води. Кораб беше ударен. За щастие, членовете на екипажа бяха спасени. Бреговата охрана се намеси бързо, никой не беше пострадал“, заяви Никушор Дан. "Корабът беше ударен и изглежда е потънал. За момента не знаем от кого е атакуван и с какво... Ще има разследване, ще се установи, но не е добре да се отдаваме на спекулации“, допълни румънският държавен глава.

Операцията по търсене и спасяване на екипажа се е провела при трудни условия, с вълни с височина приблизително 2,5 метра. Но благодарение на координацията на спасителните служби всички моряци са прибрани от морето живи, като един член на екипажа е с рана на ръката.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Край Румъния

    16 1 Отговор
    Ротшилдите потънаа

    06:58 28.08.2026

  • 2 Путулер отонул

    1 23 Отговор
    Няма.такъв срам да издирват президента на ядрена "сила" в повечето страни по света, а он да мънка виновно.

    Коментиран от #3

    07:00 28.08.2026

  • 3 Путин многоходовия

    0 16 Отговор

    До коментар #2 от "Путулер отонул":

    Важното е тръбата към запада да е окей за да имаме какво са ядем.

    Коментиран от #5

    07:01 28.08.2026

  • 4 Иван

    10 1 Отговор
    Румъния не трябва да има излаз на Черно море.

    07:08 28.08.2026

  • 5 Да знаеш

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "Путин многоходовия":

    Важно е тръбата да ти е отз@д, за да си окей.

    07:09 28.08.2026

  • 6 Уффф

    6 0 Отговор
    Може да е пренасял оръжие за Украйна

    Коментиран от #8

    07:14 28.08.2026

  • 7 никушор вгъзан

    1 1 Отговор
    слабичко все още

    07:16 28.08.2026

  • 8 Уф беее

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Уффф":

    Може да е пренасял оръжие за Р.Ф.

    07:20 28.08.2026

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