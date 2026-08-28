Товарен кораб потъна в Черно море край Румъния

Товарен кораб се запали и потъна близо до бреговете на Румъния, предава Digi24. Плавателният съд е преминавал през изключителната икономическа зона на северната ни съседка, когато е "бил ударен“, по думите на президента на страната Никушор Дан.

Кораби на румънската брегова охрана са пристигнали бързо на мястото на инцидента и са спасили 12-те моряци на борда на плавателния съд "PROGRESS IV", плаващ под флага на Доминиканската република, посочи "Фокус". В спасителната акция е участвал и намиращ се наблизо друг търговски кораб.

"Тази вечер имахме събитие в румънски териториални води. Кораб беше ударен. За щастие, членовете на екипажа бяха спасени. Бреговата охрана се намеси бързо, никой не беше пострадал“, заяви Никушор Дан. "Корабът беше ударен и изглежда е потънал. За момента не знаем от кого е атакуван и с какво... Ще има разследване, ще се установи, но не е добре да се отдаваме на спекулации“, допълни румънският държавен глава.

Операцията по търсене и спасяване на екипажа се е провела при трудни условия, с вълни с височина приблизително 2,5 метра. Но благодарение на координацията на спасителните служби всички моряци са прибрани от морето живи, като един член на екипажа е с рана на ръката.