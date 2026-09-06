Русия и Украйна снощи отново си размениха удари, но избегнаха да атакуват столиците Москва и Киев

Русия и Украйна снощи отново си размениха удари, но избегнаха да атакуват столиците си на фона на посещението на американските пратеници, съобщиха днес властите на двете страни, цитирани от ДПА, пише БТА.
Управителят на украинската Запорожка област Иван Федоров съобщи за жертви в града, който се намира на фронтовата линия.
На границата на Украйна с Румъния руски дронове поразиха граничен пункт, което наложи затварянето му, съобщиха местните власти.
Снощи вечерта руски дрон уби трима членове на едно семейство в град Чугуев в Харковска област в Североизточна Украйна.
При атака на украински дрон избухна пожар в нефтопреработвателния завод в Рязан, югоизточно от Москва, стана ясно от неофициални съобщения в руските канали в "Телеграм". Регионалният губернатор Павел Малков потвърди за атаката и за избухването на пожар, но не уточни за кое промишлено съоръжение става въпрос.
За украински атаки с дронове бе съобщено и в Ростовска област в южната част на Русия.
Очаква се специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър да пристигнат в Киев днес за първото си посещение в украинската столица, където ще проведат разговори с президента Володимир Зеленски.
Снощи те проведоха разговори с руския президент Владимир Путин в Москва. Тридневната пауза в атаките срещу двете столици цели да гарантира, че пратениците на САЩ ще могат да пътуват безопасно, отбелязва ДПА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи
Коментиран от #3, #5
15:36 06.09.2026
2 Без майтап
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Коментиран от #6
15:40 06.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #9
15:42 06.09.2026
5 Гоче папеонката-Експерт и Критик
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи":Не е приятно ,но да обобщим:
Украйна умре.
Коментиран от #15
15:44 06.09.2026
6 болшевик
До коментар #2 от "Без майтап":С. Корея е единствената страна и държава, която не допусна капиталистическата чума и дивия феодализъм да завладеят държавата и да покорят народа.
Коментиран от #20
15:46 06.09.2026
7 Божанов
Коментиран от #10
15:47 06.09.2026
8 Чета и казвам
До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️оригиналът":В твоят коментар има нещо агресивно. Все едно Путин ти е диктувал какво да пишеш. Агресията е характерна за по ограничените люде.
Коментиран от #12, #13
15:48 06.09.2026
9 Гресирана ватенка
До коментар #4 от "Стоянчо Пуканката":Това не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш 😁😁😁
15:48 06.09.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "Божанов":Те всички.ракети приличат на Fалоси,
няма такива които приличат на Wагини❗
Коментиран от #14
15:49 06.09.2026
11 Като пишете за атаки и от двете страни
15:51 06.09.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "Чета и казвам":Ти явно се кефиш, когато някой от твое име ръси простотии пред познати и непознати❗
Дали защото по-този начин те показва, като човек с по- висок интелект, от този който имаш в действителност 🤔❗
15:53 06.09.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "Чета и казвам":И да те успокоя - Путин нито го познавам, нито той знае за съществуването ми ❗
15:54 06.09.2026
14 Божанов
До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Wагини???!Отврат!🤮
15:55 06.09.2026
15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #5 от "Гоче папеонката-Експерт и Критик":Хахаа, така умре, че всяка нощ гори всичко в блатата, бензин и солярка нема, а бункерното с ботокса се крие по калните мазета от 2022г❗
Коментиран от #22
15:59 06.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Гюмай Сикиме
Слагам ги на шише
Фиствам ги с Юмрук
50€ на час
16:03 06.09.2026
18 име
Коментиран от #21
16:07 06.09.2026
19 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Толкова сте затънали в кафевото, че дори след официалната капитулация на киевската хунта, ще продължавате да пишете за някакви имагинерни успехи на ВСУ.
Не ви се сърдя защото толкова ви е акъла.
16:07 06.09.2026
20 Кореец
До коментар #6 от "болшевик":Какво говориш, бе? Северна Корея е типична феодална система. Имат цар - несменяем, пожизнен и наследствен, народът няма собственост, работи за царя и се контролира от местни феодали, назначени от царя.
16:08 06.09.2026
21 Руснаци
До коментар #18 от "име":Трите дни примирие - тоест без бомбардировки по Москва го предложи Путин, за да не дразни Тръмп.
16:10 06.09.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️оригиналът
До коментар #15 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Д А Г О Д У Х А Ш, П О Д В О Д А,
НИ Ко КР@ ДЛ@, НЕ ДО €Н@,
Н€ ДО €Н@, ОЩЕ Н€ ДО € Б@ Н@🖕
16:16 06.09.2026