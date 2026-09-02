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Обвиненият за убийството на Чарли Кърк пледира невинен

Обвиненият за убийството на Чарли Кърк пледира невинен

2 Септември, 2026 10:15 417 2

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23-годишният Тайлър Робинсън може да бъде изправен пред процес, по който прокуратурата да поиска смъртно наказание

Обвиненият за убийството на Чарли Кърк пледира невинен - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

23-годишният Тайлър Робинсън от Юта, обвинен за убийството на активиста Чарли Кърк, пледира невинен. Той отхвърли обвиненията в убийство при отегчаващи вината обстоятелства, съобщава Би Би Си, предава News.bg.

Съдията по делото постанови, че прокурорите могат да поискат смъртно наказание по време на процеса.

Защитата на Робинсън се опита да избегне смъртното наказание, но прокурорите посочиха, че утежняващи вината обстоятелства, сред които стрелбата в тълпа в присъствието на деца, оправдават провеждането на процес, при който може да бъде наложено най-тежкото наказание.

Чарли Кърк е бил ранен смъртоносно при стрелба в университета „Юта Вали“ в Орем.

Семейството на Кърк заяви, че решението на съдията е важна стъпка в преследването на справедливостта.

Заключителните пледоарии последваха петдневно предварително изслушване през юли. По време на него прокурорите представиха доказателства, с които да обосноват наличието на достатъчно основания за съдебен процес.

Сред доказателствата са ДНК данни, които според обвинението свързват Робинсън с оръжието на убийството и други предмети, открити на местопрестъплението. Прокуратурата е представила и самопризнания, които той е направил пред близки хора, както и записано видеоизявление от съквартиранта на обвиняемия Ланс Туигс.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чукче - Наблюдател

    0 1 Отговор
    Лгбт общността убиха Чарли Кърк, защото той беше нормален и казваше на бялото-бяло и на черното-черно.

    Няма да се изненадам ако убиеца получи даже медал от този сбъркан свят.

    10:29 02.09.2026

  • 2 отегчаващи вината обстоятелства

    0 0 Отговор
    или отежняващи вината обстоятелства

    Хайде учете го този български език де.

    10:29 02.09.2026