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Експлозии край остров Харг в Иран: Какво се знае?

Експлозии край остров Харг в Иран: Какво се знае?

5 Септември, 2026 10:07, обновена 5 Септември, 2026 10:14 1 055 12

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  • остров харг-
  • петролен терминал-
  • експлозии

Агенция Fars съобщава за силни взривове в района на ключовия петролен терминал в Персийския залив

Експлозии край остров Харг в Иран: Какво се знае? - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Силни експлозии са избухнали в района на стратегическия ирански остров Харг в Персийския залив в ранните часове на 5 септември. Новината бе съобщена официално от иранската информационна агенция Fars. Към момента причината за инцидента остава неизвестна, а местните власти изясняват обстоятелствата около взривовете.

Остров Харг е от критично значение за Техеран, тъй като там се намира главният петролен терминал на страната, който обработва близо 90% от износа на суров петрол на Ислямската република. Новият инцидент се случва в контекста на силно изостреното военно напрежение в региона между САЩ и Иран през последната седмица.

Медиите в региона, включително израелското издание The Times of Israel и международната платформа MarketScreener, потвърдиха за докладите, позовавайки се на източници от Техеран. Към този час няма потвърдена информация за пострадали хора или за щети по нефтената инфраструктура.

Предистория и хронология на конфликта в Ормузкия проток

Настоящата ескалация започна по-рано тази седмица, когато сили на САЩ и Иран си размениха директни удари. На 31 август американските сили нанесоха прецизни удари по два ирански ракетни пускови комплекса на близкия остров Ларак. Според официално съобщение на Централното командване на САЩ (CENTCOM), операцията е била предприета, за да се неутрализира непосредствена заплаха от поставяне на морски мини от страна на Ислямската революционна гвардия (IRGC) в ключовия за корабоплаването Ормузки проток.

В отговор на атаката на остров Ларак, иранската гвардия изстреля вълна от дронове и ракети, насочени към военни бази на САЩ в Йордания и ОАЕ. Допълнително напрежение внесе изявление на американския президент Доналд Тръмп в социалната му мрежа Truth Social, където той публикува кадри, твърдейки, че остров Харг е бил „взривен на парчета“. Иранските петролни власти обаче бързо отхвърлиха думите му като „смехотворни“ и увериха, че инфраструктурата работи нормално, въпреки че островът бе обект на предишни бомбардировки от страна на съюзниците в предходните дни. Вчера напрежението достигна нов пик след съобщения за американски удари по крайбрежни цели и граждански обекти в провинция Хормозган.

Пазарите реагират: Цената на петрола тип „Брент“ под натиск

Новините за експлозиите тази сутрин веднага поставиха международните пазари под сериозен натиск. Тъй като остров Харг контролира огромния дял от иранския износ, всяка реална заплаха за съоръженията за съхранение заплашва да задълбочи енергийната криза, особено на азиатските пазари.

Борсите в Лондон и Ню Йорк отчетоха моментално повишение на волатилността при търговията с фючърси на суров петрол тип Брент (Brent) и американския лек суров петрол WTI. Трейдърите калкулират висок геополитически риск от пълна блокада на Ормузкия проток. Анализаторите, цитирани от израелското издание Haaretz (haaretz.com), предупреждават, че продължителни военни действия в акваторията около Харг могат да изтласкаат цените на суровината до рекордни стойности, което ще се отрази негативно на глобалната икономика.

Официални позиции на Вашингтон и Техеран

Към 10:15 часа българско време официалните позиции на двете страни остават в режим на взаимни заплахи:

  • Иранското правителство: Говорител на въоръжените сили на страната заяви пред агенция Tasnim, че Техеран е подготвил „изненадващ и съкрушителен отговор“, ако САЩ преминат към открита сухопътна или мащабна въздушна операция срещу иранската енергийна инфраструктура. Националната иранска петролна компания (NIOC) уверява, че екипите им са в пълна готовност за реакция.
  • Пентагонът и Белият дом: Американски официални представители, цитирани от Ройтерс, на този етап запазват частична дискретност относно инцидента от тази сутрин, но Вашингтон вече даде ясен ултиматум, че няма да толерира минирането на международни води и запазва „всички военни опции на масата“.

Ситуацията остава силно динамична.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 7 Отговор
    Да си търсим скривалища.Аз ще се крия в Метрото.

    Коментиран от #4, #5

    10:16 05.09.2026

  • 2 име

    8 4 Отговор
    Знае се, че краварите бомбандират за 15ти път един кей с петролна инфранструктура на въпросния остров. До преди месец и половина го бяха бомбили 11 пъти, значи сега трябва да са на около 15 броя. Това е щото им е много велико разузнаването и няма какво друго да бомбят.

    Коментиран от #8

    10:19 05.09.2026

  • 3 Овчар

    11 2 Отговор
    Знае се че горивата ще поскъпнат драстично ..! Това е подаръка на рижавия сопол към ЕС.

    10:20 05.09.2026

  • 4 опа

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Метрото е резервирано за yкpoпам!

    Коментиран от #7

    10:20 05.09.2026

  • 5 ГЕРТРУДА ОТ СЕЛО ВЛАХИ

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    МИ НИЕ С МЪЖ МИ СМЕ НА
    КРУИЗ в БУРГАС...
    МОЛЯ ДА НИ КАЖЕТЕ
    ТУК КЪДЕ Е МЕТРОТО..БЛАГОДАРЯ😳

    10:25 05.09.2026

  • 6 РумбуРаг

    5 1 Отговор
    ганчо дизел по 5 🤡

    10:28 05.09.2026

  • 7 в твоя

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "опа":

    попа !

    10:29 05.09.2026

  • 8 Ту пой, да? )))

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    Амуджистан е ум рело куче!
    14 400 унищожени цели! Нямат ПВО ( С-400,С-300 и т.н).. унищожени! Нямат самальоти, корабли, армия,няма ги и козеловърите Аятоласи..
    Закривай

    Коментиран от #11

    10:37 05.09.2026

  • 9 Оги

    3 0 Отговор
    Знае е се, че заради рижия кукундел светът плаща за нафта и бензин безбожни цени.

    Коментиран от #10

    10:39 05.09.2026

  • 10 Възраждане

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Оги":

    Бай Дончо е нашият избор! Коце и Пияната казват че е нашият човек

    10:43 05.09.2026

  • 11 Смешник

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ту пой, да? )))":

    Нема долари, нема марки, нема юро. А сега ручай млякото на кравата млякото на баба ти

    10:45 05.09.2026

  • 12 Чума

    1 0 Отговор
    Щом не вдяват, Демокрацията ще им бъде наложена с прекомерна сила!

    10:48 05.09.2026

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