Русия остро разкритикува решението на министъра на отбраната на Италия Гуидо Крозето да назначи бившия украински министър на отбраната Михайло Федоров за свой съветник, предаде агенция АНСА.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова определи назначението като "крайно нелепо" и "достойно за сатирична история на Джани Родари".

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Крозето защити назначението на Федоров. Той подчерта, че мисли единствено за Рим, а не за Москва или Киев".

Припомняме, че Михайло Федоров беше освободен от поста министър на отбраната през юли 2026 г. Стана ясно, че в основата на това стои конфликт с Олександър Сирски. Уволнението на Федоров предизвика големи протести в Украйна.