Новини
Свят »
Турция »
Турция: Почитта към Ратко Младич вреди на усилията за мир на Балканите

Турция: Почитта към Ратко Младич вреди на усилията за мир на Балканите

8 Септември, 2026 15:51 916 63

  • турция-
  • ратко младич-
  • балкани-
  • усилия за мир-
  • мир-
  • почит

Анкара заяви, че отхвърлянето на съдебните решения срещу военнопрестъпника подкопава усилията за мир и помирение на Балканите

Турция: Почитта към Ратко Младич вреди на усилията за мир на Балканите - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турция осъди използването на погребението на Ратко Младич за прославяне на осъдения босненско-сръбски военнопрестъпник, съобщи TRT World, предава News.bg.

Турското министерство на външните работи посочи, че Младич е окончателно осъден от международни трибунали за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

От ведомството заявиха, че отхвърлянето на съдебните решения или прославянето на осъдени извършители задълбочава страданието на жертвите и техните семейства.

Анкара предупреди за последиците за помирението на Балканите

Според Tурското външно министерство опитите за почитане на Младич подкопават дългогодишните усилия за постигане на мир и помирение на Балканите.

„Това, от което се нуждаят Балканите, е изграждането на мирно, проспериращо и споделено бъдеще, основано на поуките, извлечени от миналото“, посочват от ведомството.

Ратко Младич, известен като „Касапина от Босна“, беше осъден от трибунала на ООН в Хага заради ролята си в престъпленията, извършени по време на войната в Босна (1992–1995 г.), включително геноцида в Сребреница през 1995 г.

Младич почина на 27 август, докато излежаваше доживотна присъда в Хага. Впоследствие тленните му останки бяха транспортирани до Белград, където беше погребан.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 20 Отговор
    еххх Радко Радко..за рашафилите вече си 6матка-тес феса се залюбиха , и теб от сЪрце те прокудиха

    15:54 08.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 България пак падна под турско робство!

    24 8 Отговор
    Управлява ни ДПС- турска партия!

    Коментиран от #35

    15:55 08.09.2026

  • 4 Прави са турците

    26 12 Отговор
    Малко добитък очисти завалията да се свети името му. Толкова години живяха мюсюлмани и християни заедно и нямаше проблеми. Щом стъпи американеца, всичко свърши.

    Коментиран от #11

    15:55 08.09.2026

  • 5 Да бе ,да ! 🤔

    22 10 Отговор
    Усилията за мир на Балканите заминаха още като се видя , че от осъдените само православните сърби лежаха в затвор . А на осъдените католици (хървати) и осъдените мюсюлмани им се размина .

    15:59 08.09.2026

  • 6 Турция

    16 11 Отговор
    Не граничи със Сърбия. Защо си пъхат гагата

    Коментиран от #7, #63

    16:00 08.09.2026

  • 7 Защото не харесват

    11 13 Отговор

    До коментар #6 от "Турция":

    нацисти. Близко до акъла.

    Коментиран от #13, #14

    16:03 08.09.2026

  • 8 Луд

    9 11 Отговор
    Да съдиш име със чест и достойнство се иска характер се иска родова памет и достойнство.Поклон пред мъченика достоен да е във всяка православна църква.

    16:03 08.09.2026

  • 9 гост

    17 11 Отговор
    Фесовете да си погледнат историята преди да се обаждат там кадето не трябва.

    Коментиран от #12, #40

    16:05 08.09.2026

  • 10 Турция спира визите

    6 5 Отговор
    за граждани на Саксония.
    Като начало.

    Коментиран от #15

    16:07 08.09.2026

  • 11 Нямало проблеми ли?!?

    11 2 Отговор

    До коментар #4 от "Прави са турците":

    СС дивизията "Ханджар" сещаш ли се от какви е била набирана и къде се е "подвизавала" през ВСВ?!? И нея ли са я формирали американците;-/?

    Коментиран от #61

    16:08 08.09.2026

  • 12 Историята отдавна не важи

    13 18 Отговор

    До коментар #9 от "гост":

    Гледа се напред, а не назад.
    Турция е поне две идеи по-цивилизована от Русия и жителите и живеят доста по-добре от руснаците.
    Който живее само с минали идеи, е мракобесник, извършва на бунището на историята.

    Коментиран от #16, #55

    16:10 08.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Я виж ти...

    12 8 Отговор

    До коментар #7 от "Защото не харесват":

    Ислямистите сте идеологически близнаци на нацистите. И трябва да последвате съдбата им.

    Коментиран от #49

    16:12 08.09.2026

  • 15 А Гърция иска да

    5 8 Отговор

    До коментар #10 от "Турция спира визите":

    хакне списъците с членската маса на Възраждане, за да връща маргиналите още на границата. Не харесват мърсоливи туристи, които ос.ират с боклуци плажовете и къкат в морето. Нито бг чалгата, която се лее от колите им.

    Коментиран от #24

    16:13 08.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Бай Хой

    14 12 Отговор
    Еша бе ефенди ,войната там започна заради тормоз на сръбското малцинство от братята ви мюсюлмани ,никой не го отрази ,борците за демокрация взеха страната на насилниците също както и в Украйна ....интереса клати феса нъл тъй .......

    Коментиран от #20

    16:15 08.09.2026

  • 18 Нещастните копейци

    5 12 Отговор
    Хем ги режат отвсякъде, хем не отивате руския рай.
    Странен парадокс.

    Коментиран от #25

    16:15 08.09.2026

  • 19 Пришелец

    5 13 Отговор
    От коментарите под дописката има ясен извод,че българите са увредени подкрепяйки осъдени от Международния съд за най-тежките престъпления.

    Коментиран от #21, #29, #36

    16:16 08.09.2026

  • 20 Според Младич е така

    4 8 Отговор

    До коментар #17 от "Бай Хой":

    Но се оказа друга бира.
    Е, никой не те спира да си вярваш. Но не ни занимавай с сърбоманията си.

    Коментиран от #43

    16:17 08.09.2026

  • 21 Ти не си българин?

    6 6 Отговор

    До коментар #19 от "Пришелец":

    Стой си в Сърбия и не се обаждай.

    Коментиран от #31

    16:18 08.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Интересно,

    6 4 Отговор

    До коментар #15 от "А Гърция иска да":

    какво слушате вие от членската маса на дьепьесету - Моцарт , Бах, Равел или Росини;-/?

    Коментиран от #26

    16:23 08.09.2026

  • 25 Още един парадокс:

    7 9 Отговор

    До коментар #18 от "Нещастните копейци":

    копейците щракат кючеци и обожават турски сериали, правят тълпи да пазаруват в Одрин, пък плюят Турция.
    🥳🥳🥳🥳

    16:24 08.09.2026

  • 26 Позна

    1 6 Отговор

    До коментар #24 от "Интересно,":

    И още много неща. Пречи ли ти?

    Коментиран от #28

    16:25 08.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Още един

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "Позна":

    със свежо чувство за хумор 👍❗ Човекoподобията, които ме разсмиват, не ми пречат 😏!

    16:28 08.09.2026

  • 29 Верно е, брато,

    3 9 Отговор

    До коментар #19 от "Пришелец":

    но не съди строго.
    Копейците, които го подкрепят, не са българи. Те са племето "рашундери", зародило се в Максуда.
    По миризмата ще ги познаеш. Не се къпят, брааат, поне това. 😡😡😡

    16:29 08.09.2026

  • 30 Българин

    5 10 Отговор
    Турция няма какво да се обяснява! Ердоган трябва да проведе едно СВО и да накаже войнстващите кръстоносци и туркофоби! Човечество няма да си затваря очите за най-варварските престъпления в новата история на Европа!

    16:32 08.09.2026

  • 31 Пришелец

    6 4 Отговор

    До коментар #21 от "Ти не си българин?":

    Когато отидох за пръв път в Белград обмених 10 лв. от 30-те,които имах право да изнеса,обмених ги и си купих за тях един трамваен билет и пих една кока-кола.Тогава видях и разбрах,че българите са много мразени.

    16:37 08.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Истината

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Смър":

    Недей да бързаш да раздаваш смъртни присъди Ганю!

    16:44 08.09.2026

  • 35 Истината

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "България пак падна под турско робство!":

    Абе Ганю, лидера на дпс-то чистокръвен българин и с фамилия Пеевски! Къде видя турци че и робство?

    16:46 08.09.2026

  • 36 Способен

    6 3 Отговор

    До коментар #19 от "Пришелец":

    Младич е герой. Че е осъден от Хага е потвърждение на това е, че факът за друг сръбски герой.
    Милошевич, сам се защити, доказа невинността си и спечели делото срещу него в Хага, но това не попречи на престъпниците от Хага да го убият.

    Коментиран от #62

    16:50 08.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Коко

    3 5 Отговор

    До коментар #27 от "Какво НЕ е ислямът":

    Иска ми се да ти пиша един плюс,но не издържа изпита по история.Турция е държава от 20 век.Явно си от поколенията докарали ни на всички последни места в образование .

    Коментиран от #42

    16:51 08.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Макрон

    4 6 Отговор

    До коментар #9 от "гост":

    Ако "фесовете" правеха като четниците на Радко Младич за 500г дали щяха да останат българи?

    16:52 08.09.2026

  • 41 Не съм ислямец, нито турчи – продължение

    4 7 Отговор

    До коментар #27 от "Какво НЕ е ислямът":

    Мразя копейските лъжи, защото:
    Първата импулсна парна турбина: През 1551 г. османският учен и астроном Таки ад-Дин описва първата практическа парна турбина, използвана за задвижване на чеверме, изпреварвайки европейските открития в тази област.
    Механичните часовници с три циферблата: Пак Таки ад-Дин създава астрономически часовник, който измерва времето в часове, минути и секунди, което е било революция за практическата астрономия през 16. век.
    Военно дело и Авиация
    Първите военни оркестри (Мехтер): Османските турци изобретяват първия организиран военен маршов оркестър (Mehterân) през 13. век. Този концепт по-късно е изцяло копиран от европейските армии.
    Супер-оръдията и ранната артилерия: Султан Мехмед II Завоевателя сам проектира гигантски бронзови оръдия (Шахи) за обсадата на Константинопол през 1453 г., които променят завинаги концепцията за средновековните крепости и стени.
    Ранни опити за летене: През 17. век Хезарфен Ахмед Челеби извършва успешен планиращ полет с изкуствени крила над Босфора (от кулата Галата). Малко след него Лагари Хасан Челеби извършва първия успешен опит за полет с пилотирана ракета, задвижвана от барут. Картография и Математика
    Картата на Пири Реис През 1513 г. османският адмирал и картограф Пири Реис съставя световна карта, която с невероятна за времето си точност показва западните брегове на Европа, Северна Африка и дори части от Южна Америка (Бразилия).Теоремата на Арф (Cahit Arf): Един от най-великите математици

    16:54 08.09.2026

  • 42 Кико

    5 0 Отговор

    До коментар #38 от "Коко":

    Ислямът и той ли е от 20-век😏🤔?!? От кое поколение си ти - няма да коментирам, защото "интелекти" като тебе се срещат във всички поколения.

    16:56 08.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Коко

    0 5 Отговор

    До коментар #33 от "Не съм ислямец, нито турчин,":

    Иска ми се да ти пиша един плюс,но не издържа изпита по история.Турция е държава от 20 век.Явно си от поколенията докарали ни на всички последни места в образование .

    Коментиран от #47

    16:56 08.09.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 хахааа!

    3 5 Отговор

    До коментар #43 от "Бай Хой":

    Копейската излагация край няма! 🥳🥳🤣🥳🥳

    16:58 08.09.2026

  • 47 Боли те от истината, ама

    4 0 Отговор

    До коментар #44 от "Коко":

    ще ти мине.

    17:00 08.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Не знаех, че толкова т.п и проблемник,

    2 5 Отговор

    До коментар #14 от "Я виж ти...":

    и изостанал, ама резилът си е твой.
    Твоята концепция се припокрива единствено в Кремъл.
    Хем са нацисти, хем целуват Корана.

    17:09 08.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Хашим Тачи

    4 2 Отговор
    Мен кога ще ме осъдите за търговия с органи? Но аз съм голям приятел на Мадлин Олбрайт и Клинтънови. Така че внимавайте!

    Коментиран от #54

    17:14 08.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Продължение 2 Не съм ислямец, нито

    2 3 Отговор

    До коментар #27 от "Какво НЕ е ислямът":

    турчин, но мразя копейските лъжи.

    Картография и Математика
    Картата на Пири Реис През 1513 г. османският адмирал и картограф Пири Реис съставя световна карта, която с невероятна за времето си точност показва западните брегове на Европа, Северна Африка и дори части от Южна Америка (Бразилия).Теоремата на Арф (Cahit Arf):

    Един от най-великите математици на 20. век, Джахит Арф, създава инварианта на Арф, използван в топологията и алгебрата. Ликът му днес е изобразен на банкнотата от 10 турски лири.

    17:17 08.09.2026

  • 54 За руски фейкове не съдим

    2 3 Отговор

    До коментар #51 от "Хашим Тачи":

    Бъди рахат.
    Гледахме клипчето, правено e с AI. Това се доказа.
    Споко.

    17:18 08.09.2026

  • 55 Факти:

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "Историята отдавна не важи":

    Турците са световни шампиони по наглост(гьонсуратлък). Техният бивш президент Тургут Йозал твърдеше, че Омир бил турчин-Омур, а пък Агамемнон - Ага Мемнун...

    Коментиран от #56

    17:25 08.09.2026

  • 56 Значи

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Факти:":

    по нещо все пак си приличате.

    17:28 08.09.2026

  • 57 Турски нобелови лауреати

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Какво НЕ е ислямът":

    2006 г.Орхан Памук по литература
    2015 г.Азиз Санджар по химия, за неговите механистични изследвания на възстановяването на ДНК в клетките.
    2024 г. Дарон Аджемоглу по икономика.

    Коментиран от #58

    17:31 08.09.2026

  • 58 Сръбски нобелови лауреати?

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "Турски нобелови лауреати":

    Няма такива. Единственият "югославски" всъщност е босненец. Иво Андрич.

    Коментиран от #59

    17:38 08.09.2026

  • 59 Браво!

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "Сръбски нобелови лауреати?":

    Значи Ратко Младич е клал роднините на единствения нобелист тъдява.

    Коментиран от #60

    17:41 08.09.2026

  • 60 Типично копейдашко

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Браво!":

    Нацитата мразят по-умните от тях. Глей кво става като видят дума като "професор". Хейтят като за последно.

    17:43 08.09.2026

  • 61 Гожи

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Нямало проблеми ли?!?":

    Тази дивизия е харватска и е обучавана между войните в Австрия, от какви инструктори, надали са били само австрийски.

    17:49 08.09.2026

  • 62 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Способен":

    Вярно е герой! И основното му постижение е, че направи изключително много, за разпада на Югославия.

    17:51 08.09.2026

  • 63 879494

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Турция":

    ....Не граничи със Сърбия.....

    Щом българите мислят така за младич много скоро може да граничи не бързай.

    17:55 08.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания