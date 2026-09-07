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Сблъсъци с полицията в Портсмут заради мигранти

Сблъсъци с полицията в Портсмут заради мигранти

7 Септември, 2026 06:35, обновена 7 Септември, 2026 06:38 1 380 11

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Стотици протестиращи блокираха пътища след пристигането на рекордна „мегалодка“ с търсещи убежище

Сблъсъци с полицията в Портсмут заради мигранти - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В английския град Портсмут избухнаха остри сблъсъци между полицията и около 500 протестиращи срещу нелегалната миграция.

Напрежението ескалира, след като голяма надуваема лодка със 140 мигранти акостира на брега в неделя вечерта. Демонстрантите блокираха достъпа до яхтеното пристанище в опит да попречат на извозването на пристигащите с автобуси, което доведе до намеса на органите на реда с щитове и лютив спрей, предаде Тelegraph.

Според данните на британското издание плавателният съд е преодолял рекордно разстояние от Шербур, Франция, като това е вторият мащабен протест за уикенда след подобни блокади в Доувър. Местната полиция в Хемпшир издаде спешни заповеди за разпръскване и предупреди за арести при продължаване на безредиците.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пуснали

    36 1 Отговор
    ги из цяла Европа , и още прииждат , а сега "Оле , мале" .

    06:40 07.09.2026

  • 2 име

    29 3 Отговор
    Ocтpoвните poдocмecители изглеждаха още по-жалко миналия ден, когато руски кораби от т.нар.сенчест флот, т.е. греха им е че не са застраховани на острова, преминаха през тяхните териториални води, ескортирани от руски военни кораби. Ocтpoвитяните амо седяха отстрани и подсмърчаха.

    Коментиран от #5

    06:46 07.09.2026

  • 3 И това е само началото

    23 3 Отговор
    На всички ли им писна от емигрантите? Много е благородно да помагаш на изпадналите в беда с това, което твоите предци са изграждали с години за сметка на предците на емигрантите. В крайна сметка, това е исторически справедливо. Това е бумерангът на постколониализма. При нас няма нужда от такава справедливост, защото сме нямали колонии, но пък сме мързеливи, претенциозни евро-тарикати и затова също ще бъдем претопени от емигрантите.

    06:55 07.09.2026

  • 4 Радев

    8 8 Отговор
    Луната, Крим, остров Джарвис и аз сме руски.

    06:57 07.09.2026

  • 5 Мечтите

    0 10 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    на капейките

    07:11 07.09.2026

  • 6 Стоянчо Пуканката

    11 1 Отговор
    Имитрантите трябва да покажат на рижавите инцести, че ТЕ вече са новите онбашии на Микробритания!

    07:19 07.09.2026

  • 7 Дудов

    10 1 Отговор
    Е нали бяхте уж много земок.атични бе?Щом сеете л а й на по света сега трябва да ги ядете

    07:21 07.09.2026

  • 8 До мечтите

    7 0 Отговор
    Това , че ти не се информираш от обективни медии , говори за нисък интелект . А за острова вече няма спасение , това е Божието наказание за жестокостта и алчността на кралете им .

    07:33 07.09.2026

  • 9 Мохамед

    6 0 Отговор
    След 10 години поне 70% от населението на Острова ще е мюсюлманско. Също сенатори, министри, кметове, полицаи... Ние не бързаме. Бъдещето е наше.

    07:39 07.09.2026

  • 10 Ний ша Ва упрайм

    2 0 Отговор
    империалисти, мисля си чи Света е техен докато не ги налазят орки!

    07:43 07.09.2026

  • 11 няма

    1 0 Отговор
    страшно..и талибани са хора и ахмед и реджеб и абдула имат права "ако не ви харесва че сме тук, напуснете Англия" това казват новите граждани...

    07:44 07.09.2026

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