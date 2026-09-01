Москва отново е нервна: Това е крайно нелепо!

Русия остро разкритикува решението на министъра на отбраната на Италия Гуидо Крозето да назначи бившия украински министър на отбраната Михайло Федоров за свой съветник, предаде агенция АНСА.
Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова определи назначението като "крайно нелепо" и "достойно за сатирична история на Джани Родари".
Крозето защити назначението на Федоров. Той подчерта, че мисли единствено за Рим, а не за Москва или Киев".
Припомняме, че Михайло Федоров беше освободен от поста министър на отбраната през юли 2026 г. Стана ясно, че в основата на това стои конфликт с Олександър Сирски. Уволнението на Федоров предизвика големи протести в Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Град Козлодуй
Коментиран от #4, #11, #24
15:15 01.09.2026
2 честен ционист
15:15 01.09.2026
3 Сандо
15:15 01.09.2026
4 Пък в 404
До коментар #1 от "Град Козлодуй":Едно спокойно, лениво. Безвремие цари. Лежерно такова, чак умряло.😁
15:18 01.09.2026
5 Само питам
Коментиран от #16, #35
15:19 01.09.2026
6 Просто човек
15:19 01.09.2026
7 Овчар
15:20 01.09.2026
8 Да италианската фашистка
Краставите магарета се надушват
Факт
Иде Й краят
15:22 01.09.2026
9 научете правописа
15:23 01.09.2026
10 Ти да видиш
Руснаците усмиват тъпите италианци , а не нервничат и даже са доволни от смешното назначение.
Ако има някой нервен то със сигурност не са руснаците , а тези които пишат глупави статии за тях през час.
Коментиран от #33
15:23 01.09.2026
11 Смотльо,
До коментар #1 от "Град Козлодуй":Такава е тази която е виновна да те има в село .
15:24 01.09.2026
12 Чиба !
Коментиран от #17
15:24 01.09.2026
13 Смешник
15:25 01.09.2026
14 А във факти
15:25 01.09.2026
15 Герги
15:26 01.09.2026
16 На капейките
До коментар #5 от "Само питам":им дреме, та чак ревать
15:27 01.09.2026
17 Кво
До коментар #12 от "Чиба !":гъгнеш от тоалетната в която си затънал до ушите
15:27 01.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Отец Дионисий
15:29 01.09.2026
20 Стоянчо Пуканката
Руснаците сигурно много яко за резнали жабарите, та последните да прибягват до подобни политически "назначения".
15:32 01.09.2026
21 Смеееех
15:32 01.09.2026
22 Мимч
15:33 01.09.2026
23 Млад животновъд
15:33 01.09.2026
24 Ай сега
До коментар #1 от "Град Козлодуй":Не съди за хората по себе си
15:34 01.09.2026
25 Ами
Коментиран от #26
15:35 01.09.2026
26 д-р Зигмунд
До коментар #25 от "Ами":А душевноболните ги прибират, спокойно, вече пратих санитарите при теб.
Коментиран от #31
15:36 01.09.2026
27 защо триете
15:36 01.09.2026
28 А тъй, точно тъй
15:36 01.09.2026
29 Слава Україні
Коментиран от #30
15:37 01.09.2026
30 Тъпо соросоидче
До коментар #29 от "Слава Україні":И аз го преживявам и за това не се къпя и с-ра навън. Слава на Урсула..
15:40 01.09.2026
31 С тролене
До коментар #26 от "д-р Зигмунд":изглеждаш толкова глупаво.
15:40 01.09.2026
32 Това младо пишлеменце
15:41 01.09.2026
33 мдааааа
До коментар #10 от "Ти да видиш":Пак Осмиваш , от землянката ...
15:46 01.09.2026
34 Само питам
15:47 01.09.2026
35 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #5 от "Само питам":Ами от днес Има снимки на Путин, Си и Моди. Ръкуват се. А с Йотова Кой вообще се среща?
15:49 01.09.2026