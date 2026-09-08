Турция: Почитта към Ратко Младич вреди на усилията за мир на Балканите

Турция осъди използването на погребението на Ратко Младич за прославяне на осъдения босненско-сръбски военнопрестъпник, съобщи TRT World, предава News.bg.

Турското министерство на външните работи посочи, че Младич е окончателно осъден от международни трибунали за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления.

От ведомството заявиха, че отхвърлянето на съдебните решения или прославянето на осъдени извършители задълбочава страданието на жертвите и техните семейства.

Анкара предупреди за последиците за помирението на Балканите

Според Tурското външно министерство опитите за почитане на Младич подкопават дългогодишните усилия за постигане на мир и помирение на Балканите.

„Това, от което се нуждаят Балканите, е изграждането на мирно, проспериращо и споделено бъдеще, основано на поуките, извлечени от миналото“, посочват от ведомството.

Ратко Младич, известен като „Касапина от Босна“, беше осъден от трибунала на ООН в Хага заради ролята си в престъпленията, извършени по време на войната в Босна (1992–1995 г.), включително геноцида в Сребреница през 1995 г.

Младич почина на 27 август, докато излежаваше доживотна присъда в Хага. Впоследствие тленните му останки бяха транспортирани до Белград, където беше погребан.