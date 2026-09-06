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Русия и Украйна снощи отново си размениха удари, но избегнаха да атакуват столиците Москва и Киев
  Тема: Украйна

Русия и Украйна снощи отново си размениха удари, но избегнаха да атакуват столиците Москва и Киев

6 Септември, 2026 15:35 609 22

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • владимир путин

На границата на Украйна с Румъния руски дронове поразиха граничен пункт, което наложи затварянето му, съобщиха местните власти

Русия и Украйна снощи отново си размениха удари, но избегнаха да атакуват столиците Москва и Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия и Украйна снощи отново си размениха удари, но избегнаха да атакуват столиците си на фона на посещението на американските пратеници, съобщиха днес властите на двете страни, цитирани от ДПА, пише БТА.

Управителят на украинската Запорожка област Иван Федоров съобщи за жертви в града, който се намира на фронтовата линия.

На границата на Украйна с Румъния руски дронове поразиха граничен пункт, което наложи затварянето му, съобщиха местните власти.

Снощи вечерта руски дрон уби трима членове на едно семейство в град Чугуев в Харковска област в Североизточна Украйна.

При атака на украински дрон избухна пожар в нефтопреработвателния завод в Рязан, югоизточно от Москва, стана ясно от неофициални съобщения в руските канали в "Телеграм". Регионалният губернатор Павел Малков потвърди за атаката и за избухването на пожар, но не уточни за кое промишлено съоръжение става въпрос.

За украински атаки с дронове бе съобщено и в Ростовска област в южната част на Русия.

Очаква се специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър да пристигнат в Киев днес за първото си посещение в украинската столица, където ще проведат разговори с президента Володимир Зеленски.

Снощи те проведоха разговори с руския президент Владимир Путин в Москва. Тридневната пауза в атаките срещу двете столици цели да гарантира, че пратениците на САЩ ще могат да пътуват безопасно, отбелязва ДПА.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи

    8 8 Отговор
    НО не трябва да се забравя, ЧЕ САМО терористичната проссия е против СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ, резидента рублен боташович не посмя дори и да го намекне в речта си❗

    Коментиран от #3, #5

    15:36 06.09.2026

  • 2 Без майтап

    6 7 Отговор
    Тази Русия търси помощ от Северна Корея Китай, САЩ ... Великата сила нещо Велико се излага. То като че ли и със САЩ е същото.
    .

    Коментиран от #6

    15:40 06.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Стоянчо Пуканката

    6 7 Отговор
    Укро-бандерите не могат, Кремъл спазва договорките. Прочее, КиеФ рано или късно руснаците пак ще го подпукат, но...до тогава има и други "апетитни хапки"- Лвов, Ивано-Франковск, Житомир-поселища, които се нуждаят от "особено внимание"...

    Коментиран от #9

    15:42 06.09.2026

  • 5 Гоче папеонката-Експерт и Критик

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️Честит Празник Българи":

    Не е приятно ,но да обобщим:
    Украйна умре.

    Коментиран от #15

    15:44 06.09.2026

  • 6 болшевик

    6 5 Отговор

    До коментар #2 от "Без майтап":

    С. Корея е единствената страна и държава, която не допусна капиталистическата чума и дивия феодализъм да завладеят държавата и да покорят народа.

    Коментиран от #20

    15:46 06.09.2026

  • 7 Божанов

    4 2 Отговор
    Тези ракети приличат на фалоси!!!!😋

    Коментиран от #10

    15:47 06.09.2026

  • 8 Чета и казвам

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️оригиналът":

    В твоят коментар има нещо агресивно. Все едно Путин ти е диктувал какво да пишеш. Агресията е характерна за по ограничените люде.

    Коментиран от #12, #13

    15:48 06.09.2026

  • 9 Гресирана ватенка

    0 4 Отговор

    До коментар #4 от "Стоянчо Пуканката":

    Това не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш 😁😁😁

    15:48 06.09.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Божанов":

    Те всички.ракети приличат на Fалоси,
    няма такива които приличат на Wагини❗

    Коментиран от #14

    15:49 06.09.2026

  • 11 Като пишете за атаки и от двете страни

    2 1 Отговор
    поне имайте смелостта на напишете за пораженията от двете страни. Има видеа и сателитни снимки по нета.

    15:51 06.09.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Чета и казвам":

    Ти явно се кефиш, когато някой от твое име ръси простотии пред познати и непознати❗
    Дали защото по-този начин те показва, като човек с по- висок интелект, от този който имаш в действителност 🤔❗

    15:53 06.09.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Чета и казвам":

    И да те успокоя - Путин нито го познавам, нито той знае за съществуването ми ❗

    15:54 06.09.2026

  • 14 Божанов

    0 3 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Wагини???!Отврат!🤮

    15:55 06.09.2026

  • 15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Гоче папеонката-Експерт и Критик":

    Хахаа, така умре, че всяка нощ гори всичко в блатата, бензин и солярка нема, а бункерното с ботокса се крие по калните мазета от 2022г❗

    Коментиран от #22

    15:59 06.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гюмай Сикиме

    2 0 Отговор
    Търся Купейки за гавра
    Слагам ги на шише

    Фиствам ги с Юмрук

    50€ на час

    16:03 06.09.2026

  • 18 име

    1 1 Отговор
    Наркоманчето е свършило дроновете, дадоха фира в многобройните фойерверки в Киев последните две седмици. Вчера само 54 дрона изтрелял, днес се е напънал, 258 дрона. Няма вече от къде да изтрелва по 800-1000 дрона с надеждата да удари някой склад без ПВО, че да го пишат по праведните медии как побеждава. Затова иска 3 дни примирие.

    Коментиран от #21

    16:07 06.09.2026

  • 19 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    2 1 Отговор
    Вие сте една фашизирана редакция, която се занимава с укро-бандеровска пропаганда.
    Толкова сте затънали в кафевото, че дори след официалната капитулация на киевската хунта, ще продължавате да пишете за някакви имагинерни успехи на ВСУ.
    Не ви се сърдя защото толкова ви е акъла.

    16:07 06.09.2026

  • 20 Кореец

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "болшевик":

    Какво говориш, бе? Северна Корея е типична феодална система. Имат цар - несменяем, пожизнен и наследствен, народът няма собственост, работи за царя и се контролира от местни феодали, назначени от царя.

    16:08 06.09.2026

  • 21 Руснаци

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "име":

    Трите дни примирие - тоест без бомбардировки по Москва го предложи Путин, за да не дразни Тръмп.

    16:10 06.09.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️оригиналът

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Д А Г О Д У Х А Ш, П О Д В О Д А,
    НИ Ко КР@ ДЛ@, НЕ ДО €Н@,
    Н€ ДО €Н@, ОЩЕ Н€ ДО € Б@ Н@🖕

    16:16 06.09.2026

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