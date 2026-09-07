Сблъсъци с полицията в Портсмут заради мигранти

В английския град Портсмут избухнаха остри сблъсъци между полицията и около 500 протестиращи срещу нелегалната миграция.

Напрежението ескалира, след като голяма надуваема лодка със 140 мигранти акостира на брега в неделя вечерта. Демонстрантите блокираха достъпа до яхтеното пристанище в опит да попречат на извозването на пристигащите с автобуси, което доведе до намеса на органите на реда с щитове и лютив спрей, предаде Тelegraph.

Според данните на британското издание плавателният съд е преодолял рекордно разстояние от Шербур, Франция, като това е вторият мащабен протест за уикенда след подобни блокади в Доувър. Местната полиция в Хемпшир издаде спешни заповеди за разпръскване и предупреди за арести при продължаване на безредиците.