Сблъсъци с полицията в Портсмут заради мигранти

В английския град Портсмут избухнаха остри сблъсъци между полицията и около 500 протестиращи срещу нелегалната миграция.
Напрежението ескалира, след като голяма надуваема лодка със 140 мигранти акостира на брега в неделя вечерта. Демонстрантите блокираха достъпа до яхтеното пристанище в опит да попречат на извозването на пристигащите с автобуси, което доведе до намеса на органите на реда с щитове и лютив спрей, предаде Тelegraph.
Според данните на британското издание плавателният съд е преодолял рекордно разстояние от Шербур, Франция, като това е вторият мащабен протест за уикенда след подобни блокади в Доувър. Местната полиция в Хемпшир издаде спешни заповеди за разпръскване и предупреди за арести при продължаване на безредиците.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пуснали
06:40 07.09.2026
2 име
Коментиран от #5
06:46 07.09.2026
3 И това е само началото
06:55 07.09.2026
4 Радев
06:57 07.09.2026
5 Мечтите
До коментар #2 от "име":на капейките
07:11 07.09.2026
6 Стоянчо Пуканката
07:19 07.09.2026
7 Дудов
07:21 07.09.2026
8 До мечтите
07:33 07.09.2026
9 Мохамед
07:39 07.09.2026
10 Ний ша Ва упрайм
07:43 07.09.2026
11 няма
07:44 07.09.2026