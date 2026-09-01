Белгия и Япония ще засилят военното си сътрудничество

Белгия и Япония се стремят да засилят военното си сътрудничество, обявиха белгийският министър на отбраната Тео Франкен и японският му колега Шинджиро Коидзуми по време на среща в Токио, предаде агенция Белга, предава БТА.

Засилването на отношенията ще включва по-тясно сътрудничество между въоръжените сили и специалните части на двете страни.

Франкен е първият белгийски министър на отбраната, който прави официално посещение в Япония. Според него сътрудничеството с Токио е „стратегическа необходимост“. Той се позова на взаимосвързаността между европейската и азиатската сигурност, както и на отношенията между Русия, Китай и Северна Корея.

„Споделяме едни и същи демократични ценности и защитаваме един и същ международен правов ред“, заяви Франкен.

Двамата министри искат да засилят и обмена между двете армии. По-рано тази година японско подразделение на специалните сили за първи път е провело обучение в Белгия. По-късно тази година белгийски отряд от специалните сили ще проведе обучение в Япония.

Предвижда се и белгийският аташе по отбраната да има постоянен офис в Токио.

Франкен посочи и оперативния опит на Белгия при спасяването и евакуацията на нейни граждани от кризисни зони в Африка.

„В това отношение можем да им предложим много експертен опит“, каза той.

По думите на министъра Япония се стреми да намали зависимостта си от Китай за доставките на критични суровини, поради което японски минни компании разширяват дейността си в Африка. Японските военни също искат да изградят капацитет за евакуация на японски граждани при сериозни безредици.

По време на визитата си Франкен се срещна и с представители на отбранителната индустрия. Целта му е да помогне за включването на белгийски технологии в японските производствени програми.