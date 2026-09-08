Турция: Почитта към Ратко Младич вреди на усилията за мир на Балканите

Турция осъди използването на погребението на Ратко Младич за прославяне на осъдения босненско-сръбски военнопрестъпник, съобщи TRT World, предава News.bg.
Турското министерство на външните работи посочи, че Младич е окончателно осъден от международни трибунали за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления.
От ведомството заявиха, че отхвърлянето на съдебните решения или прославянето на осъдени извършители задълбочава страданието на жертвите и техните семейства.
Анкара предупреди за последиците за помирението на Балканите
Според Tурското външно министерство опитите за почитане на Младич подкопават дългогодишните усилия за постигане на мир и помирение на Балканите.
„Това, от което се нуждаят Балканите, е изграждането на мирно, проспериращо и споделено бъдеще, основано на поуките, извлечени от миналото“, посочват от ведомството.
Ратко Младич, известен като „Касапина от Босна“, беше осъден от трибунала на ООН в Хага заради ролята си в престъпленията, извършени по време на войната в Босна (1992–1995 г.), включително геноцида в Сребреница през 1995 г.
Младич почина на 27 август, докато излежаваше доживотна присъда в Хага. Впоследствие тленните му останки бяха транспортирани до Белград, където беше погребан.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
15:54 08.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 България пак падна под турско робство!
Коментиран от #35
15:55 08.09.2026
4 Прави са турците
Коментиран от #11
15:55 08.09.2026
5 Да бе ,да ! 🤔
15:59 08.09.2026
6 Турция
Коментиран от #7, #63
16:00 08.09.2026
7 Защото не харесват
До коментар #6 от "Турция":нацисти. Близко до акъла.
Коментиран от #13, #14
16:03 08.09.2026
8 Луд
16:03 08.09.2026
9 гост
Коментиран от #12, #40
16:05 08.09.2026
10 Турция спира визите
Като начало.
Коментиран от #15
16:07 08.09.2026
11 Нямало проблеми ли?!?
До коментар #4 от "Прави са турците":СС дивизията "Ханджар" сещаш ли се от какви е била набирана и къде се е "подвизавала" през ВСВ?!? И нея ли са я формирали американците;-/?
Коментиран от #61
16:08 08.09.2026
12 Историята отдавна не важи
До коментар #9 от "гост":Гледа се напред, а не назад.
Турция е поне две идеи по-цивилизована от Русия и жителите и живеят доста по-добре от руснаците.
Който живее само с минали идеи, е мракобесник, извършва на бунището на историята.
Коментиран от #16, #55
16:10 08.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Я виж ти...
До коментар #7 от "Защото не харесват":Ислямистите сте идеологически близнаци на нацистите. И трябва да последвате съдбата им.
Коментиран от #49
16:12 08.09.2026
15 А Гърция иска да
До коментар #10 от "Турция спира визите":хакне списъците с членската маса на Възраждане, за да връща маргиналите още на границата. Не харесват мърсоливи туристи, които ос.ират с боклуци плажовете и къкат в морето. Нито бг чалгата, която се лее от колите им.
Коментиран от #24
16:13 08.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Бай Хой
Коментиран от #20
16:15 08.09.2026
18 Нещастните копейци
Странен парадокс.
Коментиран от #25
16:15 08.09.2026
19 Пришелец
Коментиран от #21, #29, #36
16:16 08.09.2026
20 Според Младич е така
До коментар #17 от "Бай Хой":Но се оказа друга бира.
Е, никой не те спира да си вярваш. Но не ни занимавай с сърбоманията си.
Коментиран от #43
16:17 08.09.2026
21 Ти не си българин?
До коментар #19 от "Пришелец":Стой си в Сърбия и не се обаждай.
Коментиран от #31
16:18 08.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Интересно,
До коментар #15 от "А Гърция иска да":какво слушате вие от членската маса на дьепьесету - Моцарт , Бах, Равел или Росини;-/?
Коментиран от #26
16:23 08.09.2026
25 Още един парадокс:
До коментар #18 от "Нещастните копейци":копейците щракат кючеци и обожават турски сериали, правят тълпи да пазаруват в Одрин, пък плюят Турция.
🥳🥳🥳🥳
16:24 08.09.2026
26 Позна
До коментар #24 от "Интересно,":И още много неща. Пречи ли ти?
Коментиран от #28
16:25 08.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Още един
До коментар #26 от "Позна":със свежо чувство за хумор 👍❗ Човекoподобията, които ме разсмиват, не ми пречат 😏!
16:28 08.09.2026
29 Верно е, брато,
До коментар #19 от "Пришелец":но не съди строго.
Копейците, които го подкрепят, не са българи. Те са племето "рашундери", зародило се в Максуда.
По миризмата ще ги познаеш. Не се къпят, брааат, поне това. 😡😡😡
16:29 08.09.2026
30 Българин
16:32 08.09.2026
31 Пришелец
До коментар #21 от "Ти не си българин?":Когато отидох за пръв път в Белград обмених 10 лв. от 30-те,които имах право да изнеса,обмених ги и си купих за тях един трамваен билет и пих една кока-кола.Тогава видях и разбрах,че българите са много мразени.
16:37 08.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Истината
До коментар #2 от "Смър":Недей да бързаш да раздаваш смъртни присъди Ганю!
16:44 08.09.2026
35 Истината
До коментар #3 от "България пак падна под турско робство!":Абе Ганю, лидера на дпс-то чистокръвен българин и с фамилия Пеевски! Къде видя турци че и робство?
16:46 08.09.2026
36 Способен
До коментар #19 от "Пришелец":Младич е герой. Че е осъден от Хага е потвърждение на това е, че факът за друг сръбски герой.
Милошевич, сам се защити, доказа невинността си и спечели делото срещу него в Хага, но това не попречи на престъпниците от Хага да го убият.
Коментиран от #62
16:50 08.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Коко
До коментар #27 от "Какво НЕ е ислямът":Иска ми се да ти пиша един плюс,но не издържа изпита по история.Турция е държава от 20 век.Явно си от поколенията докарали ни на всички последни места в образование .
Коментиран от #42
16:51 08.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Макрон
До коментар #9 от "гост":Ако "фесовете" правеха като четниците на Радко Младич за 500г дали щяха да останат българи?
16:52 08.09.2026
41 Не съм ислямец, нито турчи – продължение
До коментар #27 от "Какво НЕ е ислямът":Мразя копейските лъжи, защото:
Първата импулсна парна турбина: През 1551 г. османският учен и астроном Таки ад-Дин описва първата практическа парна турбина, използвана за задвижване на чеверме, изпреварвайки европейските открития в тази област.
Механичните часовници с три циферблата: Пак Таки ад-Дин създава астрономически часовник, който измерва времето в часове, минути и секунди, което е било революция за практическата астрономия през 16. век.
Военно дело и Авиация
Първите военни оркестри (Мехтер): Османските турци изобретяват първия организиран военен маршов оркестър (Mehterân) през 13. век. Този концепт по-късно е изцяло копиран от европейските армии.
Супер-оръдията и ранната артилерия: Султан Мехмед II Завоевателя сам проектира гигантски бронзови оръдия (Шахи) за обсадата на Константинопол през 1453 г., които променят завинаги концепцията за средновековните крепости и стени.
Ранни опити за летене: През 17. век Хезарфен Ахмед Челеби извършва успешен планиращ полет с изкуствени крила над Босфора (от кулата Галата). Малко след него Лагари Хасан Челеби извършва първия успешен опит за полет с пилотирана ракета, задвижвана от барут. Картография и Математика
Картата на Пири Реис През 1513 г. османският адмирал и картограф Пири Реис съставя световна карта, която с невероятна за времето си точност показва западните брегове на Европа, Северна Африка и дори части от Южна Америка (Бразилия).Теоремата на Арф (Cahit Arf): Един от най-великите математици
16:54 08.09.2026
42 Кико
До коментар #38 от "Коко":Ислямът и той ли е от 20-век😏🤔?!? От кое поколение си ти - няма да коментирам, защото "интелекти" като тебе се срещат във всички поколения.
16:56 08.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Коко
До коментар #33 от "Не съм ислямец, нито турчин,":Иска ми се да ти пиша един плюс,но не издържа изпита по история.Турция е държава от 20 век.Явно си от поколенията докарали ни на всички последни места в образование .
Коментиран от #47
16:56 08.09.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 хахааа!
До коментар #43 от "Бай Хой":Копейската излагация край няма! 🥳🥳🤣🥳🥳
16:58 08.09.2026
47 Боли те от истината, ама
До коментар #44 от "Коко":ще ти мине.
17:00 08.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Не знаех, че толкова т.п и проблемник,
До коментар #14 от "Я виж ти...":и изостанал, ама резилът си е твой.
Твоята концепция се припокрива единствено в Кремъл.
Хем са нацисти, хем целуват Корана.
17:09 08.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Хашим Тачи
Коментиран от #54
17:14 08.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Продължение 2 Не съм ислямец, нито
До коментар #27 от "Какво НЕ е ислямът":турчин, но мразя копейските лъжи.
Картография и Математика
Картата на Пири Реис През 1513 г. османският адмирал и картограф Пири Реис съставя световна карта, която с невероятна за времето си точност показва западните брегове на Европа, Северна Африка и дори части от Южна Америка (Бразилия).Теоремата на Арф (Cahit Arf):
Един от най-великите математици на 20. век, Джахит Арф, създава инварианта на Арф, използван в топологията и алгебрата. Ликът му днес е изобразен на банкнотата от 10 турски лири.
17:17 08.09.2026
54 За руски фейкове не съдим
До коментар #51 от "Хашим Тачи":Бъди рахат.
Гледахме клипчето, правено e с AI. Това се доказа.
Споко.
17:18 08.09.2026
55 Факти:
До коментар #12 от "Историята отдавна не важи":Турците са световни шампиони по наглост(гьонсуратлък). Техният бивш президент Тургут Йозал твърдеше, че Омир бил турчин-Омур, а пък Агамемнон - Ага Мемнун...
Коментиран от #56
17:25 08.09.2026
56 Значи
До коментар #55 от "Факти:":по нещо все пак си приличате.
17:28 08.09.2026
57 Турски нобелови лауреати
До коментар #27 от "Какво НЕ е ислямът":2006 г.Орхан Памук по литература
2015 г.Азиз Санджар по химия, за неговите механистични изследвания на възстановяването на ДНК в клетките.
2024 г. Дарон Аджемоглу по икономика.
Коментиран от #58
17:31 08.09.2026
58 Сръбски нобелови лауреати?
До коментар #57 от "Турски нобелови лауреати":Няма такива. Единственият "югославски" всъщност е босненец. Иво Андрич.
Коментиран от #59
17:38 08.09.2026
59 Браво!
До коментар #58 от "Сръбски нобелови лауреати?":Значи Ратко Младич е клал роднините на единствения нобелист тъдява.
Коментиран от #60
17:41 08.09.2026
60 Типично копейдашко
До коментар #59 от "Браво!":Нацитата мразят по-умните от тях. Глей кво става като видят дума като "професор". Хейтят като за последно.
17:43 08.09.2026
61 Гожи
До коментар #11 от "Нямало проблеми ли?!?":Тази дивизия е харватска и е обучавана между войните в Австрия, от какви инструктори, надали са били само австрийски.
17:49 08.09.2026
62 Българин
До коментар #36 от "Способен":Вярно е герой! И основното му постижение е, че направи изключително много, за разпада на Югославия.
17:51 08.09.2026
63 879494
До коментар #6 от "Турция":....Не граничи със Сърбия.....
Щом българите мислят така за младич много скоро може да граничи не бързай.
17:55 08.09.2026