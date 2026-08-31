Новини
Свят »
Германия »
Седем души бяха ранени в Северна Германия

Седем души бяха ранени в Северна Германия

31 Август, 2026 06:22 552 8

  • убийство-
  • нападение-
  • ранени-
  • северна германия-
  • хесиш олдендорф-
  • хановер

Нападателите са избягали

Седем души бяха ранени в Северна Германия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-малко седем души бяха ранени снощи при жесток битов конфликт в Хесиш Олдендорф, югозападно от Хановер, в северната част на Германия, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Според очевидци жертвите са получили прободни и огнестрелни рани, а няколко души са били прегазени от автомобили, съобщи полицията.

Нападателите избягали от мястото на случая, но по-късно през деня полицаите успели да задържат двама заподозрени. Полицията смята, че заподозрените имат връзка с жертвите. Обстоятелствата все още се разследват.

На място вече са разположени голям брой полицаи, а около болницата в Хамелн също има засилено полицейско присъствие. Ранените са били транспортирани до болници в района.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ний ша Ва упрайм

    9 0 Отговор
    сигур пак ромейски българе

    06:30 31.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дамммм

    7 1 Отговор
    Ръждиви "германци".....инжинерите на Меркел.

    Коментиран от #8

    06:34 31.08.2026

  • 6 Защо ни занимавате

    3 0 Отговор
    с някакъв обикновен битов скадал???

    06:37 31.08.2026

  • 7 осраински

    2 0 Отговор
    ТРИЕТЕ НЕ ТРИЕТЕ ЗАКОНИТЕ НА ШИРИАТА СА ДЖЕРМАНИСТАН И ТРЪМП БИ ГО КАЗА

    06:40 31.08.2026

  • 8 А огнестрелните оръжия

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дамммм":

    от украинската борса ли са?

    "жертвите са получили прободни и огнестрелни рани,"

    06:41 31.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания