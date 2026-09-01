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Москва отново е нервна: Това е крайно нелепо!
  Тема: Украйна

Москва отново е нервна: Това е крайно нелепо!

1 Септември, 2026 15:11 1 615 35

  • русия-
  • украйна-
  • михайло федоров

Михайло Федоров беше освободен от поста министър на отбраната на Украйна през юли 2026 г.

Москва отново е нервна: Това е крайно нелепо! - 1
Reuters Reuters

Русия остро разкритикува решението на министъра на отбраната на Италия Гуидо Крозето да назначи бившия украински министър на отбраната Михайло Федоров за свой съветник, предаде агенция АНСА.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова определи назначението като "крайно нелепо" и "достойно за сатирична история на Джани Родари".

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Крозето защити назначението на Федоров. Той подчерта, че мисли единствено за Рим, а не за Москва или Киев".

Припомняме, че Михайло Федоров беше освободен от поста министър на отбраната през юли 2026 г. Стана ясно, че в основата на това стои конфликт с Олександър Сирски. Уволнението на Федоров предизвика големи протести в Украйна.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй

    13 26 Отговор
    Захарова завижда.Искажда я назначат за главна куr8a в някоя държава на Запад.

    Коментиран от #4, #11, #24

    15:15 01.09.2026

  • 2 честен ционист

    10 9 Отговор
    Италиянците поне назначават за съветници бивши украински министри, ами Ганчо назначи съветник за министър.

    15:15 01.09.2026

  • 3 Сандо

    29 9 Отговор
    Защо пък и е на Москва да нервничи?Нека западняците да си назначават такива отрепки на високи постове,укрите по своята същност са разрушители и грабители,те само ще спомогнат за крушението на западните държави и на техния модел.

    15:15 01.09.2026

  • 4 Пък в 404

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    Едно спокойно, лениво. Безвремие цари. Лежерно такова, чак умряло.😁

    15:18 01.09.2026

  • 5 Само питам

    10 23 Отговор
    Кой му дреме за мнението ви руски отрепки?

    Коментиран от #16, #35

    15:19 01.09.2026

  • 6 Просто човек

    9 24 Отговор
    Никой НЕ се интересува от мнението на Рашистан!!!

    15:19 01.09.2026

  • 7 Овчар

    16 5 Отговор
    Дезинформацията вече не е оръжието на някой медии..! Причината е че много овце вече НЕ ИМ ВЯРВАТ..!

    15:20 01.09.2026

  • 8 Да италианската фашистка

    17 5 Отговор
    Какво друго да прави
    Краставите магарета се надушват
    Факт
    Иде Й краят

    15:22 01.09.2026

  • 9 научете правописа

    9 5 Отговор
    не е федоров , а фьодоров

    15:23 01.09.2026

  • 10 Ти да видиш

    19 7 Отговор
    Пак пълни глупости.
    Руснаците усмиват тъпите италианци , а не нервничат и даже са доволни от смешното назначение.
    Ако има някой нервен то със сигурност не са руснаците , а тези които пишат глупави статии за тях през час.

    Коментиран от #33

    15:23 01.09.2026

  • 11 Смотльо,

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    Такава е тази която е виновна да те има в село .

    15:24 01.09.2026

  • 12 Чиба !

    9 12 Отговор
    Никой извън блатото не ви бръсне за слива.Руски дрипльовци!

    Коментиран от #17

    15:24 01.09.2026

  • 13 Смешник

    10 8 Отговор
    Италия поначало си беше фашиска държава на страната на Хитлер Нормално е да назначи нацист за съветник

    15:25 01.09.2026

  • 14 А във факти

    7 4 Отговор
    са още по нервни че след утилизацията скоро на украйна те след петгодишна дивотия и глупости ще последват съдбата на блиц в небитието

    15:25 01.09.2026

  • 15 Герги

    7 6 Отговор
    Какъв е проблема на Кремъл,ще назначи за съветник,когото иска...да не е искал и Путин да го назначи и италианеца да го е изпреварил..

    15:26 01.09.2026

  • 16 На капейките

    6 6 Отговор

    До коментар #5 от "Само питам":

    им дреме, та чак ревать

    15:27 01.09.2026

  • 17 Кво

    5 5 Отговор

    До коментар #12 от "Чиба !":

    гъгнеш от тоалетната в която си затънал до ушите

    15:27 01.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Отец Дионисий

    3 4 Отговор
    Всяка сутрин милиарди хора се събуждат щастливи,че не са се родили руснаци.

    15:29 01.09.2026

  • 20 Стоянчо Пуканката

    3 1 Отговор
    Чак пък да "нервичат" По скоро Кремъл гледа на макаронаджиите със снизхождение..., и даже до някъд им се кефят...

    Руснаците сигурно много яко за резнали жабарите, та последните да прибягват до подобни политически "назначения".

    15:32 01.09.2026

  • 21 Смеееех

    1 3 Отговор
    А,че Рашка 26 години си управлява от нелегитимен плъх неизбиран от никого,а назначен от Елцин?М?

    15:32 01.09.2026

  • 22 Мимч

    4 1 Отговор
    И какво ще съветва италиански министър?Много големи смешковци и двамата...

    15:33 01.09.2026

  • 23 Млад животновъд

    3 0 Отговор
    Не реви шта врЪжа ма !

    15:33 01.09.2026

  • 24 Ай сега

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    Не съди за хората по себе си

    15:34 01.09.2026

  • 25 Ами

    4 1 Отговор
    фашистите се събират!

    Коментиран от #26

    15:35 01.09.2026

  • 26 д-р Зигмунд

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Ами":

    А душевноболните ги прибират, спокойно, вече пратих санитарите при теб.

    Коментиран от #31

    15:36 01.09.2026

  • 27 защо триете

    4 0 Отговор
    не се пише федоров, а фьодоров. какво има за триене

    15:36 01.09.2026

  • 28 А тъй, точно тъй

    2 0 Отговор
    достойно е за сатирична история на Джани Родари... Както и че и украинските боклуци смениха 24 май с деня на св. Нестор Мики Маус

    15:36 01.09.2026

  • 29 Слава Україні

    3 1 Отговор
    Аз много преживявам, че Федоров е уволнен. И за това всеки ден с картонче и тенджера думкам на площада на Киiв срещу 500 гривни.

    Коментиран от #30

    15:37 01.09.2026

  • 30 Тъпо соросоидче

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Слава Україні":

    И аз го преживявам и за това не се къпя и с-ра навън. Слава на Урсула..

    15:40 01.09.2026

  • 31 С тролене

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "д-р Зигмунд":

    изглеждаш толкова глупаво.

    15:40 01.09.2026

  • 32 Това младо пишлеменце

    3 0 Отговор
    Михайло Федоров има още жълто около човката бре. То не "крайно нелепо" а си е верно направо смехотворно. Ама пък като знаем как средната възраст в украинската Рада в 27 години що пък Не. Това е държавата на диктатурата на младите неграмотни лумпени или ще ми кажете че не е така? Ами в украинската академия на науките... там пък са 24 години средна възраст ако не знаете...кретен до кретен, майко лйо ...

    15:41 01.09.2026

  • 33 мдааааа

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ти да видиш":

    Пак Осмиваш , от землянката ...

    15:46 01.09.2026

  • 34 Само питам

    2 0 Отговор
    Как Мария Захарова успява да докара нашите англо - турски тролове до нервни кризи ? 😜

    15:47 01.09.2026

  • 35 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Само питам":

    Ами от днес Има снимки на Путин, Си и Моди. Ръкуват се. А с Йотова Кой вообще се среща?

    15:49 01.09.2026

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