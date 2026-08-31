Седем души бяха ранени в Северна Германия

Най-малко седем души бяха ранени снощи при жесток битов конфликт в Хесиш Олдендорф, югозападно от Хановер, в северната част на Германия, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Според очевидци жертвите са получили прободни и огнестрелни рани, а няколко души са били прегазени от автомобили, съобщи полицията.
Нападателите избягали от мястото на случая, но по-късно през деня полицаите успели да задържат двама заподозрени. Полицията смята, че заподозрените имат връзка с жертвите. Обстоятелствата все още се разследват.
На място вече са разположени голям брой полицаи, а около болницата в Хамелн също има засилено полицейско присъствие. Ранените са били транспортирани до болници в района.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ний ша Ва упрайм
06:30 31.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Дамммм
Коментиран от #8
06:34 31.08.2026
6 Защо ни занимавате
06:37 31.08.2026
7 осраински
06:40 31.08.2026
8 А огнестрелните оръжия
До коментар #5 от "Дамммм":от украинската борса ли са?
"жертвите са получили прободни и огнестрелни рани,"
06:41 31.08.2026