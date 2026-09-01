Русия предупреди за ответни мерки заради американски ракети в Япония

Русия предупреди, че може да предприеме ответни мерки заради разполагането на американски ракетни системи със среден обсег Typhon в Япония по време на предстоящите съвместни военни учения на Япония, САЩ и Австралия, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Москва е връчила в понеделник официален протест на японското посолство в руската столица, съобщи говорителят на руското външно министерство Мария Захарова на брифинг във Владивосток.

Най-мащабните учения от този тип

Съвместните учения „Orient Shield“ ще се проведат от 8 до 24 септември в Япония. Според японската агенция Киодо в тях ще участват около 3700 военнослужещи от трите държави, което ще ги направи най-мащабните маневри от този тип досега.

За първи път в ученията ще бъдат включени американските наземни ракетни системи Typhon, способни да използват многоцелевите ракети SM-6 и крилати ракети Tomahawk.

Захарова заяви, че Москва е обезпокоена и от факта, че част от маневрите ще се проведат в японски райони в близост до руските граници в Далечния изток.

„На японската страна беше твърдо заявено, че провокативната военна активност в близост до далекоизточните граници на нашата страна е категорично неприемлива“, каза тя.

По думите ѝ Москва е обърнала специално внимание на предстоящото използване на Typhon.

„На посолството беше заявено ясно, че разполагането на такива оръжия на японска територия, включително под предлог за провеждане на военни учения, е абсолютно неприемливо, тъй като представлява заплаха за сигурността на Русия“, заяви Захарова.

Тя предупреди, че Москва може да предприеме „компенсиращи контрамерки“, за да гарантира необходимото равнище на националната си сигурност, без да уточнява какви биха могли да бъдат те.

Русия призова също Япония да се върне към политика на пацифизъм.

Какво представлява Typhon

Американските въоръжени сили изпратиха система Typhon в японската префектура Кагошима още през юни за съвместни учения със Силите за самоотбрана на Япония, съобщи тогава Japan Times. Предвиждаше се системата да участва и в септемврийските маневри, след което около средата на октомври да бъде преместена в американска военна база в Япония.

Typhon, известна официално като Mid-Range Capability (MRC), е мобилна наземна ракетна система на американската армия. Тя използва модифицирани вертикални пускови установки от семейството Mk 41 и позволява изстрелването на различни типове ракети.

Особено значение има възможността за използване на крилатите ракети Tomahawk, чиито варианти могат да поразяват цели на разстояние над 1600 километра. Typhon може да използва и ракетите SM-6, които първоначално са разработени за корабните системи за противовъздушна и противоракетна отбрана Aegis, но могат да бъдат използвани и срещу наземни и морски цели.

Разполагането на подобни американски наземни системи в Индо-Тихоокеанския регион стана възможно след прекратяването през 2019 г. на Договора за ликвидиране на ракетите със среден и малък обсег (INF) между САЩ и Русия.

Вашингтон вече разположи Typhon и във Филипините, което предизвика остри реакции от Китай и Русия.

Напрежението между Москва и Токио

Новият спор възниква на фона на рязко влошаване на отношенията между Москва и Токио през последните седмици.

Русия и Япония си размениха дипломатически протести след посещение на руския президент Владимир Путин на Южните Курилски острови край североизточното крайбрежие на Япония, към които Токио има териториални претенции.

Японският премиер Санае Такаичи определи посещението като „абсолютно неприемливо“. Впоследствие Москва извика японския посланик, за да протестира срещу изявления на Такаичи и японския външен министър, които Русия определи като антируски.

Териториалният спор между двете държави за южната част на Курилските острови, които Япония нарича Северни територии, продължава от края на Втората световна война и е основната причина Москва и Токио все още да не са подписали официален мирен договор.