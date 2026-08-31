Седем души бяха ранени в Северна Германия

Най-малко седем души бяха ранени снощи при жесток битов конфликт в Хесиш Олдендорф, югозападно от Хановер, в северната част на Германия, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Според очевидци жертвите са получили прободни и огнестрелни рани, а няколко души са били прегазени от автомобили, съобщи полицията.

Нападателите избягали от мястото на случая, но по-късно през деня полицаите успели да задържат двама заподозрени. Полицията смята, че заподозрените имат връзка с жертвите. Обстоятелствата все още се разследват.

На място вече са разположени голям брой полицаи, а около болницата в Хамелн също има засилено полицейско присъствие. Ранените са били транспортирани до болници в района.